22:42 23 октября

ФРГ поставит Израилю три подлодки

Правительство Германии принципиально одобрило поставку Израилю трех подводных лодок, построенных на верфях компании ThyssenKrupp Marine Systems в Киле. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), пишет немецкое издание Deutsche Welle

ФРГ поставит Израилю три подлодки


Как ожидается, межправительственный меморандум о взаимопонимании по данному вопросу будет подписан до конца дня 23 октября.
Сделка заключается при финансовой поддержке Берлина, который объясняет данный шаг "особой ответственностью ФРГ за обеспечение безопасности Израиля". Общая стоимость соглашения оценивается приблизительно в 1,5 млрд евро, уточняет dpa.


Заключение сделки сопровождалось скандалом. Подписание контракта ранее было заморожено в свете расследования скандала о коррупции при поставках немецких подлодок Израилю. По этому делу в июле были задержаны семь человек, они были допрошены по обвинениям в подкупе и отмывании денег.

Особое внимание к данному соглашению объяснялось еще и тем, что конструкция субмарин класса "Дельфин" позволяла оснастить их в Израиле ядерным оружием, поэтому их поставка на Ближний Восток вызвала дискуссию в Германии. В Израиле СМИ также сообщили о возможной причастности к этой сделке одного приближенных премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На завершающем этапе переговоров "все актуальные аспекты", связанные с заключением контракта, были учтены, заверяют в Берлине.

Субмарины "Дельфин" имеют подводное водоизмещение 1840 тонн. Длина корпуса – 56,3 метра, ширина – 6,8 метра. Рабочая глубина – 200 метров, предельная – 350 метров. Развивают под водой скорость до 20 узлов. Автономность – 50 суток. Экипаж – 30 человек.
Подлодки вооружены 533-мм торпедами и противокорабельными ракетами "Гарпун".

Использованы фотографии: http://www.dw.com/ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. 210окв Сегодня, 19:21
    У самих то ПЛ не осталось..С бандеростана пример берут..Все на продажу?
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:30
      ФРГ поставит Израилю три подлодки

      В счет контрибуции оставшейся ...Пахнет эвакуацией ! wassat
      ОТДЕЛ
      1. Арон Заави Сегодня, 19:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        ФРГ поставит Израилю три подлодки

        В счет контрибуции оставшейся ...Пахнет эвакуацией ! wassat

        С чего бы это ? Израиль платит 1млрд Евро. При этом системы вооружения, навигации , разведки будут произведены и частично устанновлены в Израиле, т/е в сумму контракта не попадают.
        Арон Заави
        1. rruvim Сегодня, 20:07
          Вы действительно верите. что именно Израиль оплатит компании ThyssenKrupp Marine Systems 1.5 млярда евро из собственных средств? Я Вас умоляю...
          rruvim
          1. Арон Заави Сегодня, 20:31
            Цитата: rruvim
            Вы действительно верите. что именно Израиль оплатит компании ThyssenKrupp Marine Systems 1.5 млярда евро из собственных средств? Я Вас умоляю...

            При чем здесь вера? Это же не РЕН ТВ ,это контракт с немецкой фирмой.
            Арон Заави
            1. rruvim Сегодня, 20:39
              А кто его видел этот контракт? Проект хотя-бы... Всё засекречено. АОИ одобрило, и всё - баста! А страсти разгораются вокруг уже решённого контракта: кто, что "попилил"? При этом не понятно кто ? То ли доверенные лица Нетаньяху, то-ли евреи из Kruppa...
              rruvim
            2. dauria Сегодня, 22:39
              Это же не РЕН ТВ ,это контракт с немецкой фирмой.

