Для спецназа разработана персональная система «свой-чужой»

Для спецподразделений проблема скрытного опознания «своих-чужих» на поле боя стоит очень остро. Использовались специальные метки, которые видны только в приборах ночного видения (ПНВ). Но сейчас ПНВ доступны террористам-боевикам, и метки уже демаскируют. Также боевикам доступны современные радиосканеры. Радиосвязь между бойцами спецподразделений идет по шифрованному каналу, и понять, что они говорят, невозможно. Но зафиксировать сам шифрованный радиобмен достаточно легко. Обнаружив такие сигналы, боевики понимают, что рядом действует спецназ. Проблемы с опознанием зачастую приводят не только к провалу операции, но и к гибели военнослужащих от дружественного огня,

Российские спецназовцы получат уникальные, компактные устройства определения «свой-чужой» – «Око». Новый прибор станет обязательным аксессуаром их боевой экипировки, сообщают Известия «Око» позволяет командирам в ночное время незаметно для противника определять местоположение своих бойцов, а также скрытно, не выходя в радиоэфир, отдавать команды боевого управления. С его помощью также можно координировать действия при ночном десантировании с парашютом.В настоящее время устройство проходит испытания в подразделениях спецназа. Мы ожидаем рекомендаций по доработке изделия. Со следующего года начнем серийные поставки "Ока" в спецподразделения российской армии и других силовых структур, сказал газете директор ООО «Зенит» Николай Горбунов.Внешне «Око» выглядит как обычный тактический фонарь, крепящийся на бронешлем, экипировку или оружие спецназовца.«В нем четыре мощных светодиода: белый, красный, синий и инфракрасного диапазона. Белый – позволяет военнослужащему подсветить дорогу или купол парашюта для обозначения своего положения при ночном десантировании. Красный – для того, чтобы войти из светлого помещения в темное и сразу же увидеть, что в нем происходит. Синий позволяет обнаружить следы крови и оказать первую медицинскую помощь раненому. Инфракрасный – для скрытного обнаружения людей в своей группе. Переключить в нужный режим фонарь может как сам военнослужащий, так и командир подразделения дистанционно», – говорится в статье.Изделие весит 60 гр, дальность встроенной радиосвязи – до 5 км.рассказал изданию военный эксперт Антон Лавров.