22:42 23 октября

Первый арктический Л-172 будет поставлен на Ямал в 2018 году

Научно-производственное управление «АвиаТех» завершает работу над первым в РФ арктическим самолетом-амфибией Л-172, который создается по специальному заказу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), передает ТАСС сообщение пресс-службы губернатора региона.

Первый арктический Л-172 будет поставлен на Ямал в 2018 году


«В Самаре завершают сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" арктической модификации. Сегодня в рамках рабочего визита в Самару глава арктического региона Дмитрий Кобылкин вместе с министром промышленности Самарской области Сергеем Безруковым посетил научно-производственное предприятие по разработке и сборке лайнеров малой авиации», – говорится в релизе.


Семиместный самолет разработан с повышенными требованиями выносливости при полетах в арктических условиях. «Самолет уже называют флагманом малой авиации северного региона, символичным "Ямалом". Одновременно здесь же заканчивается сборка Л-42М также северной комплектации».

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Кобылкин отметил в Самаре, что спектр использования таких гидросамолетов будет расширяться.

Конструкторские решения отвечают нашим требованиям и условиям работы в арктическом климате. Несколько лет малая авиация показывает высокую результативность при патрулировании лесов в летний период, во время рейдовых мероприятий на водных объектах. Планируем использовать ее шире: для санитарной авиации в самых труднодоступных тундровых поселках, для обеспечения пассажирских перевозок внутри региона… Я не исключаю, что спектр использования арктических гидросамолетов будет расширен с учетом задач освоения Северного морского пути, ледовой разведки и помощи судам,
цитирует губернатора пресс-служба.

Основные расчетные параметры самолета Л-172: «Крейсерская скорость – 300-330 км/ч, максимальная скорость – 380 км/ч, дальность полета - 2000 км. Современный многоцелевой гидросамолет с высокими аэродинамическими характеристиками, повышенной экономической эффективностью, высокой надежностью, безопасностью, не требует услуг аэродромных структур».

Приобретение Л-172 «Ямал» осуществляется за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО и внебюджетных источников.

«Экспериментальные полеты пройдут на полигоне в Самаре. На службу Ямалу самолет поступит в 2018 году», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: правительство.янао.рф
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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 15:02
    Очень интересная машина..Особенно в Сибири в качестве санавиации.
    210окв
  2. Стирбьорн Сегодня, 15:04
    Двигатели то свои? или опять у "западных партнеров" купим?
    Стирбьорн
    1. donavi49 Сегодня, 15:18
      Этих самолетов 3,5 в лучшем случае будет. Какие свои двигатели? Они не окупятся никогда. На большой ставят 2 двигателя Lycoming - как на Сесне 172 например. На 42М - Rotax.
      donavi49
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:40
        Цитата: donavi49
        Этих самолетов 3,5 в лучшем случае будет. Какие свои двигатели?

        Эта машина класса БЕ-103

        Но и у него ..
        Самолёт-амфибия Бе-103 оснащен двумя поршневыми авиационными двигателями компании "Teledyne Continental Motors" (США), модели TCM IO-360ES4 с воздушным охлаждением, мощностью по 210 л.с. каждый.
        НЕКСУС
        1. АВП 518 Сегодня, 15:51
          Цитата: НЕКСУС
          Эта машина класса БЕ-103

          Андрей,и где он?Мелькнул в фильме "День Д"
          При этом имеют место существенные недостатки:
          безопасный взлёт при отказе одного двигателя невозможен (см. лётное происшествие в АП Хабаровска в 2006 г.),
          полёт с тремя пассажирами (из пяти возможных) на одном двигателе возможен только со снижением,
          запуск двигателей на плаву проблематичен — самолёт с одним работающим двигателем на МГ самопроизвольно описывает циркуляцию,
          из-за формы остекления кабины на самолёте не предусмотрены «дворники», что для гидросамолёта недопустимо,
          двигатели самолёта работают только на дорогостоящем импортном бензине, не производящемся в РФ.
          АВП 518
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:57
            Цитата: АВП 518
            Андрей,и где он?Мелькнул в фильме "День Д"

            Саша,вот и я о том толкую...бериевцы совсем разучились делать амфибии. Сидят на БЕ-200,который был разработан еще при царе горохе и нарисовали проект БЕ-2500 с ооочень далеким прицелом на будущее светлое. И что? Мы во времена СССР были лидерами мировыми в этой области,и когда смотрю,как КБ Бериева ставит двигатели супостата на свои машины...что тут скажешь? Видимо дурней надо носом повозить в такое творчество,чтоб дошло до них ,что надо собирать и проектировать из своего ,а не лепить кусок экскремента в красивом фантике.
            Вон хоть думают вроде А-40 Альбатрос как противолодочник строить в серии нашей армии и на том спасибо.
            К 2020 году морская авиация Черноморского флота получит на вооружение противолодочные самолеты-амфибии А-40 "Альбатрос".

