11:50 24 октября

США вернули консульский архив России после "тщательного изучения"

Стало известно о том, что лишь спустя несколько недель американские власти соизволили вернуть архив российского консульства в Сан-Франциско. Архив был переправлен в Вашингтон. Документация передана российским дипломатам после многодневного изучения без соответствующей санкции со стороны России.

Напомним, при откровенном выдворении российских дипломатов из здания консульства им самим забрать архивные материалы не позволили сотрудники американских спецслужб.

США вернули консульский архив России после "тщательного изучения"



Из заявления пресс-службы посольства России в США:
Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства (России). 23 октября архив передан в посольство.


Отмечено, что архивные документы любой дипломатической миссии являются государственной собственностью и обладают статусом неприкосновенности. При этом добавлено, что своими действиями американская сторона снова грубо нарушила международное право. В частности, речь идёт о нарушении соответствующего положения Венской конвенции о консульских отношениях между странами мира.

Из сообщения российского посольства:
Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения.


На данный момент никаких ответных мер на закрытие дипмиссии и торгового представительства, срыв флагов и фактическое похищение архива консульства Россия не приняла.

Использованы фотографии: Посольство РФ в США
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Комментарии 74

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  1. Чёрный Сегодня, 06:27
    Ну вернули ладно...но у меня вопрос: " А почему мы не изъяли консульские документы американцев из их консульства в Москве?" ( впрочем, вопрос можно считать риторическим)....сейчас бы тоже с помпой вернули...
    Чёрный
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:35
      США вернули консульский архив России после "тщательного изучения"
      - После таких действий, называть ЭТУ страну "культурной" язык не повернётся.
      oldseaman1957
      1. Чёрный Сегодня, 06:37
        На данный момент никаких ответных мер на закрытие дипмиссии и торгового представительства, срыв флагов и фактическое похищение архива консульства Россия не приняла.
        Позорище!...ТрУсы!..
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 06:45
          Ясное дело, что именно за 1,5 месяца в ЦРУ именно оцифровали для себя консульский архив РФ - и только затем вернули его подлинники России. А теперь будут его тщательно изучать.
          В результате этого ждём со стороны Вашингтона новых провокаций по всёму миру против России в духе так называемой гибридной войны США и их стран-сателлитов..
          Татьяна
          1. свой1970 Сегодня, 07:25
            консульские документы заведомо не содержат гостайны(для этого посольство работает) - там массив документов на граждан вьехавших/выехавших в/из РФ,их личные дела...Это теперь надо бояться гражданам с визами - потому что неизвестно что США потом отчебучит после изучения их....
            свой1970
            1. Татьяна Сегодня, 07:30
              свой1970
              Это теперь надо бояться гражданам с визами - потому что неизвестно что США потом отчебучит после изучения их....
              Чтобы ЦРУ не отчубучило, Вашингтон всё сделает с привязкой якобы вины к России.
              Татьяна
              1. хрыч Сегодня, 09:49
                Цитата: Татьяна
                Чтобы ЦРУ не отчубучило, Вашингтон всё сделает с привязкой якобы вины к России.

                Все это театр и скорее даже цирк. Все эти действия - отвлекающий маневр. Более лучших отношений между США и РФ не было, разве, что при благородном Рузвельте. Идет слом Мирового порядка, наносятся точечные удары по его институтам.
                хрыч
          2. роман66 Сегодня, 07:30
            а у меня вопрос - что за хреновые консульские работники у нас? надо было сжечь нахрен архив, может, и вместе со зданием " так не доставайся же ты никому!"
            роман66
            1. свой1970 Сегодня, 08:37
              жгут документы в посольствах/консульствах только в случае НАЧАЛА ВОЙНЫ....
              свой1970
              1. Pete Mitchell Сегодня, 09:35
                Цитата: свой1970
                жгут документы в посольствах/консульствах только в случае НАЧАЛА ВОЙНЫ....

                А это что было? Честно сказать действия мидовских вообще не понятны: впустили, отдали и все вежливые до поноса. Остаётся надеяться, что есть план для игры "в долгую" и ответ будет минимум унизительным для амеров. И на весь мир пожалуйста вместе с предысторией: западники не знают почему ситуация такая.
                Pete Mitchell
              2. Svarog51 Сегодня, 09:40
                жгут документы в посольствах/консульствах только в случае НАЧАЛА ВОЙНЫ....

