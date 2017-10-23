А.Либерман снял "ответственность" за недавний обстрел территории Израиля с Башара Асада

Это был целенаправленный обстрел, совершённый местной группировкой по распоряжению "Хизбаллы". Насралла (руководитель «Хизбаллы», - прим. «ВО») сознательно держал Асада в неведении по поводу намерения осуществить обстрел израильской территории. Нет никаких сомнений в том, что речь идёт об умышленном действии.

Вернувшись из США, министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил на заседании фракции «Наш дом – Израиль». Для справки: Либерман является одним из основателей и первым лицом партии НДИ. Глава израильского военного ведомства прокомментировал ситуацию с обстрелами территории страны, которые в последнее время произведены со стороны Сирии.Пожалуй, впервые глава израильского министерства обороны не возложил напрямую вину за эти обстрелы на президента Сирии Башара Асада.По словам Авигдора Либермана, обстрелы территории Израиля нельзя считать случайными, при этом умышленные действия осуществлялись некой группировкой по указке «Хизбаллы» («Хезболлы).Портал News.co.il публикует перевод заявления главы израильского министерства обороны:Ранее любой представитель высших властей Израиля в случае обстрелов со стороны Сирии возлагал вину за обстрелы (будь они случайными или неслучайными) на официальный Дамаск. В этой связи слова Либермана, если их не вырвали из контекста выступления главы МО Израиля местные средства массовой информации, выглядят более чем неожиданными.