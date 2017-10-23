14:09 23 октября

Минобороны получило второй в этом году полк ЗРС С-400

В рамках обязательств по государственному оборонному заказу концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе концерна в понедельник.

Минобороны получило второй в этом году полк ЗРС С-400


Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передал Минобороны России второй в 2017 году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония состоялась на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно
— говорится в сообщении.


ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Напоминаем, что в прошлом 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществил поставку пяти полков ЗРС C-400.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. Alexey-74 Сегодня, 11:20
    Еще один плюсик в воздушной обороне нашего государства.
    Alexey-74
    1. Zibelew Сегодня, 11:22
      К 2020 планировали иметь 56 дивизионов.
      Zibelew
      1. Muvka Сегодня, 11:25
        Если учесть, что на начало года их было 38 + 2 полка по 2 - это уже 42. Я планов не помню, но наверно 4-5 полков передадут в этом году.
        Muvka
        1. ВохаАхов Сегодня, 12:29
          Один из полков на Камчатке трёхдивизионного состава. Так что общее количество дивизионов- 43
          ВохаАхов
    2. 210окв Сегодня, 11:36
      Плюсик есть..Только вот сколько дыр после 90-х..И сколько надо плюсиков...
      Цитата: Alexey-74
      Еще один плюсик в воздушной обороне нашего государства.
      210окв
      1. Titsen Сегодня, 13:29
        Цитата: 210окв
        Плюсик есть..Только вот сколько дыр после 90-х..И сколько надо плюсиков...


        Сделают сколько надо - тут главное успеть!
        Titsen
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:23
    Напоминаем, что в 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществит поставку пяти полков ЗРС C-400.

    Ниче не понял... what статья из 2015 года что ли ? what
    Тот же ЛЕХА
    1. хрыч Сегодня, 11:25
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ниче не понял...

      Второй в календарном году
      хрыч
    2. cniza Сегодня, 11:26
      Пирожки пекут очень быстро laughing , похоже опечатка.
      cniza
  3. Ren Сегодня, 11:25
    Это что, вести из прошлого? На дворе конец 2017 года.
    Напоминаем, что в 2016 году концерн "Алмаз-Антей" осуществит поставку пяти полков ЗРС C-400.
    Ren
  4. резервист Сегодня, 11:27
    Такое впечатление, что включили станок для копирования "Триумфов" - принтер 3D...
    резервист
    1. Muvka Сегодня, 11:28
      Просто открыли в прошлом году доп. производство в Нижнем.
      Muvka
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:28
      Антей завод новый построил как раз под них

      Гендиректор "Алмаз-Антея": В строительство новых заводов вложено 74 млрд.


      больше 1 000 000 000 $ добротная сумма
      с-т Petrov
      1. Burbon Сегодня, 11:36
        Цитата: с-т Petrov
        Антей завод новый построил как раз под них

        Цитата: с-т Petrov
        больше 1 000 000 000 $ добротная сумма

        вот в Нижнем Новгороде открыли, а средняя з/п на заводе 25 000.....как то работяг не балуют денюшкой.....вроде работают на благо Родины.....
        Burbon
      2. ВохаАхов Сегодня, 12:32
        Один дивизион С-400 продается за рубеж по цене 500 млн долларов. Вот и посчитайте как окупились вложения. С-400 закупает Китай, Индия, Вьетнам. Египет, Турция и Саудовская Аравия собираются.
        ВохаАхов
  5. Egorovich Сегодня, 11:35
    Белиберда какая то получается. Если поставили 2й комплекс С-400 в этом году, а за 2016г.(может быть описка и это за 2017г.) должны поставить пять комплексов. За оставшихся два месяца точно ничего не получат. Чушь полная.
    Egorovich
  6. Maratyurist Сегодня, 11:36
    Хотелось бы иметь такой зонтик по всему периметру страны, поскольку американцы могут пулять из черного моря свои топоры например через астрахань вдоль волги по нефтехимическим и химическим производствам Урала и Поволжья или из терр. вод грузии расстояние 2100 км максимум, насколько я помню это подбрюшье нашей родины не прикрыто. В Удмуртии например полно предприятий ВПК и они тоже под прицелом. Конечно глупо предполагать, что в Черное море войдут все 70 берков, но 100 топоров с двух эсминцев могут наделать много бед...самый дальнобойный топор бьет на 2500. Конечно у нас есть зрк и авиация в Крыму, но все-таки хотелось бы знать я защищен?
    Maratyurist
    1. iaroslav.mudryi Сегодня, 12:06
      Цитата: Maratyurist
      все-таки хотелось бы знать я защищен?

