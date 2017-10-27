Лысая Грайне – хозяйка ирландских морей

«Все, теперь я мужчина!» - гордо заявила тринадцатилетняя Грайне своему отцу Оуэну Дубдаре, демонстрируя лысую голову. На кардинальную смену имиджа девушка решилась после того, как отец отказался брать ее с собой в море, объяснив это плохой приметой. После такого решительного поступка Оуэну ничего не оставалось, как уступить Грайне. Вряд ли тогда он мог предложить, что его дочь станет самой знаменитой предводительницей ирландских морских разбойников.Имя отца будущей пиратки переводится как Черный Дуб, и он являлся вождем клана О’Мэлли. Их сообщество занимало территорию в современном графстве Мэйо, что на западе Ирландии. Единственным источником пропитания для жителей служила вода, поэтому члены клана являлись искусными мореходами. Другие ирландцы про них говорили, что О’Мэлли и рождаются, и умирают под парусом.Важную роль в жизни людей играла торговля. Пока одни члены клана на маленьких, обшитых кожей лодках ловили рыбу, другие, снарядив внушительные корабли, отправлялись в Шотландию и Испанию. Здесь О’Мэлли обменивали скот, шерсть и кожу животных на ткани, вино и различные другие товары. При этом каждый член клана был не просто рыбаком или торговцем, а, в первую очередь, являлся искусным воином. Ведь на корабли то и дело нападали как разбойники, так и конкуренты из других кланов. В общем, жизнь у ирландцев в шестнадцатом веке была не сахар.Вождь Оуэн отличался буйным характером. Поэтому он умудрился перессориться практически со всеми соседствующими кланами. Из-за этого торговые корабли О’Мэлли всегда выходили в море, прихватив с собой несколько десятков молодых воинов. Сам же Оуэн жил в замке Карригаули. На нижнем этаже этой каменной башни держали скот, а на верхних ярусах жили люди. В Карригаули и родилась Грайне в 1530 году. Надо сказать, ирландские мужчины давали своим женщинам много свободы. Но все равно, определенные запреты для них были. Например, им не разрешалось выходить в море. Ирландцы верили, что это принесет несчастье. Однако Оуэн так сильно любил свою дочь, что наплевал на запреты. Пойти против устоев ему пришлось после своенравного поступка Грайне: она постриглась налысо, чтобы больше походить на мужчину. Народ принял это неоднозначно, за спиной вождя то и дело шептались, но пойти против его воли не смели. Дальше – больше. Когда Грайне подросла, вождь разрешил ей не только ловить рыбу, но и принимать участие в сражениях. Мать, конечно, была против, мол, не женское это дело. Однако ее ни муж, ни дочь не послушали.Когда Грайне было шестнадцать, отец внезапно умер. Точно не известно, что с ним произошло. По одной версии, Оуэн во время плавания подхватил лихорадку. По другой – его отравили враги, поскольку так и не смогли справиться с вождем О’Мэлли силой.Есть легенда, в которой говорится, что Грайне сразилась со своим младшим братом Индульфу на ножах за право стать новым вождем клана. Родственник был повержен и признал ее превосходство. Вот только эта легенда ничего общего с реальностью не имеет. Дело в том, что вождя клана выбирали старейшины. Никакого поединка и быть не могло. К тому же, у Грайне был только брат Домналл, которого прозвали Волынщик. Вызывать его на поединок не имело смысла, вне зависимости от исхода противостояния, старейшины никогда бы не отдали власть в руки женщины. Так что после смерти Оуэна новым вождем стал Волынщик. А его сестру отдали за тезку брата – Домналла Воинственного. Он являлся танистом (первым помощником вождя) могущественного клана О’Флаэрти. Домналл полностью оправдывал свое прозвище, как и отец Грайне, он то и дело воевал с кем-нибудь из соседей. Вот только эти войны были весьма своеобразны: чаще всего Домналл подбивал свой клан на воровство чужих коров.