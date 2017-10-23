22:44 23 октября

В Чечне офицер Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам

Из Чеченской Республики приходят сообщения о трагическом инциденте с военнослужащими Росгвардии. РИА Новости сообщает о том, что один из военнослужащих расстрелял 4-х своих сослуживцев. При этом отмечается, что сам стрелявший в итоге был ликвидирован представителями дежурного подразделения.

В Чечне офицер Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам


Официальный представитель департамента Росгвардии отмечает, что стрельба произошла в казарме воинской части СКФО. Примечательно, что стрелявшим являлся офицер - старший лейтенант.


По уточнённым данным, стрельба произошла в в/ч, дислоцированной в населённом пункте Шелковская примерно в 16:00 по местному времени.

По факту случившегося началась проверка. Возбуждено уголовное дело. Работу начинает специальная комиссия Центрального аппарата Росгвардии. В составе комиссии задействованы в том числе и специалисты психологической службы ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. NIKNN Сегодня, 19:34
    Мрак..., ну причина наверное была... Может наезд от местных горячих парней... Служат то местные...
    NIKNN
    1. Черный_Ватник Сегодня, 19:39
      А уже есть информация, что стрелявший был не из местных, а пострадавшие все местные?
      Может быть из примкнувших к "истинно правоверным" или тупо джигит с ущемленной гордостью. Сейчас только гадать.
      Черный_Ватник
      1. NIKNN Сегодня, 19:40
        Цитата: Черный_Ватник
        Сейчас только гадать

        Да чего гадать? Скажут....может быть...
        NIKNN
        1. Монос Сегодня, 20:41
          В станице Шелковской расположена воинская часть 6791, на которой базируются подразделения 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии.
          Монос
          1. Partyzan Сегодня, 21:11
            Цитата: Монос
            базируются подразделения 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии.

            Виктор hi можно не скромный вопрос? о этот ислам - что то может сам сказать? или его только научили читать?
            Partyzan
            1. Монос Сегодня, 21:14
              Приветствую, Bob! hi
              От себя говорить чревато. Рамзан может не так понять. smile
              Монос
              1. Partyzan Сегодня, 21:17
                Цитата: Монос
                Приветствую, Bob! hi
                От себя говорить чревато. Рамзан может не так понять. smile

                это проблема рамзана, пусть учит хотя бы глаза от бумажки отрывать, и делать вид - говорю по памяти, боюсь ошибиться, поэтому смотрю свой текст hi
                Partyzan
                1. Подрезчик Сегодня, 21:40
                  Володя hi , не успел на той ветке ответить. Р-р-рад встретить боевого товарища, не знал! request Теперь понимаю, насколько "многогранны" наши товарищи!!! good hi С уважением...
                  Подрезчик
      2. единокровец Сегодня, 19:42
        Скорее всего офицер русский пострелял чеченов, КОТОРЫЙ НА НЕГО ПОЛОЖИЛИ ИЛИ МОЖЕТ ДАЖЕ ХУЖЕ . Терпение то не вечно , да и не все русские офицеры готовы унижение сносить.
        единокровец
        1. Владыка Ситх Сегодня, 19:48
          Вы сделали предположение и на основе этого строите выводы.
          Владыка Ситх
          1. Partyzan Сегодня, 19:53
            Цитата: Владыка Ситх
            Вы сделали предположение и на основе этого строите выводы.

            не стоит пока гадать на кофейной гуще, а то может оказаться - не офицер, и не росгвордия, и не стрелял, а так все правильно request
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 20:28
              Цитата: Partyzan
              Цитата: Владыка Ситх
              Вы сделали предположение и на основе этого строите выводы.

