Михомайдан сдулся, но клоуны пока остались

Киевский майдан имени экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сдулся. Петр Порошенко, выдержав паузу и не позволив противнику собраться с силами, перешел в наступление и может теперь спокойно смотреть на то убогое зрелище, которое пока еще осталось под стенами Верховной рады и его администрации. Михомайдан ему уже не опасен, и это уже очевидно даже тем, кто его начал.Давайте попробуем разобраться, почему Михаилу Саакашвили не удалось раскачать население и почему Петр Порошенко, имея рейтинг, близкий к плинтусу, выстоял и теперь буквально глумится над своими противниками.Итак, не прошло и недели, как очередной украинский недомайдан сдулся и маргинализировался. И это несмотря на мощнейшую информационную и организационную поддержку со стороны США, которые готовы были помогать «оппозиции» сегодня точно так же, как это было и в 2013 году.По словам очевидцев, видевших организацию мероприятия в 2013 и 2017 годах, последний был обеспечен всем необходимым на высшем уровне, даже лучше предыдущего. Одних палаток для протестующих заготовили 700 штук, а по регионам ездили эмиссары с чемоданами денег, индульгенциями и обещаниями всяких вкусных плюшек от американского правительства в будущем.Но для майдана все равно людей не нашлось. Было несколько сотен наемных профессиональных революционеров, но не нашлось тех посторонних, кто готов был выходить каждый день, не нашлось тех людей, пусть и обманутых лидерами, но с горящими глазами и готовых идти до конца.Почему так произошло? Вроде бы и лидеры были те же самые и главный заказчик (США) тот же, и проблемы сейчас на Украине примерно те же, что и в 2013 году. Но взрыва в недовольства не произошло, и власть без больших усилий справилась с протестом.Можно услышать такое объяснение: американцы не подвезли печенек. Не согласен. Собственно, американцы как раз и оплачивали клоунаду Саакашвили, а также провели настоящую артподготовку в своих СМИ, поливая помоями Петра Порошенко и обвиняя его во всем, в чём можно: в коррупции, продаже ракетных двигателей КНДР и т.д. То есть они делали ровно то же самое, что и в 2013 году. Но Курт Волкер с бутербродами под Мариинским дворцом так и не появился.Думаю, главной ошибкой Саакашвили и стоящих за ними американцев стал неверный выбор основного направления раскачки режима. Вашингтон, как и четыре года назад, поставил на коррупцию и борьбу с ней, так и не осознав, что за последние четыре года в мозгах украинцев произошли значительные изменения. А еще они поставили не на тех «активистов»…Коррупцией украинцев уже давно не удивишь. Американцы никак не могут понять, что украинцы — не европейцы, и применять к ним европейские шаблоны бессмысленно. Более того, они уже даже не те украинцы, которые были в 2013 году. В их стране с легкой руки американцев началась война, а регионы захлестнул настоящий бандитский беспредел.Людей убивают прямо на улицах, и в стране образовалась целая каста, которой даже особо тяжкие преступления сходят с рук. Причем как раз эти самые «неприкасаемые» и вышли в октябре 2017-го на майдан.Я могу себе представить чувства людей, ожидающих, как Порошенко наконец займется своими непосредственными обязанностями и размажет забывших страх «патриотов» по асфальту.Не размазал, но и не поддался. Именно из-за ошибок при планировании протеста Михомайдан не поддержало население. И если мы вспомним, то Виктория Нуланд появилась на Майдане с печеньками только после массового недовольства разгоном «онижедетей» 1 декабря 2013 года. А как раз этого взрыва не произошло. Не нашлось в команде Петра Порошенко своего Сергея Левочкина.А заодно не задело население Украины за живое и коррупция, ни обещание с ней бороться. Не верят люди в это, и им это уже не так и важно. Людям нужен мир и возвращение стабильности в украинское общество. Любой ценой. Люди устали от войны и бардака. А как раз это Саакашвили и вышедшие на майдан клоуны забыли предложить украинцам. Да и не могли, так как сами и являются источником этих проблем.Не смогли Саакашвили и команда раскачать ситуацию еще и потому, что их не поддержали украинские элиты и олигархи. Да, среди них есть те, кто недоволен режимом Порошенко, так как тот отодвинул их от кормушки. Но никто из них в трезвой памяти и здравом рассудке не поднимет своей руки на устои нынешнего украинского государства. Они готовы сменить Порошенко у корыта, но не готовы ломать само корыто.Причем это уже было видно в первый день «майдана», когда на трибуну не вышел никто из значимых украинских политиков и лидеров «оппозиционных» фракций. А это для Украины очень важный маркер.В общем, нынешний недомайдан показал, что в украинском обществе произошли значительные сдвиги, и не учитывать их нельзя даже американцам. Порошенко выиграл у них эту схватку и доказал, что он не Янукович и с ним надо договариваться, а не пытаться нагнуть.Если американцы это поймут, то у них есть шанс начать в Киеве новую игру, если нет, то киевский режим будет от них отдаляться, да так, что рано или поздно его прибьёт к другому берегу. Для многих такой вариант развития событий сегодня кажется невозможным и противоестественным, но лично меня это не удивляет еще с 2015 года, когда впервые было отмечено, что президент Порошенко начал свою игру, и эта игра не согласована с Госдепом США. По крайней мере, в некоторых важнейших ее частях.Чем дальше, тем очевиднее становится, что американцы теряют свое влияние на Украине. И когда это влияние упадет до некоей критической величины, тогда ситуация в стране начнет быстро меняться. По моим расчетам, это вполне может произойти уже в 2019-20 годах, когда в США вновь все будут заняты выборами, а Москва окончит подготовку к своему возвращению на Украину.