22:44 23 октября

А.Либерман снял "ответственность" за недавний обстрел территории Израиля с Башара Асада

Вернувшись из США, министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил на заседании фракции «Наш дом – Израиль». Для справки: Либерман является одним из основателей и первым лицом партии НДИ. Глава израильского военного ведомства прокомментировал ситуацию с обстрелами территории страны, которые в последнее время произведены со стороны Сирии.

Пожалуй, впервые глава израильского министерства обороны не возложил напрямую вину за эти обстрелы на президента Сирии Башара Асада.

По словам Авигдора Либермана, обстрелы территории Израиля нельзя считать случайными, при этом умышленные действия осуществлялись некой группировкой по указке «Хизбаллы» («Хезболлы).


Портал News.co.il публикует перевод заявления главы израильского министерства обороны:
Это был целенаправленный обстрел, совершённый местной группировкой по распоряжению "Хизбаллы". Насралла (руководитель «Хизбаллы», - прим. «ВО») сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территории. Нет никаких сомнений в том, что речь идёт об умышленном действии.


А.Либерман снял "ответственность" за недавний обстрел территории Израиля с Башара Асада


Ранее любой представитель высших властей Израиля в случае обстрелов со стороны Сирии возлагал вину за обстрелы (будь они случайными или неслучайными) на официальный Дамаск. В этой связи слова Либермана, если их не вырвали из контекста выступления главы МО Израиля местные средства массовой информации, выглядят более чем неожиданными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Проксима Сегодня, 18:33
    Не зря Шойгу съездил в Израиль. Градус напряжённости явно понизился.
    Проксима
    1. 210окв Сегодня, 18:35
      Вот уж тоже "благодетель"нашелся..Увидел очевидное
      210окв
      1. Vita VKO Сегодня, 19:09
        Цитата: 210окв
        Увидел очевидное

        Наверняка не просто так. Сейчас поддержка курдских военных формирований в Сирии и Ираке требует от США и Израиля не только финансовых вливаний, но и политических. Иначе затраты могут не окупиться.
        Vita VKO
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:20
      «Наш дом – Израиль»

      Что то знакомое такое в названии партии..хе хе
      Израиль выглядит , как загнанная испуганная шавка ..То в Россию , то в США !
      Евреев пугать слишком нельзя..Они опасными становятся! Потом ищи ветра в поле.
      ОТДЕЛ
      1. Лекс. Сегодня, 19:26
        Ну да чего только стоит разбой на эхо Москвы куда ворвался израильтянин
        Лекс.
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:32
          Это был целенаправленный обстрел, совершённый местной группировкой по распоряжению "Хизбаллы". Насралла (руководитель «Хизбаллы», - прим. «ВО») сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территории.

          Явно хотят рассорить Асада и Хизбаллу! Как говорится: "Не нытьём, так катаньем!"
          СРЦ П-15
        2. NIKNN Сегодня, 19:44
          Цитата: Лекс.
          Ну да чего только стоит разбой на эхо Москвы куда ворвался израильтянин

          Ну если на эхо Москвы весь цхакал нападет, я против не буду... smile
          NIKNN
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:17
          Цитата: Лекс.
          Ну да чего только стоит разбой на эхо Москвы куда ворвался израильтянин

          Нос ему сломали...хе хе А насчет гражданства молчат! laughing
          ОТДЕЛ
        4. Paranoid50 Сегодня, 21:14
          Цитата: Лекс.
          на эхо Москвы куда ворвался израильтянин

          Дык,не просто израильтянин, а израильтянин с ножом. wassat Дожили,ёпрст... laughing Вот теперь я окончательно уверен,что мир сошёл с ума. yes И,кстати,куда-то пропал Рабинович. request Ну,как знать,как знать...
          Paranoid50
        5. Scoun Сегодня, 21:42
          Цитата: Лекс.
          Ну да чего только стоит разбой на эхо Москвы куда ворвался израильтянин

          А где же мы все "шарли"?
          Кстати!!! А где мы все "арт Павленские"?!!! laughing
          Scoun
        6. Deadушка Сегодня, 22:20
          Цитата: Лекс.
          Ну да чего только стоит разбой на эхо Москвы куда ворвался израильтянин

