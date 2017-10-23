Не срочно в номер. Зачем в зоопарке границы
Сегодня пресса просто взбесилась от украинской тематики. Куда не сунься, везде майдан, украинцы оккупировали новости. И главное, читают ведь люди. Прямо зависть берет. Может они, украинцы эти, специально постоянно что-то отчибучивают, чтобы интерес к себе вызвать? Не страна, а тысяча и одна ночь...и день.
Вот и понял я, что надо в этот, в тренд, по-быстрому. Чтобы со стороны выглядело, что и мне Украина интересна. В Киев меня, понятное дело, не пускают. Поэтому расскажу о совсем другом месте этой красивой, но малость отмороженной страны. Отмороженной во всех смыслах. И в смысле отопления в квартирах, и в смысле голов некоторой части населения.
Когда-то, в школьные годы, я понял простую истину из курса биологии. Плоха та обезьяна, которая не мечтает стать человеком. Позже я понял, что и человек, который не замечает, что опять возвращается в обезьянье состояние тоже не хороший. Но это уже жизненный опыт называется.
Сейчас некоторые читатели скажут, что у меня с наступлением зимы, а у нас уже снежок падает периодически, мозг автора стал "давать сбои". А вот и нет. Это я вчера случайно в зоопарк заехал. Вообще-то я решил пейзажи поснимать. А тут бабка на дороге с мешком картошки и странной надписью-"Помогите животным!". Остановился естественно.
Оказывается в соседнем доме отдыха зоопарк есть. Ну не московский конечно, но приличный. Есть на что посмотреть. Только вот кормят животных "по норме". А морозы у нас бывают ого-го. Да и отдыхающим приятно почувствовать себя "человеком широкой души" за малые деньги. Короче, купил я этот самый мешок картошки и поехал в зоопарк.
А там уже система отлажена. Мешок с "огромным спасибо" забрали. Меня внутрь пустили. Смотри добрый человек. Ещё и смотрители рассказывают о зверях своих. И смотрят друг на друга ( люди и животные) влюбленными глазами. Чего не скажешь о некоторых зверях в отношении лично меня. Мы им так за день надоедаем наверное...Правда на мой вопрос об усталости мне сказали, что очень эти животные без людей скучают. А глаза такие от инстинктов. Хищники. Прикидывают варианты так сказать.
Но больше всего мне понравился контактный зоопарк. Там вместе звериные и человеческие дети гуляют. Смешно смотреть, как малыш, еле стоящий на ногах подходит к такому же козленку или поросенку. А потом начинаются визги от радости с обеих сторон. И любой малыш с лакомством заходит. Зоопарк, к котором нет границ. Красота. Все вместе уживаются и всем хорошо.
А теперь вернусь к Украине. Странные там все-таки дела творятся. Помните 1991-й? Когда мы вдруг стали жить в разных государствах? Помните смешные истории, когда человек оказывался "на раскоряку". Сам в одной стране живет, а загородный дом, в смысле дача о шести соток, в другом. Или работать ходил в другое государство. "Контактный зоопарк" для людей.
Но потом, государства начали мало-помалу границы прибирать к рукам. Не так конечно, как советские рубежи охраняли, но порядок какой-никакой появился. Везде. Кроме Украины. Там, под маркой капитализма, западные рубежи страны стали...продавать частникам. А что? Земля же. Пусть хозяин у неё будет. Да и в перспективе...Все равно в Европу идем. А там границы отменили.
Быстро все распродали. Представляете ужас контрабандистов? Голубая мечта многих поколений об аренде одного метра государственной границы лопнула как мыльный пузырь. Купил себе пару гектаров. Вышки поставил. Охрану с оружием. И...обрабатывай участок. В смысле веди сельское хозяйство. А пограничников можно выстрелами отпугивать или там прожекторами мощными слепить. Не глазей на чужое добро ирод.
И такая красота продолжалась до...принятия закона о государственном языке Украины. Ну помните это великое событие, после которого некоторые страны аж подскочили (чисто по-украински) от возмущения. Венгры там, румыны и прочие мы. Только мы мало говорим. Замыслили, а может и осуществляем уже какую-то "мстю". А венгры прямо указали украинцам на их место...в Евросоюзе. В смысле сказали, что их месте у пар... порога, извините, теперь.И украинцы, которые венгры, ну которые живут на Украине, но так и не выучили украинского, да и русского, указали. Туда же, прямо сказать.
