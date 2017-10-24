Политика без эмоций. Как России и Пакистану забыть былую «напряжённость»
Пакистано-российские отношения некоторым аналитикам представляются «головоломкой». Как её разгадать? Вот так: Пакистану следует взаимодействовать с Россией там, где это взаимодействие не пересекается с его американскими связями.
Пакистано-российские отношения являются головоломкой. В геостратегическом смысле Пакистану пора пересмотреть свою внешнюю политику, чтобы он мог повернуться к России там, где этому не мешают связи с США. Так считает пакистанский юрист и аналитик Шераз Зака (Sheraz Zaka), чья статья вышла в газете «Дейли Таймс».
Отношения между государствами не должны зависеть от эмоций. В нынешнюю эпоху ключевую роль в международных отношениях играют экономические интересы, указывает автор.
«Огромной ошибкой» аналитик считает «речи» президента США Дональда Трампа, который словесно «подпитывал и воспламенял националистические чувства на алтаре интернационализма». Такая позиция американского президента ослабила позиции США в международной политике. В будущем существует вероятность того, что появятся новые союзы, и у таких стран, как Пакистан, возникнет возможность «наладить новые партнёрские отношения и стать ключевым игроком в новых альянсах», считает автор.
С момента обретения независимости отношения между США и Пакистаном укреплялись быстрыми темпами. В настоящее время, однако, США благосклонны скорее к Индии, нежели к Пакистану, напоминает Шераз Зака. На таком фоне меняются и пакистано-российские отношения. 25 сентября войска России и Пакистана провели совместные военные манёвры по борьбе с терроризмом под символическим названием «Дружба 2017». Становится очевидно, что отношения между Пакистаном и Россией улучшаются тогда, когда слабеют связи между США и Пакистаном.
Близость к США после обретения Пакистаном независимости «всегда отрицательно сказывалась на пакистано-российских связях», напоминает Зака. Это легко объяснить: во времена СССР правительство Пакистана предпочло сформировать крепкие отношения с США, которые продвигали идеи свободной рыночной экономики и капитализма.
Теперь же приходится лицезреть воинственно настроенного к Пакистану президента Трампа: тон последнего «остаётся агрессивным». Как долго будет придерживаться Трамп такой риторики? Какими «побочным эффектами» это скажется в отношениях Пакистана и России?
Здесь важны два фактора, считает автор материала. Первый — заглянуть в историю и проследить, насколько Пакистан демонстрировал последовательность в поддержании дружественных отношений с Россией. Второй — выявить, какую роль может сыграть Россия в создании «баланса» между Индией и Пакистаном.
Самая крупная проблема внешней политики Пакистана состоит в том, что Пакистан «испытывает неуверенность». Люди, стоящие у руля власти, считают, что без помощи сверхдержавы существование Пакистана находится под угрозой из-за плохих отношений с Индией. И так было всегда. В Пакистане внешняя политика всегда занимала «оборонительные позиции». Поэтому политики «не могли ни экспериментировать, ни исследовать новые аспекты или направления во внешней политике». Внешняя политика Пакистана всегда характеризовалась односторонним подходом. Следовательно, после семидесяти лет независимости вместо идей дружбы Пакистан всё ещё отстаивает интересы своих иностранных «шефов».
С учётом нынешнего геостратегического положения Пакистану необходимо пересмотреть свою внешнюю политику, полагает Зака. Пакистану следует смотреть на Россию, не занимая одновременно «агрессивной позиции» против США. Точно так же и Россия: она должна продвигать свои интересы, забыв о былой советской враждебности в отношении Пакистана во время афгано-советской войны 1980-х годов.
С другой стороны, дружественные отношения России и Индии для Пакистана останутся проблемой.
В истории между Москвой и Исламабадом существовали периоды потепления. Не следует забывать, что с 1947 по 1950 гг. и с 1965 по 1969 гг. Советский Союз и Пакистан сотрудничали в различных областях, связанных с образованием, культурой и торговлей. В 1965 году Советский Союз сыграл решающую роль в заключении соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном. В 1970-х годах Советский Союз оказывал помощь Пакистану в строительстве сталелитейного завода. Впоследствии, продолжает автор, отношения между Советским Союзом и Пакистаном испортились: в 1971 году Советский Союз наложил вето на резолюцию Совета безопасности ООН о вмешательстве Индии в Восточный Пакистан. Это вмешательство Пакистан счёл «ударом в спину».
«Напряжённость» между Россией и Пакистаном ещё более увеличилась, когда Советский Союз в 1979 году отправил войска в Афганистан, а Пакистан при помощи поддерживаемых США талибов влился в опосредованную войну против Советского Союза. Со временем Советский Союз осознал, что геостратегическое положение Пакистана подорвать невозможно, указывает Зака.
В 2005 году связи между Индией и США начали улучшаться, а в 2008 году США и Индия сформировали ядерное соглашение, которое стало крупным прорывом в отношениях между двумя странами. Россия предупреждала Индию насчёт союзничества с США. Отношения же между США и Пакистаном «оставались нестабильными», полагает аналитик, несмотря на то, что Пакистан стал государством «передовой линии» в войне США против террора. Трудно также не заметить, что Россия «в прошлом оказывала дипломатическую поддержку Индии по кашмирской проблеме и была крупнейшим поставщиком военной техники Индии».
