22:39 23 октября

Михомайдан сдулся, но клоуны пока остались



Киевский майдан имени экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сдулся. Петр Порошенко, выдержав паузу и не позволив противнику собраться с силами, перешел в наступление и может теперь спокойно смотреть на то убогое зрелище, которое пока еще осталось под стенами Верховной рады и его администрации. Михомайдан ему уже не опасен, и это уже очевидно даже тем, кто его начал.

Давайте попробуем разобраться, почему Михаилу Саакашвили не удалось раскачать население и почему Петр Порошенко, имея рейтинг, близкий к плинтусу, выстоял и теперь буквально глумится над своими противниками.




Итак, не прошло и недели, как очередной украинский недомайдан сдулся и маргинализировался. И это несмотря на мощнейшую информационную и организационную поддержку со стороны США, которые готовы были помогать «оппозиции» сегодня точно так же, как это было и в 2013 году.

По словам очевидцев, видевших организацию мероприятия в 2013 и 2017 годах, последний был обеспечен всем необходимым на высшем уровне, даже лучше предыдущего. Одних палаток для протестующих заготовили 700 штук, а по регионам ездили эмиссары с чемоданами денег, индульгенциями и обещаниями всяких вкусных плюшек от американского правительства в будущем.

Но для майдана все равно людей не нашлось. Было несколько сотен наемных профессиональных революционеров, но не нашлось тех посторонних, кто готов был выходить каждый день, не нашлось тех людей, пусть и обманутых лидерами, но с горящими глазами и готовых идти до конца.

Почему так произошло? Вроде бы и лидеры были те же самые и главный заказчик (США) тот же, и проблемы сейчас на Украине примерно те же, что и в 2013 году. Но взрыва в недовольства не произошло, и власть без больших усилий справилась с протестом.

Можно услышать такое объяснение: американцы не подвезли печенек. Не согласен. Собственно, американцы как раз и оплачивали клоунаду Саакашвили, а также провели настоящую артподготовку в своих СМИ, поливая помоями Петра Порошенко и обвиняя его во всем, в чём можно: в коррупции, продаже ракетных двигателей КНДР и т.д. То есть они делали ровно то же самое, что и в 2013 году. Но Курт Волкер с бутербродами под Мариинским дворцом так и не появился.

Думаю, главной ошибкой Саакашвили и стоящих за ними американцев стал неверный выбор основного направления раскачки режима. Вашингтон, как и четыре года назад, поставил на коррупцию и борьбу с ней, так и не осознав, что за последние четыре года в мозгах украинцев произошли значительные изменения. А еще они поставили не на тех «активистов»…

Коррупцией украинцев уже давно не удивишь. Американцы никак не могут понять, что украинцы — не европейцы, и применять к ним европейские шаблоны бессмысленно. Более того, они уже даже не те украинцы, которые были в 2013 году. В их стране с легкой руки американцев началась война, а регионы захлестнул настоящий бандитский беспредел.

Людей убивают прямо на улицах, и в стране образовалась целая каста, которой даже особо тяжкие преступления сходят с рук. Причем как раз эти самые «неприкасаемые» и вышли в октябре 2017-го на майдан.

Я могу себе представить чувства людей, ожидающих, как Порошенко наконец займется своими непосредственными обязанностями и размажет забывших страх «патриотов» по асфальту.

Не размазал, но и не поддался. Именно из-за ошибок при планировании протеста Михомайдан не поддержало население. И если мы вспомним, то Виктория Нуланд появилась на Майдане с печеньками только после массового недовольства разгоном «онижедетей» 1 декабря 2013 года. А как раз этого взрыва не произошло. Не нашлось в команде Петра Порошенко своего Сергея Левочкина.

А заодно не задело население Украины за живое и коррупция, ни обещание с ней бороться. Не верят люди в это, и им это уже не так и важно. Людям нужен мир и возвращение стабильности в украинское общество. Любой ценой. Люди устали от войны и бардака. А как раз это Саакашвили и вышедшие на майдан клоуны забыли предложить украинцам. Да и не могли, так как сами и являются источником этих проблем.

Не смогли Саакашвили и команда раскачать ситуацию еще и потому, что их не поддержали украинские элиты и олигархи. Да, среди них есть те, кто недоволен режимом Порошенко, так как тот отодвинул их от кормушки. Но никто из них в трезвой памяти и здравом рассудке не поднимет своей руки на устои нынешнего украинского государства. Они готовы сменить Порошенко у корыта, но не готовы ломать само корыто.

Причем это уже было видно в первый день «майдана», когда на трибуну не вышел никто из значимых украинских политиков и лидеров «оппозиционных» фракций. А это для Украины очень важный маркер.

В общем, нынешний недомайдан показал, что в украинском обществе произошли значительные сдвиги, и не учитывать их нельзя даже американцам. Порошенко выиграл у них эту схватку и доказал, что он не Янукович и с ним надо договариваться, а не пытаться нагнуть.