                Согласен, пусть она называется ХОЛОДНОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ или ГИБРИДНОЙ, но такие действия со стороны США можно расценивать только как боевые действия в рамках одной из перечисленных. Надо сжигать. ИМХО.
                Svarog51
        2. LevITon Сегодня, 09:44
          Да не трусы они, а полностью аффилиированное правительство по отношению к США у всех там деньги, недвижимость. дети жены и как бить себе по пальцу? и продолжают гос деньги переводить "партнерам" (наверное хитрый план по развалу США, через перекачивание экономики недружественного правительства winked ). Зато они могут выражать настороженность в "недружественном" шаге "партнера" . Вроде как в суд должны были подать... а иск где? про дела и ответные зеркальные меры, я уже совсем молчу, подстилки блин.
          LevITon
          1. Голован Джек Сегодня, 09:59
            Цитата: LevITon
            ... про дела и ответные зеркальные меры, я уже совсем молчу...

            Что молчите - это правильно. Как раз по русской народной... пословице laughing
            А насчет "дел и мер" - с чего Вы взяли, что все-все знаете?
            Не... разбаловали, разбаловали народишко перестройками-гласностями и прочей... демократией по-российски negative
            Голован Джек
      2. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Сегодня, 06:37
      Если наши оставили консульский архив американцам для "изучения", значит так было задумано. hi
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
      2. Чёрный Сегодня, 06:42
        Цитата: сибиралт
        Если наши оставили консульский архив американцам для "изучения", значит так было задумано. hi

        Вопрос кем.... smile ..уж больно бы всё просто было...
        Чёрный
      3. рюрикович Сегодня, 08:02
        Цитата: сибиралт
        Если наши оставили консульский архив американцам для "изучения", значит так было задумано

        Ага what ... Бумаги,сударь. Бумаги взамен на Ягужинскую wink
        рюрикович
    3. 7gor Сегодня, 06:53
      Да потому, что просто не могут, Черный!Где лежат денюжки наших.....?
      7gor
    4. Горменгаст Сегодня, 07:45
      Вы самый злободневный вопрос задали. Где взаимность?
      Куда она делась? Почему комиссары в кожаных шлемах и с наганами, дыша чесноком и денатуратом laughing , не вошли в екатеринбургское консульство и не нарушили интимную невинность консула США? laughing
      Горменгаст
      1. Вежливый Лось Сегодня, 08:12
        Цитата: Горменгаст
        Где взаимность?
        Куда она делась? Почему комиссары в кожаных шлемах и с наганами, дыша чесноком и денатуратом laughing , не вошли в екатеринбургское консульство и не нарушили интимную невинность консула США?

        Позволю себе высказать предположение, что мгновенные зеркальные меры не увенчались бы успехом, т.к. п-совская сторона все свои действия спланировала заранее и свои помещения и сотрудников к ответке подготовила более чем тщательно. Может быть даже напихала дезы в документы, которые наша сторона по логике вещей должна была изъять для изучения. А тут оказалось, что "программа передач на завтра" переносится на завтра. Или на послезавтра.
        Перефразируя классиков: "Ожидание ж... хуже ж...".
        Вежливый Лось
        1. БАРХАН Сегодня, 08:42
          Цитата: Вежливый Лось
          Позволю себе высказать предположение, что мгновенные зеркальные меры не увенчались бы успехом, т.к. п-совская сторона все свои действия спланировала заранее и свои помещения и сотрудников к ответке подготовила более чем тщательно. Может быть даже напихала дезы в документы, которые наша сторона по логике вещей должна была изъять для изучения. А тут оказалось, что "программа передач на завтра" переносится на завтра. Или на послезавтра.
          Перефразируя классиков: "Ожидание ж... хуже ж...".

          Возможно и так.Но пока всё это выглядит так,будто о наше министерство озабоченостей вытирают ноги ,предварительно наплевав... На мой взгляд должен быть разрыв дипотношений с высылкой посла и дипломатов.Вообще то они напали на нашу территорию.За одно и Макдональдсы по всей России закрыть ,как проамериканскую пропаганду и посягательство на здоровье нации...
          БАРХАН
          1. Вежливый Лось Сегодня, 08:58
            Цитата: БАРХАН
            Но пока всё это выглядит так,будто о наше министерство озабоченостей вытирают ноги ,предварительно наплевав...

