11:51 24 октября

Ас-Сиси: Террористы из Сирии и Ирака могут перебраться в Египет

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси высказал суждение о том, что в скором времени боевики, выдавливаемые из Сирии и Ирака, вполне могут попытаться перебраться в Египет и закрепиться, например, на территории Синайского полуострова. На данный момент на Синае уже действуют несколько террористических группировок, которые систематически отмечаются атаками как военных, так и гражданских объектов Египта.

Ас-Сиси: Террористы из Сирии и Ирака могут перебраться в Египет


В интервью французскому телеканалу France24 президент Египта заявил:
Мы считаем, что успешные антитеррористические действия в Сирии и Ираке способны привести к переброске определённого числа боевиков в Ливию, а оттуда, вероятно, и в Египет. Террористы могут распространиться по территории практически всей Восточной Африки.


Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество избавиться от террористической угрозы совместными действиями, главным из которых станет лишение террористических группировок финансирования. Фактически это предложение повторяет инициативу Москвы, высказанную ещё несколько лет назад. Однако ни один из западных банков до сих пор не ввёл механизмов противодействия финансовым операциям, осуществляемых террористическими группировками.

По словам президента Египта, у страны слишком протяжённая граница с Ливией, на территории которой хозяйничают десятки террористических группировок.

Ас-Сиси:
С 2014 года мы уничтожили более 1,2 тысячи автомобилей с оружием и находившимися в них боевиками. Но протяжённость египетско-ливийской границы не позволяет нам говорить о полном контроле над ней.


Напомним, что один из недавних боёв египетских силовиков с террористами закончился фактически провалом. МВД объявило о 16 погибших и 13 раненых сотрудниках силовых структур Египта. Пресса страны сообщает, что в бою с террористами в районе Эль-Вахат погибли более 50 правоохранителей. При этом было ликвидировано 15 представителей бандгрупп.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. insular Сегодня, 06:52
    Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество избавиться от террористической угрозы совместными действиями

    ас-Сиси не хотел бы здесь пояснить, какие конкретно действия будет предпринимать египетская сторона...
    insular
    1. Logall Сегодня, 06:54
      И с какими странами он готов работать!
      Тогда стали бы понятными планы Египта.
      Logall
      1. insular Сегодня, 06:57
        Цитата: Logall
        И с какими странами он готов работать!

        Собственно это было как раз об этом.
        Сдаётся мне, он обращался к международной коалиции.
        insular
        1. Татьяна Сегодня, 06:58
          Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество избавиться от террористической угрозы совместными действиями, главным из которых станет лишение террористических группировок финансирования. Фактически это предложение повторяет инициативу Москвы, высказанную ещё несколько лет назад. Однако ни один из западных банков до сих пор не ввёл механизмов противодействия финансовым операциям, осуществляемых террористическими группировками.
          Правильно!
          Кстати, вспомнилось. Когда после Великой Октябрьской социалистической революции в Советской России отделили церковь от государства, т.е. перестали из государственной казны платить священникам, они - священники - все разбежались и сменили место работы и профессии. А церкви запустели и развалились от времени.
          С боевиками без финансирования произойдёт то же самое.
          Татьяна
          1. insular Сегодня, 07:00
            Цитата: Татьяна
            главным из которых станет лишение террористических группировок финансирования.

            всё же долбанём по ФРС? lol hi
            insular
            1. Татьяна Сегодня, 07:11
              insular
              всё же долбанём по ФРС? lol hi
              Да все только и говорят об этом - ещё с начала прошлого века, - а "воз" и ныне там!
              Татьяна
              1. хрыч Сегодня, 09:55
                Кстати отгадайте с кем одним по суше граничит на западе Египет. И кто свору потрепанных бармалеев может пропустить am
                хрыч
            2. Балу Сегодня, 08:19
              Цитата: insular
              Цитата: Татьяна
              главным из которых станет лишение террористических группировок финансирования.

              всё же долбанём по ФРС? lol hi

              Давно пора.
              Балу
    2. сибиралт Сегодня, 07:00
      Египту придется приглашать к себе наши ВСК. А что тогда делать Израилю? belay
      сибиралт
      1. Голован Джек Сегодня, 07:03
        Цитата: сибиралт
        Египту придется приглашать к себе наши ВСК

        belay
        Голован Джек
      2. insular Сегодня, 07:06
        Цитата: сибиралт
        Египту придется приглашать к себе наши ВСК.

