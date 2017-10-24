Пулеметы «КОРД»: новые образцы известного семейства



Пулемет "КОРД" в пехотном исполнении. Фото автора



Опытный танк Т-90М, оснащенный боевым модулем с пулеметом 6П49МТ "КОРД-МТ". Фото Decoder / otvaga2004.mybb.ru



Вертолет Ми-171Ш с пулеметами "КОРД-В" (установлен в бортовой двери) и "КОРД-Т" (смонтирован на внешней подвеске над пушечным контейнером). Фото All4shooters.com

По материалам сайтов:

http://zid.ru/

http://vestnik-rm.ru/

https://all4shooters.com/

http://modernfirearms.net/

http://gurkhan.blogspot.ru/

В начале прошлого десятилетия было запущено серийное производство крупнокалиберного пулемета «КОРД». Вскоре армия заказала несколько вариантов этого оружия в разном исполнении и с разными дополнительными устройствами. В течение следующих лет конструкторы не отказывались от развития имеющегося проекта, в результате чего появились новые модификации базового пулемета. В этом году ковровский Завод им. Дегтярева представил сразу три новых варианта подобного оружия.Напомним, пулемет «КОРД» разрабатывался в г. Коврове в качестве замены существующей системе НСВ. Проектом предлагался пулемет под патрон 12,7х108 мм, использующий газовый двигатель с длинным ходом поршня. Запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Боеприпасы подаются в пулемет при помощи металлической ленты. Использовался ствол с воздушным охлаждением, крепления которого обеспечивают его быструю замену. Разработан ударно-спусковой механизм с ручным или дистанционным электрическим управлением.За счет тех или иных доработок конструкции, а также при помощи определенных дополнительных устройств пулемет «КОРД» может использоваться в разных целях и в различных конфигурациях. К настоящему времени созданы и поставлены в серию сразу семь вариантов этого оружия. Базой для семейства является пулемет 6П50 – пехотное оружие на станке-треноге 6Т7. Также существует вариант пулемета на ином станке схожего назначения. Особый интерес представляет изделие 6П50-1 или 6П57 – в таком виде «КОРД» оснащается двуногой сошкой, что выделяет его на фоне других крупнокалиберных пулеметов.Для бронетехники предназначаются нескольких других модификаций пулемета. Изделия 6П49 и 6П51 представляют собой базовый пулемет, оснащенный электроспуском. Такое оружие может использоваться на пулеметных установках существующих танков или в качестве спаренного с орудием вооружения. Пулемет 6П49 имеет правостороннее боепитание, 6П51 принимает патроны слева. Пулеметы 6П58 и 6П59 предлагается использовать со шкворневыми установками различной техники.Предлагаемая номенклатура модификаций пулемета «КОРД», в целом, соответствует нуждам вооруженных сил. Тем не менее, появляются новые типы военной техники и высказываются оригинальные идеи, из-за чего конструкторам-оружейникам вновь приходится возвращаться к проектированию. Все это приводит к расширению круга модификаций базового образца.В этом году Завод им. Дегтярева участвовал в нескольких военно-технических выставках, в ходе которых показал свои новые разработки. Площадками для первых демонстраций перспективного оружия, в том числе семейства «КОРД», стали международный аэрокосмический салон МАКС-2017 и военно-технический форум «Армия-2017». В дополнение к семи существующим модификациям пулемета были разработаны еще три его версии разного назначения.Во время форума «Армия-2017» министерство обороны подписало контракт на серийный выпуск модернизированных танков Т-90М. Одним из отличий такой боевой машины от предыдущих образцов является новый дистанционно управляемый боевой модуль, размещенный возле командирского люка. На этой системе предлагается монтировать крупнокалиберный пулемет семейства «КОРД». Как стало известно позже, в данном случае речь идет о новой модификации такого оружия.Для установки на перспективные танки предлагается пулемет 6П49МТ «КОРД-МТ». Это изделие было разработано в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3-КОРД» и изначально предназначено для использования на танках. Эксплуатация с дистанционно управляемой установкой предъявляет особые требования к пулемету. С учетом особенностей такого использования была создана новая модификация серийного оружия, имеющая ряд важных возможностей.Согласно опубликованным данным, изделие 6П49МТ является доработанной версией танкового пулемета «КОРД», оснащенного электрическим спуском. За счет использования вместе с боевым модулем, имеющим собственные приводы наводки, а также, возможно, при помощи неких доработок самого оружия достигается определенный прирост точности огня. Кроме того, при помощи новых систем дистанционного управления танкист может изменять темп стрельбы. Предполагается, что боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом позволит сохранить требуемую огневую мощь танка, но при этом снизит риски для его экипажа.Известно, что еще весной этого года пулемет «КОРД-МТ» прошел предварительные испытания. В настоящее время организация-разработчик и военное ведомство проводят государственные испытания оружия, установленного на штатный носитель. Кроме того, сообщается о наличии заказа на серийный выпуск таких пулеметов. Первая партия изделий 6П49МТ может быть передана заказчику уже в следующем году.Первым носителем пулеметов 6П49МТ должен стать основной танк Т-90М. При этом оружие, отличающееся новыми возможностями, может представлять интерес и в контексте другой бронетехники. Боевой модуль с таким пулеметом способен найти применение на бронеавтомобилях, бронетранспортерах и других машинах вооруженных сил.