              Из ПЕДИВИКИИ wink
              Две первые подлодки были переданы ФРГ Израилю бесплатно в качестве возврата исторического долга за Холокост[10]. Затраты на строительство третьей ДЭПЛ были поделены между Германией и Израилем в равных частях. Согласно подписанному в середине 2006 года контракту общей стоимостью $1,4 млрд, Израиль финансирует две трети стоимости постройки четвертой и пятой ДЭПЛ, треть оплачивает Германия.
              С чего бы вдруг изменять "хорошим манерам" надуть кого-то ? wassat
              https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%
              D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%
              D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB
              %D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%C2%BB
              dauria
        2. Соломон Кейн Сегодня, 20:14
          Шалом, Арон! Вопрос в другом - как Израилю удалось соскользнут с американского проекта БИУС «Рейтеон» CSS Mk.2 на немецкий БИУС STN Atlas ISUS 90-55., который будет по-круче "полосатого"
          Соломон Кейн
          1. Арон Заави Сегодня, 20:28
            Цитата: Соломон Кейн
            Шалом, Арон! Вопрос в другом - как Израилю удалось соскользнут с американского проекта БИУС «Рейтеон» CSS Mk.2 на немецкий БИУС STN Atlas ISUS 90-55., который будет по-круче "полосатого"

            Это вопрос черезчур велик для моего допуска. request
            Арон Заави
          2. Повелитель Сегодня, 20:57
            Цитата: Соломон Кейн
            Вопрос в другом - как Израилю удалось соскользнут с американского проекта БИУС «Рейтеон» CSS Mk.2 на немецкий БИУС STN Atlas ISUS 90-55.

            Скорее всего это одно из условий сделки. Немцы не за красивые глаза финансируют часть контракта, им нужно свой ВПК занять работой.
            Elbit совместно с ВМС, разрабатывают новый БИУС для модернизации старых подлодок и новых корветов "Саар-6", планируют к 2019-му году начать серию. По характеристикам обещают существенно превзойти STN Atlas, так что возможно, что новые лодки будут уже с ней.
            Повелитель
      2. ватник Сегодня, 19:59
        Цитата: ОТДЕЛ
        В счет контрибуции оставшейся ...

        Да не зря у нас даже по "России24" говорили что в семье Гитлера обнаружена и еврейская кровь может от сюда и как говорится "растут ноги" нежной дружбы ФРГ и Израиля?
        ватник
        1. профессор Сегодня, 20:09
          Цитата: ватник
          Цитата: ОТДЕЛ
          В счет контрибуции оставшейся ...

          Да не зря у нас даже по "России24" говорили что в семье Гитлера обнаружена и еврейская кровь может от сюда и как говорится "растут ноги" нежной дружбы ФРГ и Израиля?


          Угу. Есть подозрения, что в крови двоюродного брата Гитлера есть не то арабская, не то еврейская кровь, но кто именно пардолил тетушку Гитлера, еврей или араб доподлинно не известно. laughing
          профессор
          1. Комментарий был удален.
            1. Арон Заави Сегодня, 20:35
              Цитата: ватник

              Вроде как именно евреям принадлежит хотя вы евреи и арабы только верой различаетесь lol .

              Скажи пожайлуста, какое отношение этот голимый офф имеет теме ?
              Арон Заави
            2. профессор Сегодня, 20:36
              Цитата: ватник
              Вроде как именно евреям принадлежит хотя вы евреи и арабы только верой различаетесь

              "Вроде как именно евреям "? Слив засчитан. Ты раньше вообще утверждал, "что у Гитлера нашли еврейскую кровь". lol

              А вот это подводный флот Исламского Государства Иран с которым этим немецким лодкам придется иметь дело. У Мурнии снова выносит мозги. wassat
              профессор
              1. ватник Сегодня, 22:20
                Цитата: профессор
                Ты раньше вообще утверждал, "что у Гитлера нашли еврейскую кровь".

                Так я и сейчас в этом уверен недаром в Германии тех времён было много евреев и очень мало арабов да и Гитлера именно евреи окружали.
                А уж как ваш премьер Нетаньяху оправдывал Гитлера говоря что он не хотел убивать евреев вообще позор но зато становится понятно почему он его обеляет по видимому кровь даёт о себе знать.

                Цитата: профессор
                А вот это подводный флот Исламского Государства Иран с которым этим немецким лодкам придется иметь дело.

                Вот видишь Иран хоть сам подводные лодки выпускает а вот вы их покупаете lol
                ватник
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:05
            Цитата: профессор
            Цитата: ватник
            Цитата: ОТДЕЛ
            В счет контрибуции оставшейся ...

            Да не зря у нас даже по "России24" говорили что в семье Гитлера обнаружена и еврейская кровь может от сюда и как говорится "растут ноги" нежной дружбы ФРГ и Израиля?