        Внезапно:
        Список государств, вошедших в состав антитеррористической коалиции, состоит из Албании, Австралии, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Ирака, Ирландии, Италии, Японии, Иорданию, Косово, Кувейта, Литвы, Латвии, Ливана, Люксембурга, Македонии, Молдавии, Черногории, Марокко, Индии, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Катара, Южной Кореи, Румынии, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Тайваня, Турции, Украины, ОАЭ и Великобрита

        Так что этот подлец начинает получать то что заслуживает, а ВКС только после солидного финансирования ВКС с египетской стороны или санкции курортам.
        insular
      3. Балу Сегодня, 08:21
        Цитата: сибиралт
        Египту придется приглашать к себе наши ВСК. А что тогда делать Израилю? belay

        Дружить Египту с Израилем бесполезно.
        Балу
    3. Комментарий был удален.
    4. bratchanin3 Сегодня, 09:38
      Сами они не воюют или делают вид что воюют, поэтому и обращаются к мировому сообществу.
      bratchanin3
  2. Чёрный Сегодня, 06:53
    Куда им заокеанские хозяева командировочные выпишут - туда и поедут laughing....рраз в Египет - значит там недостаточно демократииlaughing
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 08:35
      Именно это они и будут делать ... и в Афганистан , и на Филиппины ..., очень удобный , для них ,инструмент.
      cniza
      1. askort154 Сегодня, 09:02
        cniza.......Именно это они и будут делать ... и в Афганистан

        Карзай (бывший президент Афганистана) выступая на "Валдае в Сочи" сказал, что на подконтрольную США зону в Афганистане, стали регулярно прилетать вертолёты без опознавательных знаков и неизвестным содержимым.
        askort154
        1. cniza Сегодня, 09:07
          А потом окажется , что там пара батальонов вооруженных до зубов бармалеев.
          cniza
  3. XII легион Сегодня, 06:53
    Циркулирующая нестабильность...
    Ну уж лучше пусть сражаются в своем мире, среди себе подобных, нежели придут в Россию или Европу
    XII легион
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:14
      Закон сохранения пакости. Если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. А потечет эта гнусь туда, где режим послабее.
      Uncle Lee
  4. 210окв Сегодня, 06:54
    Они уже там.Да и в египетских спецслужбах тоже
    210окв
  5. assa67 Сегодня, 06:54
    коалиция сколько там доблестно сражается?...одни успехи ..самый главный-создание самого ИГ....а теперь аяаяй,страшно стало
    assa67
  6. федоров Сегодня, 06:55
    А армия им зачем ? Если понимаешь происходящее - мочи гниду на корню,пока не выросла. Призывает он. Зато "Мистраль" типа купили, вот и пусть им воюют с терористами.
    федоров
  7. Комментарий был удален.
  8. федоров Сегодня, 07:16
    По словам президента Египта, у страны слишком протяжённая граница с Ливией, на территории которой хозяйничают десятки террористических группировок.

    Это плачь или жалоба ? Или ему показать на карте южную границу России ? request
    федоров
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Я не понял -они воюют с транспортом, или с террористами ??? fool И почему он уверен, что террористов сейчас нету в Египте? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 08:27
      Цитата: Геркулесыч
      Я не понял -они воюют с транспортом, или с террористами ??? fool И почему он уверен, что террористов сейчас нету в Египте? ?? fool

      Логика событий вписывается в глобальную стратегию управляемого хаоса:
      -Место ИГИЛ занимают курды, как источник напряженности на территории с углеводородами и трубопроводами из Ирана.
      -ИГИЛ перегруппировывается и перемещается в Северную Африку-контроль за морскими путями транспортировки углдеводородов
      -Другая часть ИГИЛ уходит через Афганистан в Среднюю Азию (наркотрафик и месторождение газа в Туркмении (1\3 по карте в ТВ новостях тна территории Афганистана), а в перспективе газопровод через Пакистан и Индию, как альтернатива Ирану.
      У меня такая картинка из того, что вижу в СМИ.
      Балу
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    в скором времени боевики, выдавливаемые из Сирии и Ирака, вполне могут попытаться перебраться в Египет

    Выскажу свое мнение - Чем меньше будите вилять хвостом перед Сша тем меньше у вас будет проблем (а возможно и больше, но так вы покажите хоть какую-то самостоятельность). И нашим туристам - а, что в других местах отдыхать не возможно?
    rotmistr60
  11. Навигатор 1 Сегодня, 09:19
    Они давно уже в Египте. Туристы из Англии сунулись на Синай на джипах погонять. А в итоги покрошили их.
    Навигатор 1
  12. Egorovich Сегодня, 10:27
    А матрасники к этому и стремятся, что бы БВ полыхал полным ХАОСОМ и они везде свои правила диктовали. Ведь всюду, где полосатые, там беспредел.
    Egorovich
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