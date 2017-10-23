Минобороны получило второй в этом году полк ЗРС С-400
В рамках обязательств по государственному оборонному заказу концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна в понедельник.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Напоминаем, что в прошлом 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществил поставку пяти полков ЗРС C-400.
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно— говорится в сообщении.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
Напоминаем, что в прошлом 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществил поставку пяти полков ЗРС C-400.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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