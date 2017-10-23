Первый арктический Л-172 будет поставлен на Ямал в 2018 году

Конструкторские решения отвечают нашим требованиям и условиям работы в арктическом климате. Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах. Планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона… Я не исключаю, что спектр использования арктических гидросамолетов будет расширен с учетом задач освоения Северного морского пути, ледовой разведки и помощи судам,

Научно-производственное управление «АвиаТех» завершает работу над первым в РФ арктическим самолетом-амфибией Л-172, который создается по специальному заказу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), передает ТАСС сообщение пресс-службы губернатора региона.«В Самаре завершают сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" арктической модификации. Сегодня в рамках рабочего визита в Самару глава арктического региона Дмитрий Кобылкин вместе с министром промышленности Самарской области Сергеем Безруковым посетил научно-производственное предприятие по разработке и сборке лайнеров малой авиации», – говорится в релизе.Семиместный самолет разработан с повышенными требованиями выносливости при полетах в арктических условиях. «Самолет уже называют флагманом малой авиации северного региона, символичным "Ямалом". Одновременно здесь же заканчивается сборка Л-42М также северной комплектации».Машины пополнят авиапарк региональной федерации легкой и сверхлегкой авиации Ямала «Крылья Арктики»Кобылкин отметил в Самаре, что спектр использования таких гидросамолетов будет расширяться.цитирует губернатора пресс-служба.Основные расчетные параметры самолета Л-172: «Крейсерская скорость – 300-330 км/ч, максимальная скорость – 380 км/ч, дальность полета - 2000 км. Современный многоцелевой гидросамолет с высокими аэродинамическими характеристиками, повышенной экономической эффективностью, высокой надежностью, безопасностью, не требует услуг аэродромных структур».Приобретение Л-172 «Ямал» осуществляется за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО и внебюджетных источников.«Экспериментальные полеты пройдут на полигоне в Самаре. На службу Ямалу самолет поступит в 2018 году», – добавили в пресс-службе.