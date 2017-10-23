14:13 23 октября

Военная база США на Гуаме получила большую партию боеприпасов

Крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане получила большую партию боеприпасов. Как сообщает портал businessinsider.com, американские ВС отправили на остров Гуам 816 393 бомб и снарядов.

Новая поставка боеприпасов гарантирует, что необходимое вооружение в нужный момент будет доступно на Тихоокеанском театре военных действий для защиты национальных интересов. Кроме того, дополнительные боеприпасы позволят проводить более активное обучение и тренировки
— рассказал майор Эрик Шмид, командир 36-го авиакрыла ВВС США.

Военная база США на Гуаме получила большую партию боеприпасов



Поставка боеприпасов осуществлялась с конца августа — свыше 800 000 новых бомб и снарядов на 10% увеличили запасы военной базы Андерсон, располагающейся на Гуаме. Суммарная стоимость новой партии боеприпасов оценивается в $95 млн.

Территория Гуам — остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (не входит в состав США, но является их владением). Соединённые Штаты завоевали остров в ходе испано-американской войны в 1898 году. В 1941 году Гуам подвергся нападению со стороны императорской Японии и был отбит американцами только 21 июля 1944 года. На сегодняшний день Гуам — крупнейшая американская стратегическая военная база в Тихом океане. Военнослужащие США сосредоточены, в основном, на авиабазе Андерсен и военно-морской базе Апра-Харбор, передает "Warspot"


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Комментарии 21

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  1. хрыч Сегодня, 10:41
    Готовятся к новой Корейской войне
    хрыч
    1. Джедай Сегодня, 10:43
      Или делают вид что готовятся. wink
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 10:45
        А вот посмотрим чьи Фаберже крепче..Или просто дешевые понты.
        Цитата: Джедай
        Или делают вид что готовятся. wink
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 12:55
          Цитата: Джедай
          Или делают вид что готовятся. wink

          выше 800 000 новых бомб и снарядов на 10% увеличили запасы военной базы

          Это значит, на базе более 8 млн. бомб. Если одна бомба на гектар - это можно вспахать 80 тыс. кв.км. У КНДР всего 120 тыс.кв.км.
          Добавьте к этому запас боеприпасов на кораблях - хватит вспахать всё КНДР. Считать деньги США умеют, и без надобности такие запасы бы не сделали. Прибавьте к этому последний призыв на военную службу пилотов-пенсионеров.
          Нет, к войне РЕАЛЬНО готовятся.
          Shurik70
      2. andre Сегодня, 10:56
        Хм,интересно. Сей час сами кааак жахнут, да на севкаров свалят? Не зря недавно говорили что 11 декабря готовят!!!
        andre
        1. Джедай Сегодня, 11:07
          Такой вариант не исключён, зная "порядочность" США.
          Джедай
    2. штольц Сегодня, 11:23
      Напрашиваются на несколько "негромких, добрых" слов тов. Ким Чен Ына, а может и действий, он ведь давно обещает.
      штольц
  2. NIKNN Сегодня, 10:42
    Ну Ын есть шанс...Не промахнись...
    NIKNN
  3. Искандер Ш Сегодня, 10:42
    Пентагон перебросил танковые дивизии в порты Тихого океана и Мексиканского залива и сейчас идет их погрузка на военно-транспортные корабли. Блогер Already happened, который следит за переброской оружия, разместил в Twitter любительские фотографии и видеоролики, как железнодорожные составы с сотнями танков, самоходных гаубиц и вспомогательной техники направляются на запад и восток США.

    Один из поездов прибыл в техасский порт Бомонт на берегу Мексиканского залива. На видео можно сосчитать около 150 самоходных гаубиц M109A6 Paladin.

    По фотографиям из самого порта видно, что привезли еще и танки и бронемашины Hummer и погрузка осуществляется в Cape Victory — перевозчик транспорта грузоподъемностью 22 тыс. тонн. Одна самоходная гаубица весит около 24 тонн.

    «Переброска техники американских военных происходит каждый день, сложно сказать, куда ее отправят, много направлений. Осталось дождаться отхода судна», — заметил блогер Already happened. По данным навигационного портала, в порту Бомонт сейчас находятся также военно-транспортные суда Cape Trinity и Cape Taylor. Грузоподъемность каждого составляет 21 тыс. тонн.

    В конце июля из Порта-Артур, рядом с Бомонтом, ушел грузовоз Green Ridge. В мае он доставлял боевую технику в литовскую Клайпеду. Тогда, как сообщало американское специализированное издание Defense News, капитан корабля пожаловался на опасное приближение к нему российского корабля и вертолетов На этот раз маршрут американского грузовоза лежал в испанскую Роту. По данным СМИ, на борту находилось около 300 единиц техники, включая танки. Сейчас, по данным Marinetraffic, Green Ridge направляется обратно в США — Чарльстон.
    Напомним, что ранее из портов восточного побережья США Пентагон делал масштабные переброски тяжелой техники в Европу для усиления НАТО и в Иорданию — на границу с Сирией. Причем, поставки танков и самоходных гаубиц тогда были скромнее. Например, в январе в немецкий порт Бремерхавен перебросили 3-ю бронетанковую бригаду 4-й пехотной дивизии из Колорадо. А это — около 3500 солдат, 87 танков, 18 самоходных артустановок Paladin, 419 бронированных машин HMMWV и 144 боевых машин Bradley. В Иорданию в мае доставили судном Liberty Passion менее 100 единиц тяжелой техники.

