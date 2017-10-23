Военная база США на Гуаме получила большую партию боеприпасов

Новая поставка боеприпасов гарантирует, что необходимое вооружение в нужный момент будет доступно на Тихоокеанском театре военных действий для защиты национальных интересов. Кроме того, дополнительные боеприпасы позволят проводить более активное обучение и тренировки

Крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане получила большую партию боеприпасов. Как сообщает портал businessinsider.com, американские ВС отправили на остров Гуам 816 393 бомб и снарядов.— рассказал майор Эрик Шмид, командир 36-го авиакрыла ВВС США.Поставка боеприпасов осуществлялась с конца августа — свыше 800 000 новых бомб и снарядов на 10% увеличили запасы военной базы Андерсон, располагающейся на Гуаме. Суммарная стоимость новой партии боеприпасов оценивается в $95 млн.Территория Гуам — остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (не входит в состав США, но является их владением). Соединённые Штаты завоевали остров в ходе испано-американской войны в 1898 году. В 1941 году Гуам подвергся нападению со стороны императорской Японии и был отбит американцами только 21 июля 1944 года. На сегодняшний день Гуам — крупнейшая американская стратегическая военная база в Тихом океане. Военнослужащие США сосредоточены, в основном, на авиабазе Андерсен и военно-морской базе Апра-Харбор, передает "Warspot"