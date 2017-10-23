ВКС России начнут получать комплексы С-500 ближе к 2020 году

Вооруженные силы России ближе к 2020 году получат новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 "Прометей", сообщил в понедельник командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.С-500 - новое поколение систем ПВО "земля-воздух" - универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Система, которую разрабатывает АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), создаваемой в России. Об этом ранее рассказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин в январе в интервью газете "Красная звезда".Всего до 2020 года планировалось поставить в строевые части пять комплексов С-500.Отметим, что хотя тактико-технические данные новых ракет являются закрытыми, известно - ЗРС "Прометей" имеет радиус поражения 600 километров. Он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.