            Эмоционально - я полностью с Вами согласен. Но, заметьте, в последнее время в российской внешней политике укоренилась традиция не делать то, чего от нас ждут и делать то, чего не ждут. Ну, и полагаю, что МИД действует по принципу "худой мир лучше доброй ссоры". А может разыгрывается сценарий "Униженные и оскорбленные". П-сы "упороли косяк", причем косяк конкретный, да не один. Все это видят. Все. Как кто реагирует - это второй вопрос. Вполне допускаю, что на волне американского дипломатического хамства нам проще вести переговоры с Европой. Подождем результата.
            Вежливый Лось
        2. Горменгаст Сегодня, 09:23
          Может быть даже напихала дезы в документы, которые наша сторона по логике вещей должна была изъять для изучения.


          Факт широко освещаемого изъятия документов - даже без их изучения - вызвала бы невыразимую попоболь в США.
          Горменгаст
      2. Балу Сегодня, 09:17
        Цитата: Горменгаст
        Вы самый злободневный вопрос задали. Где взаимность?
        Куда она делась? Почему комиссары в кожаных шлемах и с наганами, дыша чесноком и денатуратом laughing , не вошли в екатеринбургское консульство и не нарушили интимную невинность консула США? laughing

        Мы же воспитанные, вежливые, интеллигентные люди. Нам низзя так. Культур-мультур. Вон в Киеве козлов собрали, а капусту не дают.
        А мы не такие, они такие, а мы не такие...
        Балу
        1. Горменгаст Сегодня, 09:25
          Мы же воспитанные, вежливые, интеллигентные люди. Нам низзя так.


          Это вообще проблемой становится. В укростане вообще на посольство напали, машины побили, флаг сожгли - а результата и здесь нет. Надоело!
          Горменгаст
    5. антивирус Сегодня, 08:20
      только "изучение" архива с "Рональда Рейгана "и "Нимица" компенсируют такие оскорбления
      или
      антивирус
    6. x.andvlad Сегодня, 09:54
      Бесспорно - это откровенное хамство со стороны США. Я так понял, что наша дипмиссия с'ехала, оставив там архив, поскольку он не был подготовлен к вывозу. Это должно стать наукой на будущее. А если будем вышвыривать американцев, то тоже не представлять им комфортного времени для сборов и выезда.
      x.andvlad
  2. assa67 Сегодня, 06:30
    ну и где оно,"аналогичное обхождение с представительствами"...зеркальные ответы...скоротечные судебные разбирательства,иски....да только за снятие гос.флагов всех матрасов надо было на просушку выставить
    assa67
    1. Татьяна Сегодня, 06:31
      На данный момент никаких ответных мер на закрытие дипмиссии и торгового представительства, срыв флагов и фактическое похищение архива консульства Россия не приняла.
      Очень жаль! России надо было хоть на что-то конкретно аналогично ответить!
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 06:43
        Цитата: Татьяна
        На данный момент никаких ответных мер на закрытие дипмиссии и торгового представительства, срыв флагов и фактическое похищение архива консульства Россия не приняла.
        Очень жаль! России надо было хоть на что-то конкретно аналогично ответить!
        Вспомнилось...."И для чего ввязался в драку? Ходи теперь по зубникам Ну, били негра как собаку Меня побили… как щенка." sad
        Чёрный
    2. Login_Off Сегодня, 06:35
      Предлагаю снять с их дипмиссии Американский флаг, свернуть в трубочку (а не в трёхугольник), запаковать в газету "Эхо Москвы" или "Правда", а затем отправить "Почтой России". Потерянное отправление в виде свёртка в газете, попросить оценить в РУБЛЯХ.
      Интересно, за сколько они оценят?
      Login_Off
      1. inkass_98 Сегодня, 06:39
        Обычно оценка идет в один рупь, иначе придется доплачивать за ценный груз. Большего оно и не стоит.
        inkass_98
      2. Вежливый Лось Сегодня, 08:18
        Цитата: Login_Off
        Предлагаю снять с их дипмиссии Американский флаг, свернуть в трубочку (а не в трёхугольник), запаковать в газету "Эхо Москвы" или "Правда", а затем отправить "Почтой России".

