Минобороны получило второй в этом году полк ЗРС С-400

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно

В рамках обязательств по государственному оборонному заказу концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна в понедельник.— говорится в сообщении.ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.Напоминаем, что в прошлом 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществил поставку пяти полков ЗРС C-400.