            Реактивный гидроплан призван заменить устаревший самолет Бе-12. Об этом заявил РИА Новости начальник морской авиации ЧФ полковник Геннадий Загонов.

            Впрочем, в Таганроге на авиационном заводе корреспонденту "РГ" сообщили, что в данный момент на предприятии выполняют контракт с Министерством обороны России на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200. Именно эти самолеты и должны прийти на смену Бе-12.

            - Что касается противолодочного А-40, то восстановление производства этой машины возможно, если будет принято соответствующее правительственное решение, - сообщили в пресс-службе "ТАНТК имени Г. М. Бериева".

            НЕКСУС
          2. sedoj Сегодня, 20:30
            Цитата: АВП 518
            из-за формы остекления кабины на самолёте не предусмотрены «дворники», что для гидросамолёта недопустимо,

            Ниже выложен фильм о самолёте - дворники на месте.
            Кстати, на фото от donavi49 их тоже видно.
            sedoj
            1. АВП 518 Сегодня, 20:33
              Цитата: sedoj
              Ниже выложен фильм о самолёте - дворники на месте.

              Разговор о Бе-103
              АВП 518
              1. sedoj Сегодня, 20:42
                Тады извините, я о титульном.
                sedoj
                1. АВП 518 Сегодня, 20:46
                  Цитата: sedoj
                  Тады извините, я о титульном.

                  Ничего страшного laughing
                  АВП 518
  3. NIKNN Сегодня, 15:05
    за счет средств федерации легкой и сверхлегкой авиации ЯНАО и внебюджетных источников.
    Я так понял федеральной программы по данному направлению не предвидится?...
    NIKNN
    1. АВП 518 Сегодня, 15:28
      Цитата: NIKNN
      Я так понял федеральной программы по данному направлению не предвидится?

      Неа,программа регионального правительства ЯНАО.Тем более ожидаемое применение в сегменте сверхлегкой авиации.Что ожидают от этой модели,я лично затрудняюсь ответить.Катать свою попу в ПМУ ,как вариант.
      АВП 518
      1. NIKNN Сегодня, 15:30
        Цитата: АВП 518
        Что ожидают от этой модели,я лично затрудняюсь ответить.Катать свою попу в ПМУ ,как вариант.

        Да и я о том же..., так как то , вертушек мало, или на них трясет сильно... А народ возить и не собирается ни кто. Даже монголы парк Ан-2 обновляют... request
        NIKNN
        1. АВП 518 Сегодня, 15:40
          Цитата: NIKNN
          Да и я о том же..., так как то , вертушек мало, или на них трясет сильно... А народ возить и не собирается ни кто. Даже монголы парк Ан-2 обновляют..

          Уж если на то пошло,закупили бы Цессну Караван,для регионалов,бог с ним!Летает с грунта,снега,отлично зарекомендовала себя на Аляске.
          АВП 518
          1. NIKNN Сегодня, 15:41
            Ну да ладно, пусть хоть кому то работа будет...
            NIKNN
            1. АВП 518 Сегодня, 16:14
              Цитата: NIKNN
              Ну да ладно, пусть хоть кому то работа будет...

              Точно! laughing Стекловолокно,эпоксидка,шкурка!
              Это авиация сынок! laughing
              АВП 518
              1. NIKNN Сегодня, 16:15
                Цитата: АВП 518
                Это авиация сынок!

