14:08 23 октября

Пограничников Болгарии отстранили от охраны болгарско-турецкой границы

Болгарский телеканал Нова ТВ сообщает о том, что несколько пограничных нарядов страны в пунктах пропуска на болгарско-турецкой границе были отстранены от службы. Их место заняли представители пограничных структур других стран Евросоюза. В частности, речь идёт о поляках.

Сообщается о том, что специальные службы ЕС и специалисты по борьбе с организованной преступностью выявили многочисленные случаи фактически преступной деятельности со стороны болгарских пограничников. Констатируется, что болгарско-турецкая граница, мягко говоря, не была на замке. За определённую плату через неё в болгарском направлении (в направлении ЕС) пропускались фактически любые лица и грузы.

В ходе специальной операции Болгарского агентства национальной безопасности и сотрудников директората по борьбе с оргпреступностью осуществлены обыски на рабочих местах сотрудников болгарской таможни на пропускному пункте Малко Тырново.


Пограничников Болгарии отстранили от охраны болгарско-турецкой границы


Пока осуществлялись спецмероприятия, пункт таможенного контроля был закрыт. В течение семи с лишним часов скопились сотни автомобилей, образовав многокилометровые заторы.

На данный момент болгарско-турецкая граница охраняется польскими пограничниками, которые получили соответствующий мандат от Софии и Брюсселя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Hammerlock Сегодня, 14:01
    опаньки! Суверенитет? Нет не слышали.
    Hammerlock
    1. Logall Сегодня, 14:02
      Болгария свой суверенитет за евро давным давно продала...
      Пограничники, с удовольствием, Еще и за турецкую валюту!
      Logall
      1. Alekseits Сегодня, 14:06
        За 1 евро?
        Даже не за него , а за копейку, или как там оно у них называется.
        Alekseits
  2. Макаров Сегодня, 14:02
    Интересно... поляки расценки оставят прежними или повысят?))))
    Макаров
    1. Джедай Сегодня, 14:07
      Конечно повысят. Польшу Трамп назначил "оплотом демократии" в Европе, а статус обязывает. lol
      Джедай
    2. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:07
      Могут и понизить, количеством возьмут. Сильно их Болгария волует, ага laughing
      Наблюдатель 33
  3. Костадинов Сегодня, 14:05
    За определённую плату через неё в болгарском направлении (в направлении ЕС) пропускались фактически любые лица и грузы.

    Разница что сейчас польские пограничники будут пропускат за большую плату так как зарплат в Польше више.
    Костадинов
  4. perm23 Сегодня, 14:07
    офигеть просто. Поляки те конечно честны. брать будут дороже.И это суверенная страна.
    perm23
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