14:10 23 октября

Филиппинская армия завершила операцию по зачистке Марави от игиловцев

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана сегодня сообщил о завершении операции по освобождению города Марави от террористов группировки, аффилированной с ИГИЛ (*запрещено в РФ). Эта группировка носит название «Абу Сайяф» (*). Террористы объявили город Марави на острове Минданао своей территорией в мае текущего года. С тех пор при освобождении города, по официальным данным, погибли около 200 военнослужащих и сотрудников полиции.

По словам министра обороны Филиппин, в общей сложности в городе было уничтожено свыше 900 террористов. Не обошлось и без жертв среди мирного населения. В главном оборонном ведомстве страны высказываются о 50 погибших. Ранее звучали куда большие цифры.

Филиппинская армия завершила операцию по зачистке Марави от игиловцев



Операция перешла в заключительную фазу зачистки чуть более недели назад. Все главари террористической группировки уничтожены армейскими подразделениями Филиппин. Называются имена нейтрализованных главарей. Помимо Иснилона Хапилона и Омара Маута, которые имели паспорта филиппинских граждан, ликвидирован малайзиец Махмуд Ахмади.

Теперь официальная Манила заявляет о начале крупной кампании во восстановлению разрушенных кварталов города и возвращению беженцев в свои дома. В общей сложности Марави и окрестности покинули до 400 тысяч мирных жителей с конца весны этого года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Чёрный Сегодня, 12:30
    Они что их там, голодом заморили belay ....я уж и забыл про них, думал вопрос давно исчерпан....
    Чёрный
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:42
      Филиппинская армия завершила операцию по зачистке Марави от игиловцев
      По ходу получается, что только два президента борются с ИГИЛ: Путин и Дутерте. Да, Дутерте ЛИЧНО участвовал в операциях.
      oldseaman1957
      1. cniza Сегодня, 12:43
        Да , у него не забалуешь , сказал сделал.
        cniza
  2. Egorovich Сегодня, 12:40
    Родриго Дутерте можно поздравлять с победой. Молодцы филиппинцы!!!
    Egorovich
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:54
    Дутерте сказал, что изведёт духов - так и сделал... good
    a.s.zzz888
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