    Другое направление, куда доставляют танки и самоходные гаубицы в США, Лос-Анджелес. На западное побережье пришел состав с сотнями самоходных гаубиц M109A6 Paladin.

    Куда он направляется точно, неизвестно. Однако рядом находится порт Long Beach, где сейчас пришвартован экспедиционный перегрузочный корабль-док (ESD) USNS John Glenn грузоподъемностью 58 тыс. тонн.
    «ESD сконструирован как полупогружная платформа, которая дает возможность осуществлять доставку техники и оборудования по морю прямо на берег. Он значительно сокращает зависимость от иностранных портов и обеспечивают выгрузку вне них — прямо на берег», — заметил блогер Already happened и добавил, что конечная точка доставки самоходных гаубиц неизвестна, но можно точно сказать: «США готовят еще одну крупную морскую операцию с западного побережья страны». Напомним, что именно с этой стороны США ведут военные поставки в Южную Корею против КНДР.

    Как написал в своем Twitter корреспондент американского телеканала Fox News Лукас Томлинсон, на днях в Южную Корею прибыл некий высокопоставленный американский генерал. «Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд ранее посетил Японию», — заметил журналист.
    Несколько дней назад, после угрозы Пхеньяна нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане, Дональд Трамп заявил: «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро». Также президент США объявил о готовности к военным действиям против КНДР: «Военные средства решения на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно».+

    В апреле Пентагон установил в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, а в июне США отправили два авианосца «Рональд Рейган» и «Карл Винсон» из Японии к Корейскому полуострову. Также в соцсетях появлялись фотографии и видеоролики из Южной Кореи о переброске своим ходом и железнодорожными составами танков и самоходных гаубиц на север страны к границе с КНДР.
    Искандер Ш
  4. Egorovich Сегодня, 10:48
    Матрасня продолжает свои "игрища". ЫНА этим ну точно не запугает.
    Egorovich
  5. Ураган70 Сегодня, 11:21
    Цитата: хрыч
    Готовятся к новой Корейской войне

    Да ну нафиг, готовятся... Засжималось сзади, проверки провели на складах, оказалось что половину продали, половина заржавела, они ж там пол друг другу меняют, причпокиваясь, за матчастью следить было некому!
    Ураган70
    1. voyaka uh Сегодня, 11:25
      "оказалось что половину продали, половина заржавела,"///

      Это Вы про Россию пишете.
      На американских складах хранение идеальное.
      А с консервации снимают самолеты 40-летней давности и они
      взлетают.
      voyaka uh
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:43
        Это Вы про Россию пишете

        Да нет, Ураган70 не без оснований написал именно про склады Сша. Мало было случаев когда оружием и боеприпасами с американских складов торговали ради личной наживы? Кроме этого хочу заметить, что в сегодняшней России оружие на складах не ржавеет. Не путайте с украинскими складами.
        rotmistr60
        1. voyaka uh Сегодня, 11:48
          "мало было случаев когда оружием и боеприпасами с американских складов торговали ради личной наживы?"///

          Вы опять меряете "по себе". Это - не Россия.
          У американцев логистика - самая сильная сторона. Всегда все доставляется вовремя.
          А достигается это точным учетом и дисциплиной на складах. (В Израиле с этим гораздо хуже, дисциплина ниже, и бедуины тырят)
          voyaka uh
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
            Вы опять меряете "по себе". Это - не Россия.

            Правильно не Россия. В Сша за доллар родную маму продадут. А по поводу логистики не преувеличивайте, недостатки есть в любой стране.
            rotmistr60
            1. voyaka uh Сегодня, 12:09
              "В Сша за доллар родную маму продадут"///

              В США такие высокие зарплаты, что рисковать своей работой, репутацией и пенсией
              никто не станет. Поэтому взятки не прокатывают и воровства нет.
              voyaka uh
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:15
                Поэтому взятки не прокатывают и воровства нет.

                Детский лепет какой-то. Вы поинтересуйтесь в СМИ об откатах генералам, о воровстве военного имущества и оружия...
                rotmistr60
  6. капрал Сегодня, 12:09
    800 000 новых бомб и снарядов на 10% увеличили запасы военной базы

    Недурно 800 000 = 10 %. И это на одной базе. Не избыточно ли для одной С.Кореи?
    капрал
    1. spirit Сегодня, 12:50
      Вы вспомните Linebacker II в 72 если не ошибаюсь там за одну операцию 20000 тонн бомб за 1 операцию скинули,эквивалент как у ядерной бомбы. Тут если заваруха будет раза в 3 больше накинут .к бабке не ходи)
      spirit
  7. sauvage Сегодня, 12:17
    Или Трамп тупой, или глобалисты через чур умные, что так ловко все провернули - у него теперь только два пути, начать войну с С.Кореей или с Ираном.
    sauvage
  8. bsk_una Сегодня, 12:21
    Янки, отдайте Гуам испанцам, это их остров!!
    bsk_una
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