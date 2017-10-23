Сводка за неделю (14-20 октября) о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Военкор ВГТРК Александр Сладков и командир подразделения ВС ДНР Сергей Крест





















Анализ нарушений режима прекращения огня





На этой неделе обстановка продолжала накаляться, ВСУ не опасаясь осуждения со стороны миссии ОБСЕ, открывали огонь с самого утра и до глубокой ночи. Применялись все виды вооружений, включая артиллерию и танки. Такая же ситуация и на линии фронта в ЛНР.Это обострение я связываю с событиями в Киеве, видимо киевские власти решили таким образом отвлечь внимание народа от майдана. Дескать «смотрите, у нас фронт весь в огне, а вы тут в Киеве бузите!»И если количество обстрелов по-прежнему остается на среднем уровне, то интенсивность каждого в отдельности увеличилась в разы. По сравнению с прошлой неделей общее количество мин и снарядов, выпущенных за неделю, увеличилось больше 75%. С 7.10 по 14.10 было выпущено 718 мин и снарядов, на этой же недели с 14.10 по 21.10 по нам выпущено 1283 мин и снарядов. Думаю, ВСУ и нацбатальоны сейчас выстреливают последние запасы боеприпасов. Учитывая два сгоревших склада в сентябре. И все это, без каких либо тактических военных целей. Все ради отвлечения внимания от событий в Киеве и попытки вызвать ответные действия Республик.По данным нашей разведки, противник продолжает сосредотачивать силы и средства вблизи линии фронта. Так, в течение суток, в районы:- н.п. Гранитное было переброшено десять танков Т-64, три САУ «Гвоздика» калибром 122-мм и две БМП-2.- н.п. Курахово прибыло шесть танков Т-64, восемь САУ «Гвоздика» калибром 122-мм и две САУ «Акация» калибром 152-мм.- н.п. Марьинка отмечается увеличение количество вылетов беспилотной авиации для корректировки огня артиллерии противника. Также на позиции ДУК «Правый сектор» в районе н.п. Марьинка прибыло три группы снайперов вооружённых американскими крупнокалиберными винтовками «Баррет» калибром 12,7-мм.- н.п. Гранитное прибыло четыре танка Т-64 и десяти грузовых автомобилей с личным составом.- н.п. Новотроицкое на территории детского сада «Барвинок» выявлен пункт дислокации иностранной ЧВК. В настоящий момент там находится до 30 наемников.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром и днем в ДНР было тихо.12:15 в районе Фрунзе (ЛНР) под обстрелом АГС и минометов калибров 120-мм.16:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.17:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.17:00 в районе Калиново (ЛНР) бой продолжается, подключились минометы калибром 120-мм.18:30 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел с к/к пулеметов.18:50 Петровский и Кировский районы Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.18:50 в районе ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов и танков.21:30 на линии фронта Петровский район Донецка – Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, ЗУ минометы и иногда танки.23:15 Петровский район Донецка обстрел продолжается, но уже не так интенсивно.23:15 севернее Горловки в районе Зайцево бой возобновился, но без тяжелого вооружения.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 36 раз.На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 9 танковых снарядов, 56 мин калибром 82-мм и 29 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись н.п. Горловка, Зайцево и Озеряновка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб.00:30 в районе Аэропорта возобновился бой с применением гранатометов и минометов. 01:15 в районе Пришиб (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, АГС, минометов калибром 120-мм и БМП-2.Утром в ДНР было тихо.13:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.16:10 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9 и БМП-2.18:10 Александровка под обстрелом ЗУ и минометов калибром 120-мм.18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов и периодически минометов.19:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.19:45 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел наших позиций минометами калибром 120-мм.20:15 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ снова обстреливает наши позиции с к/к пулеметов.