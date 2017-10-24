БМП-3М «Драгун» сможет превзойти иностранные аналоги

Боевая машина пехоты БМП-3

БМП-3М «Драгун»

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710170748-hgfz.htm

https://iz.ru/632639/dmitrii-litovkin-aleksei-ramm/super-bmp-sdala-ekzameny

http://otvaga2004.ru/fotoreportazhi/vystavki-vooruzheniya/bmp-3m-dragun

Материалы из открытых источников

Концерн «Тракторные заводы» и Министерство обороны России завершили испытания новой уникальной боевой машины пехоты с рабочим названием БМП-3М «Драгун». Об этом сообщает газета «Известия». БМП-3, которую из-за своих характеристик когда-то назвали «королевой пехоты», несмотря на свой уже тридцатилетний возраст, по-прежнему остается одной из самых мощных боевых машин в своем классе. При этом конструкторы непрерывно продолжают процесс ее усовершенствования. Дальнейшим развитием модели БМП-3М стала боевая машина БМП-3М «Драгун», которая получила свое название по наименованию опытно-конструкторских работ, в рамках которых и проводилась данная модернизация.В концерне «Тракторные заводы», в состав которого входит предприятие «Курганмашзавод», которое и занимается непосредственным производством боевых машин БМП-3, рассказали журналистам «Известий» о том, что БМП-3М «Драгун» с двигателем УТД-32Т готова к серийному производству. При этом от дальнейших комментариев представители концерна отказались.Дебют «Драгуна» состоялся еще в 2015 году в рамках X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле. БМП-3М «Драгун» стала одной из сенсаций той выставки наряду с БМП-3 «Деривация». По большому счету БМП-3М «Драгун» – это совершенно новая боевая машина пехоты, выполненная на базе шасси БМП-3, новинка должна позволить нашей стране сохранить за собой лидерство на международных рынках вооружений. Стоит отметить, что БМП-3 достаточно востребована в мире, данная боевая машина в различных модификациях находится на вооружении Азербайджана, Алжира, Венесуэлы, Индонезии, Кипра, Кувейта, ОАЭ и ряда других стран.Особенностью глубокой модернизации боевой машины пехоты БМП-3, которой и является вариант «Драгун», стала перекомпоновка машины и расположение моторно-трансмиссионного отделения (МТО) в носовой части корпуса. Помимо этого БМП-3М «Драгун» может похвастаться вариативностью боевых модулей с разным набором вооружений: стандартным для БМП-3 – 100-мм орудие-пусковая установка 2А70 с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ, вариант с 57-мм автоматической пушкой и пулеметом ПКТМ и вариант со 125-мм пушкой 2А75 и пулеметом ПКТМ. По всей видимости, основным станет необитаемый боевой модуль с блоком вооружений, идентичным по своему составу обычным БМП-3, находящимся на вооружении российской армии. При этом новый боевой модуль получил несколько увеличенные размеры по сравнению с башней классической машины. Причиной стало то, что в новом необитаемом модуле оружие и боекомплект были полностью изолированы от экипажа боевой машины и перевозимого десанта. Подобная компоновка должна существенно повысить их шансы на выживание в случае детонации боекомплекта при поражении машины на поле боя.Полный боевой расчет модернизированной БМП вырос до 11 человек, а расположение в носовой части корпуса МТО значительным образом повысило его защищенность на поле боя. В носовой проекции средствам поражения противника необходимо пробить не только лобовую броню корпуса, но и сам двигатель. Помимо этого размещение десанта в кормовой части боевой машины и расположение здесь откидной аппарели для десанта (мотострелков) с встроенной в нее дверью позволили улучшить условия посадки и спешивания военнослужащих, в том числе во время движения боевой машины с небольшой скоростью. Весь экипаж боевой машины в составе командира, механика-водителя и наводчика-оператора вооружений размещен в отделении управления, которое находится в носовой части корпуса БМП непосредственно за МТО. Все члены экипажа сидят рядом друг с другом плечом к плечу, при этом место мехвода находится в центре. В связи с новой компоновкой из корпуса БМП были убраны два курсовых пулемета ПКТМ.Всего БМП-3М «Драгун» может взять на борт 8 десантников. Места двух из них располагаются на сидениях, размещенных позади отделения управления, перед погоном башни и боевым отделением. Агрегаты боевого отделения, расположенные внутри корпуса БМП, помещаются в прямоугольный кожух, по бокам которого оставлены небольшие проходы, ими могут воспользоваться десантники, сидящие на передних сидениях за членами экипажа боевой машины. Вся кормовая часть корпуса новой БМП, которая находится за погоном башни, была отдана под расположение десанта. Размеры данного отделения позволили разместить здесь шесть сидений, по три с каждого борта боевой машины. Сидения крепятся непосредственно к бортам корпуса, солдаты сидят лицом друг к другу.