            Угу. Есть подозрения, что в крови двоюродного брата Гитлера есть не то арабская, не то еврейская кровь, но кто именно пардолил тетушку Гитлера, еврей или араб доподлинно не известно. laughing

            Ну если профессор среагировал так резко , то видать Гитлер все же хитрый "товарищ" оказался..Особенно если судить ,как он поступил с Советским Союзом! soldier
            Я Ватник еще давно такие материалы читал..Просто их не принято афишировать ! hi
            ОТДЕЛ
          3. gml Сегодня, 21:15
            Есть подозрения, что в крови
            Ахмадинижада тоже есть. И Кадаффи. Мало ли где отметился эээ член еврейского народа.
            gml
        2. rruvim Сегодня, 21:20
          У Фюррера не было никакой еврейской крови. Доказано - передоказано. Но он пел в Католическом хоре, и читал и Ветхий и Новый Завет. Что, собственно, нас и объединяет (Ветхий Завет). А отношения одного из подразделений Kruppa с Израильским правительством просты: ФРГ субсидируют сделку, а евреи с той и с другой стороны "пилят" маржу. Но "распилить" по-человечески они не могут. Оттуда и скандал...
          rruvim
        3. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
    2. Tusv Сегодня, 19:30
      Цитата: 210окв
      У самих то ПЛ не осталось..С бандеростана пример берут..Все на продажу?

      А фиг его знает, как у Гансов устроено. С одной стороны особо не разгуляешься. Для себя многое запрещено. И опять же как ихняя воздухонезависимость работает для себя и для других. В смысле утилизация СО2. С пузырьками это фигня фигнянская
      Tusv
      1. Удав КАА Сегодня, 21:40
        Цитата: Tusv
        как ихняя воздухонезависимость работает для себя и для других. В смысле утилизация СО2. С пузырьками это фигня фигнянская

        Ихняя "фигня" (ВНЭУ) СО2 не производит, а производит Н2О...А СО2 утилизируют "поглотители" щелочные типа наших пластин В2.
        Как то так, однако.
        Удав КАА
  2. Livonetc Сегодня, 19:26
    Зато люди работой и зарплатой обеспечены.
    Livonetc
  3. Ураган70 Сегодня, 19:28
    В счет оплаты старых "грешков"? Где там у нас Профессор? Пусть просветит!
    Ураган70
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:31
      Цитата: Ураган70
      В счет оплаты старых "грешков"? Где там у нас Профессор? Пусть просветит!

      Профессор уже охрип..хе хе
      ОТДЕЛ
    2. профессор Сегодня, 19:42
      Цитата: Ураган70
      В счет оплаты старых "грешков"? Где там у нас Профессор? Пусть просветит!

      Ага. Старые грешки это вооружение Саддама.

      По лодкам. Окончательное решение будет принято Германией только по окончанию расследования в Израиле.
      профессор
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:53
        Профессор hi вы свое возьмете -отдадут вам немцы лодки! Госдеп позвонит, и все решится в вашу пользу! !!
        Геркулесыч
      2. Арон Заави Сегодня, 19:54
        Цитата: профессор

        По лодкам. Окончательное решение будет принято Германией только по окончанию расследования в Израиле.

        Все нормально. Как опубликовал твой тезка Олег 7700

        В немецком Киле энтузиазм. "Вздох облегчения от судостроителей Киля: судостроительная верфь ThyssenKrupp Marine Systems вскоре может вырасти еще на три подводных лодки. Согласно сообщениям из Израиля, федеральное правительство предоставило зеленый свет новому пакету подводных лодок для Израиля. От правительства Израиля, в пятницу, министр строительства генерал-запаса Йоав Галлант подтвердил подписание. Лодки должны начать вступать в строй с 2025 года. Технические детали и размеры новых подводных лодок по-прежнему остаются секретными. Также неизвестна дата подписания контракта на лодки".
        "По словам представителя правительства Штеффена Зейберта, федеральное правительство подписало межправительственное соглашение о продаже трех подводных лодок Израилю, в понедельник. «На сегодняшний день 23 октября подписано соглашене о финансовой поддержке для закупки трех дополнительных подводных лодок для израильского военно-морского флота», - сказал Зейберт на пресс-конференции в Берлине. Федеральное правительство было представлено, на момент подписания, Минобороны Германии. Зейберт подчеркнул, что детали являются "конфиденциальными." «Переговоры закончились, поэтому соглашение теперь возможно», - просто объяснил он. В пятницу представитель федерального правительства сказал, что последние сообщения прессы об обвинениях в коррупции и их возможных последствиях были известны правительству. Интересно, что первыми сегодня об этом сообщили несколько немецких финансово-эконом. СМИ.

