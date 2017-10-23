22:47 23 октября

Кадры с передовой: сирийская армия перемалывает боевиков в Дейр эз-Зоре

Сирийская армия ведет активное наступление на позиции террористов ИГИЛ около насосной станции Т-2 в Дейр эз-Зоре. Кадры боев были опубликованы в Сети.




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