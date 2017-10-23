22:41 23 октября

Корветы ВМФ России прошли через Ла-Манш

Корветы "Бойкий" и "Сообразительный" Балтийского флота России в ходе дальнего похода прошли проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщил журналистам в понедельник представитель флота Роман Мартов.

Корветы ВМФ России прошли через Ла-Манш


В ходе выполнения учебно-боевых задач корабли отряда в Северной Атлантике осуществили пополнение запасов топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого был задействован морской танкер "Кола", находящийся в составе отряда
— отметил он.


Во время похода корабли отряда провели совместное маневрирование и обнаружили в районах Атлантики подлодки "противника" в рамках учений на ходу.

Корабли покинули Военную гавань Балтийска 14 октября и взяли курс в Атлантический океан в рамках регулярного присутствия ВМФ России в Мировом океане.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 28

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  1. Severok Сегодня, 20:41
    7 футов под килем и благополучного возвращения в родные порты!
    Severok
    1. хрыч Сегодня, 20:43
      Цитата: Severok
      7 футов под килем и благополучного возвращения в родные порты!

      И жахнуть ракетами (можно торпедами) точно по врагам России
      хрыч
      1. Zibelew Сегодня, 20:56
        Цитата: хрыч
        И жахнуть ракетами (можно торпедами) точно по врагам России

        Это будет их последний бой.
        Zibelew
        1. Подрезчик Сегодня, 21:48
          Цитата: Zibelew
          Цитата: хрыч
          И жахнуть ракетами (можно торпедами) точно по врагам России

          Это будет их последний бой.

          Тагирьян, может и последний. Противника же нужно уничтожать, или как? request
          Подрезчик
          1. Кроу Сегодня, 21:51
            Смотрели фильм ДМБ? Там была очень точная фраза:
            –бахнем, обязательно бахнем! Но не сейчас...
            Кроу
            1. Подрезчик Сегодня, 22:07
              Тагирьян прав!!!! Это будет их "последний бой". Но это будет бой последний...
              Подрезчик
      2. Донской Сегодня, 22:01
        Цитата: хрыч
        И жахнуть ракетами (можно торпедами) точно по врагам России

        Прямо с дивана отдайте им приказ на это, а потом идите к детям и матерям членов экипажа и расскажите им, за что вы их приговорили к смерти. Постарайтесь объяснить, что они погибли за величие Родины, а не пьянство того, кто отдал такой приказ.
        Донской
        1. хрыч Сегодня, 22:23
          Цитата: Донской
          потом идите к детям и матерям членов экипажа и расскажите им

          Чапай (в исполнении Бабочкина, а Донской видимо по казакам, утопившим это шевалье в Яике) может иди философствуй на другом сайте, пацифистском например. ВО - военный сайт, про войну, где кшатрии убивают друг-друга, а военные корабли инструмент убийства. Для чего и создаются, а не для твоих радужных мечтаний. Походят корветы в Атлантике, понаблюдают за противником, проведут учебные стрельбы и ничего. Тронуть их никто не осмелится ибо наши МБР уничтожат любого обидчика (какого лешего, на сколько надо быть непонятливым, чтоб это не понимать). Матери, дети, жены и любовницы знают, что служба подразумевает гибель. Военных содержат и обеспечивают всем необходимым, чтоб они в определенный момент отдали жизнь за интересы государства, если есть проблемы, то милости просим в народное хозяйство, можно помидорами торговать. Призывникам можно горшки выносить на альтернативной службе и пр. Вам эта тема ближе, что объяснять laughing
          хрыч
        2. Подрезчик Сегодня, 22:27
          Вот честно, я не моряк... Но очень много наслышан про подвиги моряков от ...Адмирала Макарова...до ...Адмирала Кузнецова. Теперь ПРЯМО С ДИВАНА ОБЬЯСЬНИТЕ себе "русскому", как вы видите свою страну, свой флот, военно-морской??? Я вас спрашиваю как русский. Треп и болтовня о том, что все не строится--не в счет. hi
          Подрезчик
  2. san4es Сегодня, 20:44
    Корветы "Сообразительный" и "Бойкий" проходят Ла-Манш soldier
    san4es
    1. Макаров Сегодня, 21:38
      Они прекрасны)
      Макаров
      1. Scoun Сегодня, 21:55
        Цитата: Макаров
        Они прекрасны)

        И прекрасно если это ........!!!

        и обнаружили в районах Атлантики подлодки "противника" в рамках учений на ходу.

