В Мексике построят центр обслуживания российских вертолетов

Компания Craft Avia Center обратилась к нам с предложением стать дистрибутором вертолетов "Ансат" на мексиканском рынке. Мы уже подготовили и направили коммерческое предложение на поставку одной машины, которая будет использоваться в качестве демонстратора потенциальным покупателям. Сейчас наше предложение рассматривается другой стороной, и мы надеемся в ближайшее время выйти на подписание контракта,

Ростех и мексиканская компания Craft Avia Center договорились об открытии в Мексике центра обслуживания российских вертолетов «Ансат», в настоящее время обсуждаются технические детали предстоящего контракта, передает ТАСС сообщение пресс-службы российской корпорации.цитирует пресс-служба гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрея Богинского.Как отметил заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов, «в настоящий момент Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ансат" площадью 4 тыс. кв. м, а также шоу-рум для демонстрации вертолетов и продажи услуг по ответственному хранению». Центр также планируется сертифицировать.Сообщается, что на сегодняшний день парк российских вертолетов в Мексике включает около 50-ти Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.