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Путин и стратегия М. Кутузова: «незначительные» детали
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Войны времён Наполеона были совершенно иными. Солдаты были в ярком обмундировании, и попасть в них было легко. Воевали по правилам. Ходили плотными рядами под барабанный бой. Эта деталь существенно придавала решительности бойцам. Кстати, когда на войне с бурами англичане впервые одели своих солдат в камуфляж, это осудили. Казалось бы, незначительная деталь: цвет, а какой был эффект! Потери уменьшились многократно. Правда, потом эту положительную статистику испортил пулемет. Незначительные изменения в компоновке деталей многократно увеличили скорострельность. Это позволило даже высказать предположение, что больше войн не будет. Аргументировалось это большой скорострельностью и, соответственно, смертностью. Уверен, что в основе последующих войн опять можно разыскать «невинные» детали. Вот о них и пойдёт речь.
Наполеон, Кутузов и Путин. Не следует обсуждать личности. Суть в идеях, аналогиях и деталях.
Французская армия была огромна, более 500 тысяч бойцов. Гениальность Наполеона была еще больше. В Европе малодушные европейцы ему сразу выносили «золотой ключик», т. е. ключи от столиц. И вот первый облом (от Петра I). В России, как выяснилось, две столицы. Непорядок! Куда идти? Здесь гений Наполеона оказался бессилен. Пришлось раздваивать армию. А поскольку двух гениев в одной армии не бывает, то та половина, которая пошла на Петербург, бесславно утонула в болотах. А то, что не утонуло, было разбито 20.07.1812 г. под Клястицами. Вывод первый: Россия — не для слабаков и посредственных нападающих. Это хартленд, неприступная природная крепость. «Нет такой армии, которая способна её оккупировать» (Х. Маккиндер). Но её можно обмануть, чем наши враги занимались тогда, занимаются и сейчас. Вывод второй: военные парадигмы на этих территориях работают всегда. Сложно предполагать последствия для Москвы в ВОВ 1941-45 гг., не оттяни на себя Ленинград значительные силы гитлеровских войск…
Вы видели когда-нибудь французскую конскую подкову того времени? Так и знал, что не видели! С такой подковой воевать в России — утопия. Она не работает. Здесь бывают дождь, снег, грязь и одновременно нет дорог, а подкова — плоская и без шипов! Мелочь, деталь, а нам приятно. Обычно в Европе пушку тянула четвёрка лошадей. В России «обычно» не проходит. Шестёрка с трудом справлялась, лошади просто падали! Это была основная головная боль Наполеона.
Дальше — больше. Как известно, грязь на дорогах армией Наполеона месилась повторно. Он был вынужден возвращаться тем же маршрутом. С едой и сеном были проблемы. Еду крестьяне попрятали, а сено пожгли. Опять деталь. Лошади с плоскими подковами очень быстро загибались от перенапряжения. С едой было плохо. Но французы нашли гениальное решение: они добивали лошадей и ели их мясо. Такого рода «гениальность» в России тоже не проходит. Опять деталь. Французы выросли на изысканной французской кухне. В сложившейся ситуации им пришлось готовить пищу самостоятельно. А поскольку русская армия и Д. Давыдов им постоянно докучали, привалы приходилось разбивать спонтанно и лишь вечером или ночью. Конину приходилось готовить в темноте на костре. И вот до смешного: маленькая, но главная деталь на миллион. Поскольку французы были отменными солдатами, но никудышными поварами, они не снимали ПЕНКУ, когда варили конину. Да и не до пенки им было. Голодные бойцы думали, что пенка — это навар. Ан нет. Пенка — это яд! Тем более если речь идёт о конской «диете». Здоровые ноги и суставы при отступлении, пожалуй, главное условие выживания. У солдат повально начали отказывать суставы. Конечно же, этих тонкостей никто не знал и мало кто знает. Наполеон не узнавал свою еле бредущую армию. Его постоянный вопрос «Что случилось с моими орлами?» оставался без ответа.
Октябрь, ноябрь — не самые холодные месяцы для отступления. Да, были низкие температуры, но были и оттепели. Но то, что добрело из оставшихся вояк до переправы на Студёнке, уже нельзя было назвать армией. Наполеон просчитал всё, кроме деталей в виде подков и пенки. Согласитесь, досадно. А главное, какое поле для критики этой личности!
Теперь о Кутузове. Он «сопровождал» бредущую армию Наполеона и часто поругивал Давыдова за его излишнюю напористость. Дальше представьте себе тракт 1812 года. Единственная дорога, и та никакая (асфальт придумали позже). После Смоленска опекать армию Наполеона вообще не составляло труда. Шаг влево, шаг вправо — болотная жижа и ледяные реки, речушки, ручейки, мостики…
Вернемся к деталям. Мостики тогда в России, как правило, были узкие (на одну карету), деревянные, дорога одна, скорость отступающих войск никакая. Представьте себе одиннадцатикилометровую деморализованную армию. Летучие отряды Д. Давыдова, как казалось французам, были везде. Это был их кошмар. Но главной деталью были спички. Вопрос на миллион. Почему бы Кутузову не отдать приказ сжечь к чёртовой матери все эти мостики? И что? И всё, армия стоит. Лошадей катастрофически не хватает, их по расстрельным указам Наполеона конфискуют даже у высших чинов для нужд артиллерии. После Орши, Толочина, Бобра под пушку запрягают до восьми, десяти измученных лошадей. Солдаты обессилены болезнью, голодом и бескрайними просторами. Сжечь все мосты на пути отступления — и всё, финиш. Может, Кутузов был «засланным казачком»? А может, он был глуп? Это к тому, что поле для его критики просто огромно. Но не торопитесь, ищите детали.