        Т/е если израильские чиновники, что то и накручивали с компанией производителем, то само решение о предыдущей закупке было принято на СБ Израиля и признано немцами абсалютно прозрачным.
        Арон Заави
        1. профессор Сегодня, 20:14
          Цитата: Арон Заави
          Все нормально. Как опубликовал твой тезка Олег 7700

          Теперь я спокоен. У Мурнии по этому поводу второй раз мозги вынесло. hi
          профессор
        2. rruvim Сегодня, 20:49
          Ну в вашем переводе-примере чётко указано, что финансовая поддержка оказывается Германией со слов Зейберта: "На сегодняшний день 23 октября подписано соглашение о финансовой поддержке для закупки трех...". Т.е. всё-таки немцы финансируют этот контракт.
          Я позже попытаюсь найти доказательства на немецких сайтах.
          rruvim
          1. Арон Заави Сегодня, 21:14
            Цитата: rruvim
            Ну в вашем переводе-примере чётко указано, что финансовая поддержка оказывается Германией со слов Зейберта: "На сегодняшний день 23 октября подписано соглашение о финансовой поддержке для закупки трех...". Т.е. всё-таки немцы финансируют этот контракт.
            Я позже попытаюсь найти доказательства на немецких сайтах.

            Когда Intell пришел в Израиль,кроме налоговых льгот наше правительство оплатило четверть строительства предприятия.
            Арон Заави
            1. rruvim Сегодня, 21:27
              Это не Intel пришёл в Израиль, а "Израиль" пришёл в Inеll когда там и так всё хорошо работало. Так, что филиал собственного предприятия в Хайфе (1974), логичное продолжение.
              rruvim
      3. rruvim Сегодня, 20:10
        Ну так на что знаменитые еврейские адвокаты? Докажут, что приближённый Нетаньяху ни при чём...
        rruvim
    3. Комментарий был удален.
  4. ватник Сегодня, 19:47
    Да дело "тёмное" скорее всего не зря ФРГ так долго Израиль спонсирует а против нас наоборот санкции вводит хотя граждан СССР погибло в ВОВ раз в пять больше чем евреев.
    А на счет "коррупции" а проще говоря воровства при заключении этого и других контрактов с ФРГ в которых замешан и сам премьер Израиля Нетаньяху не вызывает сомнения они там карманы шекелями и евро набили знатно а расплатились за это простые израильские евреи вроде профессора или Арона lol .
    Дело о подлодках: задержаны 6 подозреваемых, включая приближенного Нетаниягу
    Сотрудники полиции Израиля, налогового управления и управления по борьбе с отмыванием капитала провели утром в понедельник, 10 июля, операцию по задержанию 6 подозреваемых по так называемому "делу 3000", в рамках которого расследуется подозрение на коррупцию при заказе подводных лодок для ЦАХАЛа.

    Как сообщает портал Nana10, среди задержанных – адвокат, входящий в окружение премьер-министра Биньямина Нетаниягу, известный бизнесмен и четыре бывших высокопоставленных чиновника.

    Пресс-служба полиции сообщает, что во время расследуемых событий часть задержанных занимали должности на госслужбе.

    Все задержанные допрошены по подозрению в коррупции, налоговых преступлениях и отмывании нелегального капитала.

    Позднее было разрешено к публикации, что среди задержанных - бывший заместитель директора управления национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф.
    http://newsru.co.il/israel/10jul2017/podlod303.ht
    ml
    "Дело 3000": Ганор рассказал о схеме подкупа чиновника канцелярии премьер-министра
    Задержанный сегодня утром бывший высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра Израиля подозревается во взятках, полученных от представлявшего интересы немецкого концерна "Тиссен Круп" израильского предпринимателя Мики Ганора.
    Ганор рассказал, что для лоббирования интересов "Тиссен Круп" в тендере на приобретение ВМФ Израилем новых германских субмарин и военных катеров, а также в конкурсе на строительство хранилища аммиака, он лично переводил крупные суммы денег одному из высокопоставленных чиновников канцелярии премьер-министра, входящему в ближайшее окружение главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу. Деньги, квалифицируемые следствием как "взятка", переводились на основании договора о предоставлении разного рода консалтинговых услуг.

