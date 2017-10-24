11:52 24 октября

Мэттис: Вашингтон поддерживает Японию в споре с Китаем из-за островов

Соединенные Штаты поддерживают Японию в споре с КНР по поводу островов Сенкаку, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.



Министр Мэттис подтвердил, что американо-японский договор о безопасности распространяется на острова Сенкаку и что США продолжат противостоять любым односторонним действиям, нацеленным на создание помех тому, чтобы Япония управляла этими островами,
говорится в релизе ведомства по итогам переговоров министра обороны США с его японским коллегой Ицнори Онодерой.


Сообщается, что оба министра «выразили серьезные опасения по поводу ситуации в Южно-Китайском море».

Главы военных ведомств также высказались против односторонних действий, включая милитаризацию спорных островных территорий.

Напомним, Япония утверждает, что занимает архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку) с 1895 года. Пекин в свою очередь напоминает, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. 210окв Сегодня, 08:23
    Гегемон поддерживает шавку?Точнее-удерживает на поводке..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 08:26
      США готовят ещё одну горячую точку.
      cniza
      1. хрыч Сегодня, 09:25
        Цитата: cniza
        США готовят ещё одну горячую точку.

        Тут надо смотреть, как Трамп проводит импортозамещение или скорей китаезамещение. Предполагаемый военный удар по КНР не должен обрушить американскую экономику. Хотя американские ценные бумаги и валютные резервы КНР многое покроют своим аннулированием laughing А то, что война готовится под шумок КНДР, наверное уже не секрет. Как это будет выглядеть, в частности гибридный аспект, посмотрим, но руководство КПК явно деморализовано. А Индия, Япония, Корея, Тайвань и даже Вьетнам мобилизуются Америкой и включились в гонку вооружений перед переделом АТР.
        хрыч
        1. Владимир16 Сегодня, 11:07
          Цитата: хрыч
          но руководство КПК явно деморализовано.

          От Вашего комментария видимо деморализовано wassat
          Владимир16
          1. хрыч Сегодня, 11:29
            Цитата: Владимир16
            От Вашего комментария видимо деморализовано

            Нет, Си заметался, после встречи с хозяином Дональдом, побежал к ВВП. Там с финансами и ценными бумагами интересная история. А ВВП предложил транскорейскую трубу и ЖД, а Сила Сибири оказывается пойдет не только в КНР. Т.е. мимо того места где будет хаос. Так ушли с Курдистана намедни. Японцам предложен аж мост. Подмечай, Сынок, узелок на память завяжи ...
            хрыч
    2. himRa Сегодня, 08:33
      Другой вопрос нахрена это КНР?
      Но это надо и Тайваню он тоже оспаривает принадлежность этих 8ми островов а точнее китайская республика и тут напрашивается что для объединения Тайваня и КНР....
      А так то китайцы никогда не были мореплавателями,а японцы были ...
      himRa
      1. Logall Сегодня, 08:39
        Какая разница кто плавал, а кто нет!? Это территория! Ресурсы! И США хочет этим владеть! Как и всем..
        Logall
        1. himRa Сегодня, 08:43
          Разница что я склоняюсь к версии что это японские острова.
          Про США ...есть не плохое высказывание боксеров:мы боксирует насколько позволяет противник!
          himRa
          1. Logall Сегодня, 08:53
            Дык, плавали не плавали, а война вводит свои коррективы! После Второй мировой карту сильно пере кроили!
            Я бы сказал так: –это территория того, кто сможет владеть! Осмелится...
            Logall
            1. himRa Сегодня, 09:08
              Цитата: Logall
              Я бы сказал так: –это территория того, кто сможет владеть! Осмелится...

              Китайцы рискнули,что из этого выйдет?трудно спрогнозировать....когда амерам понадобится избавится от китайских долгов могут воспользоваться случаем и сомневаюсь что китайцам удастся отстоять в одиночку...эти острова ближе по рсстоянию к Японии чем к континентальному Китаю...
              himRa
              1. Владимир16 Сегодня, 11:14
                Цитата: himRa
                Разница что я склоняюсь к версии что это японские острова.

                Америка - это континент индейцев. Только живут там выходцы из европы и их рабы -негры.
                А индейцы курят трубки мира в резервациях.
                Так, что все меняется.
                Владимир16
      2. Gun70 Сегодня, 08:49
        До наших дней дошли записи об адмирале Чжэн Хэ, XV век.
        Gun70
        1. himRa Сегодня, 09:11
          Цитата: Gun70
          До наших дней дошли записи об адмирале Чжэн Хэ, XV век.

          А потом китайцы уничтожили весь свой флот!? и не понятно почему ...
          даже Японию китайцы целенаправленно не могли заселить потому что не плавали один раз попробовали и ....камикадзе!
          Сказки это какие то ....записи
          himRa
    3. AVGUST Сегодня, 08:33
      При этом подтравливая её , чтобы внимание переключить на саму шавку , а не на хозяина......... - классическая игра "чужими руками"......неужели это не очевидно ?
      AVGUST
      1. dorz Сегодня, 09:06
        Позорно потомкам храбрых самураев просить у других стран защиты.
        dorz
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Ну прямо все на свете готовы поджечь, пироманы полосатоухие.
    Горный стрелок
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:24
    Вашингтон поддерживает Японию в споре с Китаем из-за островов
    также поддерживает и Японию за Курилы ! stop
    Uncle Lee
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:36
      Uncle Lee
      также поддерживает и Японию за Курилы !
      Вашингтон пусть поддерживает японцев за что угодно.Только против Китая и России это что угодно сразу оторваться может.Если что конечно bully
      Наблюдатель2014
  4. Горменгаст Сегодня, 08:33
    Вопрос на самом деле решается просто. Если Китай миллионы тонн песка насыпал на невидимые отмели, и построил километровые острова, поставил на них капитальные сооружения, радары и пр. - то это китайская территория. Никто японцам строить что-то подобное не препятствовал.
    Я не утверждаю что Китай бы не воспротивился - я утверждаю, что японцы ничего реально не делали, даже карты рисовали только 100 лет назад.

