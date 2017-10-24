Армада из новых кораблей. ВМС США - 2017 год
Кто делает - не говорит. Кто говорит - не делает
В США не привыкли ждать праздников и юбилеев для торжественной приёмки военной техники. Вместо красивых телевизионных сюжетов с выступлениями чиновников на фоне строящихся (и очень редко - достроенных) кораблей, в Штатах идет ежедневная кропотливая работа по перевооружению и усилению флота.
До окончания года еще целых два месяца, но за океаном уже введен в строй ряд крупных боевых единиц. По морской традиции, всех можно отнести к кораблям первого ранга - крупным и несущим самое мощное вооружение.
Ракетный эсминец “Джон Финн” (DDG-113)
Ракетный эсминец “Рафаэль Перальта” (DDG-115)
Любопытно, что второй эсминец назван в честь мексиканца, который служил в армии ради получения гражданства. Увы, получил он его посмертно. По официальной версии - совершил подвиг, накрыв своим телом гранату.
Оба построенных корабля относятся к типу “Орли Бёрк”, подсерия IIA “Рестарт”. Те, кто с изумлением встретят новость о темпах ввода в строй американских эсминцев (по два в год!), просьба придержать эмоции. “Финн” и “Перальта” - первые эсминцы после длительного пятилетнего перерыва. Возобновление строительства “Бёрков” вызвано отказом от серийной постройки “Замволтов”. Об этом говорит само название подсерии (“рестарт”).
С другой стороны, опасения выглядят вполне оправданными. “Финн” и “Перальта” стали уже 63-им и, соответственно, 64-ым эсминцами своего типа.
Каждый из них способен выпустить столько же крылатых ракет, как все корабли ВМФ России, оснащенные на сегодняшний день комплексом “Калибр”. Такова суровая правда о “вероятном противнике”. Скрывать её - значит предавать людей.
Состав вооружения может меняться в зависимости от поставленных задач - ударное, противолодочное, зенитное. Эсминец оснащен системой ПВО-ПРО “Иджис”. На борту имеются два противолодочных вертолета. Полное водоизмещение - порядка 10 тысяч тонн. Штатный экипаж - 320 человек.
Наверняка кто-то спросит, кому же присвоен промежуточный индекс (“114”). Ответ - эсминцу “Ральф Джонсон”, постройка которого из-за сбоев контракторов-подрядчиков,затянулась и вступление в строй перенесено на конец 2017 или начало 2018 гг. Вот так. Оказывается, что ситуация с задержками и сдвигом сроков - прерогатива не только отечественной ОСК.
USS Ralph Johnson (DDG-114) на ходовых испытаниях
В дополнение к теме с эсминцами, уместно упомянуть следующий корпус, DDG-116 (“Томас Хаднер”), спущенный на воду 1 апреля 2017 года. В день смеха, но почему-то не смешно.
Очередной, 66-ой по счету “берк” относится к следующей подсерии IIA “Внедрение технологий”. Предполагается внедрить в его конструкции и изучить на практике перспективные решения, которые будут в полной мере использованы в эсминцах, создающихся на замену существующим “Бёркам” (несмотря на схожее обозначение, “Арли Берк” Flight III образца 2030-х гг. будет уже во многом другим кораблем).
О каких технологиях идет речь - доподлинно неизвестно. Внешний облик строящегося DDG-116 не отличается от предыдущих “Финна” и “Перальты”.
Тактический номер “116” не означает, что в составе ВМС США прямо сейчас имеются 116 эсминцев. Отнюдь нет. Это сквозная нумерация всех эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО), или в оригинале DDG. Половина из которых уже давно упокоилась на дне.
Разговор об эсминцах должен, в любом случае, затронуть тему с одиозным “Замволтом”. В нынешнем, 2017 году, готовится к прохождению испытаний следующий эсминец данного проекта - “Майкл Монсур” . В этом смысле, американцы строят свои экспериментальные “несерийные” корабли быстрее, чем мы строем свои “серийные”.
От эсминцев - к кораблям меньшего размера
В июне был принят в строй боевой корабль прибрежной зоны “Габриэль Гиффордс” (LCS-10).
Несмотря на десять построенных кораблей класса LCS (“littoral combat ship”) моряки и кораблестроители так и не пришли к единому выводу. Что это? Корабли новой эры - или плавучие недоразумения стоимостью почти в млрд. долл.
Несмотря на скорость 45 узлов - быстрее, чем любой из современных водоизмещающих кораблей такого размера, специалистов смущает отсутствие у LCS сколь-нибудь серьезного ударного и зенитного вооружения. В этом легко убедиться, сравнив LCS со схожим по размерам российским корветом пр. 20385.
С другой стороны, янки, возможно, понадобился именно быстроходный патрульный корабль, а не очередной “берк” с Иджисом.
Тем более, это не просто сторожевик. Корабль класса LCS - это и тральщик, и противолодочник, и мобильная вертолетная база, и платформа, на которой можно разместить, в зависимости от задачи, любое другое вооружение. В т.ч. управляемые ракеты.
Пусковая установка с "Хэллфайрами" на борту LCS
Памятуя небезызвестного Генри Форда, “лучшая машина та, которая новая”. В этом смысле, новый LCS имеет свое веское преимущество перед кораблями прошлых эпох. А его появление придает флоту новые возможности.
