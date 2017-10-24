Бронетранспортер TPz 1 Fuchs 8x8 (Германия)



Современное состояние опытного TPz 1 Fuchs 8x8. Фото 270862 / Flickr.com



Базовая модификация "Лисицы". Фото Wikimedia Commons



Четырехосный БТР на выставке. Фото 270862 / Flickr.com



После испытаний опытная машина лишилась башни. Фото 270862 / Flickr.com



Левый борт. Фото 270862 / Flickr.com



Правый борт. Фото 270862 / Flickr.com



TPz 1 Fuchs 8x8 во время испытаний. Фото Snafu-solomon.com

По материалам сайтов:

http://snafu-solomon.com/

http://military-today.com/

https://strangernn.livejournal.com/

http://al-datr.livejournal.com/

В конце семидесятых годов оборонная промышленность ФРГ начала серийное производство новейших колесных бронетранспортеров Transportpanzer 1 Fuchs. Стартовым заказчиком этой техники стал Бундесвер, а вскоре появились первые экспортные контракты. При этом не все зарубежные армии пожелали покупать технику в исходном виде. Так, по заказу Нидерландов был создан доработанный БТР TPz 1 Fuchs 8x8.В исходном виде машина Transportpanzer 1 Fuchs («Транспортная бронемашина «Лисица») представляла собой защищенное транспортное средство на колесном ходу, предназначавшееся для перевозки солдат с оружием. Также на базе шасси, имевшего крупные грузопассажирские объемы, были созданы специальные образцы, такие как разведывательная, санитарная и командно-штабная машины. Новая техника заинтересовала немецких и зарубежных военных, по результатам чего было построено более 1700 бронемашин всех модификаций для 12 армий мира.В начале восьмидесятых годов большой интерес к новейшей немецкой «Лисице» проявили вооруженные силы Нидерландов. Тем не менее, они не стали сразу заключать контракт на поставку существующей техники. Исходя из своих требований и нужд, нидерландские военные затребовали создать доработанный вариант бронетранспортера, отличающийся конструкцией корпуса и ходовой части. Такая переработка исходного проекта позволяла увеличить количество перевозимых десантников и нарастить грузоподъемность. Прирост характеристик предлагалось использовать, прежде всего, для усиления огневой мощи.Готовая машина с желаемыми характеристиками в обозримом будущем должна была поступить на вооружение и заменить существующие БТР YP-408. Следует отметить, что параллельно нидерландские конструкторы разрабатывали собственный проект нового бронетранспортера на гусеничном шасси типа YPR-756. Таким образом, в случае неудачи одного из проектов армия все равно сохраняла возможность получить требуемую технику.В ответ на требования потенциального заказчика немецкая компания-разработчик приступила к созданию новой версии бронетранспортера. По имеющимся данным, специальная модификация машины для Нидерландов получила рабочее обозначение Transportpanzer 1 Fuchs 8x8. Оно указывало на исходный образец, но при этом отражало суть примененных доработок.Для выполнения требований заказчика новый проект предусматривал незначительную переработку корпуса с «удлинением» ходовой части и соответствующими изменениями трансмиссии. Таким образом, для перспективного БТР следовало создать некоторые новые агрегаты, тогда как прочие можно было без изменений заимствовать у существующего образца. В результате этого новая восьмиколесная машина фактически представляла собой базовый БТР Fuchs, дополненный кормовой секцией с четвертым колесным мостом.Корпус для TPz Fuchs 8x8 сохранял уже известную конструкцию и узнаваемую форму. Его предлагалось сваривать из сравнительно тонких броневых листов, обеспечивавших защиту только от пуль и осколков. Передняя часть корпуса выполняла функции отделения управления. Сразу за ней, у левого борта, по-прежнему находилось моторное отделение. При этом значительная часть агрегатов трансмиссии располагалась под полом обитаемых отсеков. Вся кормовая часть корпуса представляла собой крупный обитаемый объем, предназначенный для размещения вооружения и десанта.Форма корпуса, в целом, осталась прежней. Лобовой агрегат собирался из нескольких ровных листов, устанавливавшихся под разными углами друг к другу. Непосредственно лоб состоял из трех деталей, рядом с которыми под углом к продольной оси монтировались скуловые листы. Наклонный верхний лобовой лист имел крупный проем для установки лобового бронестекла. В скулах устанавливались двери, открываемые вперед. Они имели собственное остекление. Все стекла отделения управления оснащались откидными броневыми крышками со смотровыми щелями.