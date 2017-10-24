Искатель приключений и авантюрист Дампир. Часть 2

Он оставил после себя шесть книг, в которых подробно описал свои путешествия. Трижды обогнул земной шар, вдохновил Свифта на написание книги о приключениях Гулливера и спас моряка, ставшего прототипом произведения Дефо «Робинзон Крузо». Он – Уильям Дампир, отважный путешественник и авантюрист.Карьера Дампира развивалась стремительно. Он был желанным гостем в домах сильных мира сего. Например, Уильям побывал на обеде у знаменитого и влиятельного в то время писателя Джона Ивлина. А компанию им составил секретарь Британского адмиралтейства Сэмюэл Пипс.Вот как Ивлин рассказывал о той встрече с искателем приключений: «Теперь он опять собирается в плавание при поддержке короля, который снарядил корабль водоизмещением 290 тонн. Он производит впечатление более скромного человека, чем можно было бы вообразить, учитывая среду, к которой принадлежал. Он принес карту направлений ветров Южных морей, составленную по его наблюдениям, и уверял нас, что подобные карты, до сих пор существовавшие, все были неправильными в части, относящейся к Тихому океану».Как раз на том корабле, о котором вспоминал Ивлин, Дампир и уплыл, не дождавшись выхода в свет своей второй книги. Судно, носившее название «Роубак», отправилось к берегам Австралии (тогда – Новой Голландии) и Новой Гвинеи.Но начало плавания выдалось трудным. Дело в том, что Дампир не сошелся характером с лейтенантом Джорджем Фишером, занимавшим должность штурмана. Уильям упрекал его в непрофессионализме, а Джордж, в свою очередь, возмущался тем, что им руководит бывший пират.До определенного момента мужчины сдерживали себя, но когда «Роубак» направился от Западной Африки в сторону Бразилии, они сорвались. Вот как описывал инцидент в своем дневнике Дампир: «Я ежедневно подвергался оскорблениям со стороны моего лейтенанта Джорджа Фишера. Когда же поведение Фишера стало совсем невыносимым, то я пригрозил ему тростью, которая была тогда в моих руках, на что он, повернувшись ко мне, назвал меня старой собакой, старым негодяем и заявил моим людям: «Джентльмены, схватите эту старую пиратскую собаку, ибо он намерен убежать с вами и королевским судном». Поэтому он был посажен под арест, чтобы не дать ему возможности вызвать бунт на корабле».К слову сказать, Уильяму на тот момент было «уже» сорок восемь лет. Такого оскорбления Дампир не мог стерпеть. Поэтому тростью загнал бунтовщика в каюту и запер там. Фишер просидел взаперти до тех пор, пока корабль не достиг берегов Бразилии. Здесь Дампир сдал своего штурмана в руки португальского губернатора, который и посадил бунтовщика за решетку.«Роубак» недолго пробыл у Бразильских берегов. Пополнив запасы провианта и воды, корабль направился в Индийский океан. В начале августа Дампир и его команда добралась до Австралии. Здесь Уильям произвел съемку береговой линии на протяжении нескольких сотен километров. Затем наткнулся на группу островов, которые позже получили название архипелага Дампира.Затем «Роубак» заглянул «в гости» к Тимору, западному побережью Новой Гвинеи и Муссау. А когда Уильям достиг берегов острова Новая Ирландия, то был уверен, что находится близ северной части Новой Гвинеи. Из-за этого искатель приключений посчитал пролив Сент-Джордж-Чаннел заливом. Дампир не предполагал, что он разделяет Новою Ирландию от Новой Британии.Также во время плавания авантюрист открыл пролив между все той же Новой Британией и Новой Гвинеей. Он, кстати, тоже был назван в честь путешественника. Когда «Роубак» достиг Батавии, Дампир принял решение свернуть исследовательскую экспедицию и направился обратно.В феврале 1701 года у корабля неожиданно началась течь. Команде пришлось срочно искать выход из катастрофического положения – у острова Вознесения «Роубак» в буквальном смысле слова начал тонуть. Поскольку выход оставался лишь один, Дампир посадил судно на прибрежную мель.Дольше месяца Уильям вместе с моряками вынужден был провести на острове Вознесения. Но им еще крупно повезло, поскольку провиантом им служило мясо диких коз и черепах. И это оказалось для англичан удивительным, ведь в то время считалось, что этот остров лишен пресной воды, а значит, полностью необитаем. Именно Дампир стал первым европейцем, нашедшим источник.Все это время Дампир приводил в порядок свои записи. Вот как он описал извержение вулкана, которое произошло на одном из островов: «Всю ночь вулкан извергал огонь и дым, что сопровождалось страшным шумом, подобным грому, и виднелось пламя, страшнее которого я еще не видел… Потом можно было видеть огромный огненный поток, бегущий к подножью вулкана и даже почти к берегу».