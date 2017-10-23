Они нас обвиняют...

На днях представительница США обвинила Россию… ни много, ни мало – в «военных действиях» против ее страны. Что это? Представление в театре абсурда или у подобного обвинения есть хоть малейшее основание?Как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, «».Уже не в первый раз звучат обвинения России в том, будто бы она посредством хакерских атак вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году.– из лагеря проигравшей Хиллари Клинтон. Якобы ее соперник Дональд Трамп одержал победу на этих выборах благодаря вездесущей «руке Москвы», которая «дотянулась»…Вот и за считанные дни до скандального заявления Никки Хейли госпожа Клинтон, находясь в Британии, вновь заявила, будто бы Россия «хотела ее поражения на выборах» из-за «личной неприязни», а также ради «подрыва НАТО, Евросоюза, а также стабильности в США».Странно, однако, слышать такие обвинения из уст не Клинтон, а Хейли. Учитывая, что, если бы Трамп не победил, то и она не заняла бы столь высокий пост. Что это? Никки, желая «пнуть» Россию, теперь, вольно или невольно, «пинает» своего собственного шефа, который и назначил ее на должность постпреда при ООН? Ведь если признать вмешательство России в американские выборы и сопоставить их с ранее звучавшими обвинениями, то, выходит, Трамп является не легитимным президентом, а поставленным Россией? Да еще и практически с помощью «военной агрессии»…Но все еще интереснее. Теперь уже и Трамп намекает на то, что Россия вмешивалась в ход выборов в США. По его словам, социальная сеть Facebook выступала против него. И это прозвучало на фоне распространяющихся в США утверждений, что Россия проплачивала в Facebook некие рекламные материалы, дабы повлиять на исход выборов. Похоже, там, за океаном, уже полностью запутались в том, кого же все-таки поддерживала «коварная» Москва.Если послушать Никки Хейли, то Россия вмешивалась не только в американские выборы, но и в выборы по всей Европе, в том числе, во Франции. «», - на голубом глазу заявила она.Спрашивается, что значит «совладать с этим»? Похоже на ценное признание в том, чтоТо, что Вашингтон вмешивается в чужие выборы – уже «секрет Полишинеля». Вспомним Югославию, Грузию, Украину, Бразилию, Аргентину… Это страны, где прозападная оппозиция побеждала при финансовой и политической помощи из США. И не только финансовой и политической...Если одно только вмешательство в выборы является (как следует из слов Хейли) «военными действиями», то как назвать настоящие военные действия, которые Вашингтон неоднократно вел в разных странах мира, дабы сменить в них руководство?И тут можно вспомнить серьезное преступление США и их союзников в отношение одной из стран мира. Речь об убийстве ливийского лидера Муаммара Аль-Каддафи. Как раз со дня этого чудовищного убийства исполнилось шесть лет…Главным преступником, который стоял за этим злодеянием, является особа, которую якобы «валила» Россия на президентских выборах в США. Та самая Хиллари Клинтон, которая удивляется, почему к ней в России испытывают «личную неприязнь»…Шесть лет назад, 20 октября 2011 года, Клинтон крикнула «Вау!», увидев по телефону кадры чудовищной расправы над лидером Ливии.Тогда в США говорили о «победе демократии». Сейчас об этой «победе» предпочитают не вспоминать, чтобы не позориться лишний раз.Нынешняя американская администрация продолжает в отношении других стран все ту же хищническую политику. Из уст представителей этой администрации звучат не только обвинения во «вмешательстве в выборы» (при всей их абсурдности).На прошлой неделе Россию – в который раз! – бездоказательно обвинили в гибели мирных жителей в сирийской провинции Идлеб. При этом умолчав о том, сколько мирных граждан погибло от действий американской «коалиции» в Ракке…Впрочем, если послушать господ из Вашингтона, то Россия и Сирия «виновны» и в том, что «препятствуют освобождению Ракки».А кто виновен в том, что террористы вообще заняли этот город? Кто открыл «ящик Пандоры» в Ливии, а затем – и в Сирии?А они нас обвиняют в каких-то там хакерских атаках или покупке политической рекламы в Фейсбуке…