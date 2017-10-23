22:42 23 октября

"Комета 120М". Первое пассажирское судно от "Калашникова" спущено на воду

Первое в истории пассажирское судно спустил на воду «Калашников». Если точнее, то пассажирское судно спущено на судостроительном предприятии «Вымпел» (город Рыбинск). Предприятие входит в концерт «Калашников».

Речь идёт о скоростном судне морского класса «Комета 120М» на подводных крыльях.

Пресс-служба «Ростеха» приводит заявление гендиректора рыбинского судостроительного предприятия:
Это важный проект для предприятия, открывающий новое направление нашей работы – строительство судов гражданского назначения. Планируется в ближайшее время строительство пяти «Комет», нас в этом поддержал Минпромторг. Всего на Чёрное море мы намерены поставить порядка 20 единиц. К 2025 году линейка гражданской продукции в портфеле наших заказов должна достигнуть 30 процентов.



"Комета 120М". Первое пассажирское судно от "Калашникова" спущено на воду


Первая «Комета 120М» будет обслуживать пассажиров на маршруте Севастополь-Ялта. Предполагается, что первые пассажиры смогут воспользоваться этим видом морского транспорта уже в будущем году. Заниматься такими перевозками будет созданная компания «Морские скоростные пассажирские перевозки».

«Крёстной матерью» первой «Кометы 120М» стала прославленная Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт.

Из сообщения пресс-службы Ростеха:
Проектантом нового судна выступает АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева» (Нижний Новгород). В оснащении корабля принимает участие холдинг «РТ-Химкомпозит», который поставляет остекление для «Кометы 120М». «Комета 120М» предназначена для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне.

«Комета 120М» может взять на борт до 120 пассажиров. Максимальная скорость хода – около 65 км/ч. Судно отличается от советских версий «Комет» повышенной комфортностью, наличием салона бизнес-класса и автоматической системой снижений уровня качки и перегрузки.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 51

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  1. Тралл Сегодня, 19:14
    Больше на касатку похожа.
    Плюс ещё фото неудачное, сверху выглядывает рубка какого-то буксира.
    Тралл
    1. reservist Сегодня, 19:55
      Цитата: Тралл
      ... ещё фото неудачное ...

      выбирайте ...





      reservist
      1. Doliva63 Сегодня, 21:15
        Хороша! Вглядит стремительно и элегантно good
        Doliva63
      2. 30 вис Сегодня, 21:50
        Кометы в семидесятых-80-х годах строили в Поти в Гр.ССР , на мор .заводе имени Серго Орджоникидзе ! Ходили по всему черноморскому побережью . Очень удобно было . Сел в Севастополе несколько часов по морю и ты в Одессе . Какие были мирные ,чудесные времена ребята ....... Вот .она , феодальная раздробленность .. Поделила парт элита страну , как пирог на куски ! Продала народ .
        30 вис
        1. Pirogov Сегодня, 22:19
          Цитата: 30 вис
          Кометы в семидесятых-80-х годах строили в Поти в Гр.ССР , на мор .заводе имени Серго Орджоникидзе ! Ходили по всему черноморскому побережью . Очень удобно было . Сел в Севастополе несколько часов по морю и ты в Одессе . Какие были мирные ,чудесные времена ребята ....... Вот .она , феодальная раздробленность .. Поделила парт элита страну , как пирог на куски ! Продала народ .

          Вы забыли добавить ,что мы на это всё смотрели со стороны и не чего не сделали для спасения СССР.
          Pirogov
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:15
    Я помню такие ..! Вещь , скорость и без болтанки ...А еще дельфины такие любят сопровождать .
    Эх было время ... А Калашников молодцы работают по всем направлениям!
    ОТДЕЛ
    1. татарин 174 Сегодня, 19:28
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я помню такие ..! Вещь , скорость и без болтанки ...А еще дельфины такие любят сопровождать .
      Эх было время ... А Калашников молодцы работают по всем направлениям!

      Я тоже помню, катался когда-то, красавица!
      татарин 174
      1. NIKNN Сегодня, 19:59
        Цитата: татарин 174
        Я тоже помню, катался когда-то, красавица!

