Филиппинская армия завершила операцию по зачистке Марави от игиловцев

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана сегодня сообщил о завершении операции по освобождению города Марави от террористов группировки, аффилированной с ИГИЛ (*запрещено в РФ). Эта группировка носит название «Абу Сайяф» (*). Террористы объявили город Марави на острове Минданао своей территорией в мае текущего года. С тех пор при освобождении города, по официальным данным, погибли около 200 военнослужащих и сотрудников полиции.По словам министра обороны Филиппин, в общей сложности в городе было уничтожено свыше 900 террористов. Не обошлось и без жертв среди мирного населения. В главном оборонном ведомстве страны высказываются о 50 погибших. Ранее звучали куда большие цифры.Операция перешла в заключительную фазу зачистки чуть более недели назад. Все главари террористической группировки уничтожены армейскими подразделениями Филиппин. Называются имена нейтрализованных главарей. Помимо Иснилона Хапилона и Омара Маута, которые имели паспорта филиппинских граждан, ликвидирован малайзиец Махмуд Ахмади.Теперь официальная Манила заявляет о начале крупной кампании во восстановлению разрушенных кварталов города и возвращению беженцев в свои дома. В общей сложности Марави и окрестности покинули до 400 тысяч мирных жителей с конца весны этого года.