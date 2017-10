Как жучок съедал американские секреты

9 февраля 1945 года, когда советские войска еще сражались в Восточной Европе, в Крыму произошло знаменательное для всего Советского Союза событие. Был открыт пионерский лагерь «Артек». Приглашения на открытие лагеря направили лидерам стран-союзников: Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Конечно, в суровые военные годы ни Рузвельт, ни Черчилль не имели возможности лететь в Крым. Поэтому США представлял посол США в Советском Союзе Аверелл Гарриман, а Великобританию — посол Арчибальд Джон Кларк Керр. Мистер Гарриман и не предполагал, что его визит в Артек станет началом целой шпионской эпопеи, которая растянется на многие годы.Начиная со второй четверти ХХ века Великобританию в списке главных противников и конкурентов нашей страны подвинули Соединенные Штаты Америки. Хотя еще в 1933 году были установлены дипломатические отношения между СССР и США, а во время Второй мировой войны страны были союзниками по антигитлеровской коалиции, противостояние разведок и контрразведок двух государств не прекращалось ни на минуту. После завершения Тегеранской конференции 1943 года Иосиф Сталин лично приказал Лаврентию Берия организовать прослушивание американского посольства в Москве. Тем более, что технические возможности для осуществления этой задачи существовали.Лев Сергеевич Термен, потомственный дворянин французского происхождения, был уникальным человеком. В нем соединились музыкальный талант и математические способности. В 1916 году Лев Термен окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно он учился на физико-математическом факультете Петроградского университета, однако со второго курса был призван в армию — шла Первая мировая война. Студента-математика направили на подготовку в Николаевское инженерное училище, затем — на офицерские электротехнические курсы, после чего Термен начал службу в запасном электротехническом батальоне, который обслуживал радиостанцию в Царском селе.После революции Термен заведовал лабораторией Физико-технического института, изобрел всемирно известный музыкальный инструмент «Терменвокс», а в 1928 г. перебрался в США. Он создал компанию Teletouch Inc и занимался разработкой систем сигнализации для американских пенитенциарных учреждений. Скорее всего, уже в это время Лев Термен установил прочные связи с советскими спецслужбами, поскольку непосредственно участвовал в создании советских торговых представительств, под маркой которых в 1920-е — начале 1930-х гг. активно работали советские разведчики. В 1938 году Термен вернулсяв Советский Союз, а уже в 1939 г. был арестован и получил 8 лет лагерей. За свои технические знания и инновационные предложения Термен был переведен в закрытую «шарашку». Именно там он и изобрел эндовибратор «Златоуст», и систему «Буран».Подслушивающее устройство было передовым для своего времени. Самое главное заключалось в том, что «Златоуст» работал без дополнительных источников питания. В действие «жучок» приводило излучение от удаленного источника, который мог находиться за сотни метров от места, где был установлен «Златоуст». Как мы понимаем, для советской разведки и контрразведки это изобретение было бесценным и его следовало немедленно «пустить в дело», что и произошло в 1945 году.Мистер Аверелл Гарриман, американский посол в СССР, не мог скрыть своего восторга — на открытии «Артека» ему торжественно вручили большой герб родных Соединенных Штатов. Изготовленный из самых дорогих пород дерева, герб был настоящим произведением искусства. Посол был вне себя от счастья, особенно на фоне того, что британскому послу не подарили ничего подобного. Такой подарок был бы достойным украшением посольства, поэтому довольный Гарриман увез его в Москву. Здесь герб проверили на наличие прослушивающей аппаратуры специалисты разведки, прикомандированные к американскому посольству, но ничего не нашли. Герб занял свое почетное место на стене посольства, прямо за рабочим местом самого посла Гарримана. О том, что жучок по имени «Златоуст» теперь надолго поселился в американском посольстве, ни Гарриман, ни другие сотрудники не могли и предполагать.Был доволен и Лаврентий Павлович Берия — часть гениального плана по «вживлению» жучка в американское посольство была выполнена. Теперь предстояло лишь наладить систему получения информации. С этой целью в доме, расположенном напротив американского посольства в Москве, были оборудованы две конспиративные квартиры. В них установили генератор и приемник отраженных сигналов, а для маскировки сотрудницы органов безопасности тщательно изображали домохозяек — сушили белье на балконах конспиративных квартир, имитировали повседневную жизнь советских обывателей. Тем временем, советские разведчики тщательно записывали все разговоры, которые велись в посольстве. Ведь Гарриман повесил герб в самом сердце американской резиденции — в своем собственном кабинете, а значит все, что говорил посол своим помощникам или гостям, тут же становилось известным советским разведчикам. Советское руководство оперативно получало информацию о многих американских планах и замыслах.В 1947 году был реабилитирован и освобожден из заключения Лев Термен, который продолжил работать в секретных лабораториях органов безопасности. За создание гениальных прослушивающих систем Лев Сергеевич Термен не только был освобожден из мест заключения, но и стал лауреатом Сталинской премии. Кроме «Златоуста», он изобрел также «Буран» — дистанционную инфракрасную систему подслушивания, которая позволяла считывать вибрацию стекол в окнах помещения, за которым велось наблюдение.Менялись политические расклады, но «жучок» продолжал исправно работать в здании американского посольства. Сменилось четыре посла. Каждый из них старался обустроить посольский кабинет под себя, полностью меняя мебель, а иногда и весь интерьер. Но ни у кого из главных американских представителей в Москве за эти годы не поднималась рука на герб Соединенных Штатов из драгоценных пород дерева — похоже, что все послы считали его замечательным украшением своего кабинета.