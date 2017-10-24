Россия атакована, оборона местами прорвана, есть жертвы
Атакующих нас всего лишь доли процента, но имя им легион. Гермафродиты, трансгендеры, лесбиянки и зооложцы, какие-то геи, би, пи и пе... Наверняка я упустил еще десятки названий и определений, но разбираться в этом извращении нормальный человек не может. Но это нормальный. Выросший вне толерантной политкорректности Запада. Запада, который десятки лет исподволь навязывает новый взгляд на окружающий мир и постепенно меняет понятие "нормальный".
Нормальный - это соответствующий норме, психически здоровый.
У нас. В России. Пока.
В рамках западной системы координат нормой считаются любые отклонения от нормы. Простите за тавтологию, но происходящее "за бугром" все чаще заставляет с ностальгией вспоминать об утраченном "железном занавесе".
"Лихие 90-е" разбросали нашу большую семью по всей Европе. Объездив десятки стран, ежегодно собираясь где-нибудь в Черногории или на Маросейке на "семейный совет", неизбежно делимся новыми впечатлениями о том "светлом завтра", в которое так стремились попасть. И некоторые даже попали.
Именно попали.
Материальное благополучие, зарабатываемое потом и кровью, не оправдывает изменяющуюся на глазах, как в кривом зеркале, Европу. И ведь простой люд по сей день практически не в силах ничего изменить. В патриархальных городках вдруг возникают "центры перемещенных лиц" и город вмиг оказывается в огне преступности и бандитизма.
Банды в сотни лиц "афро-азиатской наружности" периодически цунами прокатываются по пляжам, оставляя за собой ограбленных и побитых европейцев. Такие же группировки терроризируют пригородные поезда. Целые кварталы европейских столиц не посещаются полицией иначе как в составе усиленных отрядов. По ночам выйти на улицу опаснее, чем сидеть в окопе на Донбассе.
В ЕС медленно, но уверенно меняют законодательство. О том, как сочетают браком однополые пары, как Ватикан благословляет сексуальные извращения, как им отдают на воспитание детей. Наркотики и минареты разрастаются, свинину и вежливость уничтожают на корню. Дошло до того, что британские ученые на полном серьезе просят не уступать пожилым людям место в общественном транспорте - старикам полезен активный образ жизни и нагрузки.
Это пишут медики! Прекрасно знающие об артритах и прочих болезнях. О том, что зачастую человек НЕ МОЖЕТ стоять на одном месте, хотя вполне способен ходить и даже бегать. Подобные советы "врачей" не случайны - они призваны менять общество. Точно так же, как изменили его женщины-тяжелоатлеты и им подобные. Женщины перестают быть Женщинами, из мужчин делают существ среднего пола, лишая нормального отношения к женщине и самого понятия "мужество".
Впрочем, нет смысла писать об известном. Если бы не одно "НО". Подобная политика агрессивна. Она не заключена внутри отдельных государств - она рвется наружу, сознательно навязывается любому государству, на которое пул ведущих западных держав в состоянии повлиять.
Автор этих строк до вооруженного переворота ездил вместе с казаками и православными протестовать против гей-парадов в Киеве. И нам удавалось сводить их к стыдливо спрятанным шоу нескольких десятков извращенцев, спрятанных под плотными рядами тысячи милиционеров.
Но стоило случиться второму майдану, и вроде бы как возражающие против таких парадов тысячи вооруженных националистов оказались бессильны - помимо всех прочих бед руины Украины захватываются такими же "западными ценностями".
И если бы только дело ограничивалось недоразвитыми странами. Нет, политика превращения человечества в вырожденцев среднего пола всеохватна.
Я уже писал о том, что Британия лоббирует в ООН изменение общечеловеческих ценностей на не человеческие уже и в ООН (Британия на пути к уничтожению лишних людей)
Католическая церковь, в которой педерастия, педофилия etc. давно стали притчей во языцех, объединилась с британской аристократией, в мужских закрытых школах принявшей аналогичные ценности.
На днях правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой "заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек" ради соблюдения прав трансгендеров". Как пояснили в МИД Британии, изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году "Международный пакт о гражданских и политических правах ООН".
В этом документе говорится о защите беременных женщин. По логике англичан, теперь есть и беременные мужчины. "Мы попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявили в британском МИДе.
Я не могу судить о том, что такое трансгендер. Женщина, которой все удалили и все пришили, родить не может. Равно как и никто из "мужчин", вроде бы как родивших, не претендует на пресловутый миллион, завещанный бог весть когда первому такому вундеркинду.
Видимо дело все-таки в том, что речь идет об искусственно навязываемых ложных посылках. Да, очень редко бывают случаи, когда родившийся мужчиной или женщиной ощущает свою принадлежность к противоположному полу. Бывает. Даже встречал таких людей. Прекрасные люди с проблемой. Не навязывающие свои взгляды никому.
И да, они идут на операции, чтобы максимально соответствовать . мужчине или женщине. Не трансгендеру. Не "би". Не зооло... чему-то-там. Есть лишь два пола.
Впрочем, дело вовсе не в этом. Ведь суть как раз втянуть людей в споры, за которыми забудется главное.
Человечество живо до тех пор, пока большинство способно поддерживать не только смену поколений, но и жить по установленным и устраивающим большинство законам. При этом, по мере роста благосостояния, предоставляя меньшинствам возможности жить спокойно, при этом не мешая большинству и не навязывая большинству своих норм и правил. Независимо от того, что это - постройка пирамиды в центре Хельсинки или требование закрывать глаза при переходе улицы, дабы взором своим не смущать водителей.