          Враки это все... навет по чем зря!
          Deadушка
    3. rruvim Сегодня, 21:53
      Думаю возрос! Будут "делить" Ливан. "Хезболла" там вполне официальная армия. ЦАХАЛ в ходе операции "Литой свинец" от неё по "зубам" получил. Да и по карте (Глобусу) она внутренняя провинция Сирии. Если Либерман перевёл "стрелки" с САР на "Хезболлу", то Шойгу проиграл переговоры. Его задача была легитимизировать "Хезболлу" и Иранских шиитов перед евреями. В лучшем случае: попросил не трогать САР. Ничего из этого не получилось. АОИ как наносили удары по Дамаску, так и будут продолжать это делать.
      rruvim
  2. хрыч Сегодня, 18:33
    Муссировался миф о всесилии Моссада, а на деле Ясир Арафат умер в кроватке от старости, причем добился Автономии. За захват спортсменов убили какого-то несчастного палестинского писателя. Саддама, Муамора и пр. друзей Израиля ликвидировали свои при помощи США. Вот сейчас Насруллах где-то сидит и Моссад ничего не может.
    хрыч
    1. 210окв Сегодня, 18:47
      Я бы так не сказал что у них "меч деревянный"Арабам они люлейрегулярно дают.Да и спецоперации проводят.Об этом они естественно не говорят.Это раньше и у нас и у них писали книги и снимали фильмы.Сейчас мы этого не видим,втихую все делают.
      Цитата: хрыч
      Муссировался миф о всесилии Моссада, а на деле Ясир Арафат умер в кроватке от старости, причем добился Автономии. За захват спортсменов убили какого-то несчастного палестинского писателя. Саддама, Муамора и пр. друзей Израиля ликвидировали свои при помощи США. Вот сейчас Насруллах где-то сидит и Моссад ничего не может.
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 18:53
        Цитата: 210окв
        Сейчас мы этого не видим,втихую все делают

        Убивают мирных граждан постоянно. Вот наш обещал мочить в сортире, убрали толпу всех, кроме Закаева, которого прячет королева (прятала, когда была в уме).
        хрыч
        1. 210окв Сегодня, 18:56
          Ну,для него наверное особо изощренный ледоруб готовят.И поделом!
          Цитата: хрыч
          Цитата: 210окв
          Сейчас мы этого не видим,втихую все делают

          Убивают мирных граждан постоянно. Вот наш обещал мочить в сортире, убрали толпу всех, кроме Закаева, которого прячет королева (прятала, когда была в уме).
          210окв
          1. jjj Сегодня, 19:10
            Вон человек до "Эха Москвы" с "острым предметом" добрался. Тоже мстил
            jjj
            1. 210окв Сегодня, 19:37
              Пусть берут пример мс этой...Божены...Бегом на вокзал..всей этой гребаный редакцией..
              Цитата: jjj
              Вон человек до "Эха Москвы" с "острым предметом" добрался. Тоже мстил
              210окв
  3. Александр 3 Сегодня, 18:33
    Ну съездили бы к Асаду в гости ,обсудили бы положение дел,наметили бы пути их решения.Вот это был бы ход.
    Александр 3
  4. Scoun Сегодня, 18:34
    Действительно более чем неожиданно и как прокомментируют ребята из Израиля ранееповторявшие слова один в один?
    Scoun
    1. Арон Заави Сегодня, 18:47
      Цитата: Scoun
      Действительно более чем неожиданно и как прокомментируют ребята из Израиля ранееповторявшие слова один в один?

      А никак. Уже 19.43 нет желания устраивать балаган. Сегодня вечером отрывайтесь саиостоятельно.
      Арон Заави
      1. Deadушка Сегодня, 18:59
        Цитата: Арон Заави
        А никак. Уже 19.43 нет желания устраивать балаган. Сегодня вечером отрывайтесь саиостоятельно.

        Ой вей...
        все сами себя будут развлекать?
        беда-печаль recourse
        Deadушка
      2. Проксима Сегодня, 19:02
        Цитата: Арон Заави
        Уже 19.43 нет желания устраивать балаган. Сегодня вечером отрывайтесь саиостоятельно.
        good Закамуфлированное посылаема куда подальше
        Проксима
        1. Partyzan Сегодня, 19:24
          Цитата: Проксима
          Закамуфлированное посылаема куда подальше

          я знаю куда нас послали, блин реально далеко laughing
          Partyzan
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 19:22
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Scoun
        Действительно более чем неожиданно и как прокомментируют ребята из Израиля ранееповторявшие слова один в один?

        А никак. Уже 19.43 нет желания устраивать балаган. Сегодня вечером отрывайтесь саиостоятельно.

        Спасибо Арон! А вы потом все вместе утром ,все подкорректируете...
        Я вашу тактику знаю, уже давно.. wassat
        ОТДЕЛ
      4. Scoun Сегодня, 21:40
        Цитата: Арон Заави
        Сегодня вечером отрывайтесь саиостоятельно.

        Да зачем балаган? Тут просто как будто у фортепиано одна клавиша сломалась у "маэстро" и это удивительно на общем фоне.
        Цитата: Livonetc
        Россия становится очень ценным доверенным посредником на БВ.

        В этом есть что-то.
        Цитата: ватник
        видимо Либерману сказали в США чтобы он в Сирию поменьше лез и что США его там защищать не будет

        Имха. Муж дочки Трампа ортодокс.... не позволит без существенных аргументов, дать "слабину", да и для США, в случае чего, выгодно поддерживать очаги конфликтов.
        Цитата: лысова
        теперь ещё и курды территории делить будут.