Согласно установленным планам, янки ежегодно вводят в боевой состав по одной атомной многоцелевой подлодке. В этом году в строй вступила “Вашингтон”, 14-ая по счету субмарина типа “Вирджиния” (подсерия “Блок 3”).
О подводных лодках данного типа уже не раз подробно рассказывалось на страницах “Военного обозрения”. В кратце, это широкое внедрение современных технологий при остром стремлении заказчика ограничить стоимость подлодки. Потому, вместо дорогостоящих “супергероев”, верфи строят серию субмарин небольшого размера. С такими же “усредненными” характеристиками. В то же время, со всем необходимым оборудованием для ведения современной подводной войны.
Как у настоящего ковбоя, в корпусе “Вашингтона” спрятаны два “шестизарядных Кольта”. Две шахты, с монтированными в них пусковыми стаканами для “Томагавков”. Всего - 12 КР. Разумеется, не считая минно-торпедного вооружения и оборудования для боевых пловцов. Гидроакустический комплекс подлодки оптимизирован для действий на мелководье (“подковообразная” антенна для сканирования морского дна).
Официально, закладка “Вашингтона” состоялась в 2014 году. Но не стоит принимать эти данные всерьез. Даже опытные кораблестроители США не способны построить современную атомную подлодку за 3 года. Реальное начало работ, связанных с нарезкой металла и выдачи заказов подрядчикам на изготовление механизмов будущей подлодки “Вашингтон”, состоялось 2 сентября 2011 года. Спустя три года на стапель была установлена не закладная секция (как верфях “Севмаша”), а готовые секции, насыщенные оборудованием. Следующие три года ушли на соединение тысячетонных модулей, с подсоединением всех коммуникаций и арматуры.
Итого - шесть лет работы. При этом, речь идет о серийной единице, чья технология строительства была изучена и отработана на практике задолго до начала её постройки.
Еще одним кораблем, достойным упоминания в данном списке стал универсальный десантный корабль “Триполи”. Названный так не в честь недавней операции в Ливии, а в память Берберийской войны начала XIX столетия. Первой военной операции США далеко за пределами их континента.
Возвращаясь к новому УДК, он еще не успел вступить в строй. Спуск на воду состоялся в мае 2017 года, а достройка займет еще минимум пару лет. Тем не менее, из-за размеров и масштабов работ, о нем стоит рассказать подробнее.
Внешне он представляет увеличенный “Мистраль”. Длина полетной палубы “Триполи” - 257 метров, полное водоизмещение - 45 тыс. тонн. Отечественное обозначение УДК не совсем отражает назначение данного корабля. В оригинале это LHA - “десантный вертолетоносец”.
Именно винтокрылая авиация, конвертопланы и СВВП - его основное оружие. В отличие от от того же “Мистраля”, этот корабль лишен док-камеры с десантными катерами. Для транспортировки тяжелой военной техники он не пригоден.
В основе проекта лежит УДК "Мэкин Айленд", официальные источники подчеркивают, что в процессе проектирования “Триполи” многие отсеки, изначально предназначенные под размещение десанта, госпиталей и грузовых палуб были принесены в жертву главного задаче. Увеличению численности авиакрыла, более удобному размещению и обслуживанию авиатехники. Ремонтные мастерские, топливо, запчасти. Была увеличена высота агарной палубы, в ангаре установлены два потолочных подъемных крана. Корабль подготовлен для применения и обслуживания истребителей с вертикальным взлетом F-35B.
Легкий авианосец - звучит вроде неплохо. Но, остается главный вопрос. Для чего американцам понадобился этот тихоходный “огрызок” - при наличии армады из десятка полноценных “Нимицев” с катапультами. Четкого и уверенного ответа нет даже у тех, кто непосредственно принимал решение об его постройке. Впрочем, в Америке бывало строились даже такие парадоксальные корабли, как ЛКР “Аляска”. Поэтому я не удивлен.
“Триполи” - дань традициям морской пехоты. Командование КМП возжелало получить свой собственный легкий авианосец класса LHA (уже второй по счету).
Эпилог
Те, кто утверждает про “распил средств” явно не понимает значение этих слов. Распил - когда выделяемые средства исчезают, а на практике - десятилетний долгострой и пустой причал. Знаменитая марксовская формула “товар-деньги-товар” превращается в “обещания-деньги-пустота”. В вышеупомянутой ситуации все иначе. Все эти проекты можно называть “неадекватными расходами на оборону”. Но они существуют в реальности, притом реализуются в весьма короткие сроки. Понятие “распил” там точно ни при чем.
Перечисленные корабли - реальное усиление ВМС, дыхание настоящей промышленности. Которое не исключает определенных задержек и “нецелевого расходования средств”. Но, все эти проблемы становятся незаметны, на фоне конечного результата.
Эта статья для тех - кто устал читать новости в будущем времени. “Запланировали”, “начали проектирование”, “перенесли на 20-дцатый год”. Также, материал будет полезен для ознакомления авторам статей о том, как состоявшийся в октябре Атлантический поход двух корветов БФ мог произвести большое впечатление на командование ВМС США.
Автор: Олег Капцов
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