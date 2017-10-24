США вернули консульский архив России после "тщательного изучения"

Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства (России). 23 октября архив передан в посольство.

Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения.

Стало известно о том, что лишь спустя несколько недель американские власти соизволили вернуть архив российского консульства в Сан-Франциско. Архив был переправлен в Вашингтон. Документация передана российским дипломатам после многодневного изучения без соответствующей санкции со стороны России.Напомним, при откровенном выдворении российских дипломатов из здания консульства им самим забрать архивные материалы не позволили сотрудники американских спецслужб.Из заявления пресс-службы посольства России в США:Отмечено, что архивные документы любой дипломатической миссии являются государственной собственностью и обладают статусом неприкосновенности. При этом добавлено, что своими действиями американская сторона снова грубо нарушила международное право. В частности, речь идёт о нарушении соответствующего положения Венской конвенции о консульских отношениях между странами мира.Из сообщения российского посольства:На данный момент никаких ответных мер на закрытие дипмиссии и торгового представительства, срыв флагов и фактическое похищение архива консульства Россия не приняла.