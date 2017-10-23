Более 3 тыс. мотострелков выполнят стрельбы в Чечне
Более 3 тыс. военнослужащих мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного округа проведут стрельбы из стрелкового оружия, танков, бронетранспортеров и самоходных гаубиц в Чечне в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год, сообщает пресс-служба ЮВО.
«На полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чеченской Республике, более 3 тыс. военнослужащих сдают итоговую проверку за 2017 учебный год. Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, будут проверены по навыкам вождения гусеничной и колесной техники, стрельбе из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток», – говорится в релизе.
Сообщается, что военнослужащие по контракту, получившие в ходе итоговой проверки неудовлетворительные оценки, «в дальнейшем будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил РФ».
Бойцов также проверят на физическую подготовленность, они сдадут нормативы по метанию гранат, совершению марш-броска с полной выкладкой и преодолению полосы препятствий.
«На полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Чеченской Республике, более 3 тыс. военнослужащих сдают итоговую проверку за 2017 учебный год. Экипажи боевых машин мотострелковых бригад, укомплектованных исключительно военнослужащими по контракту, будут проверены по навыкам вождения гусеничной и колесной техники, стрельбе из стрелкового оружия, танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц "Мста-С" в сложных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время суток», – говорится в релизе.
Сообщается, что военнослужащие по контракту, получившие в ходе итоговой проверки неудовлетворительные оценки, «в дальнейшем будут рассмотрены на заседаниях аттестационных комиссий на предмет целесообразности дальнейшего прохождения ими службы в рядах Вооруженных Сил РФ».
Бойцов также проверят на физическую подготовленность, они сдадут нормативы по метанию гранат, совершению марш-броска с полной выкладкой и преодолению полосы препятствий.
Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти