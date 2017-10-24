11:53 24 октября

Бывший натовский военнослужащий рассказал, почему теперь воюет за ДНР

Корреспондент NewsFront Екатерина Катина взяла интервью у одного из бойцов армии Донецкой народной республики. Боец имеет отнюдь не донецкие корни. Он – подданный Нидерландов, в своё время являвшийся военнослужащим одного из натовских воинских подразделений. Мужчина оказался на Донбассе, прибыв из голландского города Аксель.

Из интервью:
15 лет назад я покинул НАТО. Меня выгнали. Я начал думать, почему НАТО повсюду. Мы тогда стояли в Боснии, и я думал, а зачем мы здесь, страна растерзана. И на протяжении этих пятнадцати лет мы увидели множество подобных ситуаций, которые произошли в Ливии, Сирии, Ираке. Не все идентично, но везде война начиналась со лжи. И люди говорили: «Да, он диктатор, нехороший человек. А наши политические лидеры много, что делают... это хорошо, мы оплатим это». Они это делают везде, без какого-либо разрешения, просто для обогащения. Это не просто наши политические лидеры, за ними стоит большой бизнес. Такое было и во время Второй Мировой войны.
После войны мы создали НАТО. Сейчас же происходит то же самое, если посмотреть статистику, множество людей было убито в войнах, развязанных ложью Запада. За последние пятнадцать лет, количество жертв уже достигло числа времен Второй Мировой. Это форма фашизма. Есть различные его формы, например, когда люди носят символику, как это делается здесь, на той стороне. Для меня это было мотивацией – я не хочу жить в обществе, где правит фашизм. Фашизм не виден у нас, во Франции, Бельгии, Германии, его не видно, потому что он спрятан… На Западе мы платим Киеву, и они развязывают войну с «террористами». Я не знаю, кого они здесь называют террористами. Здесь люди живут, в трёх километрах отсюда. Вот Вы отсюда, Вы не террористка. Люди здесь просто защищают свои дома. А там, на той стороне, люди, носящие символику «Волчий крюк», «Мёртвая голова». На Западе мы поддерживаем этот режим. Правительства поддерживают. Есть скрытый фашизм, есть разные его формы, по моему мнению. Именно все это стало толчком, что я решил уйти от этого всего.



Бывший натовский военнослужащий рассказал, почему теперь воюет за ДНР


Мужчина, имя которого не называется, отметил, что на Донбассе очень приветливый и дружелюбный народ. По словам голландца, он очень бы хотел, чтобы до европейского обывателя доходила не искажённая западными СМИ, а объективная информация о происходящем на Донбассе, на Украине. По его словам, подавляющее большинство европейцев с донбасскими реалиями попросту не знакомы.

Боец ДНР:
Я хотел бы им (европейцам) сказать, что если они хотят знать, что происходит здесь, они должны побороть свою лень и с помощью компьютера найти информацию и не доверять СМИ, потому что западные СМИ – это полная чушь. Если ты хочешь найти информацию, то ты её найдешь, потому что мы живём не в бронзовом веке, а в эпоху технологий, эру информации.

Использованы фотографии: NewsFront
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Комментарии 46

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  1. федоров Сегодня, 07:05
    Ну реально этот подданый Нидерландов мне нравится. good
    Жаль,что видать на Родину наверное дороги нет, заплюют, а может и нет, они же там толерантные...
    федоров
    1. Летунъ Сегодня, 07:10
      Цитата: федоров
      Ну реально этот подданый Нидерландов мне нравится. good
      Жаль,что видать на Родину наверное дороги нет, заплюют, а может и нет, они же там толерантные...

      Они там к бесам толерантные. А к тем, кто идёт против линии партии как-то не очень.
      Летунъ
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:06
    Человек, боец, антифашист. Побольше бы таких.
    Uncle Lee
    1. verner1967 Сегодня, 07:22
      Цитата: Uncle Lee
      Человек, боец, антифашист.

      15 лет назад я покинул НАТО. Меня выгнали.
      а за что? Может он просто маргинал какой-нибудь?
      verner1967
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:25
        Для меня это было мотивацией – я не хочу жить в обществе, где правит фашизм.
        Вот и ответ !
        Uncle Lee
        1. verner1967 Сегодня, 07:27
          Цитата: Uncle Lee
          Вот и ответ !

          ага, а у нас в тюрьмах поголовно сидят "ни за что". Это может быть ответом, почему он здесь. Вопрос был, почему выгнали из армии?
          verner1967
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:47
            Я начал думать, почему НАТО повсюду.
            А в НАТО думать не положено.
            Uncle Lee
          2. Hariva Сегодня, 07:49
            Так он сам и ответил. " Начал задумываться.... "
            А " думать " в армии вредно. Боец должен приказы выполнять.
            Hariva
          3. Sverdlov Сегодня, 09:15
            За собственное мнение! Человек думает, рассуждает, а это "не положено"...
            Sverdlov
    2. Балу Сегодня, 08:30
      Цитата: Uncle Lee
      Человек, боец, антифашист. Побольше бы таких.

      50\50 засланец как источник инфы по другую сторону баррикад. В этом возрасте у мужчины дом, семья, дети. внуки, есть о ком заботиться и за что бороться кроме счастья и мира во всем мире.
      Балу
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:47
        Цитата: Балу
        50\50 засланец

        Был бы засланец, давно бы раскусили и поставили к стенке.
        P.S. и что за манера во всем видеть негатив !
        Uncle Lee
        1. Балу Сегодня, 08:52
          Цитата: Uncle Lee
          P.S. и что за манера во всем видеть негатив !

          Совковое воспитание (храню октябрятскую звездочку и пионэрский галстук, комсомольский значок потерял crying ), звините пжалста tongue
          Соратникам виднее. кто с ними, согласен. Мое мнение частное, сидя на диване за тысячи км все видится иначе.
          За победу и свободу ЛДНР! drinks Слава Донбассу, героям Донбасса слава! wink
          Балу
          1. Uncle Lee Сегодня, 09:03
            Цитата: Балу
            комсомольский значок потерял

            За утерю комсомольского значка еще ответите ! Это Вам не 37 год !
            И следить надо за вещами, когда в комнату входите ! hi
            Uncle Lee
            1. Балу Сегодня, 09:08
              Цитата: Uncle Lee
              За утерю комсомольского значка еще ответите !

              Все понял, иду сушить сухари... crying

              Собственно даже если засланец и не мешает, а помогает, это лучше если бы было наоборот. Братья по оружию разберутся, hi
              Балу
              1. Uncle Lee Сегодня, 09:12
                Цитата: Балу
                иду сушить сухари

                Ну что Вы такой прямолинейный ! Это Вам не 37 год ! Выговор, даже не строгач.
                Uncle Lee
                1. Балу Сегодня, 09:14
                  Цитата: Uncle Lee
                  Выговор, даже не строгач.

                  Принял к сведению и исполнению.
                  Ну, теперь за женщин во всем мире! drinks wink
                  Балу
                  1. Uncle Lee Сегодня, 09:18
                    И за красивых девушек ! drinks drinks drinks
                    Uncle Lee
                  2. Uncle Lee Сегодня, 09:22
                    Цитата: Балу
                    Принял к исполнению
                    хотел бы я поглядеть на это, на исполнение выговора feel
                    Uncle Lee
                    1. Балу Сегодня, 09:28
                      Цитата: Uncle Lee
                      хотел бы я поглядеть на это, на исполнение выговора

                      Есть одно волшебное средство от любого стресса, называется антигрустин
                      Балу
                    2. БМП-2 Сегодня, 11:20
                      Говорили, говорили - да не выговорили! laughing wink
                      БМП-2
  3. shans2 Сегодня, 07:07
    Может он шпионит, типа одного британского журналюги, который на МИ 6 работает...
    shans2
  4. Стас Снежин Сегодня, 07:10
    Не всё в Нидерландах так плохо.. Удачи, братан!
    Стас Снежин
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:17
      Вы не поверите, но на самом деле, в Нидерландах все очень и очень "плохо" для России.... recourse
      Monster_Fat
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
        Я сами товарищ Монстр согласен -голландцы себя в отношении к нашей стране показывают только с худшей стороны! hi
        Геркулесыч
        1. rocket757 Сегодня, 07:55
          Интересно будет узнать, а кто в гейропе относится к нам хорошо??? И вообще, такое когда нибудь было???
          "Братушки" славяне и те огейропились окончательно, вспоминают за славянское братсво только на камеру российских журналистов или им опять чего то от нас надо.
          Есть конечно исключения, но оно не отменяет очевидных фактов.
          rocket757
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:14
    Цитата: shans2
    Может он шпионит, типа одного британского журналюги, который на МИ 6 работает...

    Ага,а американец из Техаса на ЦРУ,а израильтянин прибывший в подразделение Прилепина на АМАН.Так мы далеко пойдём.
    Мар.Тира
    1. shans2 Сегодня, 07:56
      Вот надо же, а почти угадал про Прилепина, подумай про связь вальцманов с Гиркиным и ты поймешь, почему там прилепин вдруг прибежал и героя изображает, причем припозднился).
      Всегда разведка действует под видом журналистов и сотрудников ОБСЕ,это аксиома. А в этой игре на Донбассе и пятой колонне так вообще куча разных актеришек и писателей с 2-х сторон, причем все работают не на Россию...
      shans2
    2. zoolu350 Сегодня, 08:35
      Ну эффективней ЦРУ (СБУ) вербовать местного предателя, ибо иностранцы на виду. А так молодец мужик, не из западной быдломассы.
      zoolu350
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Фотку зря вставили, по ней его можно идентифецировать !Кстати, а почему его из нато выгнали, он не сказал? ??
    Геркулесыч
    1. Тралл Сегодня, 07:43
      Цитата: Геркулесыч
      Фотку зря вставили, по ней его можно идентифецировать !Кстати, а почему его из нато выгнали, он не сказал? ??

