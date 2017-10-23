22:45 23 октября

В США "окрестили" вторую экспедиционную базу-корабль

Военно-морские силы США вскоре пополнятся новым кораблём-гигантом. Как сообщает портал navaltoday.com, компания General Dynamics NASSCO и командование ВМС провели церемонию крещения корабля-экспедиционной морской базы USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4). Церемония проходила в порту Сан-Диего (штат Калифорния).

В США "окрестили" вторую экспедиционную базу-корабль

USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) в порту Сан-Диего.


USNS Hershel «Woody» Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первая – USS Lewis B. Puller (ESB-3) – была выведена из состава вспомогательного флота и включена в состав ВМС США в августе текущего года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. При этом военное ведомство планирует заказать ещё несколько кораблей-экспедиционных морских баз.


Изначально экспедиционные морские базы планировалось использовать в качестве вспомогательного флота. Позже, чтобы расширить возможности применения этих кораблей, командование приняло решение ввести их в состав боевого флота. «Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблём в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах», – рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США.


Экспедиционная морская база Lewis B. Puller, позже ставшая военным кораблём.


USS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 29

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  1. DEZINTO Сегодня, 19:02
    Куда экспедиции нынче готовят ?
    DEZINTO
    1. Мих1974 Сегодня, 19:08
      К "2012" готовятся laughing
      Мих1974
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:10
      Цитата: DEZINTO
      Куда экспедиции нынче готовят ?

      К берегам Израиля подгонят наверное, в случае экстренной эвакуации..Вместительный очень!
      ОТДЕЛ
      1. voyaka uh Сегодня, 19:38
        "К берегам Израиля подгонят наверное,"////

        Можно... wink
        А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.
        voyaka uh
        1. NIKNN Сегодня, 19:51
          Цитата: voyaka uh
          А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.

          Это куда? Нам чужого не надо, мы и на ворованом проживем... wink
          NIKNN
        2. Partyzan Сегодня, 20:02
          Цитата: voyaka uh
          А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.

          как корабль назовешь - так он и поплывет: «Woody» - древесный - дерево точно не тонет, как и другое органическое вещество laughing
          Partyzan
          1. Дембель77 Сегодня, 20:22
            Такие бы деньги, да на благое дело. А так...похоже весь мир хотят под себя подмять. А иначе для чего этим америкосам столько вооружений?
            Дембель77
            1. Partyzan Сегодня, 20:30
              Цитата: Дембель77
              А иначе для чего этим америкосам столько вооружений?

              а ВВП - на чем в матрасии держится? все другие производства перенесены в третьи страны hi
              Partyzan
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:45
            Цитата: Partyzan
            как корабль назовешь - так он и поплывет: «Woody» - древесный - дерево точно не тонет, как и другое органическое вещество

            "Ноев Ковчег" с избранными ? хе хе..
            ОТДЕЛ
            1. Partyzan Сегодня, 20:55
              Цитата: ОТДЕЛ
              "Ноев Ковчег" с избранными ? хе хе..

              Виталь hi а как догадался laughing
              Partyzan
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:47
          Цитата: voyaka uh
          "К берегам Израиля подгонят наверное,"////

          Можно... wink
          А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.

          У нас ВДВ есть для таких делов..! В любую точку мира , если что..
          ОТДЕЛ
        4. weksha50 Сегодня, 21:13
          Цитата: voyaka uh
          А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.


          Своим "москитным флотом" хвалится Украина... Вот им, чтобы укусить противника, нужно на чем-нибудь и доехать...
          А российский "москитный флот" кусает на расстоянии.... Что и доказано стрельбой с Каспия по территории Сирии... hi
          weksha50
        5. stalkerwalker Сегодня, 21:33
          Цитата: voyaka uh
          А еще на него (на палубу) можно погрузить весь "москитный" флот России и везти через океаны к месту боевых действий.

