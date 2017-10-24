Атомная энергия? Да, пожалуйста! /Handelsblatt, Германия/

В Германии у атомной энергетики нет шансов. После аварии на японской АЭС «Фукусима» отказ от ядерной энергии — вопрос решенный, и в 2022 году будет выключен последний реактор. Немецкие концерны, в частности, Siemens, уже вышли из проектов в этой отрасли. Да и другие страны терзаются сомнениями: уж если прекрасно разбирающиеся в технике японцы не справились с риском, то кто же в состоянии справиться с ним?Все это, однако, не касается России. Президент Владимир Путин сразу после японской катастрофы заявил, что российские АЭС безопасны, и страна будет планомерно воплощать в жизнь свою атомную программу. Меньше чем через неделю после аварии на Фукусиме было заключено соглашение о строительстве новой АЭС в соседней Белоруссии (которая, кстати, сильно пострадала от Чернобыльской катастрофы), которой на эти цели были обещаны российские кредиты. До сих пор этот расчет оправдывался: с 2012 года глобальное потребление ядерной энергии вновь постепенно растет. А в 2016 году, по сообщению МАГАТЭ, был установлен новый рекорд всех времен в размере 392 гигаватт.Прогнозы Агентства двояки: при оптимистичном для отрасли сценарии мощности к 2030 году вырастут на 42%, а к 2050 и вовсе на 123%. В худшем случае, к 2030 году состоится падение на 12%, а к 2050 году вновь будет достигнут нынешний уровень. Впрочем, по мнению МАГАТЭ, очень важную роль при строительстве новых реакторов, которые должны постепенно заменить ископаемые энергоносители, могло бы сыграть Парижское климатическое соглашение.Одним из главных бенефициаров возрождения атомной энергетики является российский государственный концерн «Росатом». 35 реакторов на территории страны производят 18,3% всей электроэнергии, и эта доля должна расти и далее. Еще несколько лет назад Путин обозначил цель: 20-30%. В отрасль пришли мощные инвестиции. В настоящий момент ведется строительство восьми ядерных блоков, строительство еще одиннадцати числится в планах.Идет разработка даже плавучей АЭС. Странам Балтии важны также перспективы Калининградской АЭС. Тамошние жители и власти противятся планам Москвы, но та делает ставку на экспорт энергии, которая должны будет производиться там. Предполагается, что эта энергия пойдет не только в Эстонию, Латвию и Литву, но также в Польшу и Германию. Директор компании «Атомэнергосбыт» — «дочки» Росатома — Артур Бороз называет АЭС компромиссным решением для всего региона, которое «гарантирует стабильность и безопасность энергосистем без дополнительной финансовой нагрузки на потребителей в ЕС».В Москве атомный монополист пользуется полной поддержкой, а многолетний руководитель Росатома Сергей Кириенко недавно был повышен до главы кремлевской администрации, которая вовсю пользуется Росатомом в целях внешней экспансии. При этом концерн заполняет ниши, которые освободились после выхода Германии из атомной энергетики.В частности, на севере Финляндии: там в 2018 году должно начаться строительство реактора Hanhiviki мощностью 1200 мегаватт. Когда десять лет назад работа над этим проектом только начиналась, в нем планировал принять участие также концерн EON. Теперь же его доля отошла Росатому. Расходы на строительство АЭС оцениваются в семь миллиардов евро. От 400 до 500 миллионов было выложено еще до начала строительных работ. Поскольку русские уже получили 34% проектирующей компании Fennovoima, они в соответствующих объемах будут участвовать также в расходах на строительство.Для Росатома эти инвестиции не представляют собой проблемы: его свободные средства в 2016 году оценивались в 4,4 миллиарда долларов. Концерн является крупнейшим в мире экспортером атомных электростанций. В прошлом году государственный холдинг нарастил свой «портфель заказов» на 20,9% до 133,4 миллиарда долларов. В июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме он получил еще один заказ: Индия заказала у Москвы два дополнительных реактора для АЭС Kudankulam. Таким образом, портфель заказов Росатома достиг 36 реакторов. Для сравнения: главный конкурент Westinghouse (США) имеет лишь семь заказов, а французская компания Areva всего пять.Азия — главный рынок для Росатома, а Kudankulam — крупнейшей АЭС, которую компания строит. Если к 2025 все ее ядерные блоки, в соответствии с планами, будут построены, то она станет крупнейшей атомной станцией с мощностью в 6000 мегаватт во всей Юго-Восточной Азии. Хотя АЭС располагается недалеко от южного побережья страны, оператор не испытывает опасений по поводу безопасности. «Это самая безопасная АЭС в Индии», — сказал по этому поводу Кириенко. Ввиду постоянно растущего энергопотребления Азия является главным рынком для Росатома. А в лице российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития Росатом в начале августа получил мощного партнера из Поднебесной. Компании заключили соглашение о финансировании зарубежных проектов Росатома.Наиболее спорным является контракт с Ираном. США недавно ужесточили свои санкции против Тегерана, но на Россию, которая сама страдает от санкций, это не произвело никакого впечатления. После АЭС Bushehr запланировано строительство, как минимум, двух новых реакторов. Никаких последствий Росатому опасаться не приходится. Наоборот, теоретически Россия могла бы даже ввести собственные контрсанкции и ограничить поставки обогащенного урана в США. Как-никак, от него зависят 30% американских АЭС. Это стало бы серьезным ударом по США, но могло бы стоить Росатому нескольких привлекательных контрактов. Поэтому Москва пока лишь обозначила потенциальную возможность принятия подобных мер.