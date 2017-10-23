Самый-самый: Ми-28Н "Ночной охотник"

Ударный российский вертолет нового поколения - Ми-28Н. Он может летать на одном двигателе и с поврежденными лопастями, в воздухе ему подвластны фигуры высшего пилотажа, доступные лишь боевым самолетам. Он может взять на борт почти 3 тонны вооружения и применить его в любое время суток, даже в кромешной тьме. Именно поэтому его называют "Ночной охотник". Подробнее об этом представителе нового поколения штурмовых вертолетов - в выпуске программы.