Если американцы это поймут, то у них есть шанс начать в Киеве новую игру, если нет, то киевский режим будет от них отдаляться, да так, что рано или поздно его прибьёт к другому берегу. Для многих такой вариант развития событий сегодня кажется невозможным и противоестественным, но лично меня это не удивляет еще с 2015 года, когда впервые было отмечено, что президент Порошенко начал свою игру, и эта игра не согласована с Госдепом США. По крайней мере, в некоторых важнейших ее частях.

Чем дальше, тем очевиднее становится, что американцы теряют свое влияние на Украине. И когда это влияние упадет до некоей критической величины, тогда ситуация в стране начнет быстро меняться. По моим расчетам, это вполне может произойти уже в 2019-20 годах, когда в США вновь все будут заняты выборами, а Москва окончит подготовку к своему возвращению на Украину.
Автор: Юрий Подоляка


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Комментарии 21

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  1. Венд Сегодня, 15:13
    Порошенко выиграл у них эту схватку и доказал, что он не Янукович и с ним надо договариваться,
    Как раз Янкович то и договаривался, в итоге проиграл по полной. Едва ноги унес.
    Венд
    1. Николай С. Сегодня, 16:57
      Цитата: Автор: Юрий Подоляка
      По моим расчетам, это вполне может произойти уже в 2019-20 годах, когда в США вновь все будут заняты выборами, а Москва окончит подготовку к своему возвращению на Украину.

      Подождать двадцатого года, наступления коммунизма, чего ещё?
      Кровавый Вальцман, кровавый пастор, кровавая хунта здесь и сейчас похищают, убивают русских людей, грабят, захватывают Храмы, запретили русский язык...
      Николай С.
      1. 210окв Сегодня, 17:53
        Я вот удивляюсь с Вас..Когда и когда?Да никогда!С такой политикой умиротворения киевского режима..И поддержкой запада.Замучаетесь ждать когда...
        Цитата: Николай С.
        Цитата: Автор: Юрий Подоляка
        По моим расчетам, это вполне может произойти уже в 2019-20 годах, когда в США вновь все будут заняты выборами, а Москва окончит подготовку к своему возвращению на Украину.

        Подождать двадцатого года, наступления коммунизма, чего ещё?
        Кровавый Вальцман, кровавый пастор, кровавая хунта здесь и сейчас похищают, убивают русских людей, грабят, захватывают Храмы, запретили русский язык...
        210окв
  2. Ярик Сегодня, 15:24
    Почему михомайдан Не получился? А дальше, сплошная демагогия в стиле Киселева.
    Ярик
    1. NIKNN Сегодня, 16:40
      Цитата: Ярик
      мощнейшую информационную и организационную поддержку со стороны США, которые готовы были помогать «оппозиции» сегодня точно так же, как это было и в 2013 году.

      Согласен.
      мощнейшую информационную и организационную поддержку со стороны США, которые готовы были помогать «оппозиции» сегодня точно так же, как это было и в 2013 году.
      Не согласен. В этот раз америка вложила ровно столько, сколько ей было нужно, для достижения целей, что за цели, домысливать не буду, думаю они достигнуты... feel
      NIKNN
      1. Вас Влад Сегодня, 17:01
        Цитата: NIKNN
        В этот раз америка вложила ровно столько, сколько ей было нужно, для достижения целей, что за цели, домысливать не буду, думаю они достигнуты...

        Показали кто он и что звать его не как,заигрался парася где то!Известные случаи, от власти крыша едет!Не исправится,будут снимать по традиционной схеме yes
        Вас Влад
        1. NIKNN Сегодня, 17:04
          Цитата: Вас Влад
          Не исправится,будут снимать по традиционной схеме

          Ну да, так как то...
          NIKNN
  3. п-к Опарышев Сегодня, 15:53
    В прошлом майдане в пиво подсыпали виагру и ещё что то для бешенства.Поэтому майданутые и сходили с ума.А на этот раз в пиво побоялись сыпануть возбудителей.От обычного пива толку не будет.
    п-к Опарышев
  4. alta Сегодня, 15:57
    почему Петр Порошенко, имея рейтинг, близкий к плинтусу,[i][/i]
    Врать в эпоху Интернета нельзя, у Порошенко второе место, в рейтинге 10 кандидатов в президенты ...
    http://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_p
    rezidenta
    alta
    1. Yurasumy Сегодня, 16:16
      Это статистика для СМИ. Вы что в нее верите? Есть еще теневая статистика, мне ее регулярно сбрасывают. Она "немного" иная".
      Yurasumy
      1. Maksus Сегодня, 18:11
        Цитата: Yurasumy
        Это статистика для СМИ. Вы что в нее верите? Есть еще теневая статистика, мне ее регулярно сбрасывают. Она "немного" иная".


