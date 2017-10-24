Мэттис: Вашингтон поддерживает Японию в споре с Китаем из-за островов

Министр Мэттис подтвердил, что американо-японский договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку и что США продолжат противостоять любым односторонним действиям, нацеленным на создание помех тому, чтобы Япония управляла этими островами,

Соединенные Штаты поддерживают Японию в споре с КНР по поводу островов Сенкаку, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.говорится в релизе ведомства по итогам переговоров министра обороны США с его японским коллегой Ицнори Онодерой.Сообщается, что оба министра «выразили серьезные опасения по поводу ситуации в Южно-Китайском море».Главы военных ведомств также высказались против односторонних действий, включая милитаризацию спорных островных территорий.Напомним, Япония утверждает, что занимает архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку) с 1895 года. Пекин в свою очередь напоминает, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.