Ах так! И решили киевские деятели прижать контрабанду из Украины в Венгрию. Чтобы эти несговорчивые европейцы поняли, что и Украина может ввести "экономические санкции". Указаний всяких написали. Директив. Приказы отправили. Сунулись пограничники к границе а там огонь из дробовиков по ним открыли. Частная собственность! Не воруй урожай! Вот ведь фигли-мигли какие. И всё по закону.
Пришлось пограничникам в суд обращаться. Рабочего места лишили бравых ребят. Кое-что уже отсудили. Пресс-служба пограничников с гордостью сообщает: "На сегодняшний день сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров".
Тут ведь годовая премия за хорошую службу на кону. Вдруг лишат. За некачественную работу. "Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, её патрулирование и выполнение других задач".
Мукачевский пограничный отряд Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой вообще решили "забороть" местные власти! Отдайте рабочие места! Отдайте нам хоть какие-то участки! Пограничники тоже люди! Хотят иметь свою "долю малую" с охраны границ! Короче, развернулась эпопея по возврату государственной границы государству! Почти 90 гектаров земли!
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос чуть не плачет. "Я в очередной раз натолкнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными… Фактически 150 км - это земельные участки - 2 га - поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация…".
Но!.. Не смотря на отсутствие границ в государственной собственности, украинские пограничники усилили охрану рубежей от агрессивных венгров, румын да и молдаван! Ни одна мышь теперь не проникнет на Украину через те участки, которые уже отсудили! С 18 октября!
Именно с 18 октября усилена охрана государственной границы со странами Европейского Союза в пределах 4 областей. Черниговской, Закарпатской, Волынской и Львовской! Председатель Государственной пограничной службы даже свои резервы туда бросил. Курсантов из академии им. Б. Хмельницкого откомандировали. Мобильный пограничный отряд "Дозор" перекинули. Да ещё и мобильные пограничные комендатуры в придачу! До 300 человек получается переехали за западную границу!
Начальник штаба полковник Руслан Краснопортко прямо заявил: "Основной целью усиления охраны данного направления границы является противодействие организованной преступности. Для помощи в патрулировании будут применяться беспилотные летательные аппараты, оборудованные современными камерами фото - и видеонаблюдения, а также тепловизионными приборами".
Кстати, если внимательно посмотреть вокруг, то "зеленых фуражек" стало больше и в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Причем так. Незаметно для остальных граждан. У не задумали ли румыны с молдаванами чего? Короче, "контактный зоопарк" на западе незалежной прекращает своё существование. "Звери" подросли. Уже посматривают на людей так же, как не меня. Инстинкты проснулись.
Украинский "зоопарк" становится классическим. Если раньше "железными решетками" страна отгораживалась от России и Белоруссии, то теперь "ограждения" укрепляют по всему периметру. Люди отдельно, звери отдельно. И это правильно, наверное. Техника безопасности называется. Единственное, что мне пока не понятно, как же "весь мир с нами"? Или те, кто может спросить за скотство в отношении соотечественников сразу переходят во "не весь мир"?
А вот по поводу потраченных на зверей денег и времени я ни капли не жалею. Понимают они, звери эти, когда человек к ним с добром приходит. Мне один бык голову сунул, чтобы за ухом ему почесал. Ага. Пальцы в шерсти "утонули". К зиме травоядный готовился. А глаза у него, когда я все-таки до кожи добрался, аж засветились от счастья. Если кто бабку такую на обочине увидит, очень советую повторить мой поступок. Контактный зоопарк он душу облагораживает.
А "классический" просто эгоизм наш, человеческий, согревает. Вот он, царь зверей в клетке! А я на свободе. Значит, я тогда вроде императора зверей. А бежать куда "император" будет, когда вдруг, как это было у автора в Беловежской пуще, зубр бревно, исполняющее функции забора, не напрягаясь "выдавит"? Он ручной, но суеты не любит. А тут "императоры" с фотовспышками. Ох и кросс тогда был. Я лично за клетками с волками спрятался. Героически.
Если честно, я понимаю, что государственную границу необходимо охранять. Более того, государств без границ не бывает. Да и экономические интересы соблюдать надо. И действия украинских властей понимаю. Только в глубине души червячок шевелится. Как-то интересно получается. Пока глаза на скотское отношение Киева к собственным согражданам закрывали, границы были не нужны. Но стоило Будапешту, Бухаресту или Кишиневу не согласиться с украинской версией сразу вспомнили о рубежах.
Или в Киеве что-то знают о какой-нибудь Закарпатской народной республике? Готовят расширение АТО?