Центральная и задняя части броневого корпуса имели одинаковое поперечное сечение по всей длине. Горизонтальная крыша соединялась с парой заваленных внутрь бортовых листов. Под последними находились горизонтальные элементы. Нижняя часть корпуса имела сложную форму с несколькими крупными колесными арками. При этом собственные арки, разделенные дополнительными кожухами, имели только две передние оси. Третье и четвертое колесо каждого борта помещались в общем «отсеке». От атак сзади десант защищал вертикальный кормовой лист.В ходе разработки нового проекта немецкие инженеры «скопировали» заднюю секцию исходного корпуса, вмещавшую основную часть отделения управления, и поместили такую «копию» в корме машины. Это привело к получению желаемого внутреннего объема. Кроме того, изменилось положение посадочного места для вооружения. В связи с удлинением корпуса погон для башни переместился из кормы в центральную часть крыши.В базовой версии БТР «Лисица» оснащался турбированным дизельным двигателем MTU 6V 199 TE20 V6 мощностью 456 л.с. По некоторым данным, в проекте машины TPz Fuchs 8x8 планировалось использовать такую же силовую установку. Имеющаяся трансмиссия на основе автоматической коробки передач ZF 6HP 602 с шестью скоростями переднего хода и одной заднего была доработана в соответствии с изменением ходовой части. Ее дополнили средствами выдачи крутящего момента на новую кормовую ось. Также была сохранена передача для привода пары гребных винтов.После доработки ходовая часть имела четыре оси с колесами большого размера. Были сохранены мосты с подвеской на вертикальных пружинах с дополнительными амортизаторами. В центральной части моста монтировался блокируемый дифференциал. Два передних колеса каждого борта были соединены с системами управления.БТР Transportpanzer 1 Fuchs 8x8 имел средства для перемещения по воде. В корме, за четвертой осью, сохранялась пара гребных винтов, по одному на каждом борту. На лбу корпуса имелся волноотражающий щиток, откидываемый перед спуском на воду.Основной задачей бронетранспортера Fuchs являлась перевозка десанта. В четырехосной версии машина увеличила свой потенциал в этом контексте. Дополнительную секцию корпуса можно было использовать для установки новых кресел десанта. Трехосная бронемашина могла взять на борт до 8 десантников. В новом проекте, по разным данным, удалось использовать до 6-8 новых кресел – итого до 16 солдат. Собственный экипаж мог состоять из двух или трех человек, в зависимости от конфигурации.Как и прежде, водитель и командир должны были находиться в переднем отделении управления. Доступ в этот отсек обеспечивался бортовыми дверями. Также предусматривался проход у правого борта, соединявший отделение управления с десантным отсеком. Вождение вне боевой обстановки упрощалось крупным лобовым и боковым остеклением. В бою бронестекла следовало прикрывать металлическими щитками.До 16 десантников размещались в увеличенном кормовом отсеке на собственных сиденьях, установленных вдоль бортов. Основным средством посадки в машину была распашная кормовая дверь. Кроме того, в крыше десантного отделения имелись четыре прямоугольных люка. Десантники могли наблюдать за обстановкой и вести огонь, не покидая защищенный объем. На правом борту, рядом с моторным отсеком, имелось бронестекло с подвижной заслонкой. В корме на каждом борту расположили по два смотровых прибора с амбразурой.В соответствии с пожеланием армии Нидерландов БТР нового типа должен был нести башню, заимствованную у новейшей боевой машины YPR-765. Одноместная башня комплектовалась 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02 и пулеметом винтовочного калибра. Использовался набор оптических средств для наблюдения и поиска целей. Кроме того, наводчик мог использовать люк в крыше.В дальнейшем на вооружение могла бы поступить другая версия боевой машины, несущая иное вооружение. Так, предыдущие БТР базовой версии вооружались пулеметными турелями и противотанковыми ракетами разных типов. Носители подобного оружия могли быть интересны Нидерландам.Штатное дополнительное вооружение машины состояло из шести дымовых гранатометов. Блок гранатометов без изменений заимствовался у базового бронетранспортера. Такое дополнительное вооружение помещалось на левом борту корпуса, на уровне моторного отсека. Гранатометы закреплялись на общем основании с заданным углом возвышения и заметным разведением в горизонтальной плоскости.