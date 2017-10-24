Бывший натовский военнослужащий рассказал, почему теперь воюет за ДНР

15 лет назад я покинул НАТО. Меня выгнали. Я начал думать, почему НАТО повсюду. Мы тогда стояли в Боснии, и я думал, а зачем мы здесь, страна растерзана. И на протяжении этих пятнадцати лет мы увидели множество подобных ситуаций, которые произошли в Ливии, Сирии, Ираке. Не все идентично, но везде война начиналась со лжи. И люди говорили: «Да, он диктатор, нехороший человек. А наши политические лидеры много, что делают... это хорошо, мы оплатим это». Они это делают везде, без какого-либо разрешения, просто для обогащения. Это не просто наши политические лидеры, за ними стоит большой бизнес. Такое было и во время Второй Мировой войны.

После войны мы создали НАТО. Сейчас же происходит то же самое, если посмотреть статистику, множество людей было убито в войнах, развязанных ложью Запада. За последние пятнадцать лет, количество жертв уже достигло числа времен Второй Мировой. Это форма фашизма. Есть различные его формы, например, когда люди носят символику, как это делается здесь, на той стороне. Для меня это было мотивацией – я не хочу жить в обществе, где правит фашизм. Фашизм не виден у нас, во Франции, Бельгии, Германии, его не видно, потому что он спрятан… На Западе мы платим Киеву, и они развязывают войну с «террористами». Я не знаю, кого они здесь называют террористами. Здесь люди живут, в трёх километрах отсюда. Вот Вы отсюда, Вы не террористка. Люди здесь просто защищают свои дома. А там, на той стороне, люди, носящие символику «Волчий крюк», «Мёртвая голова». На Западе мы поддерживаем этот режим. Правительства поддерживают. Есть скрытый фашизм, есть разные его формы, по моему мнению. Именно все это стало толчком, что я решил уйти от этого всего.

Я хотел бы им (европейцам) сказать, что если они хотят знать, что происходит здесь, они должны побороть свою лень и с помощью компьютера найти информацию и не доверять СМИ, потому что западные СМИ – это полная чушь. Если ты хочешь найти информацию, то ты её найдешь, потому что мы живём не в бронзовом веке, а в эпоху технологий, эру информации.