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам тринадцати населенных пунктов выпущено 10 танковых снаряда, 55 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подверглось н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Калиново, Фрунзе, Красный Лиман.06:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные перестрелки.07:10 в районе Калиново (ЛНР) обстрел с к/к пулеметов.14:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.16:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и ПТУР.17:20 на линии фронта Александровка – Петровский район Донецка – Старомихайловка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились бои и обстрелы с применением АГС и минометов.17:35 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, минометы калибром 82-мм и БМП-2.18:30 на линии РОНТА Аэропорт – Спартак – ЯБП бой продолжается, подключилась артиллерия и танки.19:40 в районе Калиново (ЛНР) снова обстрел с АГС. 19:40 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел минометами калибром 120-мм. 19:55 в районе Пахалёвка (ЛНР) обстрел минометами калибром 120-мм.20:55 на южном фронте в районе Саханка сильный бой с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометы и БМП-2.22:30 в районе Лозовое обстрел наших позиций с СПГ-9.23:00 в районе ЯБП после перерыва снова позиционный бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 34 раза.На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено 12 танковых снарядов, 135 мин калибром 82-мм и 45 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 24 мины калибром 82-мм и 3 мины калибром 120-мм. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелкового оружия по прилегающим районам н.п. Ленинское, Октябрь и Коминтерново.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, ПТУР, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Желобок, пам. Князю Игорю, Красный Яр, Пришиб, Донецкий, Пахалёвка, Лозовое.01:00 над Кировским районом Донецка наши ПВО с к/к пулеметов и ЗУ гоняют БЛА ВСУ.04:30 на Светлодарской дуге наши позиции под минометным обстрелом.07:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП с утра начались бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов и танков.14:05 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.15:20 севернее Горловки поселок Зайцево под минометным обстрелом.17:00 на южном фронте вечерние бои начались с минометных обстрелов.17:20 Петровский район Донецка снова под обстрелом к/к пулеметов и минометов.17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжаются бои с раннего утра, применяется к/к пулеметы, гранатометы, АГС, СПГ-9, минометы и танки.17:20 севернее Горловки поселок Зайцево под минометным обстрелом.18:50 на южном фронте бои с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов и БМП-2.19:55 в районе Еленовки обстрел поселка и наших позиций с к/к пулеметов и минометов.20:30 Петровский район Донецка снова под минометным обстрелом.22:30 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.23:45 Докучаевск под обстрелом к/к пулеметов, минометов калибром 120-мм, артиллерии 122-мм и БМП-2.За вторник в результате минометного обстрела населённого пункта Трудовские Петровского района Донецка с позиций 92-й омбр ВСУ ранено два мирных жителя. Тяжелое осколочное ранение получил мирный житель Болотов В.Т. 1947 года рождения и осколочное ранение получила мирная жительница Исаева Е.В. 1976 года рождения.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 50 раз.На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам двенадцати населенных пунктов выпущено семь танковых снарядов, 146 мин калибром 82-мм и 83 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении противник выпустил тринадцать мин калибром 120-мм по району н.п. Зайцево. Обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы н.п. Верхнеторецкое, Зайцево и район КПВВ «Майорск».На Мариупольском направлении противник выпустил 34 мины калибром 82-мм и 28 мин калибром 120-мм. по прилегающим районам н.п. Ленинское, Октябрь и Сосновское, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Славяносербск.02:00 Аэропорт под обстрелом минометов калибром 120-мм.Утром в ДНР было тихо.14:40 в районе ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ВОГов, АГС и минометов калибром 82-мм.16:30 в районе Аэропорта бой, ВСУ обстреливают наши позиции из района поселка Пески. Активны к/к пулеметы, минометы и техника.16:35 Петровский район Донецка позиционные перестрелки с к/к пулеметов.17:25 западнее и севернее Донецка минометные и арт обстрелы усилились. Наблюдаются перепады напряжения. Улицы опустели.17:50 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский начались вечерние бои.18:40 на южном фронте бои с применением к/к пулеметов, минометов и БМП-2.20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и сильные обстрелы усилились. Работают к/к пулеметы, минометы, артиллерия и техника.20:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.20:50 на Бахмутке (ЛНР) бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС и минометов.20:50 в районе ЯБП бой прекратился из-за сильного минометного и арт обстрела, также работает танк.21:20 на всей линии фронта Калиново – Первомайск (ЛНР) сильные бои с применением к/к пулеметов и минометов.21:40 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский сильные бои с применением к/к пулеметов, АГС, минометов и танков.22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный минометный и арт обстрел.