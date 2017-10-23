Создать группу "А": история лучшего спецназа в мире

С 1979 года по 1991-ый - "золотой" период в истории "Альфы". Множество операций, среди которых большинство уникальных, сотни человек спасены, боевые командировки в Афганистан, и за это время ни одного погибшего.Профессионализм группы вызывал восхищение. Но в конце 80-ых подразделение начали использовать не в качестве антитеррористического, и в Вильнюсе, после многих лет побед и достижений, трагедия. Убит молодой сотрудник Виктор Шатских. Через два года еще одна "политическая" потеря. Во время операции у Белого дома в октябре 1993-го "Альфа" лишилась офицера Сергеева.В 1997-ом ушел из жизни уникальный человек, прослуживший в "Альфе" с первых дней ее существования, Анатолий Савельев. Он собирался отпраздновать 25 лет службы в группе и уйти в отставку. Ему не хватило полутора лет. Он сам обменял себя на захваченного работника Шведского посольства. После двух часов под дулом террориста в машине не выдержало сердце Анатолия Савельева.Они и другие погибшие сотрудники группы "А" навсегда остались в истории легендарного антитеррористического подразделения.