          Слишком дорогая игрушка....
          Эффектная... Но не эффективная...В наших-то водах и с нашей доктриной развития ВМС.
          А мрыканцам - в самый раз.... "Себя показать, денежку попилить..."
          stalkerwalker
  2. rruvim Сегодня, 19:07
    Нам бы два таких, не надо бы было устраивать "турецкий экспресс" списанными турецкими сухогрузами и БДК. Вообще, корабли такого класса самоокупаемы, в мирное время и на обычных грузовых "линиях" работать можно.
    rruvim
    1. Großer Feldherr Сегодня, 19:28
      Для "экспрессов" нужны нормальные транспортные корабли ролкерного типа,
      как у невероятных союзников
      А данная баржа исключительно противопапуасный скальпель, загнать его в долину реки Конго и будет себе охранять в радиусе 500 км все "национальные интересы Америки" без лишних капиталовложений.
      Großer Feldherr
      1. rruvim Сегодня, 19:37
        Согласен, для "всяких экспрессов" можно использовать и обычные "ролкеры" из гражданского флота, а вот посадить 4-ре вертолёта и нести негабаритные грузы - например баллистические ракеты с шасси необходимы спец.суда, такие как "Корабли комплексного снабжения".
        rruvim
  3. Стройбат запаса Сегодня, 19:14
    Какой жирненький дятел Вуди))) Ну, семь торпед ему под ватерлинию. laughing
    Стройбат запаса
    1. Вадим237 Сегодня, 20:17
      У этого корабля скорее всего корпус разделён на две части. продольно, семь торпед маловато будет.
      Вадим237
      1. Серый брат Сегодня, 20:34
        Цитата: Вадим237
        У этого корабля скорее всего корпус разделён на две части. продольно, семь торпед маловато будет.

        Учитывая его специфику может и одной хватить.
        Серый брат
    2. Ин100грамм Сегодня, 21:03
      Цитата: Стройбат запаса
      Какой жирненький дятел Вуди))) Ну, семь торпед ему под ватерлинию.

      Большая мишень. Большой мишени большую торпеду. Строят же супостаты. Нам, думаю, такие особо без нужды.
      Ин100грамм
  4. rruvim Сегодня, 19:23
    А вот наш красавец ККС "Березина" (был когда-то):

    Потом на Окраине:
    rruvim
    1. rruvim Сегодня, 19:30
      А вот Китайский аналог:
      rruvim
    2. donavi49 Сегодня, 21:24
      Нет. У СССР аналогов не было этой базы. Вы приводите быстроходные снабженцы КУГ/АУГ в океанской зоне. Это совершенно другое назначение, требования.

      Китайский аналог американца уже построен - вот.

      donavi49
  5. татарин 174 Сегодня, 19:26
    Собрали со всего мира лучшие конструкторские мозги, дефицита долларов не испытывают, а значит и материалы в достатке, чего бы и не строить?
    татарин 174
    1. резервист Сегодня, 19:40
      Привыкли жить с комфортом.
      Даже 20 триллионов долга не помеха.
      резервист
  6. COJIDAT Сегодня, 19:27
    Naval Base San Diego
    USNS Hershel "Woody" Williams (T-ESB-4)

    COJIDAT
  7. Ураган70 Сегодня, 19:32
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: DEZINTO
    Куда экспедиции нынче готовят ?

    К берегам Израиля подгонят наверное, в случае экстренной эвакуации..Вместительный очень!

    Точно, богоизбраннейших из богоизбранных вывозить, а то что то последнее время у них часто диарея от соседей...
    Ураган70
  8. Ураган70 Сегодня, 19:34
    Цитата: Стройбат запаса
    Какой жирненький дятел Вуди))) Ну, семь торпед ему под ватерлинию. laughing

    И одну контрольную подводную мину!
    Ураган70
  9. san4es Сегодня, 21:01
    Бункеровка USNS Lewis B.Puller

    "Водный мир" нашего времени...блин am
    san4es
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