        До момента "свернуть в трубочку" включительно, я полностью Вас поддерживаю, а вот после, у меня другое предложение. Да простят меня присутствующие на сайте дамы.
        Вежливый Лось
      3. Svarog51 Сегодня, 09:47
        Есть предложение потроллить - отправить наложным платежом и посмотреть во сколько они сами его оценят. Заплатят 1 доллар - так и будем к нему относиться, заплатят N млрд зелёных - скажем спасибо, нам всяк пригодятся.
        Svarog51
        1. Login_Off Сегодня, 10:15
          Это сделать не проблема. Но въезд в США думаю будет закрыт сразу :)
          Можно хоть флешмоб организовать.
          Login_Off
  3. Комментарий был удален.
  4. andrewkor Сегодня, 06:30
    Дааа уж ,вот унижение так унижение,никогда раньше такого беспредела к российским дипломатам не применялось.Фашисткая Германия в 1941г. и то вела себя цевилизованней.А уважаемый господин Антонов меня разочаровывает!
    andrewkor
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    А я бы сейчас, будь я у власти , подал бы во все международные суды иски против сша этак на один триллион евро! Либо же просто закрыл все их консульства в стране, кроме одного нового -на Камчатке, в старом, шатающемся от ветра сарае, а здания, что им пренадлежали после ревизии спецслужбами национализировал , и перестроил в детские сады!
    Геркулесыч
    1. graf1980 Сегодня, 07:54
      да бесполезно все международные суды под полосатым колпаком,а вот закрыть их представительства не мешало бы и предложить либо в сарае на камчатке, хотя есть более приятные места наррмер мыс диксон , чукотка или ))) в крыму
      graf1980
  6. Балу Сегодня, 06:39
    Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения.

    Не нужны слова, мне гражданину РФ и налогоплательщику нужны действия. angry
    Балу
  7. inkass_98 Сегодня, 06:40
    Я с дипломатическим протоколом слабо знаком, но в данном случае есть все основания для отзыва посла для консультаций.
    inkass_98
  8. рюрикович Сегодня, 06:45
    Наверное, уже как последнее китайское предупреждение, российские "глубочайшие озабоченности" и "сожаления" скоро станут синонимами слов "беспомощность", "слабость"....
    Обижаться не стОит,это всего лишь факт request
    рюрикович
    1. 7gor Сегодня, 06:55
      Факт!Плюсую
      7gor
      1. Dave36 Сегодня, 07:05
        Антонов превратился в куклу.
        Dave36
        1. капрал Сегодня, 07:11
          А я давно предлагал Жириновского поставить главой МИДа - весь мир застынет в ступоре. wink
          капрал
          1. Геркулесыч Сегодня, 07:25
            Главой МиДа нужно было ставить Шаманова!!! soldier
            Геркулесыч
            1. капрал Сегодня, 07:30
              У него язык не так "подвешен" soldier
              капрал
          2. рюрикович Сегодня, 08:00
            Цитата: капрал
            А я давно предлагал Жириновского поставить главой МИДа

            Тогда западные "партнёры" узнали бы о себе много чего интересненького на официальном уровне laughing
            рюрикович
          3. Piramidon Сегодня, 08:20
            Цитата: капрал
            А я давно предлагал Жириновского поставить главой МИДа - весь мир застынет в ступоре. wink

            Не факт. Пока мы знаем Жириновского только по его пиар-болтовне с трибун. А какие у него есть дела, которые могут подтвердить его выступления? Трындеть, как говорится, - не вагоны разгружать.
            Piramidon
          4. Балу Сегодня, 09:18
            Цитата: капрал
            А я давно предлагал Жириновского поставить главой МИДа - весь мир застынет в ступоре. wink

