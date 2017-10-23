Генштаб ВСУ: Быстрый переход украинской армии на стандарты НАТО невозможен

Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники на Украине – это техника производства бывшего СССР

Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам, они уже провели соответствующие действия и в зоне антитеррористической операции