В браке Грайне родила троих детей – Оуэна, Мерроу и Маргарет. Но тихая и спокойная жизнь хранительницы семейного очага вскоре наскучила женщине. И тогда она решила вернуться в море.У мужа Грайне была превосходная флотилия. Да вот незадача, Домналл предпочитал воровать скотину, а не заниматься морским разбоем. Поэтому женщина без труда сумела заручиться поддержкой моряков, тосковавших по набегам.Встав во главе флотилии, Лысая Грайне вскоре стала главной не только в родном Мэйоне, но и держала под контролем берега соседних графств Клэр и Голуэй. Ее флотилия состояла из легких и быстрых галер, поэтому им не составляло труда догонять медленные и тяжелые торговые корабли. Помимо пиратства, Грайне частенько прибегала и излюбленном «маневру» разбойников того времени – рэкету. Богачи, зная ее крутой нрав, безропотно откупались, обретая за внушительные суммы гарантию безопасности.Надо сказать, Ирландия в то время лишь формально подчинялась Англии. Кланы все еще сохраняли независимость и давали героический отпор английским законам и обычаям. Жители Туманного Альбиона тоже не сильно жаждали ввязываться в затяжную и мучительную войну с ирландцами. Поэтому предпочитали тактику карательных экспедиций против уж совсем обнаглевших вождей. И таким как раз был муж Грайне. Поэтому однажды английские корабли появились близ родового замка О’Флаэрти. Сам Домналл в то время отсутствовал, поэтому оборону взяла на себя Грайне. Первым делом она распорядилась расплавить свинцовую крышу каменной башни и вылить металл на английские головы. Пока шла схватка, женщина сумела пробраться на верхнюю площадку замка и поджечь находившийся там хворост.Столб дыма увидела флотилия Грайне. Корабли успели вовремя и разбили судна англичан. После этой победы власть женщины стала куда мощнее, нежели у ее мужа.Правда, наслаждаться величием и могуществом Грайне пришлось недолго. В 1560 году Домналл погиб в очередной стычке с соседями. Против Грайне восстали старейшины и она, опасаясь за жизнь детей, вынуждена была отказаться от роли вождя. И вместе с парой сотен приверженцев вернулась в свой родной клан. Брату она, конечно, была не особенно нужна. Поэтому он выделил ей остров Клэр, тем самым обезопасив собственную жизнь.Подарок брата пришелся Грайне по душе. Клочок земли находился в очень выгодном географическом расположении – прямо возле оживленных торговый путей. Соответственно, Грайне вновь вернулась к пиратскому образу жизни.Несмотря на разбои, Грайне считала себя набожной женщиной. Поэтому после каждой удачной «охоты» она направлялась в местную часовню, чтобы у колодца Святой Бригитты замолить грехи. Как раз по пути на очередную исповедь женщина увидела на берегу остатки корабля, потерпевшего крушение. А рядом – красивого и богато одетого мужчину. Им оказался англичанин Хью де Ласи, происходивший из рода графов Ольстеров. Казалось, Грайне теперь уж точно обрела свое женское счастье. Но… через полгода де Ласи погиб. На берегу Мэйо его убили представители клана Макмагонов. За совершенное злодеяние они расплатись собственными жизнями. Грайне и ее воины под чистую вырезали всех Макмагонов и захватили их главную крепость – замок Дуну.Спустя некоторое время Грайне сумела подчинить себе все побережье Мэйо. Вне ее власти оставался лишь один замок. Крепость, носившая название Рокфлит, принадлежала Ричарду из рода Берков, прозванного Железным. Люди Грайне начали готовиться к войне с ним, но женщина внезапно изменила своим принципам. Вместо огня и меча она выбрала более действенный – постель. И вскоре Ричард и Грайне поженились по ирландскому обычаю. Это значит, что их брак был, так сказать, пробным и длился год. А после пара либо женилась уже по всем законам, либо разводилась. Грайне хватило года, чтобы обосноваться в Рокфлите. И когда время брака истекло, она просто не пустила в замок мужа, заявив ему: «Уходи, я с тобой развожусь». Железный Ричард с достоинством принял такой «подарок судьбы». Мстить Грайне он не стал. Более того, поблагодарив за сына, мужчина пообещал ей покровительство.