А вот как искатель приключений рассказал об аборигенах, которых ему довелось повстречать во время краткосрочной высадки на сушу: «Прыткий молодой человек, бывший со мной, видя их вблизи, побежал за ними, и они тут же бросились бежать от него. У него был меч, а у них – деревянные копья. Их было много, и ему пришлось туго. Вначале, когда он побежал за ними, я погнался за двумя другими, находившимися у берега, но, понимая, что может случиться с молодым человеком, быстро повернул обратно, взобрался на вершину песчаного холма и увидел его недалеко от себя, окруженного ими. Увидев меня, один из них бросил копье, пролетевшее рядом со мной. Я выстрелил, чтобы только испугать их, не намереваясь убить кого-нибудь. Хотя выстрел сперва и испугал их немного, но они скоро успокоились и, вскидывая руки, презрительно крича «пу, пу, пу», подступили к нам снова. Я понял, что надо действовать решительно, и выстрелил в одного из них. Остальные, видя, что он упал, отступили, и молодой человек получил возможность вырваться и прибежать ко мне. Другой человек, который также был со мной, ничем не мог помочь, поскольку у него не было оружия. Я возвратился с моими людьми, оставив попытку захватить кого-либо из туземцев, будучи огорчен тем, что случилось. Туземцы взяли с собой раненого товарища. А мой молодой человек, который был ранен копьем в щеку, очень боялся, что копье было отравлено, но я так не думал. Его рана была очень болезненна, так как была нанесена тупым оружием, но он скоро выздоровел».Не забыл Уильям упомянуть и о медицинских уловках, применяемых аборигенами. Вот каким способом его вылечили от болезни: «Меня закопали по самую голову в горячий песок, я выдерживал это с полчаса, после чего меня выкопали и уложили потеть под брезентом. Я сильно потел всё то время, пока сидел в песке, и, похоже, мне пошло это на пользу, поскольку уже очень скоро мне стало лучше».В начале апреля английская флотилия, проходившая мимо острова Вознесения, заметила брошенное судно и дым. Таким образом Дампир и его матросы были спасены.До родной Англии Уильям добрался лишь в августе 1701 года. Правда, это возвращение нельзя назвать триумфальным. Да, его уже считали прославленным и бесстрашным исследователем неизвестных земель, но… С Дампиром горели желанием встретиться не только поклонники, но и адмиралтейский суд. Дело в том, что Фишер, о котором Уильям уже благополучно забыл, вышел из бразильской тюрьмы. И первым делом выдвинул обвинение против своего бывшего командира.Дело рассматривали чуть менее года. И в начале июня 1702 года состоялся суд. Любопытно, что происходило это «действо» на борту корабля «Ройял Соверн». Изучив доводы и доказательства обеих сторон, суд постановил признать Дампира виновным в чрезмерно жестоком обращении с Фишером. Так звучал текст приговора: «После тщательного изучения всех пунктов обвинения, выдвинутых капитаном Дампиром и лейтенантом Фишером друг против друга, суд нашел, что многие из них были, по сути дела, незначительными, а другие – недостаточно доказанными. Таким образом, главным делом, которое рассматривал суд, была жестокость капитана Дампира в отношении лейтенанта Фишера. То, что он избил своего лейтенанта, продержал его под арестом в течение многих месяцев, затем высадил на берег в кандалах и отправил в тюрьму, является бесспорно недопустимым. Объяснения, которые он дал в оправдание своих поступков, ссылки на имевшиеся у него сведения о заговоре, подготавливавшемся упомянутым лейтенантом, и подозрения, которые он имел в отношении лейтенанта, не были им доказаны и остались только предположениями и догадками. В силу этого военный суд выносит свой приговор в пользу лейтенанта. Суд далее выражает мнение, что упомянутый капитан Дампир не тот человек, который может быть использован как командир какого-либо корабля флота ее величества».Такой вердикт означал лишь одно – Дампира отправили в отставку. А заодно на него повесили штраф на внушительную сумму, равную его трем годовым зарплатам.Несмотря на жесткий приговор, репутация Уильяма, можно сказать, с достоинством выдержала удар. А когда спустя год вышла его третья книга, лорд-адмирал принц Джордж, являвшийся мужем королевы Анны, представил искателя приключений своей венценосной супруге. Дампир, на тот момент уже собирался отправиться в новое путешествие, но отказаться от встречи с ее величеством, конечно, не мог. И свежем номере «Лондон газетт» говорилось: «Незадолго до того, как отправиться в новое плавание к берегам Вест-Индии, Уильям Дампир был удостоен чести приложиться к руке Её Величества».Под путешествием Дампир подразумевал каперский вояж в Тихий океан. За счет иностранных кораблей, груженных ценными товарами, он рассчитывал поправить свое довольно бедственное финансовое положение.И по весне 1703 года Дампир отправился в экспедицию на корабле «Сент-Джордж». Вскоре к ним присоединилось еще одно судно – галера-фрегат «Синк портс» под командованием капитана Чарлза Пикеринга.