За прошедшее со времени установки жучка в герб время США и Советский Союз из вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции вновь превратились в лютых врагов. Началась Холодная война, был создан агрессивный блок НАТО, развернулись боевые действия в Корее. Все эти обстоятельства требовали от американских спецслужб более плотного внимания к мельчайшим деталям, в том числе и в быте американского посольства в Москве. В 1952 году радиотехники случайно засекли волну, на которой работал «Златоуст». Где установлен жучок, естественно никто не знал. Сотрудники спецслужб перевернули верх дном все здание американского посольства в Москве, включая и сам кабинет американских послов.В конце концов, внутри щита из драгоценного дерева, на котором был изображен американский герб, контрразведчики нашли странное устройство. Маленькая металлическая проволока, полая камера-резонатор, мембрана. В этом устройстве отсутствовали батарейки, радиодетали. Было совершенно непонятно, как оно работает. Американцы даже усомнились в том, действительно ли это жучок — подумали, что это просто муляж для отвлечения внимания, а настоящий жучок спрятан в другом месте. Тем не менее, руководство приняло решение отправить странное устройство на экспертизу. Истинную природу странного устройства распознал лишь британский ученый Питер Райт. То, что узнали от него американские разведчики, повергло их в настоящий шок. Никогда прежде американцы не сталкивались с подобными изобретениями. Кто знает, если бы не чистая случайность в 1952 году, сколько еще мог проработать жучок в здании американского посольства?Естественно, такой позор американская контрразведка не могла пережить спокойно. Долгое время история с посольским гербом тщательно скрывалась от американской общественности. Информация о «Златоусте» просочилась в СМИ лишь в 1960 году, через восемь лет после его обнаружения. К этому времени и Сталин, и Берия давно были покойниками, а общая политическая ситуация в мире также изменилась весьма сильно. Да и тогда, в 1960 году, американцы обнародовали информацию о «Златоусте» сугубо из утилитарных соображений — чтобы оправдаться перед Советским Союзом после скандала с самолетом-разведчиком U-2, сбитым силами ПВО. Тогда и родилась идея объяснить отправку самолета-разведчика историей с гербом — мол, если вы так, то и мы так.Когда информация о «Златоусте» попала в руки американских спецслужб, они попытались создать аналог подобного устройства. Однако таких гениев как Лев Термен в Америке не было, поэтому усилия оказались тщетными. Ничего подобного американцы в то время так создать и не смогли. Не получилась разработка подобного устройства и у британских спецслужб, которые также заинтересовались «Златоустом». Созданные в рамках американских и британских программ устройства хотя и могли отражать информацию, но на гораздо меньшее расстояние и, что самое главное, совершенно не с тем, что у «Златоуста», качеством. Последнее обстоятельство фактически лишало американские и британские изобретения смысла — вести полноценное прослушивание помещений их устройства не могли.До сих пор еще досконально неизвестно, сколько полезной информации получило советское руководство благодаря «Златоусту», установленному в здании американского посольства в Москве. Ведь устройство работало в самые напряженные послевоенные годы, с 1945 по 1952 гг., когда отношения между СССР и США стремительно ухудшались, разворачивалось противостояние между двумя политическими и экономическими системами — в Восточной Европе, в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Африке и Латинской Америке. Все эти годы маленький жучок «Златоуст» верой и правдой служил интересам безопасности советского государства.Что касается биографии гениального создателя «Златоуста» Льва Сергеевича Термена, то она складывалась не очень гладко. Даже в послевоенные годы, уже весьма пожилым человеком, ему пришлось опять перенести много испытаний. С 1964 по 1967 гг. Термен трудился в лаборатории Московской консерватории, занимаясь разработкой новых электромузыкальных инструментов — т.е., вернулся к своему исконному занятию. В 1967 году в Москве побывал Гарольд Шонберг, который узнал Льва Термена и смог с ним пообщаться. После этого в The New York Times написали о советском гении, который скромно работает в консерватории. Этой публикации оказалось достаточно для начала новых проблем. Студия Термена была закрыта, его изобретения уничтожены, а сам Термен отправлен на пенсию. Лишь с помощью знакомых гениальному изобретателю удалось устроиться в лабораторию физического факультета МГУ, механиком которого он продолжал числиться долгие годы.Интересно, что в марте 1991 года 95-летний Лев Сергеевич Термен, немало вытерпевший от советской власти, вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. В это время ряды КПСС уже спешили покинуть многие из тех, кто прежде клялся в верности ленинским принципам, а затем моментально оказался в рядах либералов и «демократов». Когда Льва Сергеевича журналисты спросили о цели его вступления в партию, пожилой изобретатель ответил, что он обещал сделать это еще самому Владимиру Ильичу Ленину. И это действительно была правда. Встретиться лично Льву Термену, 26-летнему изобретателю, и Владимиру Ленину, вождю Октябрьской революции, довелось в марте 1922 года. Тогда была устроена презентация изобретений Льва Термена в московском Кремле, на которой присутствовал и Владимир Ильич. Лев Термен продемонстрировал Ленину свою систему охранной сигнализации и музыкальный инструмент «Терменвокс», а Владимир Ильич даже попытался сыграть на терменвоксе «Жаворонка» Глинки.Лев Сергеевич еще был жив, когда в 1992 году его небольшая лаборатория на Ломоносовском проспекте была разгромлена проникшими в нее неизвестными лицами. Они не просто разбили все инструменты Льва Термена, но и похитили часть уникальных архивов изобретателя. Кому это было надо, остается только догадываться. Правоохранительные органы, что не удивительно для того времени, разгромивших лабораторию Термена преступников не нашли. 3 ноября 1993 года 97-летний Лев Сергеевич Термен скончался. Похоронили его очень скромно. В последний путь гениального изобретателя провожали лишь дочери и немногочисленные знакомые. Никто из представителей руководства страны так и не почтил память человека, внесшего огромный вклад в обеспечение безопасности государства в сложные послевоенные годы.