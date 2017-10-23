В районе Дейр-эз-Зора замечен один из лучших вариантов модернизации БРДМ-2
В ходе боевых действий в районе Дейр-эз-Зора, во время переправы через Евфрат в фотообъективы снова попали необычные БРДМ-2, модернизацию которых сейчас считают одной из лучших, сообщает Вестник Мордовии.
О происхождении этих машин в экспертной среде продолжают вестись споры. Часть специалистов считает, что это сирийская доработка. Другие уверены, что БРДМ-2 имеют российское происхождение.
Впервые БРДМ-2 были замечены около года назад, во время боев в Алеппо. Машины получили защиту от кумулятивных боеприпасов в виде защитных решеток. На них установили 12,7-мм пулеметы НСВТ и автоматические гранатометы АГС-17. По некоторым данным, пожароопасные бензиновые двигатели заменили на дизельные.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, бронемашины, по всей видимости, принадлежали проправительственному отряду «Лива аль-Кудс». Это подразделение было создано палестинцами, которые проживали в лагерях беженцев в районе Алеппо.
"Лива аль-Кудс", превратившийся в достаточно заметную силу, испытывало дефицит в собственной тяжелой бронетехнике. Возможно, это и заставило их доработать БРДМ-2. Необходимо отметить, что данные машины не пользовались популярностью среди сирийских военных и ранее состояли на вооружении фактически лишь подразделений МВД. Они также хранились в военных училищах на юго-западе Алеппо. Оттуда техника и могла попасть к палестинцам, рассказал Лямин.
Позднее появились варианты, на которых были установлены дистанционно-управляемые с помощью видеокамер спаренные 23-мм установки ЗУ-23-2. Видеокамеры были смонтированы также на корпусах машин. Эта версия получила наиболее высокую оценку. Эксперты указали на большую схожесть с иранскими разработками.
Однако относительно недавно в ходе боевых действий на таких модернизированных БРДМ-2 были замечены бойцы в российских бронежилетах и шлемах. Поэтому некоторые из экспертов стали отвергать первоначальную версию их происхождения. Появились предположения, что машины доработали российские бойцы. Но с этим трудно согласиться.
«У нас есть более современные "Тигры", "Рыси", "Выстрелы" и БТР-82, наконец. Тратить время и силы на старые "бардаки"... в этом мало рационального. К тому же ранее сирийцы уже демонстрировали свое умение совершенствовать танки, БМП и САУ », – рассуждает автор материала Роман Катков.
Возвращаясь к упомянутой переправе через Евфрат, где был запечатлен модернизированный БРДМ-2, можно заметить, что в экипаже машины были только сирийцы. «На противокумулятивных решетках же явно видны бронежилеты песочного цвета российского производства. Может все гораздо проще: сирийцам лишь передали средства индивидуальной бронезащиты личного состава? Поэтому их и приняли за россиян», – отмечает автор.
О происхождении этих машин в экспертной среде продолжают вестись споры. Часть специалистов считает, что это сирийская доработка. Другие уверены, что БРДМ-2 имеют российское происхождение.
Впервые БРДМ-2 были замечены около года назад, во время боев в Алеппо. Машины получили защиту от кумулятивных боеприпасов в виде защитных решеток. На них установили 12,7-мм пулеметы НСВТ и автоматические гранатометы АГС-17. По некоторым данным, пожароопасные бензиновые двигатели заменили на дизельные.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, бронемашины, по всей видимости, принадлежали проправительственному отряду «Лива аль-Кудс». Это подразделение было создано палестинцами, которые проживали в лагерях беженцев в районе Алеппо.
"Лива аль-Кудс", превратившийся в достаточно заметную силу, испытывало дефицит в собственной тяжелой бронетехнике. Возможно, это и заставило их доработать БРДМ-2. Необходимо отметить, что данные машины не пользовались популярностью среди сирийских военных и ранее состояли на вооружении фактически лишь подразделений МВД. Они также хранились в военных училищах на юго-западе Алеппо. Оттуда техника и могла попасть к палестинцам, рассказал Лямин.
Позднее появились варианты, на которых были установлены дистанционно-управляемые с помощью видеокамер спаренные 23-мм установки ЗУ-23-2. Видеокамеры были смонтированы также на корпусах машин. Эта версия получила наиболее высокую оценку. Эксперты указали на большую схожесть с иранскими разработками.
Однако относительно недавно в ходе боевых действий на таких модернизированных БРДМ-2 были замечены бойцы в российских бронежилетах и шлемах. Поэтому некоторые из экспертов стали отвергать первоначальную версию их происхождения. Появились предположения, что машины доработали российские бойцы. Но с этим трудно согласиться.
«У нас есть более современные "Тигры", "Рыси", "Выстрелы" и БТР-82, наконец. Тратить время и силы на старые "бардаки"... в этом мало рационального. К тому же ранее сирийцы уже демонстрировали свое умение совершенствовать танки, БМП и САУ », – рассуждает автор материала Роман Катков.
Возвращаясь к упомянутой переправе через Евфрат, где был запечатлен модернизированный БРДМ-2, можно заметить, что в экипаже машины были только сирийцы. «На противокумулятивных решетках же явно видны бронежилеты песочного цвета российского производства. Может все гораздо проще: сирийцам лишь передали средства индивидуальной бронезащиты личного состава? Поэтому их и приняли за россиян», – отмечает автор.
Использованы фотографии: Отвага2004, twitter.com/IvanSidorenko1
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