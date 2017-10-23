Компания Orbital ATK представила новое поколение корректируемых снарядов
Малокалиберная артиллерия получит снайперскую точность. Как сообщает портал janes.com, компания Orbital ATK представила новое поколение корректируемых снарядов калибров 30 и 40 мм.
Новые снаряды, получившие обозначение PABM, предназначены для пушек Mark 44 (MK44, Mk. 44 Bushmaster II), которые массово применяются для вооружения катеров и кораблей, а также бронетехники и боевой авиации.
При создании PABM в компании Orbital ATK использовали наработки, полученные в рамках программы Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO). Эта программа проводилась по заказу Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США, её результатом стало создание пуль калибра .50 BMG, корректируемых по лазерному лучу.
В PABM используется принцип корректировки траектории снаряда, а также технология обратной связи, что позволяет активировать бесконтактный взрыватель в непосредственной близости к цели. В компании Orbital ATK указывают, что с помощью снарядов PABM армия может получить универсальное средство для поражения целей (в том числе, воздушных) одним выстрелом. Таким образом, более высокая стоимость корректируемых снарядов будет окупаться их малым расходом, передает "Warspot".
Новые снаряды, получившие обозначение PABM, предназначены для пушек Mark 44 (MK44, Mk. 44 Bushmaster II), которые массово применяются для вооружения катеров и кораблей, а также бронетехники и боевой авиации.
Поражение беспилотника снарядом PABM.
При создании PABM в компании Orbital ATK использовали наработки, полученные в рамках программы Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO). Эта программа проводилась по заказу Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США, её результатом стало создание пуль калибра .50 BMG, корректируемых по лазерному лучу.
В PABM используется принцип корректировки траектории снаряда, а также технология обратной связи, что позволяет активировать бесконтактный взрыватель в непосредственной близости к цели. В компании Orbital ATK указывают, что с помощью снарядов PABM армия может получить универсальное средство для поражения целей (в том числе, воздушных) одним выстрелом. Таким образом, более высокая стоимость корректируемых снарядов будет окупаться их малым расходом, передает "Warspot".
Использованы фотографии: janes.com
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