              не стоит пока гадать на кофейной гуще, а то может оказаться - не офицер, и не росгвордия, и не стрелял, а так все правильно request

              Правильно, гадать не стоит. hi В Советском Союзе курсанты военных училищ (может не всех) проходили профессионально-психологический отбор. У нас было очень жестко, лето-жара, а тебя допытывают вопросами, иногда на которые ты уже ответил. Отвечаешь письменно. Решаешь какие-то арифмо-геометрические задачи. Не знаю, как сейчас у братьев-россиян, у нас с этим делом-швах!!! ППС работает серьезно в основном только у наших "спецов", и подразделениях спецназначения ВВ. У остальных... soldier НО...ДЕЛАТЬ это надо, коллеги, и нам с Вами в том числе!!!! ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ из нас, считающий себя воином, обьяснять любому молодому, почему Родина такая, почему ее не любят (?), и ПОЧЕМУ ЕЕ НАДО ЗАЩИЩАТЬ!
              Может не прав...но думаю так. yes soldier
              Подрезчик
              1. Partyzan Сегодня, 20:35
                Цитата: Подрезчик
                Может не прав...но думаю так.

                Саня - прав, но знаешь каких му.... 3 года назад у нас брали в военное училище? мой племянник с первого курса (первый семестр) ушел от туда, когда я его спросил почему -ответ - неумные люди, (он боксер) ни физухи, ни ума, только стучат, по морде уроду дашь - уже считай в наряде, во так то hi hi
                Partyzan
          2. temirtau72 Сегодня, 21:13
            Владыка, а Вы в качестве офицера долг Родине отдавали? И наверняка в части с преимущественно русскими военнослужащами.
            Я служил в одной из таких частей и могу честно сказать, что чечены, особенно когда их много в части, откровенно забивают на всё и всех, и офицеров в том числе.
            А вот где их качественно меньше, там они действительно служат и лямку тащат наравне со всеми.
            temirtau72
        2. Черный_Ватник Сегодня, 19:48
          Или марсианский шпион, или американский провокатор, или внебрачный сын Буданов мстит.
          Люблю, когда по паре-тройке предложений уже картину вероятную описывают в духе "скорее всего", помогли бы следствию с такими аналитическими талантами.
          Черный_Ватник
          1. тол100в Сегодня, 20:44
            Цитата: Черный_Ватник
            Люблю, когда по паре-тройке предложений уже картину вероятную описывают в духе "скорее всего",

            Почти в духе Госдепа! Что-то типа: - " на основании достоверных слухов мы заявляем ....!"
            тол100в
        3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:08
          Цитата: единокровец
          Скорее всего офицер русский пострелял чеченов, КОТОРЫЙ НА НЕГО ПОЛОЖИЛИ ИЛИ МОЖЕТ ДАЖЕ ХУЖЕ . Терпение то не вечно , да и не все русские офицеры готовы унижение сносить.

          Я с тобой согласен..Скорее так и было все!
          Память ,она осталась ..Нервы сдали у летехи видать! Эх как нас унижают черти.. angry
          ОТДЕЛ
        4. alexhol Сегодня, 20:09
          А может все проще? Причину убийства семьи в Армении российским военнослужащим уже не помним?
          alexhol
          1. Светлана Сегодня, 20:31
            Цитата: alexhol
            А может все проще? Причину убийства семьи в Армении российским военнослужащим уже не помним?

            А Вы уверены, что было там так, как нам было озвучено? Я лично в эту чушь никогда не поверю.
            Светлана
          2. Балу Сегодня, 21:07
            Цитата: alexhol
            А может все проще? Причину убийства семьи в Армении российским военнослужащим уже не помним?