В 2011 году США вместе с силами НАТО напали на Пакистан, атаковав базу Салала. Это привело к разрыву отношений между двумя государствами. Впоследствии российское правительство осудило атаку.
В 2014 году в отношениях России и Пакистана случится «крупный прорыв»: российское правительство сняло эмбарго на продажу вооружений Пакистану. Несмотря на протесты Индии, российское правительство продало Пакистану четыре вертолёта Ми-35М. Кроме того, находится в стадии разработки соглашение о продаже истребителей Су-35 (в оригинале «fighter jets S-35»).
Не следует полагать, конечно, что покупка нескольких русских самолётов Пакистаном и изменения отношений Пакистана с США приведёт к ухудшению связей между Россией и Индией. Думать так значит предаваться «иллюзии величия», пишет автор. Создание и развитие дружеских связей Индии и России заняло целые десятилетия. И то, на что потребовались десятилетия, нельзя уничтожить «за одну ночь».
Для Пакистана является «незаменимой» опора на сверхдержаву. Только полагаясь на сверхдержаву, Пакистан встанет на ноги. Укрепление связей с Россией может удовлетворить энергетические потребности Пакистана, допускает аналитик. В настоящее время Европейский союз придерживается режима торговых санкций против России, поэтому у Пакистана есть возможность сформировать долгосрочные торговые связи с Россией. Ожидается, что государства будут сотрудничать также в оборонительной сфере и создании контртеррористического альянса для противостояния угрозе «Исламского государства» (запрещено в России) в Афганистане.
Шераз Зака едва ли ошибается насчёт «удовлетворения энергетических потребностей Пакистана». На днях стало известно о договорённости России и Пакистана насчёт создания условий для поставок сжиженного природного газа из России на регазификационные терминалы республики. Соглашение было подписано замминистра энергетики РФ Юрием Сентюриным и замглавы министерства энергетики Пакистана Сикандарам Султаном Раджой.
«Документ предусматривает создание условий для поставок российской стороной сжиженного природного газа на регазификационные терминалы Пакистана для обеспечения потребностей энергетического сектора республики», — цитирует пресс-релиз Минэнерго РФ сайт ТАСС.
Предполагается, что в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу «Pakistan LNG» и российский «Газпром» выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи газа, отмечает агентство.
Ранее, 6 октября, премьер-министр Д. Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках газа.
Действительно: там, где портятся отношения с США, быстро крепнут связи с Россией!
Пакистано-российские отношения являются головоломкой. В геостратегическом смысле Пакистану пора пересмотреть свою внешнюю политику, чтобы он мог повернуться к России там, где этому не мешают связи с США. Так считает пакистанский юрист и аналитик Шераз Зака (Sheraz Zaka), чья статья вышла в газете «Дейли Таймс».
Отношения между государствами не должны зависеть от эмоций. В нынешнюю эпоху ключевую роль в международных отношениях играют экономические интересы, указывает автор.
«Огромной ошибкой» аналитик считает «речи» президента США Дональда Трампа, который словесно «подпитывал и воспламенял националистические чувства на алтаре интернационализма». Такая позиция американского президента ослабила позиции США в международной политике. В будущем существует вероятность того, что появятся новые союзы, и у таких стран, как Пакистан, возникнет возможность «наладить новые партнёрские отношения и стать ключевым игроком в новых альянсах», считает автор.
С момента обретения независимости отношения между США и Пакистаном укреплялись быстрыми темпами. В настоящее время, однако, США благосклонны скорее к Индии, нежели к Пакистану, напоминает Шераз Зака. На таком фоне меняются и пакистано-российские отношения. 25 сентября войска России и Пакистана провели совместные военные манёвры по борьбе с терроризмом под символическим названием «Дружба 2017». Становится очевидно, что отношения между Пакистаном и Россией улучшаются тогда, когда слабеют связи между США и Пакистаном.
Близость к США после обретения Пакистаном независимости «всегда отрицательно сказывалась на пакистано-российских связях», напоминает Зака. Это легко объяснить: во времена СССР правительство Пакистана предпочло сформировать крепкие отношения с США, которые продвигали идеи свободной рыночной экономики и капитализма.
Теперь же приходится лицезреть воинственно настроенного к Пакистану президента Трампа: тон последнего «остаётся агрессивным». Как долго будет придерживаться Трамп такой риторики? Какими «побочным эффектами» это скажется в отношениях Пакистана и России?
Здесь важны два фактора, считает автор материала. Первый — заглянуть в историю и проследить, насколько Пакистан демонстрировал последовательность в поддержании дружественных отношений с Россией. Второй — выявить, какую роль может сыграть Россия в создании «баланса» между Индией и Пакистаном.
