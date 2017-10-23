14:08 23 октября

Генштаб ВСУ: Быстрый переход украинской армии на стандарты НАТО невозможен

Украинская армия не сможет осуществить быстрый переход на оружие стандартов Североатлантического альянса, заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники на Украине – это техника производства бывшего СССР
– заявил Муженко, передает издание "Ведомости-Украина"

Генштаб ВСУ: Быстрый переход украинской армии на стандарты НАТО невозможен



В то же время он отметил, что «уже есть первые примеры в продвижении». Кроме того, десятый по счету батальон украинских военных уже начали готовить по стандартам НАТО.

Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам, они уже провели соответствующие действия и в зоне антитеррористической операции
– рассказал Муженко.

Киев хочет стать членом НАТО, для чего в законодательстве Украины предусмотрено достижение стандартов альянса вооруженными силами страны к 2020 году. По данным украинского министерства обороны, ВСУ уже внедрили: 20 стандартов НАТО в систему вещевого обеспечения солдат, обучение по стандартам НАТО в шести батальонах, 126 стандартов НАТО в работу министерства обороны Украины, систему питания солдат по типу «шведский стол». Также на Украине готовятся открыть Центр доктрин и тактики НАТО, а украинское оборонное предприятие «Антонов» до 2020 года перейдет на стандарты НАТО.

В то же время в сентябре спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО.

Использованы фотографии: https://www.depo.ua/rus
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Комментарии 26

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  1. bagr69 Сегодня, 12:16
    Он невозможен в принципе... Без денег.
    Так что многочисленные генералы ВСУ могут только мечтать, мечтать, мечтать, ну и попросить немного списанного барахла НАТО в кредит.
    bagr69
    1. Джедай Сегодня, 12:20
      Цитата: bagr69
      Он невозможен в принципе... Без денег.

      Вот на это Мужеложенко и намекает : "НАТО, дай денег!".
      Джедай
      1. zivXP Сегодня, 12:28
        Напоминает
        zivXP
        1. Чёрный Сегодня, 12:35
          Практически полстраны уже раздербанили в итоге. Во имя чего? Чтобы проворовавшийся никчемный генерал, который ничего не может, кроме воровства, в очередной раз аннонсировал переход самой нищей страны Европы на некие стандарты НАТО? Почему вы так до сих пор уверены, что не вы сами в своей стране, а кто-то добрый придет и наведет в ней порядок? И тут же исчезнут все ваши алкоголики, нищета, ворье, олигархи и тп...?
          Чёрный
        2. NIKNN Сегодня, 12:54
          Особенно интереснго с точки зреня науки украинский "шведский стол" в армии незалежной...
          систему питания солдат по типу «шведский стол»
          Ну вот не хватает у меня нафантазировать его вид даже, про меню не говорю...
          Еще интересней
          оборонное предприятие «Антонов» до 2020 года перейдет на стандарты НАТО.
          На дюймы с миллиметров перейдут?
          NIKNN
      2. Чёрный Сегодня, 12:28
        Вот на это Мужеложенко и намекает : "НАТО, дай денег!".

        Мужеложенко не намекает...он хрюкает об этом открытым текстом smile
        .....будет как с мовой - русский забыли, а украинский так и не выучили, теперь галдят на суржике...а в данном случае - калаши попилят, а это "чудо" так и не введут, будут из чего попало шмалять...зато генералы еще жирнее станут..
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 12:33
          Цитата: Джедай
          Цитата: bagr69
          Он невозможен в принципе... Без денег.

          Вот на это Мужеложенко и намекает : "НАТО, дай денег!".


          Не поможет , даже США не сможет удовлетворить всех хотелок украинских хенералов.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 12:36
            Укрохенералы не теряют надежды. "Амэрика прийдэ - порядок наведэ.". yes
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 12:38
              Извечное желание халявы.
              cniza
      3. Соломон Кейн Сегодня, 12:30
        : "НАТО, дай денег!".
        , а то мы пушки топленым салом от шкварок смазываем....
        Соломон Кейн
      4. 210окв Сегодня, 12:35
        Зачем "киборгам "стандарты НАТО?Им лучше и ближе стандарты "аватаров"..
        Цитата: Джедай
        Цитата: bagr69
        Он невозможен в принципе... Без денег.

        Вот на это Мужеложенко и намекает : "НАТО, дай денег!".
        210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 12:30
      ВСУ способны пока что на быстрый переход из жидкообразного в кашицеобразный и обратно, "стул" laughing
      Зяблицев
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО

    Поэтому Муженко вдруг прозрел и понял, что
    Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось
    Втирают уже четвертый год по ушам об ЕС и НАТО без зазрения совести, а главное сами себе верят.
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:28
      Вспомнился "лохматый" анекдот:
      Жена ночью мужу:" Ну возьми меня! Ну возьми!!!"
      Муж: "Да лежи уже...Никто,Никуда не едет..."
      Соломон Кейн
    2. Джедай Сегодня, 12:28
      в законодательстве Украины предусмотрено достижение стандартов альянса вооруженными силами страны к 2020 году.

      Почему-то уверен что сроки будут конкретно сдвинуты вправо.
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 12:35
        Там знак бесконечности , поскольку этого никогда не будет.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 12:37
          Не выдавай секрет Укрорейха. lol
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 12:41
            Об этом секрете не знает только их Президент. laughing
            cniza
  3. salat Сегодня, 12:27
    это техника производства бывшего СССР
    А лучше просто нет!
    salat
  4. Александр 3 Сегодня, 12:37
    Да пусть переходят куда хотят,как в басне Крылова все её знают.Да и пусть командирами ставят трансгендеров,ведь в НАТО это делают.И тогда всё вна Украине будет хорошо.
    Александр 3
  5. bratchanin3 Сегодня, 12:47
    Чтобы быстрее перейти на стандарты НАТО, надо всё советско - российское вооружение передать в ЛДНР и закупить это оружие по стандартам у стран НАТО.
    bratchanin3
  6. Egorovich Сегодня, 12:53
    Для перехода укропской армии на стандарты НАТО нужно в первую очередь провести трансгендерную операцию на Начальнике Генштаба Хохлоштата, что бы он стал Викторией Муженко.
    Egorovich
  7. резервист Сегодня, 13:41
    переход украинской армии на стандарты НАТО невозможен

    Если Украина не может перейти на стандарты НАТО,
    то пусть НАТО переходит на стандарты Великой Украины belay
    резервист
  8. Антон Болдаков Сегодня, 13:50
    В НАТО Украину примут только когда она "утрясёт" все свои недоразумения с Россией. Сейчас Украина в "состоянии войны РФ". Это значит - что если она войдёт в НАТО, то НАТО придётся воевать против России (есть какая-то в законе НАТО юридическая закавыка - нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на ВСЁ НАТО)
    Антон Болдаков
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 13:58
    В то же время в сентябре спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО.

    "Ты их в дверь - они в окно!" bully В.С.Высоцкий
    a.s.zzz888
  10. ibn.shamai Сегодня, 14:05
    уже девять укробатальонов ходят в кружевных ртуселях, lol десятый на подходе! Даёшь НАТУ! fellow
    ibn.shamai
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