"Комета 120М". Первое пассажирское судно от "Калашникова" спущено на воду

Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы – строительство судов гражданского назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Чёрное море мы намерены поставить порядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30 процентов.

Первое в истории пассажирское судно спустил на воду «Калашников». Если точнее, то пассажирское судно спущено на судостроительном предприятии «Вымпел» (город Рыбинск). Предприятие входит в концерт «Калашников».Речь идёт о скоростном судне морского класса «Комета 120М» на подводных крыльях.Пресс-служба «Ростеха» приводит заявление гендиректора рыбинского судостроительного предприятия:Первая «Комета 120М» будет обслуживать пассажиров на маршруте Севастополь-Ялта. Предполагается, что первые пассажиры смогут воспользоваться этим видом морского транспорта уже в будущем году. Заниматься такими перевозками будет созданная компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».«Крёстной матерью» первой «Кометы 120М» стала прославленная Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт.Из сообщения пресс-службы Ростеха «Комета 120М» может взять на борт до 120 пассажиров. Максимальная скорость хода – около 65 км/ч. Судно отличается от советских версий «Комет» повышенной комфортностью, наличием салона бизнес-класса и автоматической системой снижений уровня качки и перегрузки.