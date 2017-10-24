05:54 24 октября

Россия атакована, оборона местами прорвана, есть жертвы

Атакующих нас всего лишь доли процента, но имя им легион. Гермафродиты, трансгендеры, лесбиянки и зооложцы, какие-то геи, би, пи и пе... Наверняка я упустил еще десятки названий и определений, но разбираться в этом извращении нормальный человек не может. Но это нормальный. Выросший вне толерантной политкорректности Запада. Запада, который десятки лет исподволь навязывает новый взгляд на окружающий мир и постепенно меняет понятие "нормальный".

Нормальный - это соответствующий норме, психически здоровый.

У нас. В России. Пока.


В рамках западной системы координат нормой считаются любые отклонения от нормы. Простите за тавтологию, но происходящее "за бугром" все чаще заставляет с ностальгией вспоминать об утраченном "железном занавесе".

"Лихие 90-е" разбросали нашу большую семью по всей Европе. Объездив десятки стран, ежегодно собираясь где-нибудь в Черногории или на Маросейке на "семейный совет", неизбежно делимся новыми впечатлениями о том "светлом завтра", в которое так стремились попасть. И некоторые даже попали.

Именно попали.

Материальное благополучие, зарабатываемое потом и кровью, не оправдывает изменяющуюся на глазах, как в кривом зеркале, Европу. И ведь простой люд по сей день практически не в силах ничего изменить. В патриархальных городках вдруг возникают "центры перемещенных лиц" и город вмиг оказывается в огне преступности и бандитизма.

Банды в сотни лиц "афро-азиатской наружности" периодически цунами прокатываются по пляжам, оставляя за собой ограбленных и побитых европейцев. Такие же группировки терроризируют пригородные поезда. Целые кварталы европейских столиц не посещаются полицией иначе как в составе усиленных отрядов. По ночам выйти на улицу опаснее, чем сидеть в окопе на Донбассе.

В ЕС медленно, но уверенно меняют законодательство. О том, как сочетают браком однополые пары, как Ватикан благословляет сексуальные извращения, как им отдают на воспитание детей. Наркотики и минареты разрастаются, свинину и вежливость уничтожают на корню. Дошло до того, что британские ученые на полном серьезе просят не уступать пожилым людям место в общественном транспорте - старикам полезен активный образ жизни и нагрузки.

Это пишут медики! Прекрасно знающие об артритах и прочих болезнях. О том, что зачастую человек НЕ МОЖЕТ стоять на одном месте, хотя вполне способен ходить и даже бегать. Подобные советы "врачей" не случайны - они призваны менять общество. Точно так же, как изменили его женщины-тяжелоатлеты и им подобные. Женщины перестают быть Женщинами, из мужчин делают существ среднего пола, лишая нормального отношения к женщине и самого понятия "мужество".

Впрочем, нет смысла писать об известном. Если бы не одно "НО". Подобная политика агрессивна. Она не заключена внутри отдельных государств - она рвется наружу, сознательно навязывается любому государству, на которое пул ведущих западных держав в состоянии повлиять.

Автор этих строк до вооруженного переворота ездил вместе с казаками и православными протестовать против гей-парадов в Киеве. И нам удавалось сводить их к стыдливо спрятанным шоу нескольких десятков извращенцев, спрятанных под плотными рядами тысячи милиционеров.
Но стоило случиться второму майдану, и вроде бы как возражающие против таких парадов тысячи вооруженных националистов оказались бессильны - помимо всех прочих бед руины Украины захватываются такими же "западными ценностями".

И если бы только дело ограничивалось недоразвитыми странами. Нет, политика превращения человечества в вырожденцев среднего пола всеохватна.

Я уже писал о том, что Британия лоббирует в ООН изменение общечеловеческих ценностей на не человеческие уже и в ООН (Британия на пути к уничтожению лишних людей)
Католическая церковь, в которой педерастия, педофилия etc. давно стали притчей во языцех, объединилась с британской аристократией, в мужских закрытых школах принявшей аналогичные ценности.

На днях правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой "заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек" ради соблюдения прав трансгендеров". Как пояснили в МИД Британии, изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году "Международный пакт о гражданских и политических правах ООН".

В этом документе говорится о защите беременных женщин. По логике англичан, теперь есть и беременные мужчины. "Мы попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявили в британском МИДе.

Я не могу судить о том, что такое трансгендер. Женщина, которой все удалили и все пришили, родить не может. Равно как и никто из "мужчин", вроде бы как родивших, не претендует на пресловутый миллион, завещанный бог весть когда первому такому вундеркинду.

Видимо дело все-таки в том, что речь идет об искусственно навязываемых ложных посылках. Да, очень редко бывают случаи, когда родившийся мужчиной или женщиной ощущает свою принадлежность к противоположному полу. Бывает. Даже встречал таких людей. Прекрасные люди с проблемой. Не навязывающие свои взгляды никому.

И да, они идут на операции, чтобы максимально соответствовать . мужчине или женщине. Не трансгендеру. Не "би". Не зооло... чему-то-там. Есть лишь два пола.

Впрочем, дело вовсе не в этом. Ведь суть как раз втянуть людей в споры, за которыми забудется главное.

Человечество живо до тех пор, пока большинство способно поддерживать не только смену поколений, но и жить по установленным и устраивающим большинство законам. При этом, по мере роста благосостояния, предоставляя меньшинствам возможности жить спокойно, при этом не мешая большинству и не навязывая большинству своих норм и правил. Независимо от того, что это - постройка пирамиды в центре Хельсинки или требование закрывать глаза при переходе улицы, дабы взором своим не смущать водителей.

Навязываемый человечеству извращенческий маразм ничего общего не имеет с правами человека. Россия, до сих пор на уровне общества успешно сопротивляющаяся этому нашествию, является одной из целей настоящей гибридной войны.

Люди, будьте бдительны!

Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)


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Комментарии 4

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  1. тасха Сегодня, 05:26
    Я с автором, конечно же, согласен во многом.
    Разве что норма у нас в России зачастую очень ненормальная... smile По сторонам посмотрите...

    Давно наблюдается принцип 80/20. Т.е. 20% населения ведут за собой 80. Так что большинство - не может быть авторитетом по многим вопросам.
    тасха
    1. Зяблицев Сегодня, 05:49
      Человечество создал Бог, а англосаксов дьявол...Но это если зло язвить, а если быть серьезным Западный мир - становится все более и более театром абсурда. Многие из нас думают и воспринимают Европу, вот как и массово украинцы процветающей, но Европу прошлого, 50-х годов, "когда еще не открылись окна Овертона, через которые хлынули бородатые женщины и гендерное воспитание." Благодаря Советской эпохи в том числе и железному занавесу, сильны традиционные и естественные для человека ценности, хотя уже во всю через прорубленное Петром окно заносит всякую гадость и, не закрывать это окно нужно, но поставить хорошую противомоскитную сетку, крайне не обходимо - это выживаемость нации!А судьба Запада меня лично мало интересует, исключительно из-за понимания, что эти уро...,рано или поздно развяжут войну, потому что нормальных людей там не останется совсем...Это будут те самые зомби с вывихнутым сознанием про которых так любит снимать Голливуд!
      Зяблицев
    2. сибиралт Сегодня, 05:54
      Чем меньше мы будем уделять внимания сексуальным уродам, тем им хуже будет. Но при чём тут "ВО"? belay
      сибиралт
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:45
    Россия, является одной из целей настоящей гибридной войны.
    если не устоим. то крах Руси будет по круче краха ССССР.
    Uncle Lee
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