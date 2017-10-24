11:53 24 октября

Самые мощные армии мира. Инфографика

Международная компания Global Firepower составила рейтинг самых мощных армий мира, включив в него Россию и поставив ее на второе место после США.




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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:13
    США оценивают по военному бюджету ...денег много вбухали туда а толку не очень...
    в Афганистане самая мощная армия в мире уже который год не может справиться с полуграмотными
    партизанами и талибами...
    В СИРИИ столько времени пытаются уничтожить АСАДА с помощью своего террористического спецназа...тоже облом...Россия вмешалась.
    Против Ына что то там пытаются сделать...полагаю тоже впустую...вообщем не смотря на супер-пупер вооружение США поставить на колени весь мир никогда не удастся.
    Тот же ЛЕХА
  2. Комментарий был удален.
  3. kos 75 Сегодня, 08:52
    У северной кореи 967 боевых кораблей )) похоже они всех рыбаков во флот зачислили.
    kos 75
  4. Ураган70 Сегодня, 11:26
    [quote=Тот же ЛЕХА]США оценивают по военному бюджету ...денег много вбухали туда а толку не очень...
    Еще раз даказывает дутое могущество полосатой компании!
    Ураган70
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