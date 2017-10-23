14:10 23 октября

Турция экстрадировала в Таджикистан боевика ИГ, бывшего капитана ВС РФ

Стало известно о том, что турецкие власти приняли решение об экстрадиции гражданина Российской Федерации, воевавшего в Сирии на стороне одной из террористических группировок. При этом экстрадировали россиянина в Таджикистан. Причиной такого решения стало то, что у россиянина был обнаружен поддельный паспорт гражданина Таджикистана.

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на турецкие органы безопасности, сообщает о том, что речь идёт о таком человеке как Денис Хисамов 1983 года рождения.

Из сообщения о Хисамове можно получить информацию о том, что в ряды террористических группировок в САР попадали и попадают отнюдь не только «полуграмотные безработные», но и люди с высоким уровнем профессиональной востребованности.


Сообщение:
Экстрадированный в Душанбе Денис Хисамов родился 18 декабря 1983 года в Краснодаре. Он имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший военнослужащий Минобороны России в звании капитана. В мае 2015 года путём подделки Хисамов изготовил паспорт гражданства Республики Таджикистан. С этим паспортом он вылетел из Российской Федерации в Турцию, где вступил в ряды ИГ (*террористическая группировка запрещённая в России).


Сообщается о том, что Хисамов придерживался радикальных взглядов, вследствие чего оставил службу и решил перебраться на Ближний Восток.

Турция экстрадировала в Таджикистан боевика ИГ, бывшего капитана ВС РФ


Отмечается, что после соблюдения необходимых процедур Хисамов будет из Душанбе передан сотрудникам российских специальных служб.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Монос Сегодня, 13:34
    Поди, набедокурил во время службы, вот и дёрнул подальше. Или просто хорошие деньги пообещали.
    Монос
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 13:36
      Цитата: Монос
      Поди, набедокурил во время службы, вот и дёрнул подальше. Или просто хорошие деньги пообещали.

      В части набедокурил, в Сирии набедокурил... Сидеть Один фиг в России будет...
      Надеюсь, что пожизненно!
      Рагнар лодброк
    2. Джедай Сегодня, 13:38
      Цитата: Монос
      Поди, набедокурил во время службы, вот и дёрнул подальше.

      И поэтому турки его по поддельному таджикскому паспорту в Таджикистан и экстрадировали - типа пожалели, в России его порвут свои же бывшие сослуживцы. А вот как Таджикистан с ним поступит : передаст России или по своим законам секир-башка?
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 13:43
        Макс, написали же, что российским спецам передадут... В конце статьи.
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 13:45
          Проворонил я концовку, каюсь... feel
          Джедай
    3. АВП 518 Сегодня, 13:44
      Цитата: Монос
      Поди, набедокурил

      Что то сомнения берут!
      Экс-сотрудник Министерства обороны РФ Денис Хисамов два года назад сделал себе поддельный паспорт гражданина Таджикистана, чтобы воевать за террористов. В апреле 2017 года его задержала полиция Турции во время возвращения из Ирака в Сирию.

      «В мае месяце 2015 года путем подделки, подготовил паспорт гражданства Республики Таджикистан, этим паспортом из Российской Федерации вылетел в Турцию, там же вступил в ряды преступных групп Исламского государства Ирака и Леванта. Денис Хисамов где активно принимал, участите в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии», — говорится в официальном сообщении МВД Таджикистана.

      Известно, что задержанный — Денис Хисамов, 1983 года рождения. В 2004 году он с золотой медалью окончил училище имени генерала армии С. М. Штеменко, после чего работал начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны. Позже его перевели в распоряжение восьмого управления восьмого отдела Генштаба. В 2009 году он принял решение об увольнении из рядов вооруженных сил РФ.
      Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации
      Выпотрошили как худую свинью,и выбросили обратно!
      АВП 518
      1. Logall Сегодня, 13:47
        Думаете, что для наших информацию добывал? Вполне возможно...
        Logall
        1. АВП 518 Сегодня, 13:47
          Думаю его "раскачивали" по полной! Если бы для наших работал,документы прикрытия нормальные бы сделали!"
          АВП 518
          1. Logall Сегодня, 13:54
            Дык, для легенды фуфло и сделали...
            Если По новостям суд показывать будут, то не на наших работал, СМИ это рассусоливать любят! А ежели нет, тогда...
            Logall
      2. Монос Сегодня, 13:51
        Цитата: АВП 518
        готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации

        Похоже, Вы правы. Человек с такой биографией просто так в такую историю не попадёт. Засланный казачёк, боец невидимого фронта, похоже.
        Монос
        1. АВП 518 Сегодня, 14:02
          Цитата: Монос
          Человек с такой биографией

          Бог его знает,что у этих батанов в голове творится.У нас был такой,"краснодипломник" за полгода до выпуска озаботился поиском смысла жизни,нес полную ахинею,короче поехал "башней" в туманную даль.Руководство в шоке,без пяти минут лейтенант,краснодипломник.....
          Приехала комиссия с Москвы,списали по голове в тихую.
          Ребята потом писали таксует в Киеве.
          АВП 518
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:47
    Отмечается, что после соблюдения необходимых процедур Хисамов будет из Душанбе передан сотрудникам российских специальных служб.

    "Сколь верёвочка не вейся, всё равно придет конец!" В.С.Высоцкий
    a.s.zzz888
  3. Шалтай Сегодня, 14:00
    Паспорта из солнечных республик не всегда подтверждают личность . Вот например копия паспорта некоего Осмонова . С которого смотрит лицо находящегося в розыске бывшего казахского министра и бизнесмена Аблязова , заочно приговоренного в Kz к 20 годам лишения свободы .Паспорт от подлинного отличается только тем , что он фальшивый . Слышал , что в России документы выдаваемые на северном Кавказе также не обязательно подтверждают личность .
    Шалтай
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