    Иначе можно впасть в исключительно опасные рассуждения. По прочим отмелям и островкам, на которых Китай хозяйственную и военную деятельность не ведет - там можно решать путем переговоров, но США в них делать нечего - они не прибрежное государство!
    Горменгаст
  5. Стас Снежин Сегодня, 08:34
    Японцы своей Фукусимой океан засрали, а ещё лезут дальше.
    Пускай в Фукусиме и обитают..
    Стас Снежин
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:37
    Соединенные Штаты поддерживают Японию...

    Это конечно внутреннее дело Японии, НО... Мне стыдно за японцев, которые подверглись атомной бомбардировки Сша, потеряли столько людей и теперь сюсюкают перед ними. И не стоит говорить об американских базах на их территории, которые, якобы препятствуют японцам бороться против реального агрессора страны. Вместо того, чтобы "бороться за северные территории" они (японцы) лучше бы начали бороться за суверенитет своей страны.
    rotmistr60
    1. рюрикович Сегодня, 08:47
      Цитата: rotmistr60
      Мне стыдно за японцев, которые подверглись атомной бомбардировки Сша, потеряли столько людей и теперь сюсюкают перед ними.

      А может они это what ...по Фрейду... yes влюбились в своего истязателя wassat и им доставляет прям мазохистские наслаждения преклоняться пред гегемоном feel
      Чужая душа потёмки request
      рюрикович
      1. himRa Сегодня, 08:52
        Цитата: рюрикович
        А может они это ...по Фрейду...

        У всех 80 миллионов!? belay
        Думаю rotmistr60 прав и причем им надо поторопиться пока есть возможность сохранить нацию и государство...
        himRa
        1. рюрикович Сегодня, 08:59
          Цитата: himRa
          У всех 80 миллионов!? belay

          Ну, в семье не без исключения wink Естьтека и там бунтари, как и у Эуропе есть борцы против "толерантности" winked , как и в Америке есть неверующие в 11/9, как и у нас есть либеральная прослойка обчества со своими извращениями bully Всегда должен быть апологет главному герою, инакш обчество перестанет развиваться и совершенствоваться( в своих рамках относительно каждого народа и его менталитета)
          рюрикович
        2. rotmistr60 Сегодня, 10:17
          Спасибо за поддержку. hi
          rotmistr60
      2. rotmistr60 Сегодня, 08:54
        Это не по Фрейду. Это понятие комплекса заложника.
        rotmistr60
    2. Стас Снежин Сегодня, 08:58
      Уважаемый rotmistr60, А вот если немного с другой стороны посмотреть, например во взаимоотношениях с Китаем, то можно много чего другого вспомнить, начиная с японской фабрики смерти Отряда 731.. Так что, у японцев "рыло то, тоже в пуху".....
      Стас Снежин
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:06
        Так кто же спорит, что у японцев после 2-й МВ рыло не в пуху. Даже очень в пуху и не зря СССР объявил войну Японии и в итоге разгромил Квантунскую армию.
        rotmistr60
  7. kartalovkolya Сегодня, 08:51
    Вот поэтому не может идти вообще ни какой речи о Курильских островах!А США пускай их "поддерживает",а может ещё разок "жахнут" японцев по башке "ядерной дубиной" как 1945г.,хотя с Фукусимой не все ясно...(может уже и жахнули)! Но больше всего меня удивляет то что наши руководители пытаются вести диалог с фактически оккупированной страной,о судьбе раба обычно говорят с его хозяином. Теперь вопрос о том,что кому-то стыдно за японцев ,а им самим не стыдно быть холуями тех разбойников, которые уничтожили несколько сот тысяч их сограждан,а они даже пытаются это вытравить из собственного сознания этот факт! А им тут "...кемску волость подавай..." !А болт с левой резьбой в седалище они получить не желают!
    kartalovkolya
  8. федоров Сегодня, 08:51
    Ничего там Японцам не светит, даже с поддержкой США. Никто сейчас против Китая грубо не выбрыкнется, как и против России. А основания реальные есть - военная,экономическая составляющие, там и юань,нефть и газ...
    И еще , пол мира не знает, что Китай осуществляет пилотируемые полеты в космос, строит аналог что-то типа Мира-МКС, имеет свою навигационную систему BeiDou , так что ракеты наводить могут. И прыгать против Поднебесной США и Японии тут нужно присядом. Тем более Путин - Дорогой Друг.
    федоров
  9. Ураган70 Сегодня, 11:00
    Ясен красен! Зачем вдумываться в вопрос, то да сё прикидывать, лучше просто поддержать союзную шавку! Вот так и везде у них, зачем разум напрягать- напролом, как слоны!!! Так оборзеть и отупеть с момента развала СССР могут только матрасы...
    Ураган70
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