        Если два корвета это сделали... то поооня АУГ США за нашей лодкой в Средиземном... с двумя стрельбами калибрами..
        В общем это 6 по пятибальной если не утка.
        Scoun
  3. DesToeR Сегодня, 20:47
    Ну теперь то королеве Великобритании всё должно понравится! А то после прохода "кузи" во дворце всю отделку поменять пришлось - ибо там русский дым, там Русью пахло.
    DesToeR
    1. Zibelew Сегодня, 20:57
      Эх, пустить бы около Британии 956 эсминец fellow fellow Чтобы почувствовали дым Отечества.
      Zibelew
      1. Zibelew Сегодня, 21:10
        Это кстати эсминец Быстрый готовится выйти в море. Запустили котлы, создали дымовую завесу bully и в неизвестном направлении, пока спутники супостата не видят fellow
        Zibelew
  4. Бензорез Сегодня, 20:48
    Судя по фото-красить пора корвэт. А вообче, нынешний пароход- маленький, маленький, а в сэрэдыну залезеш-черта с два выход найдёшь (даже с компАсом). lol
    Бензорез
    1. Aleksandr_2 Сегодня, 20:58
      этому фото уже 5 лет......их уже дважды красили
      Aleksandr_2
    2. Тралл Сегодня, 21:02
      Кисточки ваши, а на сурик мы сбросится всем ВО. Вернётся из похода - берите отпуск, будем красить. smile
      Тралл
    3. АВП 518 Сегодня, 21:56
      Цитата: Бензорез
      Судя по фото-красить пора корвэт.

      Одной из излюбленных тем критики в адрес отечественного ВМФ является ржавчина на бортах кораблей, которая подается как пример нерадивого отношения к службе и разгильдяйства, хищении качественной краски и др. Главной мишенью как правило становится тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

      Однако жизнь показывает, что российский флот не одинок в наличии ржавых бортов. В качестве примера приводим фотографии французского атомного авианосца Charles de Gaulle, размещенные в банке фотографий "Photos-de-navires.fr". Автор фотографий - Мишель Флош (Michel Floch), корабль сфотографирован неподалеку от Бреста 18 февраля 2014 года.
      АВП 518
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 22:31
        Цитата: АВП 518
        Одной из излюбленных тем критики в адрес отечественного ВМФ является ржавчина на бортах

        которая, вообще говоря, появляется у ЛЮБОГО корабля после дальнего плавания.
        Андрей из Челябинска
  5. weksha50 Сегодня, 21:08
    " провели совместное маневрирование и обнаружили в районах Атлантики подлодки "противника" в рамках учений на ходу"...

    Было бы здорово, если бы хоть одну англо-франко-натовскую ПЛ обнаружили и дали явно ей дать знать об этом...
    weksha50
    1. rruvim Сегодня, 21:44
      И за "Курск" "подрихтовали" бы от носа до кормы. Но без жертв... Аккуратно.
      rruvim
  6. Veteran Сегодня, 21:16
    У корветов автономность 15 суток, прошло уже 9 как в походе. После 29 октября их продовольствием и водой танкер обеспечит?
    Veteran
    1. NIKNN Сегодня, 21:41
      Цитата: Veteran
      У корветов автономность 15 суток, прошло уже 9 как в походе. После 29 октября их продовольствием и водой танкер обеспечит?


      В ходе выполнения учебно-боевых задач корабли отряда в Северной Атлантике осуществили пополнение запасов топлива и провели плановые осмотры кораблей. Для этого был задействован морской танкер "Кола", находящийся в составе отряда
      NIKNN
      1. Veteran Сегодня, 21:51
        Так здесь речь шла о топливе, что понятно - танкер ведь, и запас топлива влияет на дальность плавания, а не на автономность.
        Veteran
  7. askme Сегодня, 21:54
    Это героический поход корветов. Идти в Северную Атлантику корветами в это время года - это подвиг. Видимо, мужики готовятся к реальному бою у побережья Норвегии (Огайо и базы НАТО). На всякий случай. Честь им! soldier

    Еще раз: ЭТО - ПОДВИГ. Эти корветы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для такой службы, хотя технически и могут. Просто по мореходности... Кто не ходил в шторма по океану на скорлупках неделями - не поймет...
    askme
    1. Spare Сегодня, 22:29
      "Это героический поход корветов. Идти в Северную Атлантику корветами в это время года - это подвиг".
      «Наварин» (ранее «Нессабиз Сабах» или «Восточная Звезда») — 20-пушечный парусный корвет Балтийского флота России. Водоизмещение вряд ли больше 600 т.
      Принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 годов, в том числе в крейсерских плаваниях в Архипелаге, блокаде пролива Дарданеллы. С 1830 по 1843 год и в 1851 и 1852 годах выходил в практические плавания в Финский залив и Балтийское море. 3 (15) июля 1836 года принимал участие в церемонии встречи Балтийским флотом ботика Петра I на Кронштадтском рейде. В 1844 году выходил в практическое плавание в Северное море. С 1848 по 1850 год участвовал в экспедиции Балтийского флота в воды Дании. В конце лета 1853 года вышел из Кронштадта на Дальний Восток для крейсерских плаваний в Охотском море. По пути дважды попадал в сильные шторма, ремонтировался в Христианзанде и Портсмуте. После второго ремонта вышел в Атлантический океан, однако из-за крепкого противного ветра был вынужден повернуть назад и 21 декабря 1853 (2 января 1854) года пришёл в голландский порт Флиссинген, где в силу «неблагонадежности к дальнему плаванию» в 1854 году корвет был продан.
      А как тогда эти плаванья назвать?
      Spare
  8. Anchonsha Сегодня, 22:22
    Ребята, удачи, удачи, удачи ВАМ в службе России и 7 футов под килем. Вам будет очень тяжело на корветах в это время в океане.
    Anchonsha
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