                Она самая... laughing
                NIKNN
  4. Мар.Тира Сегодня, 15:05
    Это хорошо.А то у нас последние Ан-28 добивают в малой авиации.Ан-2 на севере только для заключённых концлагеря пригоден.Вопрос в пассажировместимости,и кого на них возить будут, менеджеров Газпрома?
    Мар.Тира
    1. Burbon Сегодня, 15:12
      Цитата: Мар.Тира
      Ан-2 на севере только для заключённых концлагеря пригоден.Вопрос в пассажировместимости,и кого на них возить будут, менеджеров Газпрома?

      laughing ну вам то 6 какое дело до манагеров? или что то щекочит?
      Burbon
    2. NKT Сегодня, 15:36
      Странно вы отзываетесь про Ан-2, тем более он как раз и осваивал Север. Их сейчас больше в несколько раз летает чем Ан-28.
      NKT
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:13
    Для Ямала самолет очень нужен, только скорость его мала -500 км/ч должна быть крейсерской, и не меньше 700 км/ч -максимальная!
    Геркулесыч
    1. askort154 Сегодня, 15:38
      Геркулесыч...... не меньше 700 км/ч -максимальная!

      Зачем? Его обязанности чисто региональные. Санавиация, патрулирование лесных массивов в летне время, доставка рыболовных бригад на озёра и вывоз рыбы , обеспечение оленеводов, контроль трубопроводных магистралей, пассажирские перевозки в отдалённые посёлки и т.д.
      Всё это сейчас выполняют вертолёты, ( Ан- 2 , практически, уже нет) ,а это в разы дороже чем таким самолётом. Такие полёты, как правило, на небольшие расстояния, взлёт -посадка 5-15 в день ( за исключение патрулирования) Поэтому, ему большая скорость не нужна - 300км.час за глаза) yes yes
      askort154
      1. АВП 518 Сегодня, 17:06
        Цитата: askort154
        Зачем? Его обязанности чисто региональные.

        Его обязаности это полный ноль! Что он может перевезти?В принципе - ничего,только себя! Оборудования для выполнения ночных полетов и СМУ-нет!
        Что имеем : самолет из стекловолокна на уровне очумелые ручки,с функционалом этого изделия
        АВП 518
  6. askort154 Сегодня, 15:14
    Да, для региона сплошных рек и озёр, гидро-самолёт не роскошь, а рабочая лошадка.
    А если сделают смену колёсного шасси на лыжные, ( как на Ил 14, Ли -2 и Ан-2) то ему цены не будет. Летом по воде и суши, зимой по заснеженным площадкам, озёрам и рекам. good
    askort154
  7. НЕКСУС Сегодня, 15:21
    Основные расчетные параметры самолета Л-172: «Крейсерская скорость – 300-330 км/ч, максимальная скорость – 380 км/ч, дальность полета - 2000 км. Современный многоцелевой гидросамолет с высокими аэродинамическими характеристиками, повышенной экономической эффективностью, высокой надежностью, безопасностью, не требует услуг аэродромных структур».

    Смотря на эти ТТХ,пришла в голову мысль,что эту амфибию вполне себе можно использовать как противолодочный разведывательный комплекс. Но думаю,если бы побольше был бы,то это самое то для военных было бы в вопросе отслеживания субмарин супостата и их уничтожение в будущем.
    Что до гражданского применения,то сея амфибия очень даже удачная и для Сибири,Урала,даже Арктики будет,убежден,очень полезна.
    НЕКСУС
  8. Русфанер Сегодня, 16:23
    Движки "в студию"!
    На снимке "ротаксы" - даже форсированная версия - это чуть более 100 л/с. 250 сил на 7 человек? У восьмиместной Цессны - 600 "лошадей".
    Хорошо, пусть, чудесным образом, это будут "лайкоминги", но, "опять двадцать пять" - они бензиновые (100LL) воздушного охлаждения.
    Сколько энергии уйдёт на запуск замёрзшего за ночь и где её взять? Сжечь в турбопечке столько же, сколько на полёт?
    На Севере нужны турбовинтовые самолёты, но где их взять?
    Второе - ероплан стеклопластиковый и, если у алюминиевого аппарата для заделки порыва борта лодки от куска льда достаточно ножниц, молотка и клепальника, то возня с эпоксидкой на морозе - ещё то занятие!
    Русфанер
    1. АВП 518 Сегодня, 16:59
      Цитата: Русфанер
      7 человек?