Вернёмся в современность, к вам, Путину и деталям. Вместе с перестройкой, повальной компьютеризацией, свободой и пепси-колой мы получили «бесплатный» бонус, т. е. детали. Мы были выше народной мудрости, гласящей, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Детали оказались на миллион. Скоро будет тридцать лет, как мы (независимо от нашей воли) занимаемся токсичными тренингами. Токсичность выражается в гипертрофированности собственного «я», то есть эго. В результате мы все абсолютно уверены в своей правоте. Да что там в правоте, в собственной гениальности! Вспомните: «Я самая очаровательная и привлекательная», «Я этого достоин», «Бери от жизни всё» и пр. И что? И ничего. Тридцатилетний итог этой «невинной» детали, т.е. тренингов, замечательно характеризует набирающий обороты лозунг: «Ненавижу думать…» Гениальность редка до безобразия, талант только в личном воображении, мозг уменьшается количественно и главное, качественно (научный факт), жизнь насыщена, но… пивом!
Предъявить конкретно нечего. Жизнь не совсем удалась, но нас научили винить в этом всех, кроме себя. У нас много проблем и, конечно, в них виноват лично Путин, а ведь он пока не проиграл ни одного сражения. Детали — его конёк. Почувствуйте разницу… Но мы лихо тянемся к клавиатуре, дабы покритиковать всех в Интернете в полной уверенности, что мы лучше. Значительно лучше! Почему? Потому что это просто — обсуждать личности. Потому что для ведения другой аналитики нужны мозги. Вы скажете, что это всё детали. Да, подкова, пенка, спички — это детали, но из-за них проигрывают войны. Наша жизнь состоит из деталей и войн, просто они поменьше размером. Не проиграть бы вам…
P. S. Ничего личного, только в порядке объяснения. Для умников комментаторов. Умные люди обсуждают идеи. Обыкновенные — обсуждают события. Посредственности обсуждают (и переходят на) личности. Выбирайте, к какому типу относитесь вы, к чему больше тянет вас.
Автор: Евгений Крячко
Войны времён Наполеона были совершенно иными. Солдаты были в ярком обмундировании, и попасть в них было легко. Воевали по правилам. Ходили плотными рядами под барабанный бой. Эта деталь существенно придавала решительности бойцам. Кстати, когда на войне с бурами англичане впервые одели своих солдат в камуфляж, это осудили. Казалось бы, незначительная деталь: цвет, а какой был эффект! Потери уменьшились многократно. Правда, потом эту положительную статистику испортил пулемет. Незначительные изменения в компоновке деталей многократно увеличили скорострельность. Это позволило даже высказать предположение, что больше войн не будет. Аргументировалось это большой скорострельностью и, соответственно, смертностью. Уверен, что в основе последующих войн опять можно разыскать «невинные» детали. Вот о них и пойдёт речь.
Наполеон, Кутузов и Путин. Не следует обсуждать личности. Суть в идеях, аналогиях и деталях.
Французская армия была огромна, более 500 тысяч бойцов. Гениальность Наполеона была еще больше. В Европе малодушные европейцы ему сразу выносили «золотой ключик», т. е. ключи от столиц. И вот первый облом (от Петра I). В России, как выяснилось, две столицы. Непорядок! Куда идти? Здесь гений Наполеона оказался бессилен. Пришлось раздваивать армию. А поскольку двух гениев в одной армии не бывает, то та половина, которая пошла на Петербург, бесславно утонула в болотах. А то, что не утонуло, было разбито 20.07.1812 г. под Клястицами. Вывод первый: Россия — не для слабаков и посредственных нападающих. Это хартленд, неприступная природная крепость. «Нет такой армии, которая способна её оккупировать» (Х. Маккиндер). Но её можно обмануть, чем наши враги занимались тогда, занимаются и сейчас. Вывод второй: военные парадигмы на этих территориях работают всегда. Сложно предполагать последствия для Москвы в ВОВ 1941-45 гг., не оттяни на себя Ленинград значительные силы гитлеровских войск…
Вы видели когда-нибудь французскую конскую подкову того времени? Так и знал, что не видели! С такой подковой воевать в России — утопия. Она не работает. Здесь бывают дождь, снег, грязь и одновременно нет дорог, а подкова — плоская и без шипов! Мелочь, деталь, а нам приятно. Обычно в Европе пушку тянула четвёрка лошадей. В России «обычно» не проходит. Шестёрка с трудом справлялась, лошади просто падали! Это была основная головная боль Наполеона.