    Согласно подозрению, затем часть полученных от Ганора денег распределялась между двумя стратегическими советниками Нетаниягу, также задержанными сегодня утром.
    http://9tv.co.il/news/2017/09/03/247582.html

    Так что чтобы израильские евреи нам тут не говорили коррупция у них как говорится ещё та
    ватник
    1. Арон Заави Сегодня, 19:58
      Цитата: ватник

      Так что чтобы израильские евреи нам тут не говорили коррупция у них как говорится ещё та

      Разве мы говорили что у нас коррупции нет? Мы говорим ,что если полиция и прокуратура могут доказать вину подозреваемого ,его не спасет никакое кресло. Как например оно не спасло Эхуда Ольмерта действуещего премьер-министра, который в парламентской республике и является реальным главой государства.
      Арон Заави
      1. ватник Сегодня, 20:06
        Цитата: Арон Заави
        Разве мы говорили что у нас коррупции нет?

        Я сейчас искать не буду но говорили точно.
        Цитата: Арон Заави
        Как например оно не спасло Эхуда Ольмерта действуещего премьер-министра, который в парламентской республике и является реальным главой государства.

        Вот видишь у вас в Израиле что не примьер то террорист как Бегин или взяточник как Ольмерт или теперь Нетаньяху lol
        Кстати сколько Ольмрет отсидел? Вместо 6 лет только 3 а затем его помиловали smile
        ватник
        1. хрыч Сегодня, 20:14
          Цитата: ватник
          Вот видишь у вас в Израиле что не примьер то террорист как Бегин или взяточник как Ольмерт или теперь Нетаньяху

          Президент Моше́ Каца́в вор, мошенник и насильник, осуждён в 2010 году на семь лет тюремного заключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспрепятствование осуществлению правосудия. Вышел наверное с чистой совестью и банкой вазелина laughing Один был нормальный и вобщем выдающийся человек Рабин, так убили. Эхуд Барак - травести, переодевался в женщин и соблазнял палестинских террористов wassat перед ликвидацией. Святые люди wassat
          хрыч
          1. ватник Сегодня, 20:32
            Цитата: хрыч
            Президент Моше́ Каца́в вор, мошенник и насильник, осуждён в 2010 году на семь лет тюремного заключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспрепятствование осуществлению правосудия. Вышел наверное с чистой совестью и банкой вазелина laughing

            Да-да вот так почитаешь историю этого территориального образования под названием Израиль что не премьер у них так террорист вор или насильник и как вам можно после этого верить то? lol
            ватник
      2. rruvim Сегодня, 20:22
        Вот в этом и парадокс. В Израиле есть Закон, и есть евреи. Кто кого схавает. Вам в одном "помещении" собираться нельзя, кроме как цитировать Тору и то, разными голосами. Такое впечатление, что вы друг-друга обвиняете в коррупции (включая соседей), несмотря на чины и должности. Да ещё в сексуальных домогательствах. 37-й в СССР, не иначе. А весь вопрос о взятках руководству (еврейскому лобби TKMS) и обратно к правительству Израиля заключался только в возможностях SSN нести ядерное оружие.
        rruvim
    2. japs Сегодня, 20:01
      Разве это воровство и коррупция? Это же гешефт, бизнес, ничего личного!
      Воровство - это на складах ЦХАЛа, когда воруют два цинка патрон и ящик гранат.
      Ну а кроме того, немцы им задолжали по делу "холокоста"...
      Вон давеча, в ФРГ бабуле 88 лет дали шестой срок за отрицание "холокоста".
      Бабушка здорова... (с)
      japs
      1. ватник Сегодня, 20:14
        Цитата: japs
        Вон давеча, в ФРГ бабуле 88 лет дали шестой срок за отрицание "холокоста".