            Давно пора построить всех с югосевера на востокозапад. Эта задача под силу только такому гиганту мысли как Жириновский. Никто кроме него, никто, никогда...
            Балу
    2. Каштан Сегодня, 11:38
      Да господа, в какой мы немощной стране живем, с СССР такое не прошло бы, ибо страна была независимая.
      Мы зависем от импорта, это наша ахиллесова пята.
      30000 американских солдат в южной Корее, + система про, +стратегическое оружие - мы вежливо молчим.
      Самолеты разведчики у наших границ - мы молчим.
      75 вертолетов в Латвии, мы молчим.
      Система про в Польше, обновление американского яо в Гкрмании, дивизия рядом с Калининградом, сбивают наши самолеты, а мы....
      Нельзя с волком сюсюкаться, либо пинка дать, либо престрелить.
      Каштан
  9. AVGUST Сегодня, 07:12
    Месть, это блюдо, которое подают холодным, я сильно надеюсь, что наша разведка сработает хорошо, а когда в их консульстве появятся "интересующие" нас документы, вот тогда и надо произвести этот акт "ограничения доступа", после чего "изучить" данный архив и выставить в качестве доказательства мировой общественности, а захватывать "туалетную" бумагу смысла нет, только напарываться на брызжание слюной от матрасных шавок, так это ниже нашего достоинства....
    AVGUST
    1. Гардамир Сегодня, 08:08
      Месть, это блюдо, которое подают холодным,
      И то верно, подождём лет пятьдесят и отомстим.
      Гардамир
  10. Altona Сегодня, 07:37
    Мое предложение о том, чтобы сравнять Посольство США с землей теперь не кажется столь радикальным.
    Altona
    1. AVGUST Сегодня, 08:25
      Ну зачем так радикально, лишним эта собственность я думаю явно не будет, создать там лепрозорий , например, или клинику для душевнобольных, .......полезно и хороший подкол для "заклятых друзей"
      AVGUST
  11. ADmA_RUS Сегодня, 07:49
    Надеюсь тому кто это придумал и реализовал дадут Героя России?
    Надеюсь не узнаем об этом.
    Это гениально!
    ADmA_RUS
    1. AVGUST Сегодня, 08:12
      Скорее всего это должно случиться до выборов Президента, дальше ждать смысла нет, действительно будем иметь бледный вид, как пацаны в школе, которым хулиганы плюнули в спину .....
      AVGUST
      1. devis Сегодня, 08:58
        Цитата: AVGUST
        Скорее всего это должно случиться до выборов Президента, дальше ждать смысла нет, действительно будем иметь бледный вид, как пацаны в школе, которым хулиганы плюнули в спину .....

        Россия подает в американский суд. И это на сегодня самое мудрое и правильное решение. Почему? Да потому что любое, ( частная собственность ), решение суда в пользу России. Если закон нарушен,нарушители несут ответ,если нет,Россия в праве вести себя тождественно. Все!
        devis
        1. Виктор-М Сегодня, 11:46
          Цитата: devis
          Цитата: AVGUST
          Скорее всего это должно случиться до выборов Президента, дальше ждать смысла нет, действительно будем иметь бледный вид, как пацаны в школе, которым хулиганы плюнули в спину .....

          Россия подает в американский суд. И это на сегодня самое мудрое и правильное решение. Почему? Да потому что любое, ( частная собственность ), решение суда в пользу России. Если закон нарушен,нарушители несут ответ,если нет,Россия в праве вести себя тождественно. Все!

          Согласен! yes hi
          Виктор-М
  12. nikolaev Сегодня, 07:50
    подходят дни выборов президента России. Очень интересно посмотреть как США не вмешиваются в эти выборы. Действия США в консульстве России в Сан-Франциско есть приглашение партнера и друга к осуществлению такого желания.
    nikolaev
  13. Комментарий был удален.
  14. ADmA_RUS Сегодня, 07:55
    Так запороть карму!
    И требовальщики.
    Ещё в школе имело смысл сразу давать сдачи. Контенгент ещё не развит и гормональной зависим. А в мире взрослых сначало много думают.
    Хотя кому я это пишу ...
    ADmA_RUS
    1. AVGUST Сегодня, 08:21
      Будем надеяться , что у наших хватит выдержки и умения поставить "вилочку" , используя шахматную формулировку , а не "вскрывать защиту" , образовывая "бреши в своей защите"
      AVGUST
    2. rocket757 Сегодня, 08:53
      Вот именно, СРАЗУ давать сдачи ... вопрос чести или выживания.
      Только эт всё стоит рассматривать в ЛИЧНОМ аспекте.
      Когда вопрос касается не личных тем, а межгосударственные отношения к таковым не относятся, думать надо однако. За державу оно конечно обидно ... но вместо того чтоб осуществить "комариный укус" в угоду излишне возбудимой толпы, стоит продумать и осуществить реальный\ощутимый ответ.
      Рассуждать за то, что наши политики\богачи "одним миром мазаны" с своими противниками ... не буду. Эт есть правда.
      rocket757
  15. rotmistr60 Сегодня, 08:22
    лишь спустя несколько недель американские власти соизволили вернуть архив российского консульства в Сан-Франциск

