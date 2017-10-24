Бандера в прямом эфире

Этот гитлеровский приспешник стал символом «революции гидности», сколько бы ни отрицали это майданные революционеры: ведь это они переименовали проспект Московский в Киеве в проспект имени Степана Бандеры. Удивительно другое: Бандера пришёл даже в Россию простым мычанием его пропагандистов на российских каналах: «Россия аннексировала Крым, оккупировала Донбасс». При этом наши дискуссанты начинают оправдываться.Наши обстоятельные умы предъявляют в ответ мировые прецеденты, объясняют угрозу бандеровского экстремизма, показавшего себя в Одесской Хатыни, и правовую сторону вопроса. Крым проголосовал на референдуме, Донбасс не принял майданный переворот и его идеалы, и отстаивает свои законные права, и российских войск там нет.Вот кто только эти аргументы нашим высоким политологам подсказывает? — когда они снимаются простым идеологическим посылом о «территориальной целостности». Уже наш либерал Надеждин замычал: всё-таки Россия нарушила международное право. Ведь речь в этих дискуссиях идёт не об истине, не о международном праве, а только о том, чтобы выиграть спор: хоть глоткой, хоть дурочку из себя непонимающую строя, хоть подтасовывая факты.А ведь есть официальное заявление Владимира Путина, что Украина, после проамериканского госпереворота 22.02.2014, «находится под внешним управлением», вице-президент США Джо Байден это наглядно всем продемонстрировал, сев во главе стола с киевским правительством и президентом. Поэтому все дискуссии с Бандерой можно начинать с того, что Украина стала колонией Америки и отчасти Европы, несамостоятельным образованием, плацдармом и инструментом против России.На это раздаётся вопль «экспертов»: но ведь Россия, Путин признали Порошенко! Да, Путин признал новую киевскую власть, он государственный деятель и обременён большой ответственностью, но ведь политологи и журналисты не государственные деятели, и не обязаны повторять дипломатические политесы, а могут говорить по сути дела! Сталин гитлеровскую власть признал, и договоры с ней заключал, хотя Майн Кампф был давно написан: политика — искусство возможного.От наших дискуссантов требуют соблюдать государственную, дипломатическую дисциплину, и они подчиняются! В то время как весь публицистический западный мир совершенно свободен от заявлений и обязательств своих правительств, несёт в эфир любые фейки: онижесвободнаяпресса! Бандеровские пропагандисты своей «аннексией» и «оккупацией» прямо противоречат официальной позиции Киева, Минским соглашениям, но мы умудряемся не замечать, что они сразу отказываются от Минских соглашений. О чём тогда можно с ними говорить, и как?Наши «бывшие братья» сегодня просто марионетки, используют их в тёмную, или они продались сознательно, не суть важно. Что можно обсуждать с колонией США, с её марионетками? «Аннексию Крыма»? Как сделать Крым военно-морской базой США? «Оккупацию Донбасса»? Чтобы США увеличили площадь своего плацдарма на границах России?Сегодня Владимир Путин не повторяет своего заявления о «внешнем управлении над Украиной», он государственный деятель, но журналисты-публицисты этим совсем не стеснены. К тому же свой тезис о «внешнем управлении» Путин нигде не дезавуировал.Владимир Путин не случайно говорит о нормализации отношений с Украиной: с колонией США нормализовать отношения невозможно в принципе. Можно договариваться только с Вашингтоном о каком-то улучшении отношений с его колонией. На последнем «Валдае» Путин сказал, что нам нужна «дружественная Украина», то есть не колония США. Угадайте с трёх раз: что это может значить?Другой аргумент майданных пропагандистов: любая революция невозможна без эксцессов — это универсальное оправдание злодеяний наци-революционеров используется до сих пор, на него можно вообще все их преступления списать на годы вперёд. Только если это революция, коренной переворот, она напрочь нарушает действующую Конституцию страны, тогда другие регионы страны имеют право не признавать эту революцию и её бандеровские идеалы.Тогда Крым, Донбасс и другие регионы имеют право на самоопределение: признавать эту революцию и ей идеалы, или нет. Признавать Бандеру или нет: именно так стоит вопрос на Донбассе, и не только. Кстати, после Октябрьской революции 1917 года от Советской России беспрепятственно отделились Финляндия, Прибалтика, Польша.Напоследок, об одном из главных бандеровских пропагандистах на наших каналах — Вадиме Карасёве и его вундерваффе: «Не оскорбляйте мою страну!» Факты оскорбления требуют доказательств, но их Карасёв не приводит: ложь не может привести доказательств. Его оскорбляет правда о фашизме на Украине, потому что у него «друзья — фашисты», по его собственному признанию. Это тот случай, когда правда становится бревном в глазу!Побратым Карасёва журналист Цимбалюк придумал своё вундерваффе: «Мы, украинцы, сами разберёмся!» Как в Одессе, в Мариуполе и на Донбассе будут разбираться? С не вставшими на колени перед Бандерой? В Одессе три года разбираются, кто сжёг людей, но безрезультатно, хотя известно, что команду палачам отдавал Андрей Парубий, за что получил должность спикера Рады. Фактически, бандеровский пропагандист требует права на геноцид всех неугодных русских «украинцев», не признающих Бандеру.Нам пора бы потребовать прекращения оскорблений от Карасёвых и Цимбалюков: их правители объявили русских на Украине национальным меньшинством — полстраны! Это ли не оскорбление и не нарушение прав человека? Где право на двуязычие, присущее всем демократическим странам, даже Канаде?Вообще, пока на бандеровской Украине действуют парамилитарные военизированные формирования наци-боевиков, сеющие смерть и террор, о чём можно говорить? До сих пор похищают и пытают людей под прикрытием СБУ, сейчас Дарью Мастикашёву бросили в застенок и пытками доводят до самоубийства. Пока не будут расследованы похищение Мастикашёвой, Одесская Хатынь, убийство Олеся Бузины и другие, говорить с бандеровским режимом и его пропагандистами, его западными покровителями можно только о соблюдении прав человека на Украине.