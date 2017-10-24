Цари полей: новые российские пулеметы для армии и спецназа

Пулемет - это концентрированная сущность пехоты. Эта расхожая поговорка как нельзя лучше описывает значимость данного вида оружия.Стандартная мишень «пулеметный расчет» знакома каждому, кто служил в армии. При всем том, это оружие поддержки остается в тени «младших братьев» - некоторые пистолеты и автоматы популярнее голливудских звезд, а вот о пулеметах вспоминают куда реже.Ковровская разработка 1999 года представляет собой модернизированную версию пулемета Калашникова (ПК) для нужд МВД. Так как полицейские операции отличаются от общевойсковых ограниченным применением тяжелого оружия, единый пулемет зачастую является самым весомым аргументом против бандитов. Соответственно, возрастает огневая нагрузка – если армейский пулеметчик еще может рассчитывать на паузу для смены ствола, то в случае полицейского штурма перегрев одного-единственного пулемета ставит всю операцию под угрозу срыва.