Доработка корпуса привела к заметному изменению габаритов и массы. БТР TPz 1 Fuchs 8x8 имел длину более 8 м при ширине около 3 м и высоте (по крыше 2,3 м). Новые крупные агрегаты привели к росту массы. Собственный вес теперь превышал 19 т, боевая масса – более 20 т. Сокращение удельной мощности ударило по подвижности. Максимальная скорость на шоссе теперь не превышала 85-90 км/ч. При помощи гребных винтов машина разгонялась до 8-10 км/ч.Новый проект разрабатывался на основе существующего, и потому конструкторские работы не заняли много времени. Вскоре по проекту TPz 1 Fuchs 8x8 в Германии был построен опытный бронетранспортер. Эта машина предназначалась для проведения испытаний, организованных заказчиком и разработчиком. Совместными усилиями две страны планировали проверить технику на практике, а затем сделать необходимые выводы.По некоторым данным, с определенного времени восьмиколесная версия «Лисицы» испытывалась вместе с другими образцами бронетехники, предлагавшимися для замены устаревших YP-408. Такие испытания позволили не только определить реальные характеристики представленных образцов, но и сравнить их. По результатам собственных и «конкурсных» испытаний армия Нидерландов сделала необходимые выводы.Во время проверок лучше всего себя показала гусеничная боевая бронированная машина YPR-765 нидерландской разработки. Прочие образцы, в том числе немецкий Transportpanzer 1 Fuchs 8x8, не устроили заказчика. Вскоре появился заказ на поставку очередной партии техники собственного производства. С ее помощью армия за несколько лет заменила устаревшие колесные бронемашины.Единственный построенный опытный образец TPz 1 Fuchs 8x8 после завершения испытаний лишился башни с вооружением, а затем отправился на хранение. Интересную машину поставили в один из боксов 41-го военно-технического центра автобронетанковой техники Бундесвера (Wehrtechnische Dienststelle 41 или WTD 41) в г. Трире. Насколько известно, после завершения испытаний в интересах Нидерландов этот опытный образец не использовался в новых проектах и фактически простаивал без дела.Время от времени 41-й центр автобронетанковой техники устраивает выставки, в ходе которых демонстрирует интересные образцы, хранящиеся в его гаражах. В состав таких экспозиций с некоторых пор включают единственный восьмиколесный бронетранспортер семейства «Лисица». Эта машина, заметным образом отличающаяся от серийной техники, неизменно привлекает внимание посетителей выставок.Точные причины отказа армии Нидерландов от БТР TPz 1 Fuchs 8x8 неизвестны. Впрочем, доступные данные об этой машине позволяют сделать некоторые выводы и понять, какие ее особенности могли негативно сказаться на перспективах. Задача повышения грузоподъемности и увеличения доступных объемов была успешно решена, но цена новых преимуществ оказалась достаточно высокой.Характерной особенностью машины Fuchs в базовой трехосной конфигурации являлась сравнительно большая масса. Добавленная секция корпуса с четвертой осью привела к росту этого параметра. Кроме того, заметно выросли продольные габариты, а башня увеличила общую высоту машины. После таких доработок БТР уже не в полной мере соответствовал требованиям военно-транспортной авиации. Невозможность быстрой переброски бронетехники по воздуху полностью нивелировала все имеющиеся преимущества.Вместо Fuchs 8x8 на вооружение приняли гусеничную машину YPR-765, отличавшуюся разумными габаритами и весом. При длине около 5,3 м она имела боевую массу не более 13,6 т. Являясь очередным вариантом развития американского бронетранспортера M113, эта машина могла перевозить не более десяти человек, включая экипаж. Уровень защиты и огневая мощь двух образцов были одинаковыми.Рассмотрев представленные бронетранспортеры, в том числе опытную машину немецкой разработки, заказчик в лице армии Нидерландов вынес свое решение. Существующие колесные бронетранспортеры решили заменить гусеничной техникой собственного производства. От немецкого БТР Transportpanzer 1 Fuchs 8x8 при этом отказались. Впрочем, неудача этой версии «Лисицы» не сказалась на дальнейших успехах всего семейства техники. Бронетранспортеры и другая техника линейки, построенные на основе шестиколесного шасси, по-прежнему оставались в серии и поставлялись различным заказчикам.