      Фото разместило у себя французское издание.
      Тралл
      1. БМП-2 Сегодня, 11:22
        Выгнали за избыточную толерантность к чужим взглядам. К стати, и не факт ещё, что это его фото!... laughing
        БМП-2
  7. федоров Сегодня, 07:36
    За что из армии выгнали ? Чего не понятного - за СЕПАРАТИЗМ winked
    федоров
  8. rocket757 Сегодня, 07:47
    Цитата: федоров
    Ну реально этот подданый Нидерландов мне нравится. good
    Жаль,что видать на Родину наверное дороги нет, заплюют, а может и нет, они же там толерантные...

    Они толерантные. когда ты центровую\официальную линию поддерживаешь! Так что перевоспитывать будут ... а если никак! ЗАКЛЮЮТ! И не будем питать иллюзий, что они хотят нас понять ... они понимают и ценят только себя любимых.
    rocket757
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:03
    ...подданный Нидерландов

    Ну, и чему удивляться? Во все времена всегда были те, кто по своему личному умозаключению (мировоззрению) считали, что могут помочь решить какой-то вооруженный конфликт. В данной ситуации я конечно на стороне голландца (поданного Нидерландов) - значит он не страдает педерастией (медицинский термин).
    rotmistr60
  10. nikolaev Сегодня, 08:04
    ну и на фиг сдавать человека? Ведь он теперь не сможет вернуться в свою страну
    nikolaev
    1. VovanFalcon Сегодня, 08:31
      Может он и не сильно хочет?...вернуться...
      VovanFalcon
      1. федоров Сегодня, 08:43
        Попросит потом убежища у Путина. "Выпишет" коров из Голандии и будет поднимать Российскую мясомолочную отрасль. wink
        федоров
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:03
          Попросит потом убежища у Путина. "Выпишет" коров из Голандии и будет поднимать Российскую мясомолочную отрасль. wink

          Российскую мясомолочную отрасль

          Может пора сбросить шоры с глаз и посмотреть, чем живет Россия, а чем "Украина". Становится наглядно ясно , что к весне 2018 все больше появляется всяких недовольных властью и восторгающихся "украинскими свершениями". Мне интересно, что будете говорить (орать) после марта? Или я вас не так понял?
          rotmistr60
  11. Железякин Сегодня, 08:37
    Добро! Хорошо сказал. Жаль что это исключение из правила европейского среднестатистического обывателя. 99.9% не разделяю его взглядов на сей вопрос, либо не высказываются в слух, что одно и тоже.
    Железякин
  12. штольц Сегодня, 08:55
    Цитата: Uncle Lee
    Человек, боец, антифашист. Побольше бы таких.

    Предатель и изменник, предав один раз, может предать и второй, а может и вообще "засланный казачок".
    штольц
    1. Sverdlov Сегодня, 09:26
      Предатель - тот кто предаёт Родину из корысти. Идеологический противник страны, в которой родился , не предатель! Тем более НАТО не страна и, тем более, не родина.
      Sverdlov
  13. Alexey-74 Сегодня, 09:29
    Жаль, что такие здравые слова не доносятся до европейцев.
    Alexey-74
  14. 72jora72 Сегодня, 09:36
    Цитата: verner1967
    Цитата: Uncle Lee
    Человек, боец, антифашист.

    15 лет назад я покинул НАТО. Меня выгнали.
    а за что? Может он просто маргинал какой-нибудь?

    Он чётко объяснил почему-----
    Я начал думать
    72jora72
  15. Egorovich Сегодня, 10:43
    За такие взгляды и такую жизненную позицию этот человек достоин уважения.
    Egorovich
  16. Бывший комбат Сегодня, 11:07
    В любом обществе количество индивидуумов ВКЛЮЧАЮЩИХ свой мозг хоть раз в неделю не превышает 5%, к сожалению ... Этот боец входит в число менее 0.5% , коооторые даже пытаются анализировать ... Молодец! Дай Бог ему выжить в той мясорубке и продолжать познавать РЕАЛЬНЫЙ мир его окружающий. Кстати это хчу пожелать и всем нам ... минимально слушать СМИ максимально ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.
    Бывший комбат
  17. Ураган70 Сегодня, 11:47
    "Боец ДНР:
    Я хотел бы им (европейцам) сказать, что если они хотят знать, что происходит здесь, они должны побороть свою лень и с помощью компьютера найти информацию и не доверять СМИ, потому что западные СМИ – это полная чушь. Если ты хочешь найти информацию, то ты её найдешь, потому что мы живём не в бронзовом веке, а в эпоху технологий, эру информации."
    А я бы хотел это же, поменяв "европейцам" на "украинцам" сказать тем, кто говорит, что на украине полно хороших, но оболваненных людей! Так оболваненных или давших себя оболванить, в надежде на черте что? И на какой срок они оболванены? Неужели не понятно, что далее- полный полярный лис и будет только хуже?
    Ураган70
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