Помимо сухопутных войск свой интерес к специализированным модификациям пулемета «КОРД» проявили воздушно-космические силы. По их заказу к настоящему времени были разработаны сразу два варианта такого оружия, отличающиеся исполнением и предназначением. В обоих случаях речь идет о повышении огневой мощи и расширении боевых возможностей вертолетов разных типов. По очевидным причинам, к работам над пулеметами для ВКС был привлечен Улан-Удэнский авиационный завод, строящий вертолеты разных типов.Пулемет 6П49В «КОРД-В» («вертолетный») представляет собой доработанную версию пехотного оружия, адаптированную для использования в авиации. Такое изделие предназначается для монтажа на установках в бортовых дверях существующих вертолетов семейства Ми-8 / Ми-17. В связи со спецификой подобного использования конструкция пулемета была немного доработана, а кроме того, ее дополнили рядом новых устройств того или иного назначения.Ударно-спусковой механизм пулемета «КОРД-В» совмещает ручное и электрическое управление. В последнем случае энергия отбирается от бортовой сети вертолета-носителя. Также пулемет оснащается набором датчиков, следящих за расходом боекомплекта, положения подвижных частей и готовности оружия к стрельбе. Ствольная коробка дополняется устройством для отвода пустых гильз, а на окно выброса звеньев ленты помещается специальный сборник.Вторая «вертолетная» версия пулемета получила обозначения 6П49Т и «КОРД-Т» («теплоотвод»). В отличие от модификации с литерой «В», это оружие предназначается для жесткого монтажа на носителе и применения в качестве курсового. В соответствии с такими задачами был определен список основных доработок базового проекта. При этом пулемет с теплоотводом самым заметным образом отличается от унифицированного «КОРД-В».По имеющимся данным, пулемет 6П49Т предлагается монтировать на вертолетах Ми-171Ш с использованием специального корпуса-контейнера. Готовый пулеметный контейнер с оружием и достаточно крупным боекомплектом следует устанавливать на пилонах носителя. Это позволяет вести огонь в переднюю полусферу, наводя оружие при помощи прицела в пилотской кабине. Размещение пулеметов за пределами обитаемых отсеков корпуса привело к необходимости соответствующих нововведений.Как и базовый танковый 6П49, новый «КОРД-Т» оснащается электрическим спуском, обеспечивающим дистанционное управление. На случай осечки или остановки в стрельбе по прочим причинам предусматривается использование средств пиротехнической перезарядки. Последние так же управляются дистанционно из кабины пилотов. Специально для 6П49Т был разработан новый ствол, отличающийся увеличенной толщиной стенок. Такой ствол медленнее нагревается, что позволяет увеличить интенсивность стрельбы. Согласно опубликованной информации, «КОРД-Т» способен сделать более 300 выстрелов без остановок для промежуточного охлаждения.По последним данным, Завод им. Дегтярева и Улан-Удэнский авиационный завод совместными усилиями изготовили несколько опытных образцов перспективного оружия и необходимые для их использования установки двух типов. Не так давно продемонстрировали новое оружие, установленное на вертолете Ми-171Ш. Испытывалось ли это оружие на носителе или отдельно от него – неизвестно. Так или иначе, в скором будущем оно должно будет пройти все необходимые проверки, после чего заказчик сможет перейти к решению вопроса о принятии на вооружение и серийном производстве.Несложно подсчитать, что после завершения текущих работ в распоряжении вооруженных сил окажется сразу десять модификаций пулемета «КОРД», отличающихся техническим обликом, предназначением и типом дополнительных систем. Необходимо отметить, что новые изделия линейки призваны дополнить существующие пулеметы для более эффективного решения новых задач. О замене более старых образцов новыми речь не идет.В обозримом будущем пулеметы семейства «КОРД» будут применяться во всех основных сферах. Подобное оружие уже самым активным образом используется сухопутными войсками и военно-морским флотом; как в виде мобильных систем, так и в качестве станковых / тумбовых вооружений. Также существуют боевые модули под такие пулеметы, и очередная разработка подобного рода вскоре должна попасть в войска. Особый интерес в этом контексте представляют пулеметы 6П49Т и 6П49В, которые позволят использовать системы «КОРД» в авиации. При этом будет обеспечен рост потенциала вертолетов как в ударной роли, так и в деле самозащиты.Важнейшей особенностью разработки новых крупнокалиберных пулеметов является обеспечение максимальной унификации разных образцов. Несмотря на освоение новых «специальностей», пулеметы семейства 6П49 / 6П50 основываются на одних и тех же агрегатах и решениях. Это упрощает как производство, так и эксплуатацию оружия, что положительным образом сказывается на его перспективах.Появление трех новых специализированных пулеметов должно привести к определенным последствиям, связанным с боевыми возможностями техники. Так, танки Т-90М, оснащенные дистанционно управляемыми боевыми модулями, смогут сохранить огневую мощь дополнительного вооружения, однако риски для экипажа резко сократятся. Вертолеты, в свою очередь, смогут с большей эффективностью вести обстрел наземных целей как из курсового, так и из бортового оружия. Следует напомнить, что пулемет «КОРД-Т» отличается от других представителей своего семейства возможностью длительной стрельбы без перерыва.Пулеметы семейства 6П49 / 6П50 «КОРД» постепенно становятся основным оружием своего класса в российских вооруженных силах и планомерно вытесняют устаревшие образцы. Для замены имевшихся пулеметов НСВ ранее были созданы несколько модификаций нового типа. Теперь же речь идет о расширении номенклатуры выпускаемых образцов за счет изделий, предназначенных для решения новых задач. Успешное завершение текущих проектов должно будет привести к обновлению материальной части войск, а также к соответствующим качественным изменениям.