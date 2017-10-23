22:44 23 октября

Турция вооружается одноразовыми дронами-камикадзе

Турция наладила серийное производство беспилотников-камикадзе. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, они уже начали поступать на вооружение.

Беспилотные летательные аппараты такого типа очень легкие и простые и дешевы в производстве. Они одноразовые, рассчитанные только на доставку боеголовки до противника и подрыва ее.

Турция вооружается одноразовыми дронами-камикадзе

Запуск беспилотник ALPAGU



В производство запущены три модели дронов, включающие в себя тактический ударный беспилотный летательный аппарат ALPAGU и два ударных мультироторных дрона KARGU и TOGAN.

ALPAGU весит 3,7 кг, может эксплуатироваться одним солдатом и наносить удары в радиусе пяти километров, выполняя точечные атаки по движущимся объектам как днем ​​и ночью. КARGU очень похож на него, но выполнен в формате вертолета.

TOGAN чуть больше, он весит 7,5 килограммов, и может использоваться для миссий разведки и наблюдения. Дрон способен автоматически определять и классифицировать движущиеся или стационарные угрозы и выполнять летные задачи без оператора, в автономном режиме.

Использованы фотографии: https://www.dailysabah.com/
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Комментарии 29

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  1. san4es Сегодня, 15:19
    Тактический ударный беспилотный летательный аппарат ALPAGU



    san4es
    1. NIKNN Сегодня, 15:39
      Вот сколько не читаю про данные технологии, мысль все время приводит к Боингам атаковавшим башни близнецы.... what
      NIKNN
      1. Мих1974 Сегодня, 19:28
        Да и голандский "украинский" боинг так же же был наполнен телами у которых кровь из ран не шла.
        Мих1974
    2. ПАМ Сегодня, 19:54
      заряд то походу маловат, попали в стоячую цель (с довольно плохим результатом), а если в движении или цель в кустах - вероятность промаха будет значительная, тогда можно и шоком отделаться как от взрыв пакета рядом. :)
      ПАМ
  2. 210окв Сегодня, 15:22
    Вещь нужная..Я бы сказал необходимая..А как у нас с этим?Потом опять догонять будем?
    210окв
    1. san4es Сегодня, 15:44
      Цитата: 210окв
      .А как у нас с этим?

      ...На одноразовые денег нет..Видимо акцент на обычные БПЛА (да и тех нет) soldier
      san4es
    2. san4es Сегодня, 15:59
      Цитата: 210окв
      Вещь нужная..Я бы сказал необходимая..А как у нас с этим?Потом опять догонять будем?

      fellow...А!..Вот!...Вспомнил!
      У нас из дронов-камикадзе, "Калибры" -же есть soldier
      san4es
      1. лысова Сегодня, 16:20
        По сути, так оно и есть - причём 5-го поколения. good
        лысова
    3. Scoun Сегодня, 16:15
      Цитата: 210окв
      Вещь нужная..Я бы сказал необходимая..А как у нас с этим?Потом опять догонять будем?

      Израиль сообщил о дронах камикадзе год или два назад, следующими дронов "камикадзе" запустили бабахи на Б. Востоке и у.к.р.о"воины" (не путать с дронами скидывающие гранаты/бомбы), теперь турки видать оценили их удобство.
      ПС.
      Была тут статья о том как наши изучали захваченные БПЛА в Сирии, но видать аналитику их применения передали туркам. wassat
      Scoun
    4. Ин100грамм Сегодня, 19:46
      Цитата: 210окв
      Вещь нужная..Я бы сказал необходимая..А как у нас с этим?Потом опять догонять будем?

      Очень узкая ниша применения. Вернуть нельзя, дальность маленькая. Могущество так себе. Система наведения-большой вопрос. Сделать такой не проблема. Проблема в необходимости его для нас, при условии ограниченности применения. Есть РСЗО, арта, ПТРК и т.д. То что уже готово к применению. Помехозащищённость системы управления тоже вызывает вопросы hi
      Ин100грамм
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:23
    По моему мнению война в Сирии, и "курдский вопрос " внесли существенные коррективы в развитии многих видов вооружения, на которых до это просто не оброщали внимания, взять те же внедорожники с пулеметами, или чем даже покрупнее! !!
    Геркулесыч
    1. Ин100грамм Сегодня, 19:48
      Цитата: Геркулесыч
      война в Сирии, и "курдский вопрос " внесли существенные коррективы в развитии многих видов вооружения, на которых до это просто не оброщали внимания, взять те же внедорожники с пулеметами, или чем даже покрупнее!

      Это больше от бедности. Защита экипажа нулевая.
      Ин100грамм
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:24
    Против такой напасти на сегодняшний день я вижу лишь два противоядия...Комплексы РЭБ и дроны-перехватчики.
    НЕКСУС
    1. Nikolaevich I Сегодня, 16:03
      Цитата: НЕКСУС
      два противоядия...Комплексы РЭБ и дроны-перехватчики.

      А помогут ли эти "противоядия",если запускается ракета с кассетной боевой частью,снаряжённой десятками( а дальше-и сотнями) микродронов-"дроздов"? Си-ко-ко понадобится перехватчиков одно моментно ?Уповать на средства РЭБ? Ну.хорошо...А если,из десятков(сотен ) одновременно выбрасываемых микродронов только часть активировано для немедленного боевого применения,а другие "падают камнем" и активируются позже,с задержкой сериями ?
      Nikolaevich I
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:08
        Цитата: Nikolaevich I
        Уповать на средства РЭБ? Ну.хорошо...А если,из десятков(сотен ) одновременно выбрасываемых микродронов только часть активировано для немедленного боевого применения,а другие "падают камнем" и активируются позже,с задержкой сериями ?

