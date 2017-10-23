22:43 23 октября

В Мексике построят центр обслуживания российских вертолетов

Ростех и мексиканская компания Craft Avia Center договорились об открытии в Мексике центра обслуживания российских вертолетов «Ансат», в настоящее время обсуждаются технические детали предстоящего контракта, передает ТАСС сообщение пресс-службы российской корпорации.



Компания Craft Avia Center обратилась к нам с предложением стать дистрибутором вертолетов "Ансат" на мексиканском рынке. Мы уже подготовили и направили коммерческое предложение на поставку одной машины, которая будет использоваться в качестве демонстратора потенциальным покупателям. Сейчас наше предложение рассматривается другой стороной, и мы надеемся в ближайшее время выйти на подписание контракта,
цитирует пресс-служба гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрея Богинского.


Как отметил заместитель гендиректора Ростеха Дмитрий Леликов, «в настоящий момент Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ансат" площадью 4 тыс. кв. м, а также шоу-рум для демонстрации вертолетов и продажи услуг по ответственному хранению». Центр также планируется сертифицировать.

Сообщается, что на сегодняшний день парк российских вертолетов в Мексике включает около 50-ти Ми-8/17, а также два вертолета Ми-26.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:32
    Щелчок по носу "полосатому дяде" не помешает..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 15:40
      Ага, и под видом вертолетного оборудования нужно ракеты земля-земля завести... И земля воздух тоже!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 15:45
        Поставим им мирный трактор...с вертикальным взлетом..А если не умеют летать на "тракторах",то и своих "трактористов".. wassat
        Цитата: Logall
        Ага, и под видом вертолетного оборудования нужно ракеты земля-земля завести... И земля воздух тоже!
        210окв
        1. Logall Сегодня, 15:49
          Цитата: 210окв
          Поставим им мирный трактор

          Тот, что на китайцах испытывали?
          Тоже вариант!
          Logall
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:15
      210окв hi да ему можно и не щелчек, а с размаху ногой под дых, а потом еще и еще пару раз! sad
      Геркулесыч
      1. Logall Сегодня, 16:47
        Цитата: Геркулесыч
        с размаху ногой под дых,

        Это как? Ногой под дых можно заехать несколькими способами, но ни один из них не позволяет размахнуться! Рукой, другое дело!
        Logall
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:30
      США строят стену на границе Мексики, Россия базу по обслуживанию и продаже вертолетов ...Там глядишь и до военной базы полноценной дойдет !
      ОТДЕЛ
      1. Касым Сегодня, 21:47
        Дело в том, что на Ансатах стоят двигатели канадской разработки Пратт и Утни. Канадцам и американцам такой центр не нужен, там и наших вертушек мало. Вот поэтому выбрана Мексика, на мой взгляд. Она ближе (между ними) к Канаде и Лат. Америке, где Ми все больше покупают. hi
        Касым
  2. д^Амир Сегодня, 15:46
    о-ооооо!!!!!!!! русские идут!!!!!!!! завтра истерика в конгрессе.... русские авиабазы на границе с сша!!!! давайте противодействовать Российской угрозе!!!!!!! и кто вообще разрешал мексам покупать у русских технику??? враг америки!!!!!
    д^Амир
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:47
    Ростех и мексиканская компания Craft Avia Center договорились об открытии в Мексике центра обслуживания российских вертолетов «Ансат»

    А чего не на крыше Пентагона то сразу или Капитолия? feel
    НЕКСУС
  4. Bronevick Сегодня, 15:54
    Ну хоть кому то Ансаты пригодятся.
    Bronevick
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:32
      Цитата: Bronevick
      Ну хоть кому то Ансаты пригодятся.

      Пока наркодилерам в основном , там видно будет..хе хе
      ОТДЕЛ
  5. п-к Опарышев Сегодня, 16:03
    Ну вот всё стало на свои места.После сообщений о строительстве стены с Америкой,пришло сообщение о вертолётах.Всё в масть.
    п-к Опарышев
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:13
    Мексиканцы этими вертолетами в сша будут мигрантов завозить -в каждую машину по сотне душ, и дисантировать их на территорию сша со свезнизких высот! !! wassat
    Геркулесыч
    1. АВП 518 Сегодня, 16:38
      Ну что ж! Как говорил первый в мире марафонец
      -Радуйтесь жители Афин! Мы победили!
      АВП 518
  7. APASUS Сегодня, 18:22
    Давно пора уже было построить,да еще в комплекте show room.При этом пора иметь такие представительства на каждом континенте ,а то и по два три,как в Юго-Восточной Азии,где внутренние разногласия не позволяют перевозить машины из страны в страну.
    APASUS
Картина дня