      Да там 4 места вместе с экипажем.Семиместную только готовят.
      Цитата: Русфанер
      "ротаксы"

      Они самые

      О готовности работы в арктических условиях помолчу
      АВП 518
    2. Dedall Сегодня, 20:20
      Господа, а чем Вам М-11 не угодили? Говорят, что оснастка для их выпуска до сих пор сложена на МЗ. Движок простой до жути и потребляет все, вплоть до А-76. А если поставить электронное зажигание, да непосредственный впрыск, то вообще будет сказка. Так ведь не дадут начать выпуск и ребята с Запада и восточные соседи.
      Dedall
      1. Ил-18 Сегодня, 22:32
        Давайте тогда из фанеры сделаем, как Як-6. Можно Ш-2 инкарнировать. Где только взять столько столяров и плотников? А кто М-11 будет производить? Вперёд надо двигаться, тогда чего-то достигнем , а иначе вместо движения вперёд, снова надо создавать с ноля мотор, от которого отказались ещё в 1954.
        Ил-18
  9. злой партизан Сегодня, 17:56
    Если до пенсии не уволят, а самолётик для ЯНАО таки будут выпускать, то обязательно на нём прокачусь. wink
    злой партизан
  10. Мар.Тира Сегодня, 18:02
    Цитата: Burbon
    Цитата: Мар.Тира
    Ан-2 на севере только для заключённых концлагеря пригоден.Вопрос в пассажировместимости,и кого на них возить будут, менеджеров Газпрома?

    laughing ну вам то 6 какое дело до манагеров? или что то щекочит?

    Нам то как раз есть дело.Летать приходиться.Судя по комментариям вы вообще не в курсе проблем малой авиации на севере?Докладываю АН-2 конечно надёжная машина.Но она уже устарела,и в плане энергономики,моторесурсов,и комфортабельности пассажиров.С кульками судя по всему не приходилось дело иметь?БОЛТАНКА НЕ ХУЖЕ ТРЕНАЖЁРА КОСМОНАВТОВ.Да и скорость оставляет желать лучшегоК тому же в сильные морозы,ботинки примерзают к полу так,что даже открытая кабина пилотов не спасает.К тому же они летают в тёплых унтах.Санавиация уже давно работает на вертолётах..Ан-2 работают на перевозках вахт,.в спортивных клубах,авиалесоохране,и химобработке леса.Нынче от шелкопряда обрабатывали например тайгу медуречья Енисея,и Оби.
    Мар.Тира
    1. злой партизан Сегодня, 19:01
      Цитата: Мар.Тира
      С кульками судя по всему не приходилось дело иметь?БОЛТАНКА НЕ ХУЖЕ ТРЕНАЖЁРА КОСМОНАВТОВ.

      Приходилось и не раз yes . Экипаж раздавал всем пассажирам. Многим они пригодились lol . Но меня ни разу не торкало!!! request
      злой партизан
  11. san4es Сегодня, 18:38
    В Самаре завершают сборку первого самолета-амфибии Л-172 "Ямал" арктической модификации.
    soldier
    san4es
  12. Мар.Тира Сегодня, 19:23
    Цитата: злой партизан
    Цитата: Мар.Тира
    С кульками судя по всему не приходилось дело иметь?БОЛТАНКА НЕ ХУЖЕ ТРЕНАЖЁРА КОСМОНАВТОВ.

    Приходилось и не раз yes . Экипаж раздавал всем пассажирам. Многим они пригодились lol . Но меня ни разу не торкало!!! request

    Вам повезло.Не каждый выдерживает..Меня в детстве укачивало.Всю жизнь только на кукурузниках и летали..Потом в морях по обветрился ,не стало.Но приятного мало,когда попадает в воздушные ямы.У меня зять пилот.На них и кувыркался всю жизнь.
    Мар.Тира
  13. Radikal Сегодня, 19:55
    НЕКСУС Сегодня, 15:57 ↑ Новый
    Цитата: АВП 518
    Андрей,и где он?Мелькнул в фильме "День Д"
    Саша,вот и я о том толкую...бериевцы совсем разучились делать амфибии. Сидят на БЕ-200,который был разработан еще при царе горохе и нарисовали проект БЕ-2500 с ооочень далеким прицелом на будущее светлое. И что? Мы во времена СССР были лидерами мировыми в этой области,и когда смотрю,как КБ Бериева ставит двигатели супостата на свои машины...что тут скажешь? Видимо дурней надо носом повозить в такое творчество,чтоб дошло до них ,что надо собирать и проектировать из своего ,а не лепить кусок экскремента в красивом
    Вы видно давно работаете в оборонной промышленности, раз так безапеляционно оцениваете работу ТАНТК им. Бериева! wassat
    Radikal
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