        Ну эта на "Ракету" похожа, а были и "Метеор", "Восход"...., но "ракета мне как то больше нравилась, можно было на корме на воздухе посидеть покурить...
        NIKNN
    2. XXXIII Сегодня, 19:45
      Цитата: ОТДЕЛ
      Вещь , скорость и без болтанки ...

      да не болтает , скорей напоминает полет на самолете......думаю близок по к полету экраноплана.....
      XXXIII
    3. Балу Сегодня, 19:54
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я помню такие ..

      В детстве на "метеоре" частенько Самара-Казань и обратно. Лихо. Не нравился шум и запах соляры. Надеюсь учли, исправили что-нибудь в компоновке.
      Балу
    4. Maksus Сегодня, 19:59
      Чего их помнить, приезжайте в Питер и катайтесь на комете сколько денег хватит. Проблема что-ли, чай не экраноплан.
      Maksus
    5. словак Сегодня, 20:16
      Это как в советском анекдоте о "мирно работающем тракторе". Помнится, там тоже оказывалось не слабое вооружение
      словак
    6. donavi49 Сегодня, 21:27
      Только когда нет волнения. Если немного штормит - то попа.
      donavi49
  3. Черный_Ватник Сегодня, 19:15
    Скоро будет ездить на "калашникове", одеваться в "калашников" и есть "калашников". А когда уже для армии соберут новый автомат? Тенденция однако, капитализм.
    Черный_Ватник
    1. groks Сегодня, 19:19
      Если сауды не захотят купить, то может и никогда. Ибо капитализм.
      groks
      1. Черный_Ватник Сегодня, 19:26
        Насколько я знаю, арабы претендуют не на новые АК, а на "сотки" под 7.62.
        Черный_Ватник
    2. п-к Опарышев Сегодня, 19:43
      зачем вам новый автомат для армии?Вы,что на старом так и не научились стрелять?Так и на новом не научитесь.Что бы на фронте застрелить противника,нужно сделать 200 тыс выстрелов.Ресурс АК 20 тыс выстрелов.Что бы застрелить одного,нужно выжечь 10 автоматов.Так дешевле новые жечь,или"старые"?
      п-к Опарышев
      1. Черный_Ватник Сегодня, 19:50
        Мне может быть и незачем, но разве в этом суть?
        Черный_Ватник
      2. sergo1914 Сегодня, 20:04
        Цитата: п-к Опарышев
        .Что бы на фронте застрелить противника,нужно сделать 200 тыс выстрелов


        Блин, ну и где таких метких у нас производят?
        P.S. Прочитав Ваш комментарий я понял - аборты иногда оправданы.
        sergo1914
      3. sedoj Сегодня, 20:19
        Цитата: п-к Опарышев
        Что бы на фронте застрелить противника,нужно сделать 200 тыс выстрелов.

        Вы это серьёзно? Или нужно стрелять только таким макаром:
        А может это сумма сожженых патронов в составе роты? Иначе какой резон иметь в бою стрелковое вооружение вообще. Пока врага застрелишь - он уже возле тебя ошивается и спрашивает: "Патроны нннадо?"
        sedoj
        1. п-к Опарышев Сегодня, 20:52
          Точно так и стреляют,иначе снайпер бошку снесёт.В стрелковке то я не особо,но суть то правильная?Научишься из старого АК стрелять,новый как то и не нужен станет.Другое дело к АК"умный"прицел.Вот такой действительно нужен,в отличии от нового АК.Я правильно понимаю?
          п-к Опарышев
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 21:05
          Цитата: sedoj
          Цитата: п-к Опарышев
          Что бы на фронте застрелить противника,нужно сделать 200 тыс выстрелов.

          Вы это серьёзно? Или нужно стрелять только таким макаром:
          А может это сумма сожженых патронов в составе роты? Иначе какой резон иметь в бою стрелковое вооружение вообще. Пока врага застрелишь - он уже возле тебя ошивается и спрашивает: "Патроны нннадо?"