    Унизили как могли и возможно (учитывая нашу веру в международное право) чем-то поживились. Будем и дальше утирать сопли по международному праву?
    rotmistr60
  16. Pacifist Сегодня, 08:34
    У меня всего один вопрос. И долго мы будем это дер.ьмо терпеть? Не пора ли закрыть консульство в Ебурге дав им 12 часов на освобождение помещения?
    Pacifist
  17. ротмистр Сегодня, 08:47
    Мне все это напоминает Толстовское ; ударили по одной щеке, подставь другую.
    ротмистр
  18. jonht Сегодня, 08:59
    Я бы довел ситуацию до полного тупика, а именно закрытие всех консульств и отзыв нашего посла с полной высылкой всех штатовских дипломатов. При этом послов из ООН я б не трогал, все таки хоть они и в ФША находятся, но на территории ООН.
    И уже после этого выстраивать дипотношения с нуля.
    jonht
  19. Немезида Сегодня, 09:03
    Ну и где зеркальный ответ Москвы?
    Немезида
  20. bratchanin3 Сегодня, 09:22
    Не уже ли Россия оставит без последствий это оскорбление? Проступок заслуживающий объявлению войны, ну на худой конец - разрыв дипломатических отношений и параллельно разгром амерских баз в Сирии.
    bratchanin3
    1. S-Kerrigan Сегодня, 10:45
      Вот что за фигню пишем? Готовы в окопы лететь на ИЛе? И не долететь, а быть сбитым.
      А соседа своего спросили? Хочет он этого же? Ваши желания важней желания вашего же соплеменника? Реально, почти все комменты наглядная иллюстрация "голова - я в нее ем... и бью, затем снова ем".

      Когда же до жителей портала дойдет, что "они" (заокеанские) тупо задирают как могут. Аж напрашиваются на ответку. Ибо именно это им и нужно в данной тактической ситуации.
      S-Kerrigan
      1. bratchanin3 Сегодня, 11:11
        Моё желание, это моё мнение и я его высказываю! А в Вашей истерической тираде я не нашёл ни единого рационального смысла, кроме страха и желание утереться от американского плевка, чем заполучить ответку, тактик Вы наш осторожный.
        bratchanin3
  21. kunstkammer Сегодня, 10:21
    Цитата: Вежливый Лось
    Вполне допускаю, что на волне американского дипломатического хамства нам проще вести переговоры с Европой

    ну да... ну да... а на волне украинского хамства нам проще вести переговоры с Прибалтикой, а на волне прибалтийского хамства нам проще вести переговоры с Польшей, а на волне польского хамства нам проще вести переговоры с американцами, а на волне ...
    Вот так, постоянно оплёванный просто ведёшь и ведёшь и ведёшь переговоры.. Партнёры-с!
    kunstkammer
  22. solovald Сегодня, 10:23
    Неужели архивные доки консульства, которые наверняка находятся под грифом, не были подготовлены к уничтожению в случаях подобных этому??? Похоже это ведомство в массе еще представлено козыревско-ивановскими кадрами, требуется зачистка.
    solovald
  23. Altona Сегодня, 11:29
    Цитата: AVGUST
    Ну зачем так радикально, лишним эта собственность я думаю явно не будет, создать там лепрозорий , например, или клинику для душевнобольных, .......полезно и хороший подкол для "заклятых друзей"

    -----------------------
    Вряд ли, здание представляет собой скрытый радар.Настолько оно напичкано аппаратурой подслушивания, сканирования, считывания, мониторинга.
    Altona
  24. Altona Сегодня, 11:31
    Цитата: S-Kerrigan
    Вот что за фигню пишем? Готовы в окопы лететь на ИЛе? И не долететь, а быть сбитым.

    -----------------------------
    В дипломатии есть принцип взаимности,так что ничего такого радикального.
    Altona
  25. Radikal Сегодня, 11:36
    Цитата: сибиралт
    Если наши оставили консульский архив американцам для "изучения", значит так было задумано. hi

    Тс-с-с, враг подсматривает, подслушивает, под...крякивает! bully Как Вы можете раскрывать страшную "буржуинскую тайну"?! belay
    Radikal
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