По словам представителей концерна «Тракторные заводы», новая БМП-3М «Драгун» отличается улучшенным уровнем бронезащиты, который выше, чем на обычных БМП. Также новая машина отличается улучшенным расположением экипажа и десанта (мотострелки), в ней больше места, а людям просто удобнее сидеть, так как десантное отделение было полностью перекомпановано. При этом на машине была существенно усилена противоминная защита. С целью снижения воздействия на десантников ударной волны при подрыве БМП на самодельных взрывных устройствах или минах в ней были смонтированы удобные антитравматические кресла, которые снабжены пятиточечными ремнями безопасности. Одновременно с этим пространство между днищем корпуса боевой машины и полом десантного отделения было заполнено специализированными противоминными «сэндвичами».Как отмечалось выше, необитаемый боевой модуль обладает аналогичным комплексом вооружения, что и на обычной БМП-3, однако состав его боекомплекта претерпел некоторые изменения. Связано это в первую очередь с тем, что основная часть боекомплекта боевой машины находится теперь за пределами обитаемого отделения: это все 30-мм боеприпасы, предназначенные для автоматический пушки 2А72 – 500 патронов в двух лентах (305 с осколочно-трассирующими и осколочно-фугасными зажигательными снарядами и еще 195 с бронебойными трассирующими снарядами); 22 выстрела для 100-мм орудия 2А70 в автомате заряжания, а также три выстрела с управляемой ракетой. Кроме этого в специальной укладке, находящейся в корпусе боевой машины могут быть размещены еще 18 100-мм выстрелов к орудию и 5 управляемых ракет. Боекомплект 7,62-мм пулемета ПКТМ составляет 2000 патронов.Созданный специалистами «Тракторных заводов» модернизированный вариант боевой машины пехоты оснащается новым дизельным двигателем с газотурбинным наддувом мощностью 816 л.с. Предыдущие варианты боевых машин пехоты БМП-3 оснащались моторами мощностью от 500 до 660 л.с. соответственно. Новый четырехтактный многотопливный дизельный двигатель УТД-32Т с непосредственным впрыском топлива позволяет 21-тонной боевой машине демонстрировать выдающиеся характеристики удельной мощности – более 38 л.с. на тонну, такого показателя нет сегодня ни у одной БМП в мире. Данный двигатель позволяет серьезно потяжелевшей боевой машине (при модернизации ее масса выросла примерно на три тонны) развивать по шоссе скорость более 70 км/ч, на плаву максимальная скорость движения составляет до 10 км/ч.Претерпела изменения и ходовая часть новой БМП. Данные изменения напрямую связаны с переработкой компонентов корпуса БМП-3М «Драгун». Модернизированная боевая машина пехоты по-прежнему имеет по 6 опорных катков с каждого борта. Катки БМП имеют индивидуальную торсионную подвеску, при этом две передних пары катков и одна кормовая пара оснащены дополнительными амортизаторами. Для правильного распределения нагрузки по ходовой части опорные катки обновленной боевой машины были размещены неравномерно. К примеру, третья, четвертая и пятая пары катков были сдвинуты друг к другу, поэтому выросли зазоры между второй и третьей, а также двумя последними парами катков. Наложило свой отпечаток и новое расположение двигателя. В связи с переносом МТО в переднюю часть корпуса здесь же расположились и ведущие колеса.Баки с топливом, которые в классической версии БМП-3 располагались в носовой части корпуса, в модернизированной боевой машине были выполнены бронированными, взрывобезопасными, они оснащены самозатягивающимся внутренним покрытием и перенесены на корму БМП. Помимо улучшения противопожарной безопасности внутри боевой машины, такой ход конструкторов позволил улучшить ее продольную центровку. Благодаря этому улучшению отпала необходимость в установке гидроамортизатора на первых узлах подвески.При этом глубокая модернизация БМП-3 заключается не только в новой компоновке и использовании нового двигателя и боевого модуля. Существенную роль в обновленной боевой машине играет обновленная техническая начинка и оборудование. На БМП-3М «Драгун» появилась помехозащищенная всесуточная система управления огнем (СУО) «Витязь». Новая СУО, интегрированная в модернизированную машину, по своей сути, является одним из элементов установленного на БМП цифрового комплекса бортового оборудования (ЦКБО), через который она сопряжена с единой информационной средой. Новая система управления огнем «Витязь» обеспечивает автоматическое сопровождение не только наземных, но и воздушных целей, обеспечивает ведение стрельбы с закрытых позиций, регистрирует все параметры работы СУО и действия экипажа, в этом плане она аналогична черным ящикам, которые устанавливают на самолеты. Помимо этого новая СУО обеспечивает интеграцию БМП-3М «Драгун» в единую автоматизированную систему управления подразделениями в бою (АСУВ ТЗ).