Корабли проделали маршрут от берегов Западной Африки и островов Зеленого мыса до пересечения Атлантического океана и плавания вдоль Бразильского побережья. Как раз близ страны, «где много-много диких обезьян,» внезапно умер Пикеринг. Новым капитаном «Синк портс» стал Томас Стрэдлинг, а его помощником – Александр Селькирк.После того, как корабли обогнули мыс Горн, они двинулись к острову Хуан-Фернандес. Команде после столь длительного и тяжелого путешествия требовался отдых. К тому же запасы провианта и пресной воды подходили к концу.Заветной цели «Сент-Джордж» и «Синк портс» достигли лишь в феврале 1704 года. Несколько недель матросы отдыхали и набирались сил, после чего вышли, так сказать, на охоту. Их жертвами становились в основном французские и испанские корабли. Но добыча постоянно была слишком скудной. Тогда англичане решили разграбить город Санта-Марию, находившийся в районе Панамского перешейка. Но и тут разбойников ожидала неудача. Губернатор Панамы ожидал появления разбойников, поэтому направил к городу несколько сотен профессиональных солдат. Испанцы напали из засады, и англичанам пришлось отступать с боем.Уставшие и разочарованные, моряки вернулись к своему кораблю. И тут им неожиданно улыбнулась удача: они увидели испанский корабль, вставший на якорь. Его англичане без труда захватили и поделили богатую добычу. После этого успеха Дампир и Стрэдлинг решили, что им лучше действовать поодиночке.Томас направился к островам Хуан-Фернандес. Там он, повздорив с Александром Селькирком, своим помощником, приказал оставить несчастного на берегу…Что касается Дампира, он еще некоторое время грабил иностранные торговые корабли. Существенный успех был лишь один – англичане сумели захватить барк. Это большое парусное судно получило имя «Дракон», а его капитаном стал Джон Клиппертон. Правда, этот тандем просуществовал недолго. Спустя несколько месяцев Клиппертон, похитив каперское свидетельство, снаряжение и провиант, сбежал от Дампира.Уильяму ничего другого не оставалось, как смириться. Отремонтировав «Сент-Джордж», он принялся охотиться за галеоном из Филиппин. Поэтому отправился в Южное море. Заветный корабль появился спустя несколько месяцев. Но здесь удача изменила искателю приключений. Галеон сумел отбить атаки двух английских кораблей.После неудачи последовал бунт. Из шестидесяти двух матросов тридцать пять приняли решение уйти от Дампира. Уильям согласился пойти на уступки, поэтому отдал бунтовщикам «Дракона», а сам направился в залив Гуаякиль. Совершив несколько удачных набегов на прибрежные поселения, Уильям захватил испанскую бригантину. Ее состояние было гораздо лучше, чем у «Сент-Джорджа». Поэтому Дампир бросил свой старый корабль и продолжил плавание на новом. Бригантина, названная «Оправдание» направилась в Индонезию. Здесь у авантюриста произошло столкновение с голландцами. Его арестовали и посадили в тюрьму по подозрению в пиратской деятельности. Вот только Уильям сумел доказать, что являлся не пиратом, а капером.И в конце 1707 года англичанин все-таки добрался до дома. Так завершилось его второе кругосветное плавание.Долго задерживаться на одном месте Дампир не мог. Его снова манили море и приключения. И спустя короткое время он отправился в свое третье кругосветное плавания. Правда, на сей раз, Уильям занимал должность штурмана, а возглавлял экспедицию капитан Вудс Роджерс.Важное событие произошло в начале февраля 1709 года. Корабли Роджерса проходили мимо островам Хуан-Фернандес. Неожиданно моряки заметили струйки дыма. Капитан решил проверить, что это, и направил к клочкам суши лодки. Стоило морякам сойти на берег, как к ним выскочил человек в козьей шкуре. Когда дикаря подняли на борт, Дампир узнал в нем Александра Селькирка. Того самого, которого четыре года назад оставил на островах капитан Стрейдлинг. Уильям поручился за Селькирка перед Роджерсом, и тот принял его в команду корабля.За время, проведенное на острове в одиночестве, несчастный пират практически забыл родной язык. И лишь благодаря стараниям Дампира и остальных членов команды Александр постепенно начал превращаться из дикаря в цивилизованного человека.Когда корабли вернулись в Англию, Селькирк встретился с журналистом Ричардом Стилом и рассказал ему о своем приключении. Журналист в мельчайших подробностях изложил эту историю в нескольких номерах «Инглишмена». Узнал о чудесном спасении моряка и писатель Дефо. Именно Селькирк стал прототипом всем известного Робинзона Крузо, книга о котором увидела свет в 1719 году.На суше Дампир прожил еще три года. Он умер в 1715 году, оставив после себя лишь книги и долги. Все, что он заработал, а также имущество родственникам пришлось отдать на погашение займов. Где был похоронен искатель приключений и авантюрист, к сожалению, неизвестно.