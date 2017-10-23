14:15 23 октября

Для спецназа разработана персональная система «свой-чужой»

Российские спецназовцы получат уникальные, компактные устройства определения «свой-чужой» – «Око». Новый прибор станет обязательным аксессуаром их боевой экипировки, сообщают Известия.



«Око» позволяет командирам в ночное время незаметно для противника определять местоположение своих бойцов, а также скрытно, не выходя в радиоэфир, отдавать команды боевого управления. С его помощью также можно координировать действия при ночном десантировании с парашютом.


В настоящее время устройство проходит испытания в подразделениях спецназа. Мы ожидаем рекомендаций по доработке изделия. Со следующего года начнем серийные поставки "Ока" в спецподразделения российской армии и других силовых структур, сказал газете директор ООО «Зенит» Николай Горбунов.

Внешне «Око» выглядит как обычный тактический фонарь, крепящийся на бронешлем, экипировку или оружие спецназовца.

«В нем четыре мощных светодиода: белый, красный, синий и инфракрасного диапазона. Белый – позволяет военнослужащему подсветить дорогу или купол парашюта для обозначения своего положения при ночном десантировании. Красный – для того, чтобы войти из светлого помещения в темное и сразу же увидеть, что в нем происходит. Синий позволяет обнаружить следы крови и оказать первую медицинскую помощь раненому. Инфракрасный – для скрытного обнаружения людей в своей группе. Переключить в нужный режим фонарь может как сам военнослужащий, так и командир подразделения дистанционно», – говорится в статье.

Изделие весит 60 гр, дальность встроенной радиосвязи – до 5 км.

Для спецподразделений проблема скрытного опознания «своих-чужих» на поле боя стоит очень остро. Использовались специальные метки, которые видны только в приборах ночного видения (ПНВ). Но сейчас ПНВ доступны террористам-боевикам, и метки уже демаскируют. Также боевикам доступны современные радиосканеры. Радиосвязь между бойцами спецподразделений идет по шифрованному каналу, и понять, что они говорят, невозможно. Но зафиксировать сам шифрованный радиобмен достаточно легко. Обнаружив такие сигналы, боевики понимают, что рядом действует спецназ. Проблемы с опознанием зачастую приводят не только к провалу операции, но и к гибели военнослужащих от дружественного огня,
рассказал изданию военный эксперт Антон Лавров.

Использованы фотографии: Известия/Зураб Джавахадзе
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Комментарии 11

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  1. Джедай Сегодня, 10:26
    Полезное и нужное изделие. Надеюсь, предварительную обкатку в Сирии оно прошло.
    Джедай
  2. Вояджер Сегодня, 10:28
    Кажется, нечто похожее с тем же названием уже было в дешевом к/ф Doom )))
    Вояджер
    1. Doliva63 Сегодня, 11:28
      Не знаю, что было в к/ф, а в жизни инфракрасный "фонарик" был с середины 70-х, односторонняя связь при этом (для сбора группы и управления) тоже была очень давно. В 80-х уже была двухсторонняя. Единственное новшество - красный свет, хотя, честно, не знаю, насколько нужен, а уж подсвечивать купол белым - это вообще бред какой-то, разве что на учебных прыжках, да и то для этого инфракрасный есть. Другое дело, что при прыжке ночью белый можно на 15-метровом фале поближе к земле сбросить вниз и смотреть - как дёрнется, значит пора группироваться для приземления. В общем, ничего нового. Ну, посовременней оформят только.
      Doliva63
  3. Romario_Argo Сегодня, 10:31
    опытная эксплуатация в ССО покажет имеет ли эта техника на жизнь
    я так понимаю, это из темы, как КТСО "Стрелец-часовой"
    вообще по больше бы таких фишек а спецы сами разберутся на какие операции чем им экипироваться
    Romario_Argo
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:40
    Очень нужное изобретение. Думаю данное устройство пройдет испытания в ССО в Сирии однозначно.
    Alexey-74
  5. Стас Снежин Сегодня, 10:47
    Ну тогда, и ультрафиолетовый бы добавили..
    Стас Снежин
  6. Васся Вассин Сегодня, 10:50
    Очень, очень важное и нужное направление работ.
    Васся Вассин
  7. Галеон Сегодня, 11:36
    Так это старая разработка! в конце 90-х БГ пел об этой штуке: "В инфракрасный прицел мы видны как небесный ОМОН". Причем он имел в виду любой ИК-прицел - как свой, так и чужой.
    Галеон
    1. Doliva63 Сегодня, 11:53
      Тот, кто в 90-х пел такое, не знал, что в 60-70-х, когда всё это выпускалось, оно предназначалось для применения в глубоком тылу, где редкий часовой ночью занят был изучением неба ч/з ночной прицел laughing
      Doliva63
  8. Orionvit Сегодня, 12:27
    В начале статьи
    определять местоположение своих бойцов, а также скрытно, не выходя в радиоэфир
    А в конце
    Изделие весит 60 гр, дальность встроенной радиосвязи – до 5 км.
    Вопрос. Как это, радиосвязь, без выхода в эфир? Авторы что, не читают что пишут? Или они имеют в виду перемигивание инфракрасными фонариками.
    Orionvit
  9. Воля Сегодня, 12:37
    Но сейчас ПНВ доступны террористам-боевикам, и метки уже демаскируют. Также боевикам доступны современные радиосканеры.

    Теперь "охота" пойдет за "око"?
    Воля
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