        Бедная бабушка а ведь может она что то знала smile
        ватник
    3. хрыч Сегодня, 20:06
      А как же комментарий идеалиста с предыдущей статьи?
      Цитата: voyaka uh
      Вы опять меряете "по себе". Это - не Россия. У американцев логистика - самая сильная сторона. Всегда все доставляется вовремя... В США такие высокие зарплаты, что рисковать своей работой, репутацией и пенсией никто не станет. Поэтому взятки не прокатывают и воровства нет.

      А или это не американцы wassat
      хрыч
    4. voyaka uh Сегодня, 20:07
      Полиция уже несколько лет ведет великую битву против Натаниягу. Целых три расследования.
      На мой взгляд, все три совершенно липовые, шитые белыми нитками. Но надеются, что у премьера нервы не выдержат и он подаст в отставку.
      В истории с лодками он точно ни при чем. Закупка одобрена МО. Лодки нужны именно такие и срочно.
      voyaka uh
      1. ватник Сегодня, 20:12
        Цитата: voyaka uh
        Лодки нужны именно такие и срочно.

        Что будите палестинских рыбаков гонять? lol
        ватник
      2. rruvim Сегодня, 20:31
        Ну о том и речь. А заменить Натаниагу не проблема. В Израиле незаменимых нет на посту премьера, это ведь не Россия. Все друг-друга знают. Кто взяточник и вор, а кто вор и взяточник.
        rruvim
        1. Арон Заави Сегодня, 21:14
          Цитата: rruvim
          Ну о том и речь. А заменить Натаниагу не проблема. В Израиле незаменимых нет на посту премьера, это ведь не Россия. Все друг-друга знают. Кто взяточник и вор, а кто вор и взяточник.

          Какое отношение этот офф имеет к теме?
          Арон Заави
          1. rruvim Сегодня, 21:29
            Что из-за U-Bootов "копают" под Нетаньяху...
            rruvim
    5. Комментарий был удален.
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:51
    Закладки немцам нужно было там установить, на всякий случай! !!
    Геркулесыч
  6. Маз Сегодня, 20:02
    Цитата: 210окв
    У самих то ПЛ не осталось..С бандеростана пример берут..Все на продажу?

    Американцы ж не могут им поставлять ещё и лодки, вот и напрягли партнёра по НАТО . И смотивироваго все не подкопаешься - типа очень сожалеют и несут груз вины за содеянное. Дак повысили бы выплаты тем кто остался в живых после ВОВ. Их там итак мало осталось.
    Маз
    1. Kurare Сегодня, 20:36
      Цитата: Маз
      Американцы ж не могут им поставлять ещё и лодки, вот и напрягли партнёра по НАТО.

      Американцы просто с окончанием второй мировой, т.е. где-то лет 10 спустя, не делают неатомных подлодок, так что поставлять то им и нечего.
      Kurare
  7. rruvim Сегодня, 20:03
    "особой ответственностью ФРГ за обеспечение безопасности Израиля".
    Всё контрибуцию выплачивают. Сколько лет уже прошло...
    rruvim
  8. Маз Сегодня, 20:10
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: ОТДЕЛ
    ФРГ поставит Израилю три подлодки

    В счет контрибуции оставшейся ...Пахнет эвакуацией ! wassat

    С чего бы это ? Израиль платит 1млрд Евро. При этом системы вооружения, навигации , разведки будут произведены и частично устанновлены в Израиле, т/е в сумму контракта не попадают.

    А шо в Египте жуткий военный флот? Или в Иордании, или саудовцы строят авианосцы? Может Ливан закупил ракетные крейсера? Или у Ирака, Сирии и Ирана появились могучие ВМФ? Спутники? Ядерное оружие? А сколько Израиль не платит немцам не желаете показать, Арон ? Там ведь не всю сумму оплачивает стана обетованная. Первую лодку вообще бэ хинам получили.
    Маз
    1. Арон Заави Сегодня, 20:26
      Цитата: Маз

      А шо в Египте жуткий военный флот? Или в Иордании, или саудовцы строят авианосцы? Может Ливан закупил ракетные крейсера? Или у Ирака, Сирии и Ирана появились могучие ВМФ? Спутники? Ядерное оружие? А сколько Израиль не платит немцам не желаете показать, Арон ? Там ведь не всю сумму оплачивает стана обетованная. Первую лодку вообще бэ хинам получили.

