Идёт ли Владимир Владимирович в президенты? Моё мнение – да. На войне коней на переправе не меняют. Даже на лошадь женского рода. Но сейчас не о претендентах на высший пост государства. Сейчас о самом ВВП. Точнее, о его миссии на ближайшие шесть лет. О «дорожной карте», как он сам любит говорить.Думаете, что действующему главе государства не нужна программа и предвыборные лозунги? Отчасти да, но формальности нужно соблюдать. А так как президент очень занятой человек, я тут решил написать ему предвыборную программу. И пусть это всего лишь плод моего воображения, надеюсь, какая-то часть из мною написанного сбудется.Итак, предвыборный лозунг предлагаю следующий:«НАВЁЛ ПОРЯДОК ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ – ПРИСТУПАЮ К НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА ВНУТРИ СТРАНЫ».На мой взгляд, большинство жителей России одобрили бы подобную концентрацию нашего президента на внутрегосударственных задачах.А теперь,ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПУТИНА_______________________Первым делом я бы порекомендовал нашему президенту провести основательные кадровые перестановки. Ни для кого не секрет, что Путин многим обязан Медведеву, Кудрину и прочей либеральной компании. Но идя на последний свой срок, ему нужно избавиться от этого, надоевшего народу «элитного» дивизиона.Первым делом стоит заменить правительство, уволив Медведева, Дворковича, Шувалова. На место премьера предлагаю Михаила Хазина. У человека есть опыт работы в руководящих должностях, он не принадлежит ни к какой либеральной группировке. Имеет большой багаж методологических знаний, а также много лет занимается теорией кризиса в экономике.Второе назначение – на пост главы Центрального банка РФ. Многие знакомы с деятельностью ещё одного экономиста – Михаила Делягина. Уже который год он бьётся с ЦБ и её руководителем Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной. Вот его на это место и поставим. А генеральной прокуратуре стоит провести проверку деятельности руководства ЦБ на предмет невыполнения своих конституционных обязанностей.Тут следует оговориться, что, изучая вопрос полномочий и деятельности Центробанка, я пришёл к выводу, что главный банк страны является четвёртой ветвью власти, наравне с основными тремя, задекларированными Конституцией. Но формально это его положение в главном законе очень умело завуалировано. Поэтому Путину следует созвать Конституционное Собрание и инициировать деятельность по изменению нашей Конституции. Иными словами, Центробанк нужно национализировать. И раз уж зашла речь об изменении Конституции, то и статью о запрете государственной идеологии тоже нужно отменить.Ещё одно очень важное замечание насчёт деятельности ЦБ: нужно непременно сделать две очень важные вещи. Первое – запретить делать резервы в государственные расписки США. С формулировкой «не очень надёжно». Кто знает, когда у них там рванёт? И куда потом мы с этими бумажками? Второе – запретить спекулятивные игры с рублём. Негоже, когда трейдеры из Чикаго сидят и обваливают курс нашей валюты, а Центробанк молча на всё это смотрит. На западе государство ставит запреты на подобную деятельность. Только в России с её либеральной шайкой можно делать всё что угодно с рублём.ОБРАЗОВАНИЕСлишком уж много голосов о неэффективности нашего образования. Предлагаю Владимиру Владимировичу назначить нового министра. На эту роль, на мой взгляд, очень хорошо подходит Николай Стариков.МИНИСТР ФИНАНСОВМинистр финансов - Сергей Глазьев. Думаю, многие будут «за». Тут многие справедливо могут возразить, мол, Глазьева пророчили на пост премьер-министра в своё время. Но так как «программу» пишу я, то всё-таки пост премьера я «отдал» Хазину.Опять же стоит вернуться к кредитно-финансовой политике, и опять поговорить про ненавистный ЦБ и Сбербанк. Пора бы этой частной лавочке с Грефом во главе, во-первых, начать уже работать в Крыму! Во-вторых, нужно инвестиционную модель поменять в корне. Главным инвестиционным ресурсом должны быть не иностранные деньги, а собственная эмиссионная деятельность.Вот этим Глазьев и должен заняться: работы непочатый край! И тут же встаёт вопрос об дальнейшей приватизации. Бессмысленно отщипывать куски от Роснефти и ей подобных, ради того, чтобы нам подкинули долларов. В новый срок – никаких приватизационных действий!ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ на стратегические ресурсыМногие в правительстве ломают голову, как же простимулировать рост экономики?Важная составляющая в цене любого товара/услуги – затраты на энергию. Электричество, газ для российских предприятий должны быть доступны. Цена на топливо снижена в 2-3 раза. Вы, из экономразвития, хоть раз просчитывали экономический эффект от снижения литра дизельного топлива или бензина до 10 рублей за литр? А вот посчитайте! Сначала Роснефть с Газпромом потеряют в выручке, но экономический рост, реальный, а не пририсованный статистикой всех приятно удивит.ЛЮДИРождаемость в России, чуть выше чем в Европе. Но недостаточна для прироста населения. Всему виной – отсутствие уверенности в завтрашнем дне у родителей. Нужно в корне пересмотреть всю систему дотаций матерям. Вплоть до предоставления бесплатного жилья за третьего ребенка. Также необходимо увеличить пособия на детей. Установить минимальный размер пенсии выше прожиточного минимума в 1,5 - 2 раза.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИИз позорной организации ВТО нужно срочно уходить! Разрывать договор и всё! Эта организация в мировом масштабе диктует разделение труда между странами. Естественно, что нам отведена роль бензоколонки.Расчёты со всеми странами производить в рублях. Зачем нам с казахами торговать в долларах? Где логика? Но, нужно отдать должное, Путин уже многое сделал в этом направлении.СССР 2.0Ну не в старом варианте, но в новом виде СССР нужно возрождать. С лидером Белоруссии нужно более жёстко разговаривать. Поставить сроки для объединения. Ну и, естественно, главного противника объединения – г-на Лукашенко «попросить» либо уйти в сторонку, либо выполнять свои обещания. А то одна демагогия.КОРРУПЦИЯНужны посадки. Не домашние аресты, а посадки. В идеале – изменение уголовной ответственности в сторону усиления наказания. Украл у города три километра асфальта – 10 лет колонии строгого режима. А что? Народ только поддержит!РЕЗЮМЕВывод тут один – последний срок, и терять нечего. Путин итак вписал себя в историю, вернув России Крым. Но, судьба у него такая, пахать до последнего. Естественно будет война. Война либерального клана против таких действий. Но кому-то это делать всё равно придётся.Кому как не тебе, Владимир Владимирович? Народ ждёт…