14:09 23 октября

Более 3 тыс. мотострелков выполнят стрельбы в Чечне

Более 3 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного округа проведут стрельбы из стрелкового оружия, танков, бронетранспортеров и самоходных гаубиц в Чечне в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год, сообщает пресс-служба ЮВО.

Более 3 тыс. мотострелков выполнят стрельбы в Чечне


«На полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чеченской Республике, более 3 тыс. военнослужащих сдают итоговую проверку за 2017 учебный год. Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, будут проверены по навыкам вождения гусеничной и колесной техники, стрельбе из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток», – говорится в релизе.


Сообщается, что военнослужащие по контракту, получившие в ходе итоговой проверки неудовлетворительные оценки, «в дальнейшем будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил РФ».

Бойцов также проверят на физическую подготовленность, они сдадут нормативы по метанию гранат, совершению марш-броска с полной выкладкой и преодолению полосы препятствий.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 12:43
    Эти новости о боевой учебе уже стали обыденными.И слава Богу.
    210окв
    1. Titsen Сегодня, 13:22
      Цитата: 210окв
      Эти новости о боевой учебе уже стали обыденными.И слава Богу.


      Так учёба или от бандитов отстреливаются?
      Titsen
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