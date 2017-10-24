Продавай, но про потребности своей армии не забывай!

Закупка современного вооружения даже богатым странам не по карману, чего уже говорить о Беларуси, которая единственная из европейских стран систематически уменьшает размер бюджета военного ведомства. Помочь могло бы содействие России, располагающей неизмеримо большим потенциалом, но дефицит производственных мощностей на предприятиях российского ВПК, наряду с экономическими трудностями, а также порой и не прагматическим, а сугубо деловым подходом россиян стали серьезным препятствием на пути реализации программ перевооружения белорусской армии.Исправить данную ситуацию, хотя бы частично, под силу предприятиям оборонного профиля Беларуси, которые входят в структуру Государственного военно-промышленного комитета Республики.Белорусские оборонщики наряду с реализацией программ модернизации имеющихся образцов ВВСТ наладили выпуск навигационных приборов, пилотажных систем, средств связи, антенных устройств, радиостанций, вычислительных комплексов, систем автоматизации, программного обеспечения, оптики и многого другого.В Беларуси создан и освоен целый ряд новых перспективных видов вооружения и военной техники. Среди них: системы связи и передачи информации, переносные цифровые радиостанции, средства РЭБ и РЛС («Восток», «Роса-РБ», комплекс постановки помех «Гроза», комплекс помех системам радионавигации и GPS «Навес»), новые ЗРК и стрелковое оружие. Выполнена модернизация, совмещенная с капитальным ремонтом, практически всех радиолокационных станций, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Беларуси. Появились новые образцы БЛА «Беркут-1», «Беркут-2», «Гриф-100». Доведены до производственной готовности и системы роботизированного вооружения «Адунок». Кроме того, весьма знаковым событием стало принятие на вооружение ракетной системы большой дальности «Полонез».Специалистами ОАО «МЗКТ» в короткие сроки разработана и подготовлена к выпуску боевая легкобронированная машина «Лис» и V-1. В текущем году на вооружение принят модернизированный БТР‑70МБ1.Продолжается выполнение программ по продлению сроков эксплуатации уже имеющихся вооружений. Освоены и осуществляются ремонт и модернизация самолетов Су-25 и МиГ-29, модернизация РСЗО БМ-21 «Град» до уровня БМ-21-М «Белград». Как итог, деятельность оборонных предприятий способствовала принятию на вооружение в Вооруженные Силы Беларуси около 900 единиц новейших, модернизированных и отремонтированных образцов вооружений и военной и специальной техники.Но, как и в случае с закупкой российских вооружений, главным сдерживающим фактором процесса перевооружения белорусской армии за счет потенциала собственного ВПК являются более чем скромные экономические возможности страны.Изыскать необходимые денежные средства можно было бы за счет экспорта технологий военного и двойного назначения. И хорошим подспорьем для наращивания экспортной выручки может стать сотрудничество Беларуси и Азербайджана. По предположению белорусского военного эксперта Александра Алесина, Баку может стать одним из крупнейших покупателей отечественного оружия за последние годы.Стоит отметить, что военно-техническое сотрудничество Беларуси с Азербайджаном продолжается более пятнадцати лет. На протяжении длительного периода времени Баку был одним из основных покупателей у Минска вооружений и военной техники советского производства из арсеналов бывшего Белорусского военного округа. А состоявшиеся 9 октября переговоры Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь генерал-майора Олега Двигалева с генерал-полковником Гасановым Закиром Аскер оглы, посвященные актуальным вопросам белорусско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, позволило экспертному сообществу говорить о новых контрактах. И одним из претендентов на экспорт может стать новейшая белорусская реактивная система залпового огня «Полонез».Конечно, экспорт вооружения жизненно необходим для нашей страны. Главное чтобы предприятия ГВПК не стали «дойной коровой» и не начали работать исключительно на экспорт в ущерб своим Вооруженным Силам. При всем при этом всегда необходимо учитывать потребности своей армии, а не продвигать выгодные для продажи образцы вооружения и военной техники.Взять к примеру бронированное транспортное средство «Кайман». Всем хороша машина – и скоростью, и вооружением, и бронестойкостью. Однако, "Кайман" органично вписывается только для сил специальных операций, на вооружении которых находятся колесные образцы военной техники. Для войсковых разведывательных подразделений характерна гусеничная техника, обладающая сравнимой с танками проходимостью и мощным вооружением.Предпринимаемые попытки госвоенпрома внедрить для войсковой разведки подобные машины конечно приветствуются. Но при этом необходимо учитывать специфику сухопутных войск. Замена в строевых частях бронированных разведывательных машин БРМ-1К уже назрела. Но и менять необходимо на аналогичные образцы, но никак не на «Кайман». Тем более, необходимо установить все специфические образцы радиоэлектронного оборудования и разведывательной аппаратуры, чего нет на рекламируемой машине.Позиция ГВПК понятна – колесные образцы военной техники экономически выгоднее модернизировать (меньшая стоимость исходного образца, сравнительно недорогие агрегаты и гораздо более высокий экспортный потенциал). Однако необходимо учитывать запросы Вооруженных Сил, в том числе и специфику родов войск.