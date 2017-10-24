Зеппельта бросили на китайский фронт

Нам говорили, что те, кто принимает такие препараты, действует в интересах страны. А кто отказывается это делать, тот враг. А враг должен сесть за решётку.

В Китае в 80-90-е годы поощрялось принятие допинга спортсменами буквально в каждом виде спорта.

Допинг принимали даже совсем юные спортсмены – начиная с возраста 11 лет. Тем, кто отказывался принимать допинг, из сборных команд исключали.

Непримиримый борец с таким мировым злом, как употребление допинга, немецкий журналист Хайо Зеппельт решил, что внимание к его персоне и его публикациям существенными образом снизилось. Речь о том самом г-не Зеппельте с телеканала ARD, который в немецкой прессе объявил о якобы существующей в России «государственной системе поддержки потребления спортсменами запрещённых препаратов».Его фильм, как известно, основывался на показаниях ранее отстранённой от соревнований российской спортсменки Юлии Степановой.Спортсменка была отстранена от соревнований в 2013 году на основании того, что в её допинг-пробах были обнаружены следы употребления запрещённых препаратов. Примечательно, что дисквалифицировала Степанову (до замужества – Русанову) антидопинговая комиссия ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики). Именно ВФЛА через некоторое время была отстранена от возможности отправлять спортсменов на международные соревнования. После отъезда за рубеж Степанова и оказалась главной героиней допингового «блокбастера» Зеппельта, в котором она обвинила Россию в том, что чуть ли не каждый российский спортсмен «сидит» на допинге.Далее был доклад Макларена, заявления о расцарапанных пробирках, дыре в стене лаборатории для исследования допинг-проб, причастности российских спецслужб к махинациям с мочой, перекрёстные ссылки Макларена на ARD и ARD на Макларена и другая ересь, которая в итоге привела к тому, что несказанно обрадовало заказчиков «липы» Хайо Зеппельта. А именно к отстранению большинство российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и других международных турнирах, к требованиям выступать под «нейтральными» флагами.Однако после того как в WADA прозвучал доклад о снятии подозрений в употреблении допинга с десятков российских спортсменов за отсутствием реальных доказательств, Хайо Зеппельт ушёл в тень. Что называется, мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Но «мавр» не уходит. Г-н Зеппельт явно получил новую команду «фас» и начал искать новый повод для развития международной «славы». Что-то повторно говорить о секретных агентах ФСБ и царапинах на пробирках, - уже вряд ли кого-то впечатлит даже на Западе, а потому новая стезя для Зеппельта не Россия. Заказ для псевдоразоблачителя, а фактически для индивида, открыто публикующего клевету, пошёл в китайском направлении.На сей раз героиней нового эпоса Зеппельта становится не отстранённая за допинг спортсменка, а врач из КНР Сюэ Инсянь. Отмечено, что эта женщина в 80-90-х годах занимала должность одного из врачей китайской национальной сборной на Олимпийских играх, а теперь решила открыть миру «правду» о государственной системе поддержке употребления допинга в Китае.Что объединяет Степанову и Сюэ Инсянь? Хотя бы то, что обе они попросили политического убежища в Германии. И надо же такому случиться – обе высказали непреодолимое желание давать «разоблачительные» интервью одному и тому же человеку – Хайо Зеппельту.Фильм Зеппельта, в котором «откровенничает» бывший врач китайской олимпийской сборной, вышел на ARD (а где же ещё...) в минувшие выходные. И фильм буквально покадрово повторяет всё то, что было в фильме с Юлией Степановой. Повторяет вплоть до заявлений в стиле «не виноватая я, это была целая государственная программа».Вот несколько цитат Сюэ Инсянь:Для справки: сама Сюэ Инсянь работала в олимпийской сборной КНР до 1988 года. После этого она перешла на работу в региональные спортивные команды в качестве медицинского работника. В 1998 году китаянка вышла на пенсию. Теперь она утверждает, что в 1988 году она оказалась за бортом олимпийской сборной Китая якобы по той причине, что отказалась дать допинг одному из китайских спортсменов. Это гимнаст, имя которого пока не прозвучало.Далее Сюэ Инсянь переключилась на душераздирающую историю о том, как государственные органы КНР буквально десятилетиями не давали ей высказаться. По словам бежавшей в Германию (в ласковые руки Зеппельта) китаянки, власти КНР «оказывали беспрецедентное давление» не только на неё, но и на членов её семьи с той целью, чтобы никто из них не проговорился о «господдержке системы употребления допинга в Китае».После восстановления многих ранее отстранённых российских атлетов в правах и после заявления чиновников ВАДА об отсутствии реальных доказательств системы употребления ими допинга, фильм фейкомёта Зеппельта можно было бы оставить без внимания. Но на самом деле, внимание тут не станет лишним. Ведь, по сути, фильм немецкого «журналиста» демонстрирует, во-первых, откровенный сторонний заказ, так как свёрстан по тем же лекалам, что и фильм со Степановой в главной роли. Во-вторых, проявляется желание Зеппельта вбросить материал, но при этом самого себя обезопасить от исков со стороны Китая. Ведь в эфир сознательно была приглашена та китайская доктор, которая вышла на пенсию ровно за год до того, как была создана Всемирная антидопинговая ассоциация. Мол, Китай тоже проводил господдержку «допингопоедания», но ВАДА уже это не сможет опровергнуть, так как организации тогда не существовало. А в итоге всё сведётся к варианту «пробирки Пауэлла» и к девочке, «видевшей своими глазами как солдаты Саддама протыкали штыками кувейтских младенцев». Доказательств нет, и не может быть по определению, а дезинформационная карусель со ссылками на китайскую пенсионерку-беженку, всё равно уже крутится.Самое интересное, что ВАДА тут же начала расследование о допинге в Китае. Тут же!.. Удивительная расторопность, не правда ли... Особенно если учесть то, что расследуют период, когда, как уже было отмечено, и самой WADA-то не было...Жаль, что Зеппельт не отвечает на обращения. И ведь понятно, почему... А обращения к ARD были предельно лаконичными: когда мы увидим серию фильма Хайо о том, как WADA проводила политику по выдаче справок «болезным» американским, немецким, британским и прочим спортсменам для легализации употребления ими допинга? Когда в эфире у Хайо появятся сёстры Уильямс или гимнастка Байлз с рассказом о столь «чудовищном насморке», что ВАДА разрешила им употреблять психостимулятор метилфенидат, дексамфетамин, гидроморфон и даже метилпреднизолон? Ждём, Хайо, обязательно ждём... Иди же до конца...