            Типа обиделся и решил свалить в турцию, а армяне не дали одежду, еду, денег?
            Есть другая версия:
            -Паренек состоял на учете психиатра...
            -папаша предводитель местной секты баптистов...
            -преступление произошло в день праздника секты...
            Вопросов больше чем ответов. Я при своем миролюбивом характере и не конфликтный при столкновением с непримиримой несправедливостью испытываю состояние холодной ярости. Однажды выкинул двоих из трамвая, так один чуть не угодил под колеса-левую ногу зажало дверями и его поволокло.
            Устал после дежурства. А тут двое начали измываться над кондукторшей и водителем, не хотели платить за проезд. Когда один схватил старушку кондукторшу и начал ее трясти и орать, что он две чечни прошел, ему Родина должна, я не выдержал. А вот потом думал, а если бы второго затянуло под трамвай?
            Что случилось непонятно, надо подождать, мало инфы, чтбы делать выводы.
            Балу
        5. Викторио Сегодня, 22:10
          Цитата: единокровец
          Скорее всего офицер русский пострелял чеченов, КОТОРЫЙ НА НЕГО ПОЛОЖИЛИ ИЛИ МОЖЕТ ДАЖЕ ХУЖЕ . Терпение то не вечно , да и не все русские офицеры готовы унижение сносить.

          ===
          уроженец дагестана
          Викторио
    2. sir_obs Сегодня, 20:38
      ну причина наверное была


      А если бы это произошло, например, во Пскове? то причины бы не было?
      Причина всегда есть, только зачем сразу делать выводы, основанные на каких-то собственных шаблонах?
      У меня в школьные годы был друг чеченец, когда довелось попасть в заварушку в чужом районе, все русские разбежались и только он один, встал ко мне спина к спине, хотя прекрасно понимал, что может очень неслабо пострадать. И очень часто по жизни мне помогали армяне, азербайджанцы, осетины. А вот "соотечественники", чаще подставляли ногу.
      sir_obs
    3. filimonych14 Сегодня, 20:49
      Мрак... Сам был в такой ситуации... НО ОБОШЛОСЬ БЕЗ КРОВОПРОЛИТИЯ.
      filimonych14
  2. ЮБОРГ Сегодня, 19:35
    Набрал Рамзан ваххабитов в армию, теперь пожинаем плоды.
    ЮБОРГ
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 20:01
      У Рамзана с вахабитами разговор коротки.
      Viktor.12.71
      1. stas Сегодня, 20:47
        Виктор разуй глаза. Рамзанка такой же вахабит как и другие, только его пока кормит Царь.
        Но волка сколько не корми он всё равно в лес сбежит.
        stas
    2. ЦУС-ВВС Сегодня, 21:02
      судя по вашему погону тут вы знатный словоблюд. а я рамзана уважаю! глядя на нышнее положение на украине когда как бы мы не целовали их в попу всё им не нравится. а вот в Чечне мы вообще воевали,и пропаганда против нас была очень сильная,а сейчас пусть натянутый но мир,и наши там не гибнут так,и к нам отношение пусть не много но другое. сравните с нынешней украиной и скажите что лучше плохой мир или хорошая война?
      ЦУС-ВВС
      1. alexxxz Сегодня, 21:20
        Если говорить о словоблудах, то предлагаю сначала вам определиться, кто «наши», а кто «не наши». Вот в Чечне пятеро за раз погибли. Наши? Вроде наши...
        alexxxz
        1. alexxxz Сегодня, 21:28
          И всех пятерых застрелили как собак. Вот только один маленький нюанс, в мирное время вооруженные офицеры по части не ходят. Начкару там делать было нечего. Значит это был дежурный по части. Теперь ситуация понятней?
          alexxxz
  3. Ураган70 Сегодня, 19:37
    Цитата: NIKNN
    Мрак..., ну причина наверное была... Может наезд от местных горячих парней... Служат то местные...

    Тоько правду нам не расскажут! Нет у нас местных " горячих" парней...
    Ураган70
    1. Светлана Сегодня, 20:22
      Цитата: Ураган70
      Цитата: NIKNN
      Мрак..., ну причина наверное была... Может наезд от местных горячих парней... Служат то местные...

      Тоько правду нам не расскажут! Нет у нас местных " горячих" парней...

      Не расскажут, конечно, поэтому и остается, как обычно, только предположения строить, исходя из тех фактов, что всем известны, и элементарной логики.
      Светлана
      1. alexxxz Сегодня, 21:57
        Да что тут гадать-то? И так все ясно! Дежурным по части были выявлены массовые нарушения внутреннего порядка. При попытке восстановить это самый порядок офицера накрыло и он открыл по разгильдяям огонь на поражение. Что такого сделали разгильдяи, в сущности, не важно. Офицер по-любому был не прав.
        alexxxz
  4. Керенский Сегодня, 19:37
    Давайте всё-таки подождём информацию.
    Керенский
    1. ЦУС-ВВС Сегодня, 21:03
      согласен ибо давно уже не 95-й на дворе
      ЦУС-ВВС
    2. alexxxz Сегодня, 21:58
      Информации в том виде, в каком ожидаете, вы не получите НИКОГДА. Ибо это все - ЖАРЕНОЕ!
      alexxxz
  5. Ураган70 Сегодня, 19:40
    Цитата: ЮБОРГ
    Набрал Рамзан ваххабитов в армию, теперь пожинаем плоды.

    Это еще цветы! Один русский генерал, когда то давно умные слова сказал... Промолчу, сами знаете...
    Ураган70
    1. БМП-2 Сегодня, 20:23
      Ну не знаю. Обычно русские генералы всегда умные слова говорили. request
      БМП-2
  6. Egorovich Сегодня, 19:42
    Недоумков везде хватает, во все времена. И по причинам и без.
    Egorovich
  7. multipulti Сегодня, 19:44
    крыша едет...
    multipulti
  8. rruvim Сегодня, 19:45
    Думаю старлею всё достало! Офицеры русские, а бойцы местные...Нервы не у каждого "железные". Главное, что-бы не "слили" офицера в угоду толерантности, а расследовали по справедливости.
    rruvim
    1. АВП 518 Сегодня, 20:05
      Цитата: rruvim
      Думаю старлею всё достало! О

      Первый офицерский караул отстоял с четыремя чеченцами дембелями,сказать что было круто,это ничего не сказать.Но это лирика.
      Прозвучало - дежурное подразделение,это значит караул.
      Если офицер действовал в рамках устава и своих полномочий,то не нему не применялось бы оружие.Как бы там ни было,но обязанности караульного и часового всегда вдалбливались в голову с одинаковым успехом!
      АВП 518
      1. alexxxz Сегодня, 22:04
        «действовал в рамках устава и своих полномочий» это в каком уставе стрелять в бойцов разрешено?
        «обязанности караульного» - и что в УГКСе написано про старлея с безумными глазами и дымящимся пистолем в руках, не подчиняющегося приказам?
        alexxxz
        1. АВП 518 Сегодня, 22:27
          Цитата: alexxxz
          это в каком уставе стрелять в бойцов разрешено?

          При нападении или непосредственной угрозе нападения (физического воздействия) на охраняемые объекты, часовых, смену караульных (контрольно-охранную группу) или на караульное помещение начальник караула действует в соответствии с инструкцией и боевым расчетом; в зависимости от обстановки принимает меры по отражению нападения, немедленно докладывает о нападении дежурному по гарнизону (военной комендатуре, воинской части).
          АВП 518
          1. alexxxz Сегодня, 22:37
            И почему тогда не должны были стрелять в старлея? Он произвел нападение на солдат в казарме. Казарма - охраняемый караулом объект?
            alexxxz
            1. АВП 518 Сегодня, 22:43
              Цитата: alexxxz
              Казарма - охраняемый караулом объект?

              Интересная казарма! В мое время вооруженными в казарму заходили деж по училищу и его помошник.В полку деж и его помошник.Курсанты в училище,и срочники могли находиться в кубриках с разряженным оружием только для чистки.
              АВП 518
          2. alexxxz Сегодня, 22:39
            И кто вам сказал, что старлей начкаром стоял? )))) Как вы так служили, если даже я, пиджак, вижу как вы лоханулись!? ))))
            alexxxz
    2. alexxxz Сегодня, 22:00
      Достало? Вперед с рапортом на гражданку!
      alexxxz
      1. rruvim Сегодня, 22:17
        Согласен. Но его почему-то ликвидировали.
        rruvim
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:49
    Плохо это -мир там пока у власти тейп Кадырова, да и мир тот относительный! Много там у власти бывших боевиков, а таких ничего, кроме 7,62 мм как минимум не "успокоит "!
    Геркулесыч
    1. sergo1914 Сегодня, 19:59
      Цитата: Геркулесыч
      Плохо это -мир там пока у власти тейп Кадырова, да и мир тот относительный! Много там у власти бывших боевиков, а таких ничего, кроме 7,62 мм как минимум не "успокоит "!


      Почему только 7,62? Узко мыслите. Есть 122, 152, 203...
      sergo1914
      1. Krasnyiy komissar Сегодня, 21:07
        Еще есть 220, 240 и 300 мм "подарки" небес.
        Krasnyiy komissar
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 20:05
      А что вы предлагаете? Доброй войны чем худого мира? Слышал давно новость что Рамзан спецназ тренирует, даже центр подготовки построил. Думаю уже поздно кого то там успокаивать, в горах боевые действия та еще задача.
      Viktor.12.71
      1. АВП 518 Сегодня, 21:50
        Цитата: Viktor.12.71
        Слышал давно новость что Рамзан спецназ тренирует, даже центр подготовки построил

        Их там несколько,новый под Гудермесом площадью 400га.
        Натаскивают инструкторы с "Альфы" и "Вымпела".
        АВП 518
  10. Холуай Сегодня, 20:04
    Росгвардия заслуженный правопреемник ВВ... Раньше в ВВ в ихней самой Элитной Дивизии им. Дзержинского в Балашихе и Реутове частенько ЧП происходили.Однажды один за полгода до увольнения в запас (к стрельбищам готовили магазины) расстрелял двух сослуживцев и 600 патронами свалил...
    Холуай
    1. Spare Сегодня, 20:37
      В октябре 2016 года в отделе Росгвардии на востоке Москвы во время сдачи смены сотрудник Росгвардии Ручкин, находясь в оружейной комнате, выстрелил в своего сослуживца, Никиту Павлутина, отчего тот скончался в больнице.
      Сотрудник Росгвардии раскаялся в содеянном, однако признал вину частично, заявив, что произошел несчастный случай. В ходе процесса он заявил, что выстрелил в коллегу из-за неудачной шутки. Кроме того, по его словам, ранее он неоднократно подобным образом разыгрывал сослуживцев.
      В конце сентября 23-летний ефрейтор, призванный в Дагестане, открыл огонь по офицеру и сослуживцам на полигоне в Амурской области. Трое человек погибли, двое были ранены. Ефрейтор был убит при задержании.
      Spare
      1. Холуай Сегодня, 20:59
        Там у них Карма какая то нехорошая, или традиции "поддерживаются"...(((
        Видимо нужно вносить коррективы в Командный состав на всех уровнях, а проще говоря-разогнать!
        Холуай
        1. alexxxz Сегодня, 22:11
          Разогнать, нафиг, всю армию и новых невменяемых набрать вперемешку с нормальными?
          alexxxz
      2. alexxxz Сегодня, 22:09
        О чем и речь! Где оружие, там смерть. Так было, есть и будет. А сколько неизвестных общественности случаев самопроизвольных, случайных выстрелов в караулках и на постах? А сколько дурачков-лейтенантов застрелилось от несчастной любви? Такова СеЛяВи!
        alexxxz
  11. vodkinmotors1 Сегодня, 20:15
    Ожидаемо. Мент не может называться военнослужащим. Сколько повторять !! Это МВД !! am
    vodkinmotors1
    1. Ecilop Сегодня, 20:33
      И.....? Продолжите вашу мысль.
      Ecilop
      1. alexxxz Сегодня, 22:13
        Да нет там никакой мысли! Один запах!
        alexxxz
    2. Achtuba1970 Сегодня, 22:00
      В Федеральном Законе "О статусе военнослужащих" к военнослужащим относятся кроме проходящих службу в ВС РФ еще и во Внутренних войсках МВД
      Achtuba1970
  12. Ecilop Сегодня, 20:37
    Увы. Да, так бывает. Никто не застрахован. Возможно к любому в дом войдут голоса, предоставят неопровержимые доказательства и сунут в руки топор. Увы..... так бывает.
    Ecilop
    1. Evgenivn1974 Сегодня, 21:02
      Не обязаельно даже "голоса", а может весть дурная - смерть отца, матери, ребёнка, расставание с женщиной! А в условиях стресса, что угодно может сыграть роль "последней капли"...
      Evgenivn1974
  13. Evgenivn1974 Сегодня, 20:59
    Всякое бывает! Во пусть командование расследует и сделает выводы! Раньше такие случаи тоже неоднократно бывали - и в относительно благополучные 1980-е солдаты ВВ расстреливали сослуживцев, и в 1990-е - немало таких случаев было (как с офицерами, так и с солдатами). Будем надеятся - разберутся в чём дело и подобных ситуаций не допустят! А насчёт того, что "русские" или "нерусские" - не устраивайте "разборки обженных" ("они нас притесняют", "чеченские бандиты", "русские шовинисты")! И у грузина, и у чеченца, и у русского и у любого другого может произойти нервный срыв, всё от ситуации зависит! Мой друг (сержант) рассказал, что во время службы в 1990-е в СКВО у одного рядового чеченца нервный срыв произошёл и он в заожники сослуживца взял, никак не сдавался, пришлось его снайперу ликвидировать. И, кстати, имнно этот парень (чеченец) до этого случая был вполне нормальным, не агрессивным, общительным, на гитаре играл, никаких радикальных взглядов не придерживался, и служил честно! Вот так бывает! Что на его поведение повлияло? Плохое известие? Родственники? Неизвестно...
    Evgenivn1974
  14. частное лицо Сегодня, 21:13
    В Чечне? Росгвардия? Да не смешите там Кадыровспецназ.
    частное лицо
    1. s9883300 Сегодня, 21:55
      Видно Вы там были!? Там 46бригада росгвардии расквартирована.
      s9883300
  15. штольц Сегодня, 21:50
    Цитата: Черный_Ватник
    А уже есть информация, что стрелявший был не из местных, а пострадавшие все местные?
    Может быть из примкнувших к "истинно правоверным" или тупо джигит с ущемленной гордостью. Сейчас только гадать.

    Вот не надо ещё религию и национализм сюда за уши притягивать, причём здесь это? Ведь Росгвардия - это вчерашние менты, а им без разницы где и кого стрелять, уже сколько таких случаев было. Воспитывать их надо и отбирать для службы достойных лучше надо.
    штольц
    1. мордвин 3 Сегодня, 21:59
      Цитата: штольц
      Вот не надо ещё религию и национализм сюда за уши притягивать, причём здесь это?

      Правильно. Повариха виновата.
      мордвин 3
  16. nikvic46 Сегодня, 22:05
    По этой трагической информации трудно делать выводы.Одно скажу,что в нормальной армии такое не случается.
    nikvic46
  17. mavrus Сегодня, 22:19
    Цитата: единокровец
    Скорее всего офицер русский пострелял чеченов, КОТОРЫЙ НА НЕГО ПОЛОЖИЛИ ИЛИ МОЖЕТ ДАЖЕ ХУЖЕ . Терпение то не вечно , да и не все русские офицеры готовы унижение сносить.
    Ага, почти угадал...
    Какой именно национальности этот "русский офицер", сказать не могу, но это уроженец Дагестана лейтенант Гаджиев.
    mavrus
  18. panov_panov Сегодня, 22:24
    Оказалось дагестанец уволенный со службы, таким образом отметил, свое увольнение.(
    panov_panov
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