Боевики-спекулянты: война проиграна, но мы еще поторгуемся

i]Поддерживаемая российскими ВКС Сирийская арабская армия (САА) продолжает «чистить» от терроризма восточный берег Евфрата. Накануне успешная «чистка» прошла в населенных пунктах Хашам и Эль-Зебари провинции Дейр-эз-Зор.[/i]Сейчас правительственным войскам остаются считанные километры до Абу-Кемаль – города на сирийско-иракской границе, контролируемого ИГИЛ. Сообщается, что семьи командиров в спешке оставляют крупный населенный пункт. Рядовые террористы находятся в подавленном состоянии, не находя ничего лучше, чем массово дезертировать на контролируемую сирийской оппозицией территорию.Желание продолжать военные действия среди боевиков сохраняется лишь у командного состава и духовных наставников экстремистов. Пытаясь задержать продвижение правительственных сил, командиры бандформирований регулярно планируют атаки на позиции САА, используя для этих целей боевиков-смертников на джихад-мобилях.Примечательно, после того как курируемые Вашингтоном курдские формирования взяли под контроль Ракку и перебросили основные силы в Дейр-эз-Зор, интерес затянуть военные действия в восточной провинции у командиров боевиков явно возрос. Подтверждением может служить готовящееся наступление ИГИЛ на правительственные войска в районе населенного пункта Маррат.Почему же после прихода в Дейр-эз-Зор курдов, которые якобы тоже борются с терроризмом, уход экстремистов из Сирии, как минимум не ускорился?Очевидно, сейчас к радикалам направляется подкрепление из числа вышедших из Ракки игиловцев. Среди них многие захотят продолжить безнаказанно грабить и убивать население. Как известно, такая возможность пока есть на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.Также нельзя сбрасывать со счетов, что, помимо личной выгоды, как курды, так и игиловцы воюют в интересах одного куратора, известного своими искаженными представлениями о демократии. Это значит, что стороны могут о многом договориться. Понимая, что на повестке дня встает вопрос о послевоенном устройстве страны, в котором курды будут играть немаловажную роль, командиры ИГИЛ заранее готовят себе «теплое место» во власти и бизнес-структурах.Это вполне объясняет, почему курдские формирования, поддерживаемые американцами, смогли за считанные дни отбить у ИГИЛ самое крупное в стране нефтяное месторождение Аль-Омар. Им просто никто не сопротивлялся, за исключением нескольких бандформирований, отданных в жертву счастливого будущего их командиров.Что же касается, столкновений с правительственными войсками, здесь радикалы, понимая, что с вооруженными силами договориться у них не получиться, будут до последнего удерживать населенные пункты, бросая в бой все имеющееся у них пушечное мясо из рядового состава.