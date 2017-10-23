В Чечне офицер Росгвардии открыл стрельбу по сослуживцам
Из Чеченской Республики приходят сообщения о трагическом инциденте с военнослужащими Росгвардии. РИА Новости сообщает о том, что один из военнослужащих расстрелял 4-х своих сослуживцев. При этом отмечается, что сам стрелявший в итоге был ликвидирован представителями дежурного подразделения.
Официальный представитель департамента Росгвардии отмечает, что стрельба произошла в казарме воинской части СКФО. Примечательно, что стрелявшим являлся офицер - старший лейтенант.
По уточнённым данным, стрельба произошла в в/ч, дислоцированной в населённом пункте Шелковская примерно в 16:00 по местному времени.
По факту случившегося началась проверка. Возбуждено уголовное дело. Работу начинает специальная комиссия Центрального аппарата Росгвардии. В составе комиссии задействованы в том числе и специалисты психологической службы ведомства.
Официальный представитель департамента Росгвардии отмечает, что стрельба произошла в казарме воинской части СКФО. Примечательно, что стрелявшим являлся офицер - старший лейтенант.
По уточнённым данным, стрельба произошла в в/ч, дислоцированной в населённом пункте Шелковская примерно в 16:00 по местному времени.
По факту случившегося началась проверка. Возбуждено уголовное дело. Работу начинает специальная комиссия Центрального аппарата Росгвардии. В составе комиссии задействованы в том числе и специалисты психологической службы ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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