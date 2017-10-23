Генштаб ВСУ: Быстрый переход украинской армии на стандарты НАТО невозможен
Украинская армия не сможет осуществить быстрый переход на оружие стандартов Североатлантического альянса, заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
В то же время он отметил, что «уже есть первые примеры в продвижении». Кроме того, десятый по счету батальон украинских военных уже начали готовить по стандартам НАТО.
Киев хочет стать членом НАТО, для чего в законодательстве Украины предусмотрено достижение стандартов альянса вооруженными силами страны к 2020 году. По данным украинского министерства обороны, ВСУ уже внедрили: 20 стандартов НАТО в систему вещевого обеспечения солдат, обучение по стандартам НАТО в шести батальонах, 126 стандартов НАТО в работу министерства обороны Украины, систему питания солдат по типу «шведский стол». Также на Украине готовятся открыть Центр доктрин и тактики НАТО, а украинское оборонное предприятие «Антонов» до 2020 года перейдет на стандарты НАТО.
В то же время в сентябре спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО.
Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники на Украине – это техника производства бывшего СССР– заявил Муженко, передает издание "Ведомости-Украина"
В то же время он отметил, что «уже есть первые примеры в продвижении». Кроме того, десятый по счету батальон украинских военных уже начали готовить по стандартам НАТО.
Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам, они уже провели соответствующие действия и в зоне антитеррористической операции– рассказал Муженко.
Киев хочет стать членом НАТО, для чего в законодательстве Украины предусмотрено достижение стандартов альянса вооруженными силами страны к 2020 году. По данным украинского министерства обороны, ВСУ уже внедрили: 20 стандартов НАТО в систему вещевого обеспечения солдат, обучение по стандартам НАТО в шести батальонах, 126 стандартов НАТО в работу министерства обороны Украины, систему питания солдат по типу «шведский стол». Также на Украине готовятся открыть Центр доктрин и тактики НАТО, а украинское оборонное предприятие «Антонов» до 2020 года перейдет на стандарты НАТО.
В то же время в сентябре спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО.
Использованы фотографии: https://www.depo.ua/rus
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти