РД-180. О ракетных потоках лжи

Источники:

http://shipilov.com/zhurnalistika/868-rd-180-neulovimyj-dzho-ili-skripach-ne-nuzhen.html

https://versia.ru/amerikancy-bezuspeshno-pytayutsya-skopirovat-rossijskoe-raketnoe-chudo

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Не знаю, заметил кто, или нет, но случилось у нас очередное событие типа «кровавой гэбни» с массовыми расстрелами посетителей. От посещения сайта было отказано сразу нескольким читателям, вставшим на путь оплевывания всего, до чего смогут дотянуться. Половина – под американским флагом.Но не во флаге дело, и из числа обладателей российского триколора нашлось некоторое количество яростно плюсовавших.Речь шла, как понятно из названия, о двигателе РД-180. И о статейке умного, но откровенно подлого человечишки Андрея Шипилова, который в своем пасквиле, который бывшие читатели разместили в комментариях, рассказывал «правду» об этом двигателе.Ну что же, давайте пройдемся и расставим точки над буквой латиницы. Чтобы стало понятно, за что «народ пострадал».Итак, ракетный двигатель РД-180 – он чей? Российский или американский?Если по Шипилову – то американский.Как общеизвестно, лучшая ложь – это где есть частичка правды. Так же и у Шипилова, готового пойти на все, лишь бы плюнуть в сторону России.Начнем с того, что для соответствия поставок американскому законодательству совместным производителем РД-180 действительно считается «Pratt & Whitney». Шипилов намеренно пропустил слово «совместным», а я его подчеркнул.Производитель двигателя – НПО «Энергомаш». И «Pratt & Whitney» тут никаким боком не стоит, поскольку 100% двигателя собирается в России и из российских материалов.Продажа РД-180 осуществлялась совместным предприятием «Pratt & Whitney» и НПО «Энергомаш», называемым СП «РД-Амрос» (RD-AMROSS). Продажа.Приобретение и монтаж производились United Launch Alliance. Это «Боинг» + «Локхид». И да, у ULA эксклюзивное право на монтаж РД-180 в США.Насчет «передачи всех прав и всей документации», которые по Шипилову делают РД-180 американским двигателем, который только собирают в России.С правами мы разобрались, РД-180 это экспортный вариант, который создан для «Атласа» и может эксплуатироваться только на нем при участии альянса ULA.Техническая документация действительно была передана. Но не потому, что это «спешил фор ЮЭсЭй». В рамках лицензии на производство, действующей до 2030 года, американцы имели полное право на выпуск этого двигателя у себя. Но не смогли.И здесь дело не в цене. Хотя и в цене тоже. Дело в стандартах (нет, наверное, надобности объяснять разницу), действующих в странах. Даже резьбы разные. Дело в материалах.Все вот эти доводы в пользу нищих насчет того, что «в США есть все, просто купить в нищей России дешевле» - это за борт. Ставка на доллар – это хороший ход, не спорю. Однако же почему тогда, несмотря на завывания Маккейна и требования сенатора срочно послать РД-180 на свалку истории и оснастить ракеты «своими» движками ничего не вышло?А нечем. И точка.И прошел уже 21 год с момента заключения договора, а «свой» ЖРД в США так и не создали. Все еще невыгодно? Даже при наличии всей документации?А может, потому что в соответствии с советскими канонами, ракетную технику у нас делают всей страной? Да, полную сборку производят на НПО «Энергомаш». А камеры сгорания поставляются из Самары, специальная сталь приходит из Челябинска.Самара – это в Оклахоме? А Челябинск – в Айдахо? И это тоже предприятия «Pratt & Whitney»? Видимо, нет. И это тот самый камешек, который и помешал американцам просто начать самим делать РД-180.Ненавидящие нашу страну начнут, конечно, выступать по теме того, что «там могут все, просто не хотят». Еще как хотят. Но не могут. Китайцы тоже с радостью бы продавали свои копии «сушек», и у них бы их покупали. А вот турбины-то передрать не смогли.Здесь все то же самое.У американцев есть свои ЖРД, и они их используют. Не часто, но используют. Те же Дельта-4. Потому что опять же, вопрос цена/качество.Так почему же РД-180 не удалось воссоздать на американских заводах? У американцев ничего не получается с камерой сгорания. Это и есть главное достижение российской техники. В одной такой камере диаметром всего 380 миллиметров сгорает около 600 кг топлива в секунду.Эта камера – уникальное оборудование со специальными поясами защиты от мощных тепловых потоков. Защита осуществляется не только за счёт внешнего охлаждения стенок камеры, но и благодаря оригинальному способу «выстилания» на них плёнки горючего, которое, испаряясь, охлаждает стенку.А Шипилов вещает о том, что для выпуска таких двигателей надо воссоздавать устаревшие технологии. Ну ну… Отрабатываем «лизнуть» по полной программе.Что тут можно сказать? Аплодисменты. Оказывается, весь мир так ушел в своем развитии, что для производства ракетных двигателей надо даже возрождать устаревшие технологии. Интересно, как?Вот как я в принципе понимаю, на заводе 21 века вполне можно выпускать автомобили середины 20-го. Но никак не наоборот. На ВАЗе в 1980 году собрать «Калину» - маловероятно. И тут примерно та же ситуация.Какие древние технологии надо было бы возродить, чтобы наладить выпуск в США РД-180 – это тайна, покрытая мраком.Ну и эпический финал от Шипилова:Здорово, да? Конгресс США разрешил «Энергомашу»… Ну ну.Хотя чего еще можно ждать от лицемера и вруна, базирующегося на Кипре?Очень любопытно было бы кроме голословных рассуждений увидеть хоть одну ссылку (уж не важно на каком языке) где было бы рассказано о собственности компании Pratt & Whitney на двигатель РД-180. И о РАЗРЕШЕНИИ от Конгресса США для «Энергомаша».Резюме:1. Так как США фактически облажались с производством ЖРД, то «Pratt & Whitney» купило право на использование на территории США российских РД-180.2. Американскими фирмами было также куплено право на производство РД-180 на территории США. Смотрим п.1 и понимаем, что облажались два раза.3. Двигатель РД-180 разработан российскими инженерами на базе советского двигателя РД-170.4. РД-180 производится исключительно в России, российскими руками и из российских материалов. Единственный материал, который предоставляет США – это доллары, за которые РД-180 и производится.5. Из пунктов 3 и 4 следует, что это российский двигатель. США в целом и «Pratt & Whitney» в частности могут идти лесом со своими правами в отношении РД-180 хотя бы потому, что уже были разработано следующее поколение двигателей.6. В США сегодня делаются титанические усилия, чтобы уйти от российской зависимости в средних стартах.«Blue Origin» представила новый двигатель, BE-4, который предположительно заменит РД-180 с 2020 года.Ключевое слово – предположительно. Если заработает как надо – посмотрим.ULА сообщила об успешном продвижении работ по созданию аналога РД-180.Не вопрос, еще 13 лет спокойной работы, может, что и выгорит. Производство двух узлов уже освоили, молодцы.«Aerojet Rocketdyne» провела первые огневые испытания предкамеры своего двигателя AR1.Предкамера – еще не весь двигатель.В целом же, конечно, свой ЖРД нового поколения на метане или керосине американцы создадут. Весь вопрос – как скоро.Сомнительно, что проект стоимостью в 5 единиц РД-180 – панацея. И более того, мы-то в курсе, как в Америке все дорожает, ближе к финалу. Доказано «Раптором» и «Лайтнингом».Так что посмотрим, как все это осуществится.Возвращаясь к началу. Уважаемые любители цитат и аплодисментов иностранным резидентам, плюющим в сторону России. Вы ошиблись, это несколько не та площадка, где можно вытворять подобное. И вам здесь не место, увы.Мы пока еще в состоянии встать на защиту того, что было создано в нашей стране умами и руками наших соотечественников. И с треском вышвырнуть тех, кто мечтает унизить все советское и российское. Разумная дискуссия и критика – это нормально, цитирование шипиловых – моветон. Равно как и попытки доказать нам исконную убогость и второстепенность.Примите к сведению, господа. Товарищи могут не беспокоиться.