      Здесь, на сайте, есть хороший анализ "Современное состояние системы ПВО России", правда двухлетней давности:
      https://topwar.ru/70364-sovremennoe-sostoya...pvo
      -rossii.html
      iaroslav.mudryi
    2. Romario_Argo Сегодня, 12:08
      Хотелось бы иметь такой зонтик по всему периметру страны, поскольку американцы могут пулять из черного моря свои топоры например через астрахань вдоль волги по нефтехимическим и химическим производствам Урала и Поволжья или из терр. вод грузии расстояние 2100 км максимум, насколько я помню это подбрюшье нашей родины не прикрыто.

      видимо вы не знакомы....
      ЗРК С-400 это ПВО промышленных районов
      а Топоры изначально нарвутся на :
      1. истребительная авиация ВКС
      2. ЗРК СВ С-300В4, ЗРК Бук, ЗРК Тор, ЗРК Оса, ЗРПК Тунгуска
      на морских направлениях:
      3. истребительная авиация ВМФ
      4. корабельная ПВО: ЗРК Форт(М), Ураган, Штиль-1, Кинжал, Оса, Кортик
      и уже только потом:
      5. перехватчики Миг-31
      6. ЗРК С-300 ПМУ-1, ЗРК С-400, ЗРПК Панцирь
      Romario_Argo
    3. Krabik Сегодня, 12:26
      Невозможно полностью защититься от удара топорами у амеров их тысячи и только один эсминец сотку несёт.

      А когда тот же эсминец отстреляется, топоры же не кучей полетят, а каждый выберет свой маршрут и рассредоточатся.

      Единственное, что может помочь - это контрудар заранее по подозрительным движениям ихней техники.

      Но как мы помним из начала ВОВ Сталин этого не сделал и Путин думаю тоже не сделает...
      Krabik
      1. Uryukc Сегодня, 12:43
        Цитата: Krabik
        Невозможно полностью защититься от удара топорами у амеров их тысячи и только один эсминец сотку несёт.

        Да там более 100 пусковых, но нет отдельных пусковых для зенитных или противокорабельных ракет, посему один эсминец никак не выпустит 100 ударных ракет. Хватит уже страдать этим комплексом не полноценности наши фрегаты 22350 могут также нести ~100 ракет разных классов в специализированных пусковых. А на модернизированном Орлане общее число ракет может дойти до 300.
        Цитата: Krabik
        топоры же не кучей полетят, а каждый выберет свой маршрут и рассредоточатся.

        А на Шайрат двумя кучами прилетели. Как же так?
        Цитата: Krabik
        Но как мы помним из начала ВОВ Сталин этого не сделал и Путин думаю тоже не сделает...

        Ну да куда там Сталину или Путину до вас, ведь лишь вам ясна оперативная обстановка)))
        Uryukc
        1. Krabik Сегодня, 13:11
          Вас не смущает досадный факт, что фрегатов 22350 нету на вооружении в ВМФ?!

          Или вас столь незначительный нюанс нисколько не волнует?

          Или тот факт, что фрегат и эсминец немного разные корабли по возможностям?

          А ничего, что у Берка пусковые могут быть загружены разными ракетами, а наш не существующий фрегат имеет специализированные ячейки и ударных ракет у него максимум только 16 штук?!

          И конечно вас не смущает, что у штатов в строю берков 64 штуки не считая другую армаду.

          Чтобы примерно представить в каком состоянии наше ПВО представьте, что на вас в парке во время пробежки напало 100 здоровых мужиков с цепями и арматурами, а у вас только перцовый баллончик за поясом %)
          Krabik
  7. alexmach Сегодня, 12:19
    Одного не понимаю, почему современные комплексы поставляют в буксируемом варианте? Вроде бы самоходные шасси С-300 были шагом вперед в плане мобильности в сравнении с буксируемым вариантом.
    alexmach
  8. Немезида Сегодня, 13:25
    Люблю такие статьи. Сделали и отчитались.Не люблю пустых обещаний.
    Немезида
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