Мы считаем, что успешные антитеррористические действия в Сирии и Ираке способны привести к переброске определённого числа боевиков в Ливию, а оттуда, вероятно, и в Египет. Террористы могут распространиться по территории практически всей Восточной Африки.

С 2014 года мы уничтожили более 1,2 тысячи автомобилей с оружием и находившимися в них боевиками. Но протяжённость египетско-ливийской границы не позволяет нам говорить о полном контроле над ней.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси высказал суждение о том, что в скором времени боевики, выдавливаемые из Сирии и Ирака, вполне могут попытаться перебраться в Египет и закрепиться, например, на территории Синайского полуострова. На данный момент на Синае уже действуют несколько террористических группировок, которые систематически отмечаются атаками как военных, так и гражданских объектов Египта.В интервью французскому телеканалу France24 президент Египта заявил:Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал мировое сообщество избавиться от террористической угрозы совместными действиями, главным из которых станет лишение террористических группировок финансирования. Фактически это предложение повторяет инициативу Москвы, высказанную ещё несколько лет назад. Однако ни один из западных банков до сих пор не ввёл механизмов противодействия финансовым операциям, осуществляемых террористическими группировками.По словам президента Египта, у страны слишком протяжённая граница с Ливией, на территории которой хозяйничают десятки террористических группировок.Ас-Сиси:Напомним, что один из недавних боёв египетских силовиков с террористами закончился фактически провалом. МВД объявило о 16 погибших и 13 раненых сотрудниках силовых структур Египта. Пресса страны сообщает, что в бою с террористами в районе Эль-Вахат погибли более 50 правоохранителей. При этом было ликвидировано 15 представителей бандгрупп.