      У Вас на Украине отключили интернет? Вы можете поинтересоваться флотом Египта. И флотом Турции и т/д. Но Вы ведь когда то жили в Израиле и знаете ,что наши ВМС это длинная рука ВС.
      Арон Заави
      1. профессор Сегодня, 20:29
        Цитата: Арон Заави
        У Вас на Украине отключили интернет? Вы можете поинтересоваться флотом Египта. И флотом Турции и т/д. Но Вы ведь когда то жили в Израиле и знаете ,что наши ВМС это длинная рука ВС.

        Гастербайтера департировали?
        профессор
        1. Арон Заави Сегодня, 20:34
          Цитата: профессор

          Гастербайтера департировали?

          Сам уехал. По крайне мере в одном из споров , писал что вернулся в "родной Днепропетровск" и ноги его здесь больше не будет.
          Арон Заави
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:18
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: профессор

            Гастербайтера департировали?

            Сам уехал. По крайне мере в одном из споров , писал что вернулся в "родной Днепропетровск" и ноги его здесь больше не будет.

            Молодец..! Достали видать его ваш "брат" Арон! ..Вот теперь в нацбат запишется...хе хе..
            То то я смотрю ,изменился как то Маз! bully
            ОТДЕЛ
    2. хрыч Сегодня, 20:27
      У Египта действительно строится приличный флот, включая авианосные корабли в виде Мистралей. Вот и большой эллинг под подлодки сварганили.
      хрыч
      1. Удав КАА Сегодня, 22:28
        Цитата: хрыч
        У Египта действительно строится приличный флот,

        Коллега, hi
        Для египетского флота ЦАХАЛ приготовил авиацию и ракетные корветы. А "Долфины" у них против Ирана. По 2 единички несут БС в Индийском океане с КРБД "Попай турбо SLCM" на борту. А Попай летает на 1,5тыс км и несет 200кТ ядрёного заряда. Эти лодки входят в классическую триаду СЯС. Причем Долфины -- самый неуязвимый и скрытный для ИРИ элемент "второй очереди". По крайней мере, так утверждает руководство израильских ВМС.
        А в неядерном варианте у них типичная загрузка -- 16 торпед (самовыход) и 5 КР типа "Гарпун", 10 НТА (6-553мм, 4-648мм) при скорости подводного хода до 20уз, и дальностью подводного хода до 7500км.
        Совсем нехило, с военной точки зрения.
        Однако!
        Удав КАА
  9. Комментарий был удален.
    1. rruvim Сегодня, 20:53
      Ещё трофейные кульманы. На одном из них в 1981 г. версию немецкого металлургического стана чертил, но уже с нашими НОУ-ХАУ.
      rruvim
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. rruvim Сегодня, 21:08
        Я ответил на "удалённый комментарий", он тогда был ещё не удалён.
        rruvim
  11. rruvim Сегодня, 21:06
    "Прошерстил" немецкие сайты и понял, что всё-таки треть от сделки, это Федеральные субсидии. На каких условиях -не понятно. Но явно "несколько" больше от ожидаемой прибыли Верфи. Вердикт: этот проект полностью субсидируется Федеральным правительством. Бедные немцы...Как их опять "надули".
    rruvim
    1. Арон Заави Сегодня, 21:15
      Цитата: rruvim
      "Прошерстил" немецкие сайты и понял, что всё-таки треть от сделки, это Федеральные субсидии. На каких условиях -не понятно. Но явно "несколько" больше от ожидаемой прибыли Верфи. Вердикт: этот проект полностью субсидируется Федеральным правительством. Бедные немцы...Как их опять "надули".

      Конкретнее?
      Арон Заави
      1. rruvim Сегодня, 21:31
        Например:
        http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesr
        egierung-genehmigt-u-boot-deal-mit-israel-a-11552
        29.html
        rruvim
        1. Арон Заави Сегодня, 21:49
          Цитата: rruvim
          Например:
          http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesr
          egierung-genehmigt-u-boot-deal-mit-israel-a-11552
          29.html

          Шпигель? laughing
          Арон Заави
          1. rruvim Сегодня, 22:04
            Ну это, как наш "Огонёк". Ребята также "субботу" блюдут.
            rruvim
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