        Это наоборот, курдов делить будут.
        Курды окажутся фактически в полной изоляцией со всеми носными "курицами".
        У нас вообще принято как то так, что если тишина (на форуме))) то скоро грянет буря. laughing
        Scoun
  5. ЗВС Сегодня, 18:48
    А какого евреи обстреливают сирийские позиции?
    ЗВС
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:19
      Цитата: ЗВС
      А какого евреи обстреливают сирийские позиции?

      Герб у вас красивый..
      ОТДЕЛ
  6. ML-334 Сегодня, 18:48
    Могу предположить-начался слив хизболлы.
    ML-334
  7. Livonetc Сегодня, 18:51
    Цитата: Александр 3
    Ну съездили бы к Асаду в гости ,обсудили бы положение дел,наметили бы пути их решения.Вот это был бы ход.

    Шойгу сьездил.
    Вполне достаточно вести диалог через посредника.
    Россия становится очень ценным доверенным посредником на БВ.
    Livonetc
  8. anjey Сегодня, 18:59
    нет никаких сомнений в том, что речь идёт об умышленном действии.
    никаких сомнений, что это со всех сторон выгодно израилю .
    И эти неоднократные провокации его же и его наемников грязных рук, грязное и подлое дело несомненно ....
    anjey
  9. ватник Сегодня, 19:03
    Что США что Израиль это группка "бандитов" единственная цель которых это продолжить войну на БВ а какими методами и каким "враньём" они этого добьются им всё равно им просто необходима нестабильность в мире и если США нужна глобальная нестабильность то Израиль вполне ограничится региональной..
    Сейчас видимо Либерману сказали в США чтобы он в Сирию поменьше лез и что США его там защищать не будет вот он быстро и переключился на Хезболлу
    ватник
  10. XXXIII Сегодня, 19:27
    Военное сотрудничество Ирана и Сирии, повлияло на мин.об Израиля Хизбалла ведь может стать сильней от такого союза.....так что обстрелы будут, даже может и по сильней.....
    XXXIII
  11. Karayakupovo Сегодня, 19:30
    Лучше правда позже, чем никогда.
    Karayakupovo
  12. лысова Сегодня, 19:39
    Если раньше прокатывали бездоказательные обвинения, то дальше уже некуда, просто откровенно смешно. А теперь крайняя «Хизбалла» и тоже бездоказательно ( якобы по указке «Хизбаллы», какой то местной группировкой). А зачем им подставлять сирийцев, если они на одной стороне, понятно если с территории Ливана.
    лысова
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:25
      Цитата: лысова
      Если раньше прокатывали бездоказательные обвинения, то дальше уже некуда, просто откровенно смешно. А теперь крайняя «Хизбалла» и тоже бездоказательно ( якобы по указке «Хизбаллы», какой то местной группировкой). А зачем им подставлять сирийцев, если они на одной стороне, понятно если с территории Ливана.

      Владимир , это как всегда у них на западе и в Израиле, Асссад уже друг и не знает что там Хесболла делает...ха ха ха
      Мы еще Ливаном и Палестиной плотно займемся! Как вам такой вариант "товарищи из Израиля!..?
      ОТДЕЛ
      1. лысова Сегодня, 20:46
        Добрый вечер Виталий. Пока нам и тут всего хватает, теперь ещё и курды территории делить будут. Да и статейка сегодня, про подготовку новых боевиков : " По сообщениям, Рияда Фарида Хиджаба, в лагере находятся сотни инструкторов из стран НАТО, а также Израиля. " - Израиль может объяснить присутствие их инструкторов на территории Сирии, причём в лагере по обучению террора. ( данные пока не подтверждены ).
        лысова
  13. Маз Сегодня, 20:13
    Цитата: 210окв
    Вот уж тоже "благодетель"нашелся..Увидел очевидное

    Ливер ничего не решает.
    Маз
  14. AleksPol Сегодня, 20:42
    Вот надо же , можно коменты почитать . Пока их не удалили
    AleksPol
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:52
      Цитата: AleksPol
      Вот надо же , можно коменты почитать . Пока их не удалили

      Самые лучшие комменты ,это вечером..А утром , все опошлят и вывернут "товарищи"..!
      Проверено!!! И не раз уже.. soldier
      ОТДЕЛ
    2. лысова Сегодня, 20:56
      Не подскажите, а почему в прошлый раз всех сразу, скопом - не все же скандалили.
      лысова
  15. gml Сегодня, 21:39
    Не, всё таки молодцы, зачищать так зачищать. Вон Израиль отправил на небо 10 из верхушки ИГИЛ на границе с Иорданией. Чик и нету. В Сирии сегодня опубликованно.
    gml
  16. rruvim Сегодня, 21:59
    Вопрос в Ливане. Поездка Шойгу только открыла наши карты перед евреями. "Давайте признаем Хезболлу..." Это только усилило Израиль в "понятии", что мы считаем Ливан просирийским государством. Приезд Шойгу, всё равно, что прилёт Гесса в Англию. Слава Богу, что он не закончился Шпандау. Хотя накануне ЦАХАЛ немного разбомбила 200-й около Дамаска.
    rruvim
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