Дальше — больше. Как известно, грязь на дорогах армией Наполеона месилась повторно. Он был вынужден возвращаться тем же маршрутом. С едой и сеном были проблемы. Еду крестьяне попрятали, а сено пожгли. Опять деталь. Лошади с плоскими подковами очень быстро загибались от перенапряжения. С едой было плохо. Но французы нашли гениальное решение: они добивали лошадей и ели их мясо. Такого рода «гениальность» в России тоже не проходит. Опять деталь. Французы выросли на изысканной французской кухне. В сложившейся ситуации им пришлось готовить пищу самостоятельно. А поскольку русская армия и Д. Давыдов им постоянно докучали, привалы приходилось разбивать спонтанно и лишь вечером или ночью. Конину приходилось готовить в темноте на костре. И вот до смешного: маленькая, но главная деталь на миллион. Поскольку французы были отменными солдатами, но никудышными поварами, они не снимали ПЕНКУ, когда варили конину. Да и не до пенки им было. Голодные бойцы думали, что пенка — это навар. Ан нет. Пенка — это яд! Тем более если речь идёт о конской «диете». Здоровые ноги и суставы при отступлении, пожалуй, главное условие выживания. У солдат повально начали отказывать суставы. Конечно же, этих тонкостей никто не знал и мало кто знает. Наполеон не узнавал свою еле бредущую армию. Его постоянный вопрос «Что случилось с моими орлами?» оставался без ответа.
Октябрь, ноябрь — не самые холодные месяцы для отступления. Да, были низкие температуры, но были и оттепели. Но то, что добрело из оставшихся вояк до переправы на Студёнке, уже нельзя было назвать армией. Наполеон просчитал всё, кроме деталей в виде подков и пенки. Согласитесь, досадно. А главное, какое поле для критики этой личности!
Теперь о Кутузове. Он «сопровождал» бредущую армию Наполеона и часто поругивал Давыдова за его излишнюю напористость. Дальше представьте себе тракт 1812 года. Единственная дорога, и та никакая (асфальт придумали позже). После Смоленска опекать армию Наполеона вообще не составляло труда. Шаг влево, шаг вправо — болотная жижа и ледяные реки, речушки, ручейки, мостики…
Вернемся к деталям. Мостики тогда в России, как правило, были узкие (на одну карету), деревянные, дорога одна, скорость отступающих войск никакая. Представьте себе одиннадцатикилометровую деморализованную армию. Летучие отряды Д. Давыдова, как казалось французам, были везде. Это был их кошмар. Но главной деталью были спички. Вопрос на миллион. Почему бы Кутузову не отдать приказ сжечь к чёртовой матери все эти мостики? И что? И всё, армия стоит. Лошадей катастрофически не хватает, их по расстрельным указам Наполеона конфискуют даже у высших чинов для нужд артиллерии. После Орши, Толочина, Бобра под пушку запрягают до восьми, десяти измученных лошадей. Солдаты обессилены болезнью, голодом и бескрайними просторами. Сжечь все мосты на пути отступления — и всё, финиш. Может, Кутузов был «засланным казачком»? А может, он был глуп? Это к тому, что поле для его критики просто огромно. Но не торопитесь, ищите детали.
Вернёмся в современность, к вам, Путину и деталям. Вместе с перестройкой, повальной компьютеризацией, свободой и пепси-колой мы получили «бесплатный» бонус, т. е. детали. Мы были выше народной мудрости, гласящей, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Детали оказались на миллион. Скоро будет тридцать лет, как мы (независимо от нашей воли) занимаемся токсичными тренингами. Токсичность выражается в гипертрофированности собственного «я», то есть эго. В результате мы все абсолютно уверены в своей правоте. Да что там в правоте, в собственной гениальности! Вспомните: «Я самая очаровательная и привлекательная», «Я этого достоин», «Бери от жизни всё» и пр. И что? И ничего. Тридцатилетний итог этой «невинной» детали, т.е. тренингов, замечательно характеризует набирающий обороты лозунг: «Ненавижу думать…» Гениальность редка до безобразия, талант только в личном воображении, мозг уменьшается количественно и главное, качественно (научный факт), жизнь насыщена, но… пивом!
Предъявить конкретно нечего. Жизнь не совсем удалась, но нас научили винить в этом всех, кроме себя. У нас много проблем и, конечно, в них виноват лично Путин, а ведь он пока не проиграл ни одного сражения. Детали — его конёк. Почувствуйте разницу… Но мы лихо тянемся к клавиатуре, дабы покритиковать всех в Интернете в полной уверенности, что мы лучше. Значительно лучше! Почему? Потому что это просто — обсуждать личности. Потому что для ведения другой аналитики нужны мозги. Вы скажете, что это всё детали. Да, подкова, пенка, спички — это детали, но из-за них проигрывают войны. Наша жизнь состоит из деталей и войн, просто они поменьше размером. Не проиграть бы вам…
P. S. Ничего личного, только в порядке объяснения. Для умников комментаторов. Умные люди обсуждают идеи. Обыкновенные — обсуждают события. Посредственности обсуждают (и переходят на) личности. Выбирайте, к какому типу относитесь вы, к чему больше тянет вас.
Автор: Евгений Крячко
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