Самая крупная проблема внешней политики Пакистана состоит в том, что Пакистан «испытывает неуверенность». Люди, стоящие у руля власти, считают, что без помощи сверхдержавы существование Пакистана находится под угрозой из-за плохих отношений с Индией. И так было всегда. В Пакистане внешняя политика всегда занимала «оборонительные позиции». Поэтому политики «не могли ни экспериментировать, ни исследовать новые аспекты или направления во внешней политике». Внешняя политика Пакистана всегда характеризовалась односторонним подходом. Следовательно, после семидесяти лет независимости вместо идей дружбы Пакистан всё ещё отстаивает интересы своих иностранных «шефов».
С учётом нынешнего геостратегического положения Пакистану необходимо пересмотреть свою внешнюю политику, полагает Зака. Пакистану следует смотреть на Россию, не занимая одновременно «агрессивной позиции» против США. Точно так же и Россия: она должна продвигать свои интересы, забыв о былой советской враждебности в отношении Пакистана во время афгано-советской войны 1980-х годов.
С другой стороны, дружественные отношения России и Индии для Пакистана останутся проблемой.
В истории между Москвой и Исламабадом существовали периоды потепления. Не следует забывать, что с 1947 по 1950 гг. и с 1965 по 1969 гг. Советский Союз и Пакистан сотрудничали в различных областях, связанных с образованием, культурой и торговлей. В 1965 году Советский Союз сыграл решающую роль в заключении соглашения о прекращении огня между Индией и Пакистаном. В 1970-х годах Советский Союз оказывал помощь Пакистану в строительстве сталелитейного завода. Впоследствии, продолжает автор, отношения между Советским Союзом и Пакистаном испортились: в 1971 году Советский Союз наложил вето на резолюцию Совета безопасности ООН о вмешательстве Индии в Восточный Пакистан. Это вмешательство Пакистан счёл «ударом в спину».
«Напряжённость» между Россией и Пакистаном ещё более увеличилась, когда Советский Союз в 1979 году отправил войска в Афганистан, а Пакистан при помощи поддерживаемых США талибов влился в опосредованную войну против Советского Союза. Со временем Советский Союз осознал, что геостратегическое положение Пакистана подорвать невозможно, указывает Зака.
В 2005 году связи между Индией и США начали улучшаться, а в 2008 году США и Индия сформировали ядерное соглашение, которое стало крупным прорывом в отношениях между двумя странами. Россия предупреждала Индию насчёт союзничества с США. Отношения же между США и Пакистаном «оставались нестабильными», полагает аналитик, несмотря на то, что Пакистан стал государством «передовой линии» в войне США против террора. Трудно также не заметить, что Россия «в прошлом оказывала дипломатическую поддержку Индии по кашмирской проблеме и была крупнейшим поставщиком военной техники Индии».
В 2011 году США вместе с силами НАТО напали на Пакистан, атаковав базу Салала. Это привело к разрыву отношений между двумя государствами. Впоследствии российское правительство осудило атаку.
В 2014 году в отношениях России и Пакистана случится «крупный прорыв»: российское правительство сняло эмбарго на продажу вооружений Пакистану. Несмотря на протесты Индии, российское правительство продало Пакистану четыре вертолёта Ми-35М. Кроме того, находится в стадии разработки соглашение о продаже истребителей Су-35 (в оригинале «fighter jets S-35»).
Не следует полагать, конечно, что покупка нескольких русских самолётов Пакистаном и изменения отношений Пакистана с США приведёт к ухудшению связей между Россией и Индией. Думать так значит предаваться «иллюзии величия», пишет автор. Создание и развитие дружеских связей Индии и России заняло целые десятилетия. И то, на что потребовались десятилетия, нельзя уничтожить «за одну ночь».
Для Пакистана является «незаменимой» опора на сверхдержаву. Только полагаясь на сверхдержаву, Пакистан встанет на ноги. Укрепление связей с Россией может удовлетворить энергетические потребности Пакистана, допускает аналитик. В настоящее время Европейский союз придерживается режима торговых санкций против России, поэтому у Пакистана есть возможность сформировать долгосрочные торговые связи с Россией. Ожидается, что государства будут сотрудничать также в оборонительной сфере и создании контртеррористического альянса для противостояния угрозе «Исламского государства» (запрещено в России) в Афганистане.
* * *
Шераз Зака едва ли ошибается насчёт «удовлетворения энергетических потребностей Пакистана». На днях стало известно о договорённости России и Пакистана насчёт создания условий для поставок сжиженного природного газа из России на регазификационные терминалы республики. Соглашение было подписано замминистра энергетики РФ Юрием Сентюриным и замглавы министерства энергетики Пакистана Сикандарам Султаном Раджой.
«Документ предусматривает создание условий для поставок российской стороной сжиженного природного газа на регазификационные терминалы Пакистана для обеспечения потребностей энергетического сектора республики», — цитирует пресс-релиз Минэнерго РФ сайт ТАСС.
Предполагается, что в течение двух месяцев после вступления соглашения в силу «Pakistan LNG» и российский «Газпром» выйдут на подписание долгосрочного договора купли-продажи газа, отмечает агентство.
Ранее, 6 октября, премьер-министр Д. Медведев одобрил проект соглашения с Пакистаном о поставках газа.
Действительно: там, где портятся отношения с США, быстро крепнут связи с Россией!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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