Есть легенда, в которой рассказывается о том, что Грайне уже на следующий день после родов отправилась на разбой. Но вместо охотника она неожиданно стала добычей – ее корабль атаковали алжирские пираты. Ирландцы дрогнули. И тогда Грайне сумела каким-то образом пробраться на палубу вражеского корабля и закричала: «Не робейте, парни! Рожать гораздо хуже, можете мне поверить!» После этого алжирцы были разбиты.Тем временем, а шел уже 1577 год, почти все кланы западной Ирландии подчинились Англии. Пришлось и Грайне идти на поклон к новым хозяевам. В Голуэй ее принял капитан Генри Сидни. Вот так он описал встречу с прославленной пираткой: «Ко мне явилась знаменитейшая женщина-капитан Грания Ималли, предложившая мне услуги трех своих галер и 200 воинов».По легенде в возрасте сорока семи лет Грайне вновь влюбилась. Ее избранником на сей раз стал плененный испанский дворянин Рамиро де Молине. Женщина приняла его в клан и брала с собой в море. И хоть де Молина показал себя искусным воином, он сильно тосковал по родной Кастилии. Собравшись с духом, Грайне не стала силой удерживать Рамиро возле себя…Хоть по меркам того времени Грайне была уже в преклонном возрасте, это не мешало ей с завидной регулярностью отправляться в походы и лично участвовать в схватках. По легенде, однажды она взяла с собой малолетнего Тиббота (сына от Железного Ричарда). Он, конечно, сильно испугался и прижался к ногам матери. В ответ на это Грайне оттолкнула сына и сказала: «Ты что, хочешь спрятаться там, откуда когда-то вышел? Не выйдет! А ну, вперед!»На парусах флотилии Лысой Грайне был изображен волшебный морской конь. Его знали все мореходы, курсировавшие близ берегов Ирландии и Испании. Поэтому очень часто они предпочитали сдаться без боя, зная, кто у них в соперниках. Но Грайне иногда и проигрывала схватки. Например, однажды ее пленили англичане и, заковав в цепи, переправили в Дублинский замок. Женщина знала, что это сродни смертному приговору, поскольку ирландцы почти никогда не возвращались оттуда. Но каким-то образом ей удалось сбежать. По легенде, с тех пор у нее появилось еще одно прозвище – ведьма из Рокфлита.В восьмидесятых годах шестнадцатого века умер Ричард Берк и новым губернатором Коннахта стал сэр Ричард Бингем. Он, что называется, начал с места – в карьер. Желая построить выдающуюся карьеру, Бингем решил покончить со всеми непокорными ирландскими кланами и вождями. Ну а первым в списке у него значился клан О’Мэлли.Бингем действовал решительно. Он сумел разорить земли клана и пленить сына Грайне Оуэна. Больше она его не увидела – он был убит. Второй сын, Мерроу, неожиданно переметнулся на сторону англичан и всячески помогал в охоте за собственной матерью. Но взять Грайне была крайне сложно. Женщина понимала, ситуация уже вряд ли изменится в ее пользу. Силы были неравны – англичане всерьез взялись за покорение Зеленого острова. Поэтому она, пытаясь хоть как-то задобрить Бингема, поучаствовала в разгроме испанской Непобедимой армады. Но эта попытка оказалась тщетной. Губернатор с завидным упрямством старался поймать королеву ирландских пиратов. Выход у Грайне оставался один – самый мерзкий для нее… Она отправила письма Елизавете, английской королеве. Вот что написала женщина: «К Вашему Величеству смиренно обращается Ваша верная и преданная подданная Грания Ни Мэлли, проживающая в Ваших ирландских владениях. Поскольку у ирландцев, особенно на побережье Западного Коннахта, бытует прискорбный обычай, по которому каждый вождь для защиты себя и своего народа должен с оружием выступать против соседей, я, преданная служанка Вашего Величества, в течение сорока лет также вынуждена силой защищать своих людей на море и на суше».