          Всё правильно на фото, 90% огня стрелковки это огонь на подавление или заградительный огонь или промахи, потому если посчитать "количество истраченных патронов\количество убитых врагов=много тысяч патронов".
          ProkletyiPirat
    3. donavi49 Сегодня, 21:27
      Ну раньше было бы Рыбинск. Сейчас же Калашников купил завод и стал Калашников, хотя выпускают те же люди, что и раньше. Аналогично и по БПЛА от Калашникова - их делает та же Зала.
      donavi49
  4. rruvim Сегодня, 19:15
    Хорошая новость. На старых кометах ходил (в качестве пассажира), незабываемые ощущения. Главное, что бы серия была, а не две-три штуки.
    rruvim
  5. DEZINTO Сегодня, 19:16
    я на таком в детстве в Польшу летал,..классный корабль.
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 19:24
      Ну,давайте скажем прямо-не на таком.На "Комете"скорее предыдущего поколения всего.Похожий корабль..
      Цитата: DEZINTO
      я на таком в детстве в Польшу летал,..классный корабль.
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 19:25
        На "Комете"скорее всего


        Ну конечно, конечно. Именно на "Комете." Эхх славные деньки в лагере у моря.....
        DEZINTO
  6. 210окв Сегодня, 19:17
    "Калашников"и эту сферу к рукам прибирает?Может оно и верно.Кстати а что с КБ Алексеева?
    210окв
    1. weksha50 Сегодня, 21:00
      Цитата: 210окв
      Кстати а что с КБ Алексеева?


      Хм... Ну, в статье указано, что новая Комета разработана совместно с КБ Алексеева...
      А вот какие разработки оно еще проводит - не знаю... Но - главное - оно существует... Значит, делом занято...
      weksha50
  7. Просто человек Сегодня, 19:18
    Правильная экономика, это когда на деньги заработанные в России развивается промышленность, инфраструктура, технологии , а не покупаются за миллиард долларов клуб челси или яхта. Обидно конечно,что те положительные моменты в восстановления и развитии нашей страны за последние лет 10, это лишь малая часть наших возможностей и потенциала. Огромный процент наших богатств просто разворовывается, зачастую банально грабится и выводится за границу.
    Просто человек
  8. кедр Сегодня, 19:23
    Прекрасная новость. Главный вопрос: - "Каким будет серийный выпуск этих замечательных судов?"
    Хотелось бы увидеть их на Байкале...
    кедр
    1. Doliva63 Сегодня, 21:14
      Так сказали, вроде, что 20 шт.планируют, а что получится, увидим.
      Doliva63
  9. SpaceCom Сегодня, 19:24
    Ну что же, если и остальные предприятия ВПК будут выпускать подобную "высокотехнологичную гражданскую продукцию", я только ЗА! Только бы не кастрюли!
    SpaceCom
    1. татарин 174 Сегодня, 19:33
      Чего же вы кастрюли обижаете? Кастрюли тоже нужны, я вот всё ищу и не могу походные небьющиеся и лёгкие кастрюли типа матрёшки найти прямоугольной формы с крышками.
      татарин 174
    2. Dedall Сегодня, 20:04
      А у меня есть несколько кастрюль Верхне-Салдинского комбината. Говорят, что такие больше не выпускают. А жаль, качество изумительное! Но если вам хочется китайских гадостей, то пожалуйста.
      Dedall
    3. Ин100грамм Сегодня, 20:52
      Цитата: SpaceCom
      Только бы не кастрюли!

      Наверное "Не только одни кастрюли". Кастрюли тоже нужны, но ими все мощности не загрузишь. Да и использовать потенциал высокотехнологичного предприятия на выпуск только кастрюль-жирновато будет. Для частичной конверсии нужно планирование, типа Госплана. А его пока на горизонте не видно. Всё разговоры про "руку рынка". Нет такой руки, не бывает, в девяностые проходили.
      Ин100грамм
  10. Karayakupovo Сегодня, 19:25
    В своё время меня возле Костромы обогнало судно на подводных крыльях у Костромы в 85-87 годах, которое до этого обогнала "Восход" (около 60 мк/час) со скоростью в 90 км/час. Россия возвращает свои преимущества!
    Karayakupovo
  11. Vita VKO Сегодня, 19:26
    Красиво. Но пора уже делать экранопланы стали делать для пассажирских перевозок.
    Vita VKO
  12. san4es Сегодня, 19:29
    ...Судя по архитектуре больше прошлый проект "Ракеты" напоминает

