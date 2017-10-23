Турция экстрадировала в Таджикистан боевика ИГ, бывшего капитана ВС РФ

Экстрадированный в Душанбе Денис Хисамов родился 18 декабря 1983 года в Краснодаре. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший военнослужащий Минобороны России в звании капитана. В мае 2015 года путём подделки Хисамов изготовил паспорт гражданства Республики Таджикистан. С этим паспортом он вылетел из Российской Федерации в Турцию, где вступил в ряды ИГ (*террористическая группировка запрещённая в России).

Стало известно о том, что турецкие власти приняли решение об экстрадиции гражданина Российской Федерации, воевавшего в Сирии на стороне одной из террористических группировок. При этом экстрадировали россиянина в Таджикистан. Причиной такого решения стало то, что у россиянина был обнаружен поддельный паспорт гражданина Таджикистана.Информационное агентство ТАСС , ссылаясь на турецкие органы безопасности, сообщает о том, что речь идёт о таком человеке как Денис Хисамов 1983 года рождения.Из сообщения о Хисамове можно получить информацию о том, что в ряды террористических группировок в САР попадали и попадают отнюдь не только «полуграмотные безработные», но и люди с высоким уровнем профессиональной востребованности.Сообщение:Сообщается о том, что Хисамов придерживался радикальных взглядов, вследствие чего оставил службу и решил перебраться на Ближний Восток.Отмечается, что после соблюдения необходимых процедур Хисамов будет из Душанбе передан сотрудникам российских специальных служб.