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 47 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам четырнадцати населенных пунктов выпущено 11 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 13 танковых снарядов, 109 мин калибром 82-мм и 145 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы н.п. Зайцево и Железная Балка.На Мариупольском направлении противник выпустил 33 мины калибром 120-мм по прилегающим районам н. п. Октябрь, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Новокиевка, Калиновка, Калиново, Алмазная, Веселогоровка.Утром и днем в ДНР было тихо.14:00 в районе Калиново (ЛНР) начались бои с применением минометов.15:18 над Донецком сильный хлопок, отработала наша ПВО по БЛА ВСУ.17:25 западнее и севернее Донецка начались бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, минометов и техники.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились с применением к/к пулеметов, минометов и танков.19:50 в районе Калиново (ЛНР) возобновился бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.20:30 Александровка и Петровский район Донецка после перерыва снова под к/к пулеметным и минометным обстрелом.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 7 танковых снарядов, 65 мины калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 10 мин калибром 82-мм по н.п. Ленинское, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.На Горловском направлении противник выпустил 6 мин калибром 82-мм по районам н.п. Зайцево и Михайловка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, ГП-25, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Калиново, Крутая Гора, Раевка, Калиновка.Утром и днем в ДНР было тихо.12:10 Донецкий (ЛНР) под обстрелом АГС.12:55 Фрунзе (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.14:25 Донецкий (ЛНР) снова под обстрелом АГС.15:35 Первомайск (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.16:40 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.17.40 в районе Калиново (ЛНР) продолжается сильный бой с применением того же вооружения.17:50 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9.18:15 в очередной раз, обстрелу подвергся наблюдательный пункт представителей СЦКК в н.п. Безыменное, по которому со стороны ВСУ из н.п. Широкино были зафиксированы: взрыв мины калибром 82-мм и 1 артиллерийский снаряда калибром 152-мм.18:30 в районе Фрунзе (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.18:50 Первомайск (ЛНР) наши позиции под обстрелом к/к пулеметов и СПГ-9.19:15 в районе Желобок (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов.19:30 в районе Калиновки бой с применением АГС и СПГ-9.20:35 Докучаевск под минометным обстрелом.20:40 в районе Желобок (ЛНР) бой продолжается с применением к/к пулеметов.22:30 в районе Лозовое бой с применением АГС.22:40 Фрунзе (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.23:15 Желобок (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.23:45 на южном фронте обстрел наших поселков с позиций ВСУ в районе Сартана, Работают минометы калибром 82-мм и 120-мм.За сутки, при защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам восьми населенных пунктов выпущено 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 14 танковых снарядов, 39 мин калибром 82-мм и 11 мин калибром 120-мм. В результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Докучаевск разрушения получили три домостроения по ул.Центральная. Жертв, среди гражданского населения нет.На Мариупольском направлении противник выпустил 22 мины калибром 82-мм по району н.п. Безыменное. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружиеНа Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Зайцево.ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Донецкий, Фрунзе, Первомайск, Калиново, Красный Лиман, Желобок, Калиновка, Лозовое.- в результате обстрелов ВСУ, ранение получили два мирных жителя.- защищая Республику, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 264 раза, и применил по территории Республики 1283 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.- огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати пяти населённых пунктов Республики.- ВСУ обстреляли ЛНР 73 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:Танков Т64 - 10 единиц;100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» - 7 единиц;122-мм САУ «Гвоздика» - 3 единиц.Также отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» - 18 единиц;122-мм РСЗО «Град» - 11 единиц;зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» - 5 единиц.Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 50 единиц тяжелого вооружения ВСУ.