Вот и понял я, что надо в этот, в тренд, по-быстрому. Чтобы со стороны выглядело, что и мне Украина интересна. В Киев меня, понятное дело, не пускают. Поэтому расскажу о совсем другом месте этой красивой, но малость отмороженной страны. Отмороженной во всех смыслах. И в смысле отопления в квартирах, и в смысле голов некоторой части населения.
Когда-то, в школьные годы, я понял простую истину из курса биологии. Плоха та обезьяна, которая не мечтает стать человеком. Позже я понял, что и человек, который не замечает, что опять возвращается в обезьянье состояние тоже не хороший. Но это уже жизненный опыт называется.
Сейчас некоторые читатели скажут, что у меня с наступлением зимы, а у нас уже снежок падает периодически, мозг автора стал "давать сбои". А вот и нет. Это я вчера случайно в зоопарк заехал. Вообще-то я решил пейзажи поснимать. А тут бабка на дороге с мешком картошки и странной надписью-"Помогите животным!". Остановился естественно.
Оказывается в соседнем доме отдыха зоопарк есть. Ну не московский конечно, но приличный. Есть на что посмотреть. Только вот кормят животных "по норме". А морозы у нас бывают ого-го. Да и отдыхающим приятно почувствовать себя "человеком широкой души" за малые деньги. Короче, купил я этот самый мешок картошки и поехал в зоопарк.
А там уже система отлажена. Мешок с "огромным спасибо" забрали. Меня внутрь пустили. Смотри добрый человек. Ещё и смотрители рассказывают о зверях своих. И смотрят друг на друга ( люди и животные) влюбленными глазами. Чего не скажешь о некоторых зверях в отношении лично меня. Мы им так за день надоедаем наверное...Правда на мой вопрос об усталости мне сказали, что очень эти животные без людей скучают. А глаза такие от инстинктов. Хищники. Прикидывают варианты так сказать.
Но больше всего мне понравился контактный зоопарк. Там вместе звериные и человеческие дети гуляют. Смешно смотреть, как малыш, еле стоящий на ногах подходит к такому же козленку или поросенку. А потом начинаются визги от радости с обеих сторон. И любой малыш с лакомством заходит. Зоопарк, к котором нет границ. Красота. Все вместе уживаются и всем хорошо.
А теперь вернусь к Украине. Странные там все-таки дела творятся. Помните 1991-й? Когда мы вдруг стали жить в разных государствах? Помните смешные истории, когда человек оказывался "на раскоряку". Сам в одной стране живет, а загородный дом, в смысле дача о шести соток, в другом. Или работать ходил в другое государство. "Контактный зоопарк" для людей.
Но потом, государства начали мало-помалу границы прибирать к рукам. Не так конечно, как советские рубежи охраняли, но порядок какой-никакой появился. Везде. Кроме Украины. Там, под маркой капитализма, западные рубежи страны стали...продавать частникам. А что? Земля же. Пусть хозяин у неё будет. Да и в перспективе...Все равно в Европу идем. А там границы отменили.
Быстро все распродали. Представляете ужас контрабандистов? Голубая мечта многих поколений об аренде одного метра государственной границы лопнула как мыльный пузырь. Купил себе пару гектаров. Вышки поставил. Охрану с оружием. И...обрабатывай участок. В смысле веди сельское хозяйство. А пограничников можно выстрелами отпугивать или там прожекторами мощными слепить. Не глазей на чужое добро ирод.
И такая красота продолжалась до...принятия закона о государственном языке Украины. Ну помните это великое событие, после которого некоторые страны аж подскочили (чисто по-украински) от возмущения. Венгры там, румыны и прочие мы. Только мы мало говорим. Замыслили, а может и осуществляем уже какую-то "мстю". А венгры прямо указали украинцам на их место...в Евросоюзе. В смысле сказали, что их месте у пар... порога, извините, теперь.И украинцы, которые венгры, ну которые живут на Украине, но так и не выучили украинского, да и русского, указали. Туда же, прямо сказать.
Ах так! И решили киевские деятели прижать контрабанду из Украины в Венгрию. Чтобы эти несговорчивые европейцы поняли, что и Украина может ввести "экономические санкции". Указаний всяких написали. Директив. Приказы отправили. Сунулись пограничники к границе а там огонь из дробовиков по ним открыли. Частная собственность! Не воруй урожай! Вот ведь фигли-мигли какие. И всё по закону.
