Пограничников Болгарии отстранили от охраны болгарско-турецкой границы

Болгарский телеканал Нова ТВ сообщает о том, что несколько пограничных нарядов страны в пунктах пропуска на болгарско-турецкой границе были отстранены от службы. Их место заняли представители пограничных структур других стран Евросоюза. В частности, речь идёт о поляках.Сообщается о том, что специальные службы ЕС и специалисты по борьбе с организованной преступностью выявили многочисленные случаи фактически преступной деятельности со стороны болгарских пограничников. Констатируется, что болгарско-турецкая граница, мягко говоря, не была на замке. За определённую плату через неё в болгарском направлении (в направлении ЕС) пропускались фактически любые лица и грузы.В ходе специальной операции Болгарского агентства национальной безопасности и сотрудников директората по борьбе с оргпреступностью осуществлены обыски на рабочих местах сотрудников болгарской таможни на пропускному пункте Малко Тырново.Пока осуществлялись спецмероприятия, пункт таможенного контроля был закрыт. В течение семи с лишним часов скопились сотни автомобилей, образовав многокилометровые заторы.На данный момент болгарско-турецкая граница охраняется польскими пограничниками, которые получили соответствующий мандат от Софии и Брюсселя.