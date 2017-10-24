Самые мощные армии мира. Инфографика Сегодня, 08:00 Международная компания Global Firepower составила рейтинг самых мощных армий мира, включив в него Россию и поставив ее на второе место после США. 0 Процесс производства истребителя Су-34 Фото из музея в Верхней Пышме - часть 2 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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