    У "Кометы", "Метеора", "Колхиды" и "Восхода" рубка ближе к носу
    san4es
    1. Бензорез Сегодня, 20:01
      Ну дык надо ж видеть-что впереди однако. В рубке "Восхода" я сиживал. Было дело.
      Бензорез
  13. ватник Сегодня, 19:32
    Очень приятно раньше суда на подводных крыльях у нас по всем крупным рекам "бегали" быстро удобно правда сильно шумно в салон.
    ватник
  14. Radikal Сегодня, 19:36
    Первая «Комета 120М» будет обслуживать пассажиров на маршруте Севастополь-Ялта
    В советское время "Комета" из Ялты и в Евпаторию ходила. laughing
    Radikal
  15. Fil743 Сегодня, 19:40
    Смотрел по телику, отличнейшая новость. В Крыму бы еще поднять производство "Ракет" как в советские годы. А что за новая организация: концерТ "Калашников"? Мелочь, описка, но в глаза бросается.
    Fil743
    1. Бензорез Сегодня, 21:36
      "Ракета"- очень древний проект. Им занимался наш завод ФПО"Море". С тех пор много воды утекло, последний более-менее свежий пароход такого класса был-"Восход 2М". М- морской вариант. Не вижу пролемы галактического масштаба восстановить его производство. Тут проблема- чтобы был заказчик. А так, первый цех их штамповал- пачками.
      Бензорез
  16. Бензорез Сегодня, 19:58
    "Предприятие входит в концерт «Калашников»."
    У нас покуда не концерт, но разговоры о передаче постройки ходили. Да, я слышал об этом на большом сборе в конференцзале нашего завода. Выступал директор т.Зачиняев! (Сама фамилия говорит уже о многом). Есть вероятность, что по его договоренностям наш завод построит парочку. А может и не построит. В любом случае это перспективы весьма отдаленные. Так как производственные мощности (основные и реконструированные) заняты оборонзаказом-МРК 22800, все основные рабочие перешли в"Пеллу", и кто будет сооружать "Комету"2.0-большой вопрос.
    Бензорез
  17. AwaZ Сегодня, 20:31
    Кометы раньше и за границу продавали. В Греции точно бегали и где то в Океании , вроде в Индонезии тоже был не малый парк таких агрегатов. До сих пор никто так и не научился толком делать крылатые корабли .. Развивать это надо и рынок найдется.
    AwaZ
  18. weksha50 Сегодня, 20:54
    Приятно на ночь читать позитивные новости... Пусть, вроде бы, особого ничего и нет - подумаешь, 5 новых Комет запланировали выпустить...
    А как подумаешь, после какой разрухи конца 80-х- и 90-х, начала нулевых годов эти новые Кометы появились - так сердцу радостно...
    Продумать механизм, чтобы эти Кометы закупались российскими эксплуатантами... И ведь не только на Чёрном море их можно использовать... А Балтика, а Каспий, а... даже Байкал... Уж там то сейчас туристов, вроде бы , хватает...
    Получается - Калаш - он и на воде - Калаш... Вот, чтобы Комета была такой же надежной, безотказной и удобной в эксплуатации... good
    weksha50
    1. san4es Сегодня, 21:26
      Цитата: weksha50
      Приятно на ночь читать позитивные новости...good

      Ещё "Валдай" появился, чуть меньше размером
      san4es
  19. ЦУС-ВВС Сегодня, 21:17
    ура!!! даст Бог возродиться флот! Я из того детства когда на внутри республиканских маршрутах в 90-х ещё ходили по Волге на кометах и метеорах
    ЦУС-ВВС
  20. Lycan Сегодня, 22:08
    Выглядит отлич-ч-чно!
    Есть предложения для типографий подготавливать заготовки и чернила для проездных.
    Если с участием этих быстроходных посудин организовать транспортный пассажиропоток часов по 10 на дню, думается, года 2-3 не будет отбою от пассажиров. А за это время затраты отобьют дважды.
    Lycan
  21. Achtuba1970 Сегодня, 22:15
    Из Ахтубинска в Волгоград и обратно (150 и 150 км) на Метеоре. Шумно и воняло в кормовом салоне, а вот впереди было очень тихо и прохладно, летом.
    Achtuba1970
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