А еще добавила, что готова «обрушиться огнем и мечом на всех врагов королевы». В замен Грайне просила защиты от упрямого Бингема.Королева на письмо пиратки ответила своеобразно – прислала ей около двадцати вопросов. Этот своеобразный тест должен был определить, является ли ирландка разбойницей. Возможно, Грайне и отказалась бы от попыток наладить отношения с Елизаветой, но выбора у нее не было. Дело в том, что Бинген не сидел сложа руки. Он вновь напал на земли О’Мэлли, сумев взять в плен брата Грайне и ее сына Тиббота.Собравшись с духом, ирландка отправилась на прием к королеве. Учитывая ее статус и репутацию, для Грайне эта затея вполне могла окончиться тюрьмой или казнью.Разбойница и королева встретились в августе 1593 года. Кстати, это событие была запечатлено на гравюре. Елизавета благосклонно отнеслась к гостье: «Поскольку она раскаялась в своем прежнем неповиновении и пообещала участвовать на нашей стороне в вой не, что мы ведем со всем миром». Под «всем миром» королева подразумевала противостояние с Испанией, все еще сохранявшей силу. К тому же, существовала реальная перспектива ее союзничества с Францией против Англии. И королева прекрасно понимала, что союзник в лице лидера ирландских пиратов ей необходим. Да и положительный опыт сотрудничества с пиратами у государыни был – вспомнить хотя бы Фрэнсиса Дрейка. Поэтому она распорядилась отпустить родственников Грайне и запретила Бингему притемнять клан О’Мэлли.Вскоре после возвращения домой Грайне пришлось отрабатывать договор с английской королевой. Граф Тирконнел восстал против англичан, и ирландке пришлось атаковать его земли. После этого она вновь вернулась к своему излюбленному занятию – пиратству. В это время новым губернатором Коннахта стал Клиффорд. Он продолжил дело своего предшественника Бингема – с новыми силами обрушился на клан О’Мэлли. Грайне поняла, что толку от союза с англичанами нет. Но самое страшное ждало женщину впереди. Ее младший сын Тиббот, как когда-то Мерроу, внезапно переметнулся на сторону англичан. Более того, он лично участвовал в операциях по розыску своей мятежной матери. Предательства она не простила и отреклась от сына.В 1598 году мятежные кланы сумели нанести англичанам несколько поражений. Воодушевленные победами, они припомнили Грайне предательство. Поэтому разорили земли О’Мэлли. От озлобленных соотечественников Грайне пришлось скрываться в своей крепости на острове Клэр. А ирландские мятежники продолжали вести боевые действия против ненавистных англичан. Вот только их запала хватило ненадолго. В 1602 году в битве при Кинсейле ирландцы были разбиты. Для всех жителей Зеленого острова это означало одно – враг все-таки сумел одержать победу в многолетнем противостоянии. Обескураженные и лишенные надежды люди начали уходить из своих домов. А их место тут же занимали английские переселенцы.Грайне не стало в 1603 году. По одной легенде, она погибла в бою, по другой – тихо умерла в замке Рокфлите. Похоронили ее в любимой часовне на острове Клэр. На надгробии сделали надпись: Terra Marique Potens, что можно перевести как «Сильные на суше и на море». До наших дней усыпальница королевы ирландских пиратов не дожила. Ее разграбили спустя несколько лет после смерти Грайне. Зато сохранилась та самая часовне на острове.После смерти Грайне память о ней сохранили лишь барды, исполнявшие баллады о «Хозяйке ирландских морей». Но лишь в конце восьмидесятых годов двадцатого века интерес к пиратке вспыхнул с небывалой силой. Это постаралась писательница Энн Чэмберс, опубликовавшей роман «Грануаль, пиратская королева». Вскоре по мотивам этого произведения был поставлен мюзикл «Грания». В 2006 году появилась пьеса «Королева пиратов», чуть позже – рок-опера «Грануаль». А ирландец Гэвин Данн из музыкального проекта Miracle of Sound, сочинил песню под названием «Grainne Mhaol Queen Of Pirates». Этот сингл стал одним из главных в альбоме «MetalUp».