14:14 23 октября

Компания Orbital ATK представила новое поколение корректируемых снарядов

Малокалиберная артиллерия получит снайперскую точность. Как сообщает портал janes.com, компания Orbital ATK представила новое поколение корректируемых снарядов калибров 30 и 40 мм.

Новые снаряды, получившие обозначение PABM, предназначены для пушек Mark 44 (MK44, Mk. 44 Bushmaster II), которые массово применяются для вооружения катеров и кораблей, а также бронетехники и боевой авиации.

Компания Orbital ATK представила новое поколение корректируемых снарядов

Поражение беспилотника снарядом PABM.


При создании PABM в компании Orbital ATK использовали наработки, полученные в рамках программы Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO). Эта программа проводилась по заказу Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США, её результатом стало создание пуль калибра .50 BMG, корректируемых по лазерному лучу.

В PABM используется принцип корректировки траектории снаряда, а также технология обратной связи, что позволяет активировать бесконтактный взрыватель в непосредственной близости к цели. В компании Orbital ATK указывают, что с помощью снарядов PABM армия может получить универсальное средство для поражения целей (в том числе, воздушных) одним выстрелом. Таким образом, более высокая стоимость корректируемых снарядов будет окупаться их малым расходом, передает "Warspot".

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 19

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  1. Primoos Сегодня, 10:38
    Очередная вундервафля. Денег нарисуете, снарядиков напокупаете, с одного выстрела в яблочко. Фантазеры. Думаю, 700 лярдов пин.достанцам не хватит при таких аппетита.
    Primoos
    1. klaus16 Сегодня, 10:46
      ВПК у них живёт на заказах. Заказ есть, бабло есть, значит и товар будет. И в большом количестве. А как у нас в этом направлении, интересно. Заказ есть, бобла маловато. Или есть альтернатива?
      klaus16
    2. NIKNN Сегодня, 10:48
      Цитата: Primoos
      Очередная вундервафля.

      Я смотрю они серьезно беспилотников боятся... и лазером их сбивают и вот теперь спецснаряд.... belay
      NIKNN
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:49
        вот теперь спецснаряд....


        Обычная шрапнель...ничего нового.
        Тот же ЛЕХА
        1. NIKNN Сегодня, 10:51
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Обычная шрапнель...ничего нового.

          Да я в хохму... Они все оружие на беспилотниках (лазер и эта вот фото) испытывают, вот я и сказал, что серьезно беспилотников ссут... smile
          NIKNN
        2. x.andvlad Сегодня, 10:59
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Обычная шрапнель...ничего нового.

          Новизна только в одном - калибре. Корректируемые снаряды становятся все более миниатюрными. А это значит, что их можно применять и на все более легких орудиях и носителях.
          x.andvlad
        3. voyaka uh Сегодня, 11:35
          Новое то, что цель подсвечивается лазером, и снаряд оснащается оптическим сенсором,
          который корректирует полет по лазерному лучу. Плюс, дальномер до цели и
          дальномер до снаряда. Когда они совпадают, происходит подрыв снаряда.
          Снаряд превращается в мини-управляемую ракету.
          voyaka uh
          1. mat-vey Сегодня, 12:25
            Новое то, что цель подсвечивается лазером, и снаряд оснащается оптическим сенсором, - это точно новое?
            mat-vey
          2. user Сегодня, 12:54
            Новое то, что цель подсвечивается лазером, и снаряд оснащается оптическим сенсором,


            А что будет если погодные условия плохие или дым, пыль?
            user
    3. Deadушка Сегодня, 12:23
      Цитата: Primoos
      Очередная вундервафля. Денег нарисуете, снарядиков напокупаете, с одного выстрела в яблочко. Фантазеры. Думаю, 700 лярдов пин.достанцам не хватит при таких аппетита.

      На утюги(Зумвальт) тоже хотели супер снаряды напихать, а теперь подсчитали и решили все же и обычные применять(заказать). Иногда даже "рисовалка денег" не помогает laughing
      Deadушка
  2. Romario_Argo Сегодня, 10:49
    у нас ведутся аналогичные работы, причём в железе только вот калибр по-мощнее
    арт. установка А-220М 57-мм
    может что то подобное и под ЗРПК сотворят
    ттх впечатляют по сравнению с 30-мм
    снаряд 57-мм 53-УОФ-281У имеет дальность 12 км., высота 8 км.
    Romario_Argo
    1. voyaka uh Сегодня, 11:38
      "у нас ведутся аналогичные работы, причём в железе только вот калибр по-мощнее"///

      Очень-очень сомневаюсь. У России и близко нет военной электроники такого уровня.
      Если уж на КР Калибр не смогли установить оптические сенсоры, то на
      зенитный снаряд и подавно не получится.
      voyaka uh
      1. Deadушка Сегодня, 12:25
        Цитата: voyaka uh
        Если уж на КР Калибр не смогли установить оптические сенсоры, то на
        зенитный снаряд и подавно не получится.

        Ой, шо Ви говорите?!...
        Таки, все то Вы знаете yes
        И что Вы подразумеваете под "оптическим сенсором"?
        Deadушка
        1. п-к Опарышев Сегодня, 13:08
          бедная Россия!Я плакаль.этот вояка провоцирует на разглашение тайны.
          п-к Опарышев
      2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:02
        Цитата: voyaka uh
        Если уж на КР Калибр не смогли установить оптические сенсоры, то на
        зенитный снаряд и подавно не получится.

        А виноваты все товарищи евреи те которые ученые и инженеры. Свалили в Израиль на легкие хлеба, а нам теперь тут одним противостоять всему НАТО. Так мало того теперь они же еще и в его рядах. Нехорошо.
        IS-80_RVGK2
  3. sir_obs Сегодня, 11:23
    Как и в любой другой отрасли, надо постоянно чет выдумывать, чтобы скирдануть еще деньжат.
    А я предлагаю новое поколение целей, как развитие РЭБ, не снаряд наволится на цель, а наоборот, цельнаводится на снаряд. Во. Это будет действительно новое поколение.
    sir_obs
    1. klaus16 Сегодня, 11:44
      Правильно! Пусть танк на снаряд доворачивает, ибо нефиг.
      klaus16
  4. капрал Сегодня, 11:49
    В PABM используется принцип корректировки траектории снаряда, а также технология обратной связи, что позволяет активировать бесконтактный взрыватель в непосредственной близости к цели

    Серьезная игрушка получилась.
    Жаль не у нас. Вот где этот долбанный РОСНАНО???
    капрал
  5. bratchanin3 Сегодня, 13:03
    Облако вольфрамовых иголок гарантированно может уничтожить. Но взрыватель должен распознать объект в нужном удалении от объекта. Снаряд должен быть дорогим. Тут надо использовать РЭБ, это эффективно и дёшево.
    bratchanin3
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