Новая система управления огнем обеспечивает полное дублирование командиром боевой машины функций наводчика-оператора и наоборот, так как на своих автоматизированных рабочих местах и командир, и наводчик-оператор вооружений имеют унифицированные панорамные всесуточные прицелы Кречет». Данные прицелы обладают независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения, с тепловизионными и телевизионными каналами, лазерным дальномером и лазерно-лучевым каналом управления ПТУР. Рабочие места командира боевой машины и наводчика были оснащены пультами управления и панельными ЭВМ (ПЭВМ) с современными ударопрочными LCD-мониторами, встроенными автоматами сопровождения цели (АСЦ) на каждом рабочем месте. Возможность самостоятельной работы «Кречетов» и их полная идентичность повышают боевые возможности машины в процессе ее эксплуатации, в том числе и на поле боя. Даже при выходе из строя одного из них боевые возможности БМП-3М «Драгун» не пострадают.ПЭВМ на рабочих местах командира и наводчика обеспечивают обработку поступающей от прицела «Кречет» телевизионной и тепловизионной информации, автосопровождение целей, а также отображение электронной карты местности и взаимодействие с системой боевого управления подразделением. Реализованный в СУО автомат сопровождения целей позволяет существенно повысить точность сопровождения цели по сравнению с человеком до 8 раз, а также обеспечивает электронную стабилизацию выводимого на экраны рабочих мест экипажа изображения. Благодаря включению в состав комплекса вооружения модернизированной БМП СУО «Витязь» разработчикам удалось сократить время, необходимое для подготовки и производства первого выстрела, тем самым было уменьшено и время выполнения огневой задачи. На практике это значит, что экипаж БМП-3М «Драгун» с высокой долей вероятности сможет обнаружить и поразить цель раньше, чем противник сам сможет поразить российскую БМП.Также в СУО «Витязь» был реализован новый цифровой двухплоскостной стабилизатор оружия с встроенным баллистическим вычислителем и автоматической компенсацией уводов. Особенностью данной системы управления огнем и своеобразной «фишкой» модернизированной боевой машины пехоты является то, что комплексом вооружения можно управлять и с выносного пульта дистанционного управления. Благодаря такому решению, к примеру, во время боевых действий в обороне экипаж может покинуть БМП и расположиться в отдалении от нее в каком-нибудь укрытии. По сути, «Витязь» позволяет максимально близко подойти к реализации концепции безэкипажного дистанционного боевого применения боевой машины пехоты.Американские аналитики из научно-исследовательской корпорации RAND включили новую БМП-3М «Драгун» в список четырех самых мощных БМП на планете. К примеру, по показателю удельной мощности двигателя российская новинка превосходит все боевые машины пехоты иностранного производства. У американской БМП M2 Bradley в зависимости от модификации устанавливаются двигатели Cummins VTA-903T500 мощностью от 500 до 660 л.с. На французской колесной БМП VBCI стоит двигатель Renault D12D мощностью 550 л.с., на итальянской БМП VCC-80 Dardo – турбодизель Fiat 6V MTCA мощностью 512 л.с. Также американские эксперты особенно выделяют маневренность, повышенную огневую мощь и показатели плавучести боевой машины пехоты российского производства.Любопытно, что в тот же день, когда отечественные средства массовой информации рассказали о завершении предварительных испытаний модернизованной БМП «Драгун», издательский дом Jane's 360 со ссылкой на Ассоциацию Сухопутных войск США (AUSA), анонсировал, что уже в декабре 2017 года подразделения армии США в Европе получат первые бронетранспортеры Stryker, вооруженные 30-мм автоматическими пушками. Данные боевые машины получили индекс XM1296 и наименование Dragoon (Драгун). Комплекс вооружения данной боевой машины, которая, по сути, может считаться и колесной БМП, был смонтирован в необитаемой башне MC-RCT. Данная башня выпускается норвежской компании Kongsberg. В отличие от американского «Драгуна» его российский тезка может вести огонь не только из 30-мм автоматической пушки прямой наводкой, но из 100-мм орудия не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций на дальность до 7 км, помимо этого орудие позволяет эффективно поражать бронированные цели противника с помощью ПТУР на удалении до 6 км.