        Я думаю против роя таких микро-дронов эффективна будет комплесная работа нескольких РЭБ систем и одна из них подобная скажем РТУТи...
        Что до дронов-перехватчиков...а почему нет-то? Другой вопрос,как такие перехватчики будут обнаруживать дронов супостата .
        НЕКСУС
        1. Nikolaevich I Сегодня, 16:21
          В общем,тема сложная и пол-литры будет маловато...и "цена вопроса" повышается,и снова-"соревнование снаряда и брони" !
          Nikolaevich I
          1. Владимир16 Сегодня, 17:55
            Цитата: НЕКСУС
            Другой вопрос,как такие перехватчики будут обнаруживать дронов супостата .

            проще пареной репы:
            - все дроны не совпадающие по своим характеристикам со своими являются врагом.
            Перечень своих естественно есть у дрона-перехватчика.
            Характеристики (критерии сравнения) могут быть любыми как в отдельности так и совокупно. Внешний вид, звук, и прочее
            Но это тупиковая ветвь. Негоже бороться с дождем улавливая каждую каплю в отдельности. Для этого применяют зонт. Или источник уничтожают - разгоняют облака.
            Владимир16
            1. Мих1974 Сегодня, 19:41
              Да вы правы - только "разгон облаков", уничтожение источника дронов позволяет от них защищиться. А дроновая ПВО (летающая) будет уже для добивания одиночных прорвавшихся. Можете вспомнить оборону Москвы или Лондона от налетов - "помогло" только уничтожение аэродромов с которых взлетали на бомбежку немцы. Мы отодвинули линию фронта, а англичане задавили массой уже своей авиации, но до капитуляции немцы все равно ведь им накидывали ФАУ.
              А значит нужно - иметь свой "флот" БПЛА который "отодвинет" врага на расстояние с которого запуск чего угодно можно будет перехватить в безопасной для себя зоне.
              Хотя сама вот такая штука сейчас крайне опасна и эффективна. Это как первые ПТУРы от которых тогда не было вообще никакой защиты.
              У Росси только один шанс "победить" США в войне БПЛА - прямо сейчас начать платить за применения вот таких "самоделок" всякими талибам и т.д. против американских войск!! Что бы заставить американцев "запросить пощады" и договориться как в свое время по химичскому и ядерному оружию.
              Мих1974
        2. Вадим237 Сегодня, 18:55
          РЭБ не поможет так как двухсторонняя связь, с комбинацией автопилота.
          Вадим237
  5. Dashout Сегодня, 15:35
    А не слишком дорогая эта игрушка?
    Dashout
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 19:05
      Если для спецназа - цена не будет играть роли, тем более им много и не надо.
      Razvedka_Boem
    2. Мих1974 Сегодня, 19:49
      Вы неправильно рассматриваете ситуацию. Электроника все мельчает и дешевеет, а значит при массовых заказах (от миллионов) там стоимость пойдет на саму ракету. А теперь посчитаем "за что платим": представьте что "северным ветром" таких штук несколько сот "надуло" в ЛДНР и они стали их применять - за укровермахт рванет с передовой сметаю заградотряды правосеков. Потому что это действительно будет жизнь с оглядкой 24 часа в сутки и не вылезаем из блиндажей. Даже "пойти по меленькому" может обернутся прилетом "чюмодана". Так что "дурных немае", а что стоимость каждого такого БПЛА может быть хоть под 50.000 баксов - не беда. Большая часть снарядов и ракет применяемых на войне улетает "в белый свет".
      Ну и последнее; выходит ударная группа на позицию атаки, ее замечают и начинают поливать из всего что есть и ТУТ - с неба падает с десяток таких "ракет" и ни миниметных расчетов, ни пулеметчика, ни БМП у обороняющихся более нету. Ну что как вам такая "математика"? good
      Мих1974
  6. andrewkor Сегодня, 15:49
    А если самому по башке шандахнет энтот автономный,а как у него с помехозащищенностью?
    andrewkor
  7. п-к Опарышев Сегодня, 16:12
    На велике от такого не свалишь!Только на скоростном моцике можно оторваться.Или если есть нора в неё быстро нырнуть.Уже и не знаешь с какой стороны прилетит.Теперь и с земли и с воздуха.Кароче.Из под земли-матушки не высовываться.
    п-к Опарышев
    1. Mairos Сегодня, 17:43
      Пора переходить на кротовые войны с подземными танками-копалками ))))
      Mairos
  8. av58 Сегодня, 16:31
    Мысль напрашивалась давно
    av58
  9. Стас Снежин Сегодня, 17:05
    может эксплуатироваться одним солдатом и наносить удары в радиусе пяти километров,

    Приехал один на грузовичке с дронами,, и кошмарь потихоньку округу..
    Стас Снежин
  10. Mairos Сегодня, 17:41
    Цитата: НЕКСУС
    Против такой напасти на сегодняшний день я вижу лишь два противоядия...Комплексы РЭБ и дроны-перехватчики.

    Сегодня про дроны-перехватчики читал статью. Жаль ссылку не сохранил.
    Mairos
  11. APASUS Сегодня, 18:46
    Беспилотные летательные аппараты такого типа очень легкие и простые и дешевы в производстве. Они одноразовые, рассчитанные только на доставку боеголовки до противника и подрыва ее.

    Вот это меня и удивляет,все просто ,а на вооружении России их нет.Просто наши барыги не берутся за столь дешевую работу,где нет 300% прибыли не тема!
    APASUS
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