14:16 23 октября

В районе Дейр-эз-Зора замечен один из лучших вариантов модернизации БРДМ-2

В ходе боевых действий в районе Дейр-эз-Зора, во время переправы через Евфрат в фотообъективы снова попали необычные БРДМ-2, модернизацию которых сейчас считают одной из лучших, сообщает Вестник Мордовии.

В районе Дейр-эз-Зора замечен один из лучших вариантов модернизации БРДМ-2


О происхождении этих машин в экспертной среде продолжают вестись споры. Часть специалистов считает, что это сирийская доработка. Другие уверены, что БРДМ-2 имеют российское происхождение.


Впервые БРДМ-2 были замечены около года назад, во время боев в Алеппо. Машины получили защиту от кумулятивных боеприпасов в виде защитных решеток. На них установили 12,7-мм пулеметы НСВТ и автоматические гранатометы АГС-17. По некоторым данным, пожароопасные бензиновые двигатели заменили на дизельные.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, бронемашины, по всей видимости, принадлежали проправительственному отряду «Лива аль-Кудс». Это подразделение было создано палестинцами, которые проживали в лагерях беженцев в районе Алеппо.



"Лива аль-Кудс", превратившийся в достаточно заметную силу, испытывало дефицит в собственной тяжелой бронетехнике. Возможно, это и заставило их доработать БРДМ-2. Необходимо отметить, что данные машины не пользовались популярностью среди сирийских военных и ранее состояли на вооружении фактически лишь подразделений МВД. Они также хранились в военных училищах на юго-западе Алеппо. Оттуда техника и могла попасть к палестинцам, рассказал Лямин.

Позднее появились варианты, на которых были установлены дистанционно-управляемые с помощью видеокамер спаренные 23-мм установки ЗУ-23-2. Видеокамеры были смонтированы также на корпусах машин. Эта версия получила наиболее высокую оценку. Эксперты указали на большую схожесть с иранскими разработками.



Однако относительно недавно в ходе боевых действий на таких модернизированных БРДМ-2 были замечены бойцы в российских бронежилетах и шлемах. Поэтому некоторые из экспертов стали отвергать первоначальную версию их происхождения. Появились предположения, что машины доработали российские бойцы. Но с этим трудно согласиться.

«У нас есть более современные "Тигры", "Рыси", "Выстрелы" и БТР-82, наконец. Тратить время и силы на старые "бардаки"... в этом мало рационального. К тому же ранее сирийцы уже демонстрировали свое умение совершенствовать танки, БМП и САУ », – рассуждает автор материала Роман Катков.



Возвращаясь к упомянутой переправе через Евфрат, где был запечатлен модернизированный БРДМ-2, можно заметить, что в экипаже машины были только сирийцы. «На противокумулятивных решетках же явно видны бронежилеты песочного цвета российского производства. Может все гораздо проще: сирийцам лишь передали средства индивидуальной бронезащиты личного состава? Поэтому их и приняли за россиян», – отмечает автор.

Использованы фотографии: Отвага2004, twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 18

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  1. mariusdeayeraleone Сегодня, 11:48
    Для бармалеев класс.
    Для рег армии мишень.
    mariusdeayeraleone
    1. 210окв Сегодня, 12:02
      На параде в Смоленске какой год таскают ЗУшку в кузове Урала..Вот чем наша армия до сих пор вооружена.
      Цитата: mariusdeayeraleone
      Для бармалеев класс.
      Для рег армии мишень.
      210окв
      1. mariusdeayeraleone Сегодня, 12:36
        А вы знали что падар и война разные вещи?)))
        mariusdeayeraleone
        1. Васся Вассин Сегодня, 12:39
          Падар и война? Или падар на войне? О чем речь?
          Васся Вассин
  2. bagr69 Сегодня, 11:48
    Считай все новейшие образцы техники опробовали в реальных боевых условиях (в общем по операции в САР). Молодцы.
    На "грабли" Советского Союза (Афганистана и прочих горячих точек того времени) не наступить только.
    bagr69
    1. CTABEP Сегодня, 12:26
      Угу, только вот уже третий год все пробуем-пробуем. Грабли те же по сути, только в новой обертке. В Афганистане хоть граница сухопутная была и более-менее дееспособный режим, а здесь и этого нет.
      CTABEP
  3. svp67 Сегодня, 11:48
    В ходе боевых действий в районе Дейр-эз-Зора, во время переправы через Евфрат в фотообъективы снова попали необычные БРДМ-2, модернизацию которых сейчас считают одной из лучших
    Я вот не совсем согласен с оценкой. БРДМ разучили плавать, её вон с помощью парома переплавляют, а значить она лишена части своей оперативной маневренности... Так, что вопрос явно спорный.
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 11:51
      В пустыне "плавают" только верблюды smile
      Тралл
      1. Джедай Сегодня, 11:57
        В сирийских условиях плавучесть БРДМ-2 представляется сомнительным преимуществом, хотя водные преграды там и есть. request
        Джедай
        1. cniza Сегодня, 12:01
          Может наши просто окатывали при форсировании Евфрата.
          cniza
      2. роман66 Сегодня, 12:51
        смотря сколько выпить - можно так " поплыть"
        роман66
  4. капрал Сегодня, 12:15
    необычные БРДМ-2, модернизацию которых сейчас считают одной из лучших

    А сделали бы хохлы - обозвали бы ведром на колесах laughing
    капрал
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 12:59
      У хохлов шушпанцеры даже близко не стоят с этим. Нужно еще учитывать массовость модернизации и то что сирийцы эти вынужденные меры не называют вундервафлями, аналогов которым нет.
      Ушлый_башкорт
  5. Servisinzhener Сегодня, 12:51
    При толщине бортовой брони у БРДМ-2 в 7мм, эффективность противокоммулятивной решетки весьма сомнительна. Скорее психологический эффект...
    Servisinzhener
  6. bratchanin3 Сегодня, 12:54
    Чьи бы ни были БРДМы сирийцы, палестинцы молодцы, похоже научились воевать.
    bratchanin3
  7. mariusdeayeraleone Сегодня, 12:55
    Ошибся клавой,сорри.парад и война.знаете антиматериальная винтовка боком поставит эту машину в настоящее войне.это самое низкое что можно применить на поле боя)))
    mariusdeayeraleone
  8. Монархист Сегодня, 13:17
    Если бы не"Весник"кто бы нам рассказл о бронетехнике? С. К,"Весник" надо поощрить.
    А если серьезно то:1)"бардаки" поставлялись во многие страны и везде местные" кулибины",что-то то выдумывают.2)"броники" российского производства увидели - русские. Не смешите мои портянки! Во время аробо-израильской войны, Цахаловцы отражали атаки "тигров "и"иосифов"( израильские камрады подтвердят) и на этом основании сделать вывод:гвардейцы Катукова и дивизия"Адольф Гитлер"вместе действуют? А автоматы" УЗИ" были в гвардии иранского шаха ,что его охраняли израильтяне?
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 13:29
    Цитата: 210окв
    На параде в Смоленске какой год таскают ЗУшку в кузове Урала..Вот чем наша армия до сих пор вооружена.
    Цитата: mariusdeayeraleone
    Для бармалеев класс.
    Для рег армии мишень.

    А Вы хотите,чтоб каждый год новинки на Параде были? Даже во времена Союза такого не было.
    Лет 5 или больше на Красной площади таскали макет ракет"Даль"(?)не принятой на вооружение. Об этом читал у Кисунько,одного из создателей зенитного щита страны
    Монархист
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