Навязываемый человечеству извращенческий маразм ничего общего не имеет с правами человека. Россия, до сих пор на уровне общества успешно сопротивляющаяся этому нашествию, является одной из целей настоящей гибридной войны.
Люди, будьте бдительны!
Нормальный - это соответствующий норме, психически здоровый.
У нас. В России. Пока.
В рамках западной системы координат нормой считаются любые отклонения от нормы. Простите за тавтологию, но происходящее "за бугром" все чаще заставляет с ностальгией вспоминать об утраченном "железном занавесе".
"Лихие 90-е" разбросали нашу большую семью по всей Европе. Объездив десятки стран, ежегодно собираясь где-нибудь в Черногории или на Маросейке на "семейный совет", неизбежно делимся новыми впечатлениями о том "светлом завтра", в которое так стремились попасть. И некоторые даже попали.
Именно попали.
Материальное благополучие, зарабатываемое потом и кровью, не оправдывает изменяющуюся на глазах, как в кривом зеркале, Европу. И ведь простой люд по сей день практически не в силах ничего изменить. В патриархальных городках вдруг возникают "центры перемещенных лиц" и город вмиг оказывается в огне преступности и бандитизма.
Банды в сотни лиц "афро-азиатской наружности" периодически цунами прокатываются по пляжам, оставляя за собой ограбленных и побитых европейцев. Такие же группировки терроризируют пригородные поезда. Целые кварталы европейских столиц не посещаются полицией иначе как в составе усиленных отрядов. По ночам выйти на улицу опаснее, чем сидеть в окопе на Донбассе.
В ЕС медленно, но уверенно меняют законодательство. О том, как сочетают браком однополые пары, как Ватикан благословляет сексуальные извращения, как им отдают на воспитание детей. Наркотики и минареты разрастаются, свинину и вежливость уничтожают на корню. Дошло до того, что британские ученые на полном серьезе просят не уступать пожилым людям место в общественном транспорте - старикам полезен активный образ жизни и нагрузки.
Это пишут медики! Прекрасно знающие об артритах и прочих болезнях. О том, что зачастую человек НЕ МОЖЕТ стоять на одном месте, хотя вполне способен ходить и даже бегать. Подобные советы "врачей" не случайны - они призваны менять общество. Точно так же, как изменили его женщины-тяжелоатлеты и им подобные. Женщины перестают быть Женщинами, из мужчин делают существ среднего пола, лишая нормального отношения к женщине и самого понятия "мужество".
Впрочем, нет смысла писать об известном. Если бы не одно "НО". Подобная политика агрессивна. Она не заключена внутри отдельных государств - она рвется наружу, сознательно навязывается любому государству, на которое пул ведущих западных держав в состоянии повлиять.
Автор этих строк до вооруженного переворота ездил вместе с казаками и православными протестовать против гей-парадов в Киеве. И нам удавалось сводить их к стыдливо спрятанным шоу нескольких десятков извращенцев, спрятанных под плотными рядами тысячи милиционеров.
Но стоило случиться второму майдану, и вроде бы как возражающие против таких парадов тысячи вооруженных националистов оказались бессильны - помимо всех прочих бед руины Украины захватываются такими же "западными ценностями".
И если бы только дело ограничивалось недоразвитыми странами. Нет, политика превращения человечества в вырожденцев среднего пола всеохватна.
Я уже писал о том, что Британия лоббирует в ООН изменение общечеловеческих ценностей на не человеческие уже и в ООН (Британия на пути к уничтожению лишних людей)
Католическая церковь, в которой педерастия, педофилия etc. давно стали притчей во языцех, объединилась с британской аристократией, в мужских закрытых школах принявшей аналогичные ценности.
На днях правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой "заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек" ради соблюдения прав трансгендеров". Как пояснили в МИД Британии, изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году "Международный пакт о гражданских и политических правах ООН".
В этом документе говорится о защите беременных женщин. По логике англичан, теперь есть и беременные мужчины. "Мы попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявили в британском МИДе.
Я не могу судить о том, что такое трансгендер. Женщина, которой все удалили и все пришили, родить не может. Равно как и никто из "мужчин", вроде бы как родивших, не претендует на пресловутый миллион, завещанный бог весть когда первому такому вундеркинду.
Видимо дело все-таки в том, что речь идет об искусственно навязываемых ложных посылках. Да, очень редко бывают случаи, когда родившийся мужчиной или женщиной ощущает свою принадлежность к противоположному полу. Бывает. Даже встречал таких людей. Прекрасные люди с проблемой. Не навязывающие свои взгляды никому.
И да, они идут на операции, чтобы максимально соответствовать . мужчине или женщине. Не трансгендеру. Не "би". Не зооло... чему-то-там. Есть лишь два пола.
Впрочем, дело вовсе не в этом. Ведь суть как раз втянуть людей в споры, за которыми забудется главное.
Человечество живо до тех пор, пока большинство способно поддерживать не только смену поколений, но и жить по установленным и устраивающим большинство законам. При этом, по мере роста благосостояния, предоставляя меньшинствам возможности жить спокойно, при этом не мешая большинству и не навязывая большинству своих норм и правил. Независимо от того, что это - постройка пирамиды в центре Хельсинки или требование закрывать глаза при переходе улицы, дабы взором своим не смущать водителей.
Навязываемый человечеству извращенческий маразм ничего общего не имеет с правами человека. Россия, до сих пор на уровне общества успешно сопротивляющаяся этому нашествию, является одной из целей настоящей гибридной войны.
Люди, будьте бдительны!
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
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