        Теневая статистика, да ещё и только для вас. Вот это съезд крыши, прям завидно даже.
        Maksus
  5. domokl Сегодня, 16:02
    Мда...Слова вроде правильные, а по сути ничего. изначально вышли не с теми требованиями. Кому интересен ещё один суд? Или неприкосновенность депутатов? Да и Порошенко тоже. Он дрянь, но кто другой? Кандидатур нет, а к этому привыкли.
    И ещё. украинцы не изменились. Они остались ровно теми же, что и были. Просто теперь они знают что такое гробы из АТО, что такое беспредел "ветеранов" и прочие достижения. Залезли в свои раковины и выколупать их оттуда будет сложно. Народ просто ждет. А это самое страшное. Вот такое тупое от безнадеги ожидание...В настоящее время майдан просто невозможен. Единственное, что может вывести на улицу часть людей, это хорошая "зарплата" протестующим....
    domokl
    1. Yurasumy Сегодня, 16:16
      С этих позиций, люди вообще не меняются. Жратва,...
      Yurasumy
    2. Егоза Сегодня, 19:29
      Цитата: domokl
      Единственное, что может вывести на улицу часть людей, это хорошая "зарплата" протестующим....

      Вы правы! И, как отметил в статье А. Зубченко, очень интересно высказывание депутата Розенблат:
      «Послушайте, люди потратили несколько миллионов денег на то, чтобы организовать такую прекрасную информационную площадку. Они наняли очень дорогого грузинского клоуна и целую команду профессионалов с большим опытом. Это не Рабинович, которого я, безусловно, уважаю как человека, но его игрушечные митинги возле Национального банка – явно из серии утиля. Тут совсем другое дело. Скажите: какое дело Игорю Валерьевичу до антикорруционного суда, депутатской неприкосновенности в виде ее снятия и, тем более, пропорциональной избирательной системы? Он вертел эту систему в пропорции 40 к 60, 70 к 30 и даже один к пяти. За что он платил такие деньги? Правильно, за хороший, качественный вынос козлов, которые мешают ему жить. Нет, тут речь вовсе не идет о неких переговорах с ах каким человеком, распределении доходов и принципах взаимного сосуществования. О чем можно договориться с человеком, который практически попытался отнять у вас все и даже не думает останавливаться? Конечно, Игорь Валерьевич успел сделать так, что даже процесс отъема обошелся ему очень дорого. И вот деньги опять вернулись в Украину, причем в первичной форме «майдана». Самая выгодная и опробованная жизнью схема завода инвестиций.

      Еще раз повторю: какой профит получили организаторы, которые наняли серьезных людей и вложили серьезные деньги? Если вы уловили мою мысль, то можете понять ту глубокую озабоченность, которую вызывают у бедного еврея как детективы НАБУ (за исключением Кати, к которой я по-прежнему очень хорошо отношусь), так и «бараны, выносящие козлов». Конец монолога.
      Егоза
  6. Васся Вассин Сегодня, 16:33
    Я расстроен. Цирк надеюсь не прекратится?
    Васся Вассин
  7. Стирбьорн Сегодня, 16:42
    Не смогли Саакашвили и команда раскачать ситуацию еще и потому, что их не поддержали украинские элиты и олигархи.
    Украинские элиты, как и российские, держат свои миллиарды в офшорах. Если бы американцы режили бы спихнуть Порошенко, в обмен на Саакашвили, то надавили где надо и быстро бы элиты поддержали на кого покажут. Тот же Коломойский слился по указке США, а не потому, что Порошенко такой крутой. Так что не стыковка выходит
    Стирбьорн
    1. Krabik Сегодня, 17:20
      Возможно выпускали пар активных революционеров.
      Krabik
  8. Ураган70 Сегодня, 17:24
    Цитата: Ярик
    Почему михомайдан Не получился? А дальше, сплошная демагогия в стиле Киселева.

    Да лучше слушать "сплошную демагогию в стиле Киселева" , чем Петрухин бред про успехи окраины, например...
    Ураган70
  9. iouris Сегодня, 17:35
    Пора усвоить, что клоуны работают только за деньги, а "майданы" нигде ничего не решают. Под прикрытием шоу Порошенко готовит диктатуру (возможно уже не для себя). Нельзя неопределённо долго быть чуть-чуть беременной. Сердцевиной режима являются бандеровцы, за которыми стоят Германия и американцы, а задачей бандеровцев является развал РФ и завершение проекта "Россия".
    iouris
  10. Волька Сегодня, 17:51
    полный аншлаг, продолжение следует
    Волька
  11. Егоза Сегодня, 19:31
    Короче! Даешь власть Авакову! И сразу появятся новые министры: Министр по карманным кражам, Министр по грабежам, министр по подделыванию ценных бумаг и документов, министр по зачистке следов....ну и Юле, нашему "ангелу" с просроченным нимбом местечко найдется.
    Егоза
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