Пришлось пограничникам в суд обращаться. Рабочего места лишили бравых ребят. Кое-что уже отсудили. Пресс-служба пограничников с гордостью сообщает: "На сегодняшний день сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей площадью более 132 гектаров".
Тут ведь годовая премия за хорошую службу на кону. Вдруг лишат. За некачественную работу. "Несмотря на то, что земельные участки, расположенные в непосредственной близости к государственной границе Украины, находятся в частной собственности, Государственная пограничная служба Украины в полном объеме осуществляет охрану государственной границы, её патрулирование и выполнение других задач".
Мукачевский пограничный отряд Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой вообще решили "забороть" местные власти! Отдайте рабочие места! Отдайте нам хоть какие-то участки! Пограничники тоже люди! Хотят иметь свою "долю малую" с охраны границ! Короче, развернулась эпопея по возврату государственной границы государству! Почти 90 гектаров земли!
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос чуть не плачет. "Я в очередной раз натолкнулся на документы, которые свидетельствуют о том, что у нас 150 км границы на Закарпатье с Венгрией являются частными… Фактически 150 км - это земельные участки - 2 га - поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроена коммуникация…".
Но!.. Не смотря на отсутствие границ в государственной собственности, украинские пограничники усилили охрану рубежей от агрессивных венгров, румын да и молдаван! Ни одна мышь теперь не проникнет на Украину через те участки, которые уже отсудили! С 18 октября!
Именно с 18 октября усилена охрана государственной границы со странами Европейского Союза в пределах 4 областей. Черниговской, Закарпатской, Волынской и Львовской! Председатель Государственной пограничной службы даже свои резервы туда бросил. Курсантов из академии им. Б. Хмельницкого откомандировали. Мобильный пограничный отряд "Дозор" перекинули. Да ещё и мобильные пограничные комендатуры в придачу! До 300 человек получается переехали за западную границу!
Начальник штаба полковник Руслан Краснопортко прямо заявил: "Основной целью усиления охраны данного направления границы является противодействие организованной преступности. Для помощи в патрулировании будут применяться беспилотные летательные аппараты, оборудованные современными камерами фото - и видеонаблюдения, а также тепловизионными приборами".
Кстати, если внимательно посмотреть вокруг, то "зеленых фуражек" стало больше и в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Причем так. Незаметно для остальных граждан. У не задумали ли румыны с молдаванами чего? Короче, "контактный зоопарк" на западе незалежной прекращает своё существование. "Звери" подросли. Уже посматривают на людей так же, как не меня. Инстинкты проснулись.
Украинский "зоопарк" становится классическим. Если раньше "железными решетками" страна отгораживалась от России и Белоруссии, то теперь "ограждения" укрепляют по всему периметру. Люди отдельно, звери отдельно. И это правильно, наверное. Техника безопасности называется. Единственное, что мне пока не понятно, как же "весь мир с нами"? Или те, кто может спросить за скотство в отношении соотечественников сразу переходят во "не весь мир"?
А вот по поводу потраченных на зверей денег и времени я ни капли не жалею. Понимают они, звери эти, когда человек к ним с добром приходит. Мне один бык голову сунул, чтобы за ухом ему почесал. Ага. Пальцы в шерсти "утонули". К зиме травоядный готовился. А глаза у него, когда я все-таки до кожи добрался, аж засветились от счастья. Если кто бабку такую на обочине увидит, очень советую повторить мой поступок. Контактный зоопарк он душу облагораживает.
А "классический" просто эгоизм наш, человеческий, согревает. Вот он, царь зверей в клетке! А я на свободе. Значит, я тогда вроде императора зверей. А бежать куда "император" будет, когда вдруг, как это было у автора в Беловежской пуще, зубр бревно, исполняющее функции забора, не напрягаясь "выдавит"? Он ручной, но суеты не любит. А тут "императоры" с фотовспышками. Ох и кросс тогда был. Я лично за клетками с волками спрятался. Героически.
Если честно, я понимаю, что государственную границу необходимо охранять. Более того, государств без границ не бывает. Да и экономические интересы соблюдать надо. И действия украинских властей понимаю. Только в глубине души червячок шевелится. Как-то интересно получается. Пока глаза на скотское отношение Киева к собственным согражданам закрывали, границы были не нужны. Но стоило Будапешту, Бухаресту или Кишиневу не согласиться с украинской версией сразу вспомнили о рубежах.
Или в Киеве что-то знают о какой-нибудь Закарпатской народной республике? Готовят расширение АТО?
Автор: Александр Ставер
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